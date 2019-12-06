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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Эх, была не добыла — ОПЕК+ решил убрать с рынка лишнюю нефть — Крупнейшие производители нефти, входящие в альянс ОПЕК+, впервые решили пойти на ужесточение сделки по ограничению добычи нефти. РФ и ОПЕК согласовали дополнительное сокращение добычи на 0,5 млн баррелей в сутки, которое начнет действовать с 2020 года.

— Чисто ради Кохмы — Как Владимир Путин принял Деда Мороза из Ивановской области — 5 декабря президент России Владимир Путин в Олимпийском парке встретился с волонтерами и участниками всероссийского конкурса "Доброволец-2019".

— Адрес выбыл в известном направлении — Пул IP-адресов РосНИИРОС оказался в чешской компании — Как стало известно, незадолго до прекращения деятельности по распределению IP-адресов Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей (РосНИИРОС) перевел внушительный их массив в пользу чешской компании с российскими корнями.

— ОСАГО не любит быстрой езды — Госдума решила не спешить с радикальной реформой "автогражданки" — Разногласия по поводу застрявшей реформы ОСАГО стали причиной проведения еще одних парламентских слушаний. Большинство выступивших в Госдуме, от представителей Минфина и ЦБ до защитников автомобилистов, говорили о целесообразности принятия полной версии изменений.

— ФГУПов меньше, убытков больше — СП раскритиковала управленческие практики Росимущества — Аудиторы СП в очередной раз подвергли критике практики Росимущества по распоряжению госсобственностью. На этот раз СП проверила, как ведомство исполняет полномочия собственника ФГУПов, и пришла к выводу, что их совокупная деятельность убыточна и тенденция ухудшается.

— Стартапы не дотянули до мирового рынка — Российские инноваторы оседают в госкорпорациях — Новые венчурные фонды, а также госкорпорации, отвечающие за развитие отдельных сквозных цифровых технологий, рискуют столкнуться с дефицитом качественных проектов. Для достижения же РФ технологического лидерства недостаточно их поддержки, требуются институциональные изменения.

— Ожидания российских и иностранных аналитиков разделяет лишь статпогрешность — Мониторинг прогнозов — В ноябрьских среднесрочных макроэкономических консенсус-прогнозах по России обнаруживается расхождение оценок российских и иностранных экономистов. Прогноз роста ВВП РФ аналитиков FocusEconomics за месяц фактически не изменился в отношении 2020 года.

— Пост вправо, пост влево — арест — За грубые нарушения закона о СМИ — иностранных агентах будут брать под стражу — Госдума приняла в третьем чтении законопроект сенатора Андрея Клишаса и депутата Павла Крашенинникова о штрафах за нарушения закона о СМИ-иноагентах. Ранее президент подписал поправки к закону, распространившие его действие на физических лиц.

— Государство вступает в НКО — Депутатам и служащим разрешили управлять общественными организациями — Госдума в четверг приняла закон, позволяющий государственным и муниципальным служащим, депутатам всех уровней, а также лицам, занимающим госдолжности, на безвозмездной основе управлять НКО без иностранного участия, предварительно уведомив нанимателя.

— ГИБДД обновляет билетный ряд — На экзаменах будущих водителей ждет много нового — Госавтоинспекция раскрыла подробности масштабной реформы подготовки водителей. Помимо уже анонсированного объединенного теста, ГИБДД намерена отменить систему штрафных баллов для кандидатов на экзамене по вождению.

— В ФСБ украли две заставы — От работы управления капстроительства спецслужбы возникли тяжкие последствия — СКР расследует обстоятельства исчезновения сотен миллионов рублей, выделенных на строительство различных объектов, в том числе пограничных переходов, застав и постов. Обвинение в превышении должностных полномочий предъявлено заместителю начальника УКС службы обеспечения деятельности ФСБ Юрию Сулину.

— Компенсацию за пытки пересчитывают в Страсбурге — ЕСПЧ вынес решения о недостаточности выплат пострадавшим от действий полицейских в РФ — ЕСПЧ вынес решение по делам трех заявителей из Татарстана, пожаловавшихся на недостаточные компенсации в российских судах: жалобы были на жестокое обращение со стороны представителей правоохранительных органов.

— Добросовестным приобретателям вынесли частичное определение — Проект поправок к ГК не гарантирует им защиту от возможного изъятия квартиры государством — Госдума приняла во втором чтении поправки к Гражданскому кодексу (ГК), которые должны усилить защиту добросовестных приобретателей жилья.

— Дестабилы, б… — Как Россия нашла в Словакии виновников дестабилизации Европы — Братиславе прошла встреча министров иностранных дел 57 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Многие ее участники признали, что и с безопасностью, и с сотрудничеством в регионе большие проблемы.

— Дональду Трампу обрисовали путь к импичменту — Американские демократы пообещали решить судьбу президента — Импичмент американского президента Дональда Трампа стал практически неизбежным: демократы получили задание разработать представление к импичменту президента Дональда Трампа.

— Недоверие пройдет — Президентом Национального регистра стал Алексей Масчан — Детский врач-гематолог, замгендиректора по научной работе НМИЦ гематологии и онкологии имени Дмитрия Рогачева, член-корреспондент Академии наук профессор Алексей Масчан согласился занять должность президента Национального РДКМ имени Васи Перевощикова.

— Целями по воде — Минтранс уточнил план развития речной инфраструктуры — Минтранс предложил дополнить плановые показатели федерального проекта "Внутренние водные пути", бюджет которого до 2025 года составляет 306,2 млрд руб.

— Солнечные станции нагрузят рынок равномерно — Власти проведут дополнительный отбор проектов СЭС на 2024 год — Минэнерго предложило перенести на 2024 год ввод некоторых солнечных электростанций (СЭС), которые прежде предполагалось построить в 2025–2035 годах. Это нужно, чтобы более равномерно распределить нагрузку на оптовый энергорынок.

— "Содержанки" попадут на Amazon — Видеосервис Start продал права на сериал Константина Богомолова — Видеосервис Start, принадлежащий продюсерам Yellow, Black and White и "Газпром-медиа", продал американской Amazon права на сериал Константина Богомолова "Содержанки". Цена могла быть выше других сделок Amazon с российскими студиями.

— Банки поработали на управляющих — Инвесторы вложили в ноябре в розничные фонды более 20 млрд рублей — Последний осенний месяц стал рекордным для индустрии коллективных инвестиций. В ноябре объем привлечений в открытые паевые фонды впервые превысил 20 млрд руб. Основные притоки идут в управляющие компании.

— Мошенники сели на телефон — На звонки от имени банковских сотрудников ответили миллионы россиян — Социальная инженерия за последние годы вытеснила все остальные виды кибермошенничества. В один лишь Сбербанк в этом году поступило 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество — звонки под видом службы безопасности банка.

— С манипулированием на пару — Трейдер ВЭБ.РФ торговал валютой на бирже успешно, но недолго — Банк России выявил второй случай манипулирования на валютном рынке. За два месяца 2018 года трейдер ВЭБ.РФ провел ряд операций с иностранной компанией, в результате которых последняя обогатилась на 49 млн руб.

— "Дикси" отказывается от убытков — Сеть ответит за услуги поставщику — С розничной сети "Дикси" требуют выплатить 900 млн руб. убытков, возникших из-за навязывания поставщику дополнительных услуг. Производитель мясных и колбасных изделий "Мортадель" обратился в ФАС, после чего сеть расторгла договор, а компания попала под наблюдение.

— Rambler Group расставила кадры — Видеоэкосистему Okko будет развивать Яна Бардинцева — Rambler Group создала видеоэкосистему на базе онлайн-кинотеатра Okko, проектов "Okko Спорт" и Okko Entertainment и назначила ее управляющим директором экс-менеджера Сбербанка Яну Бардинцеву. В ее задачи будет входить в том числе интеграция Okko с проектами Сбербанка.

— Облака потянулись из Москвы — Дата-центры развивают бизнес в регионах — Один из крупнейших дата-центров Selectel планирует запустить облачную платформу в трех регионах РФ, Минске и Ташкенте, инвестировав до 300 млн руб. Интерес к развитию за пределами столицы проявляют и конкуренты, в том числе 3data и SberCloud.

— Минобороны обмундирует по франшизе — "Армия России" станет больше за счет партнеров — Минобороны РФ готово развивать свою сеть одежных магазинов "Армия России" с привлечением партнеров — для этого планируется запустить франчайзинговую программу. Пока в стране практически нет успешных брендов, которые принадлежат госструктурам.

— РФПИ уходит все дальше на север — Фонд может купить крупный склад в Петербурге — Логистическая платформа Professional Logistics Technologies (PLT), которую РФПИ развивает в консорциуме с арабской Mubadala и другими фондами, покупает логопарк "Троицкий" в Санкт-Петербурге. В этом городе в сегменте складской недвижимости очень редко проходят инвестиционные сделки.

— Адресная недостаточность — Почему сформировался вторичный рынок ключевых элементов сети — Увеличение числа интернет-пользователей и устройств привело к исчерпанию одного из основных элементов сети — IP-адресов IPv4, необходимых для доступа к сайтам. Это уже отразилось на качестве услуг операторов и на пользователях, которым приходится все чаще подтверждать, что они не роботы.

— "Изменения требует подход к развертыванию сетей" — Артем Гавриченков, технический директор Qrator Labs — О влиянии системы адресации интернета на провайдеров рассказал технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.

— "От исчерпания IPv4 интернет не ломается" — Максим Буртиков, директор по внешним связям RIPE NCC в Восточной Европе и Средней Азии — Как в Европе подготовились к перераспределению интернет-адресов, рассказал директор по внешним связям RIPE NCC в Восточной Европе и Средней Азии Максим Буртиков.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Центробанк может переехать в бизнес-центр "Оружейный" — Это единственное здание, которое соответствует запросам ЦБ, говорят эксперты — Новое здание ЦБ подыскивает себе уже пару лет, но куда именно он собирается переехать, до сих пор не известно. Подробности появились в документации о проведении Центробанком торгов на поиск здания.

— Регионы не торопятся отменять запреты на митинги у органов власти — За месяц после решения Конституционного суда свои законы поправили лишь два из 44 субъектов — Регионы не спешат с отменой законодательных запретов на проведение митингов у зданий органов власти, которые Конституционный суд в ноябре признал незаконными, выяснили юристы проекта "Апология протеста".

— США разрешили транспортировку платформы "Морской старт" S7 в Россию — Но подходящей ракеты-носителя для плавучего космодрома сейчас нет — Госдепартамент США разрешил группе компаний S7 перебазировать плавучий космодром Sea Launch ("Морской старт") из Лонг-Бич на территорию России, сообщил в четверг представитель компании. Планируется, что новым местом приписки космодрома станет порт Славянского судоремонтного завода.

— Бизнес получит руководства по экспорту услуг — Справочная информация может помочь в первую очередь малому и среднему бизнесу — О том, как преодолевать барьеры, поставленные для иностранных продавцов услуг, говорится в руководствах, подготовленных экспертами Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития (ВАВТ).

— Эдуард Худайнатов хочет построить мегапорт на Дальнем Востоке — Проект по перевалке 35 млн т угля и нефти оценивается почти в $1 млрд — ООО "Морской порт "Коулстар" (МПК), 100%-ная "дочка" угольной компании "Коулстар", готовит проект перевалочного терминала на Дальнем Востоке, сообщили несколько человек, знакомых с планами бизнесмена.

— "Мегафон" открывает магазины нового формата с игровой зоной — Оператор модернизирует ритейл и пытается привлечь новых абонентов — Experience Store – под таким названием откроются к началу 2020 г. два магазина у оператора "Мегафон". По площади – не менее 130 кв. м – Experience Store будет в четыре раза больше традиционных салонов оператора.

— Ошибка в заполнении полиса ОСАГО может дорого стоить водителям — В случае ДТП страховая компания имеет право взыскать с них всю сумму выплат — Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО. Они предусматривают, что страховые компании имеют право взыскать с виновника ДТП всю сумму, выплаченную пострадавшей стороне по ОСАГО, если окажется, что в полис виновника внесены недостоверные данные.

— Что ждет фондовые рынки в 2020 году — Рост будет медленнее, чем в этом году, а развивающиеся страны могут обогнать США — Индекс S&P 500 с начала года прибавил примерно 25% – к концу декабря может получиться самый сильный рост с 2013 г. Отчасти это произошло благодаря смягчению денежной политики ФРС США.

— Маркетплейс "Беру" запустил собственную службу доставки — Теперь за передвижениями курьеров можно будет следить в приложении сервиса — Маркетплейс "Беру" запустил собственную курьерскую доставку. Об этом "Ведомостям" сообщил его представитель. Ранее все заказы "Беру" развозили партнеры, например "Сберлогистика", Boxberry, "Стриж".

— Некоторые карты стали доходнее вкладов — Может ли карта заменить депозит — С середины марта банки интенсивно снижают ставки рублевых вкладов, особенно после возобновления падения ключевой ставки ЦБ. А вот проценты, которые начисляют на карточные счета клиентов, – далеко не всегда.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Ключ от будущего — благо людей — Дмитрий Медведев подвел итоги 2019 года — Уходящий год стал стабильным для экономики и социальной сферы России, а также стартовым для запуска национальных проектов. Цель — вывести страну на более высокие темпы роста и повысить доходы граждан, ведь важнее всего реальное благосостояние людей.

— Тонкий расчет — Верховный суд потребовал доказывать умысел в делах по налоговым преступлениям — Пленум Верховного суда России разъяснил правила привлечения к ответу за налоговые преступления. Принципиальный вопрос: чтобы отправить человека за решетку, правоохранители должны доказать умысел на уклонение от налогов.

— Бюджет выходит в свет — Каким будет федеральный бюджет на следующие три года — Федеральный бюджет на 2020-2022 годы призван найти баланс между социальными расходами и развитием экономики. В целом эта задача, исходя из структуры доходов и расходов, выполняется, но ключевым вопросом на ближайшие три года остается эффективность исполнения бюджета, предупреждают аналитики.

— Розыск ведут добровольцы — СКР объяснил важность работы с волонтерами по поиску пропавших детей — Следственный комитет РФ подвел итоги своего взаимодействия с поисковиками, которые ему помогали в этом году искать потерявшихся детей. В ведомстве признают: без добровольных помощников быстро найти "потеряшку" почти невозможно.

— За рулем, но под присмотром — Получить права и ездить по дорогам можно будет с 17 лет — К 2024 году ГИБДД России намерена выйти на европейские показатели по смертности на дорогах, а к 2030-му — на нулевой показатель. О таких планах в четверг рассказал замначальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГУОБДД МВД России Николай Гиляков.

— Елка желаний — Владимир Путин пообещал удвоить грант на конкурс "Доброволец России" — Президент пообещал, что грант на поддержку конкурса "Доброволец России" будет удвоен, и придумал название новому проекту "Народного фронта" — "Прямая линия. Продолжение". Этот проект позволит решить проблемы сотни тысяч людей, обратившихся к главе государства.

— Без всяких условий — Россия готова до конца года продлить договор СНВ-3 — Владимир Путин на военном совещании в Сочи заявил, что Россия до конца года готова принять решение по продлению договора СНВ-3. Президент напомнил, что договор истекает скоро, но никакой реакции от партнеров пока не получено.

— Рубль с гарантией — Депутаты увеличили страховку по ряду вкладов — Максимальные страховые выплаты по отдельным видам вкладов вырастут до 10 млн рублей. Это предполагает законопроект, который прошел первое чтение в Госдуме.

— Классиков пустят в школу — Госдума отменяет избыточную возрастную маркировку книг и фильмов — Российским детям фактически запрещено читать классическую литературу до 16 лет — почти все русские и зарубежные шедевры промаркированы "16+" и выше. То же касается и классики кинематографа. Госдума исправляет эту абсурдную норму.

— Звездные войны — Владимир Путин рассказал о защите России в космосе — Владимир Путин на очередном военном совещании в Сочи рассказал о масштабной системе предупреждения о ракетном нападении. Он также подчеркнул, что Россия против милитаризации космоса, но будет отвечать на шаги США.

— Стоп, снято — Камеры фиксации нарушений ПДД расставят в едином порядке — Видеокамеры на дорогах будут устанавливать по единым правилам — в потенциально аварийных местах и с предупреждающими знаками. Законопроект об этом в ближайшее время будет внесен в Госдуму, рассказал зампред думского Комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский.

— "Окна" не открылись — Глава МИД России принял участие во встрече министров ОБСЕ — В четверг глава российского МИД Сергей Лавров стал гостем на берегах Дуная — в столице Словакии. На два дня тихая открыточная Братислава превратилась в центр международной дипломатии: делегации почти шести десятков государств съехались на заседание Совета министров ОБСЕ.

— Опытным путем — В Башкирии эксперты мирового уровня обсудили перспективы развития глобальных геопарков ЮНЕСКО — В геопарке "Янган-Тау" впервые в мире состоялся семинар, где обсуждались перспективы развития глобальных геопарков ЮНЕСКО. Его участниками стали представители 14 стран и шести регионов России.

— Авария без защиты — Полиция задержала аферистов, продававших поддельные полисы КАСКО — Полиция возбудила уголовное дело в отношении группы мошенников, которые продавали жителям Москвы и области фальшивые страховые полисы КАСКО. Ущерб от их действий оценивается в 5 млн рублей.

— До капли — Россия откажется от импорта сомнительных виноматериалов — В России могут быть введены требования по идентификации импортных виноматериалов, из которых наши производители делают вино. Некачественное импортное сырье, как правило, дешевое, конкурировать с таким продуктом очень тяжело.

— Динамичная педагогика — Южноуральские школьники традиционно приглашаются в сборную команду РФ для участия в международных олимпиадах — Челябинская область стала третьей в России по оценке качества образования. Такого результата она добилась по итогам ГИА-2019. Три тысячи учреждений региона занимаются образовательной деятельностью.

— Нефти станет легче — Разработку технологий для трудных запасов освободят от налогов — Компании, разрабатывающие технологии для изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых (ТРИЗ), освобождаются от уплаты разовых и регулярных платежей за пользование недрами. Эти изменения утверждены в Законе "О недрах".

— Проще переехать — В местах постоянных подтоплений запретят строительство — До конца года в населенных пунктах Иркутской области, пострадавших от наводнения, будут определены границы зон подтопления. На этих территориях запрещено будет что-либо строить, вести хозяйственную деятельность. Об этом рассказал вице-премьер Виталий Мутко.

— Влетели без спроса — Топографов оштрафовали за запущенный квадрокоптер — Казанской фирме "Транспроектизыскания" придется заплатить крупный штраф за несанкционированный полет квадрокоптера над железнодорожной станцией Кочетовка-1 в Мичуринске.

— Сланцы до упаду — Что будет дальше с добычей сланцевого газа в США — Бурный рост добычи сланцевого газа в США в 2010-е годы и изменение конъюнктуры мирового рынка газа привели к существенным проблемам в отрасли. Теперь рынок сланцевого газа в Штатах перегрет.

— Гражданские права выросли в цене — Россияне стали чаще говорить о важности гражданских прав и свобод, которым раньше не придавали особого значения. Таков основной результат опроса, проведенного Левада-центром. Опрос проводился поквартирно с 24 по 30 октября 2019 года.

— Рынок для фермера — Минсельхоз готовит налоговые льготы — Сегодня предприятия с годовой выручкой до 80 миллионов рублей могут выбирать, какой он налог им платить — единый сельскохозяйственный или налог на добавленную стоимость. Минсельхоз своим предложением поднимает планку для предприятий в десять раз — с 80 до 800 миллионов рублей.

— Трудно быть ботом — Почему оскорбление в адрес родного языка — одно из самых травмирующих — Изучив множество политических, художественных и исторических текстов начиная с 1812 года, ученые составили огромный электронный словарь вызовов и социокультурных угроз, которые травмируют носителя русского языка.

— Стандарт-класс — Единые требования к застройке снизят цены на квартиры — Введение стандарта комплексного развития территорий может удешевить и ускорить строительство, и как следствие, снизить стоимость современного жилья. Такое мнение прозвучало на семинаре по практическому применению стандарта.

— В больницу поневоле — Верховный суд защитил посетителей судов от туберкулеза — Пленум Верховного суда России разъяснил правила рассмотрения дел о принудительной госпитализации граждан, больных туберкулезом. Документ защищает рядовых посетителей судов от случайного контакта с заразным участником соседнего процесса.

— Вернут свое — В Саратове начался прием заявлений на выплату компенсаций обманутым дольщикам — Прием документов для выплаты компенсаций из федерального Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства начался в Саратовской области. На время подготовки этой статьи заявления подали уже 69 жителей региона.

— Онлайн-протокол — Аудиопротоколы судебных заседаний сохранят в специальном облаке — Совет судей России утвердил концепцию информационной политики судебной системы на ближайшие десять лет. Одна из новаций: предлагается создать единую облачную сеть для хранения аудиопротоколов судебных заседаний.

— С-400 пытаются подслушать — Воздушный шпион США вновь замечен у берегов Крыма — Стратегический беспилотник США RQ-4B Global Hawk вновь замечен в небе у границ России. Причем для воздушного шпионажа он опять выбрал районы, представляющие особый интерес для заокеанских спецслужб. Речь, прежде всего, о Крыме, южных и северо-западных областях РФ.

— SOS из глубины — Моряки РФ и Вьетнама отработали эвакуацию подводников — Первое в истории военного сотрудничества Москвы и Ханоя совместное учение флотских спасателей проходит во вьетнамском порту Камрань. Причем моряки двух стран учатся вместе спасать не рыбаков или пассажиров круизного лайнера, а экипаж затонувшей подлодки.

— Распустил руки — Началось слушание дела о нападении на спецназовца — Тверской районный суд Москвы начал рассматривать по существу уголовное дело Никиты Чирцова, который обвиняется в применении насилия к полицейскому во время несогласованной акции на улицах столицы.

— Уволен насовсем — Cуд не вернул полицейского на службу — Мосгорсуд отказал в восстановлении на службе уволенному сотруднику полиции. В постановлении суда речь идет о бывшем сотруднике УВД по Западному административному округу столицы Максиме Уметбаеве, который был уволен после прекращения уголовного дела о покушении на сбыт наркотиков в отношении журналиста Ивана Голунова.

— Жизнь не дорожает — Депутаты поддержали свой проект реформы ОСАГО — Стоимость жизни по ОСАГО остается самой низкой, а стоимость полисов автогражданки по-прежнему будет зависеть от места регистрации автовладельца. Депутаты решили поддержать свой облегченный законопроект по реформе ОСАГО.

— Хотели согреться — Пожар в Одессе как признак крушения государства — Пожар в центре Одессы, где огонь уничтожил шестиэтажный памятник истории и архитектуры (доходный дом С.И. Асвадурова), случился, вероятнее всего, из-за электрического обогревателя. Им пытались поднять температуру в помещении преподаватели размещенных там учебных и научных учреждений.

— НАТО в тумане — Саммит альянса проявил чудеса лингвистики в отношении России — Подавляющее большинство европейских СМИ, написав о завершившемся в Лондоне саммите НАТО, как о "большом успехе", буквально следом стыдливо добавляли, что никаких конкретных договоренностей на нем заключено не было.

— Чья "рука"?— Кому выгодна антироссийская истерия из-за убийства чеченского боевика в Германии — Власти Германии внезапно принялись раскручивать очередной международный скандал против России, вытащив для этого из закромов августовское убийство в Берлине чеченского полевого командира. Канцлер Ангела Меркель объявила о высылке двух дипломатов РФ.

— Звезды манят Старый свет — Европа выделила космическому агентству рекордный бюджет — Европейское космическое агентство, объединяющее 22 страны, получит рекордный бюджет на ближайшие 5 лет. Резкое наращивание расходов должно помочь Старому Свету не отстать в космической гонке от США, России и Китая.

— Пересадка жизни — Академик Анзор Хубутия провел в Склифе 1500-ю трансплантацию почки — Трансплантация органов давно перестала быть достоянием лишь столичных клиник. Стала частью практической медицинской помощи. Но не перестала быть ее высшим пилотажем. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского пересадка органов началась в 2000 году.

— Рядом с хирургом — Медицинская сестра должна быть все понимающим психологом — В Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова прошел съезд Межрегиональной общественной организации операционных медицинских сестер РФ.

— Гипноз или наркоз?— Гипнотерапия во время операций при раке груди — Любая хирургическая операция немыслима без обезболивания. Но анестезия нередко связана с серьезными побочными эффектами, включая подавление иммунной системы. Некоторые из этих явлений проявляют себя даже через несколько месяцев после операции.

— Не бойтесь страшных снов — Ночные кошмары — лекарство против стресса — Переживание страха во сне помогает справиться со стрессом во время бодрствования, выяснили ученые Женевского университета. Они пришли к выводу: ночные кошмары полезны. Исследователи провели два эксперимента

— Критический момент — Врачи дважды спасли ногу пациенту — В Калмыкии медики дважды спасли рабочего, попавшего под ковш экскаватора. Пострадавшего с тяжелым открытым многооскольчатым переломом правого бедра и вторичным тромбозом крупной бедренной артерии оперативно доставили в больницу.

— Толстый и тонкий — "Цифровой двойник" покажет, сколько жира в организме — Какой процент жира в организме пациента? Есть ли риски диабета и других болезней, связанных с обменом веществ? Ученые Южно-Уральского государственного университета (вуз-участник проекта 5-100) разрабатывают цифрового "помощника" для врача.

— Непечатным словом — Власти Ставрополя выживают газетные киоски — Администрация города Ставрополя на глазах у местных жителей принялась методично уничтожать сеть газетных киосков. Сегодня в суде находятся иски о сносе очередных 14 таких объектов. Причем под "отстрел" властей в первую очередь попадают киоски, которые находятся в центре — в самых дорогих местах столицы края.

— Сгладили беду — Пермские чиновники заплатили за нападение собак на мальчика — Глава Перми Дмитрий Самойлов решил компенсировать моральный ущерб семилетнему ребенку, ставшему жертвой нападения собак. Из резервного фонда городской администрации его семье выплатят 300 тысяч рублей. Трагедия произошла в микрорайоне Висим краевого центра.

— Покрасила льва — В Ростове власти подали в суд на горожанку, "освежившую" лепнину на старом доме — Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области направил документы в суд на жительницу города, разукрасившую элементы лепнины на фасаде старинного здания, которое является памятником архитектуры регионального значения.

— Мариновал жалобы — Участковый осужден за отказ заводить дело о домашнем насилии — Бывший старший участковый уполномоченный полиции Архангельска предстал перед судом по обвинению в халатности, повлекшей смерть человека. Установлено, что 34-летняя женщина на протяжении девяти месяцев регулярно жаловалась в полицию на своего гражданского супруга, который избивал ее и угрожал убийством.

— Отсекают частника — В Перми начали бороться с нелегальными такси — Три крупных агрегатора легкового такси, действующие в Пермском крае, — "Ситимобил", "Яндекс.Такси" и "Везет" — заключили соглашение с региональным министерством транспорта о передаче информации о заказах только легальным перевозчикам.

— Чтобы соседям не пахло — На Алтае суд запретил пенсионерам разводить кур на приусадебном участке — В Барнауле в пригородном поселке Казенная Заимка из-за конфликта с соседями пенсионеры лишились личного подсобного хозяйства. Суд запретил им держать на подворье кур и кроликов из-за постоянных жалоб соседей на зловоние.

— Мы не такие, как все?— Тема с социологом — По данным ВЦИОМ, своими главными жизненными ценностями россияне называют здоровье, семейное благополучие и личную безопасность. Значимость этих ценностей за все время измерений не опускалась ниже 90 пунктов.

— Карты на стол — Технологии проверят на прочность — Проектам по внедрению в России сквозных цифровых технологий, включая искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные и кванты, устроят стресс-тесты. Они пройдут 6 и 7 декабря на форуме Российской венчурной компании (РВК) в Сочи.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Ссуды и следствия — Стоимость займов в МФО "обрушилась" до 325% годовых — Средняя стоимость кредита в микрофинансовых организациях в январе–октябре "обвалилась" на 225 процентных пунктов. Об этом говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс". Впрочем, нынешние ставки всё равно остаются слишком высокими, тем более что клиентами МФО чаще всего оказываются люди с минимальным уровнем дохода.

— Не окладом единым — Зарплаты учителей захотели выравнять — Зарплаты российских учителей следует привести к единому знаменателю, для чего необходимо создать общую для всей страны систему оплаты их труда. С просьбой проработать этот вопрос в рамках нацпроекта "Образование" к правительству обратится Совет Федерации, сообщили в комитете СФ по науке, образованию и культуре.

— Зачётный вычет — Власти готовят аудит новых налоговых льгот — Минэкономразвития готовит проверку эффективности инвестиционного налогового вычета, действующего в качестве эксперимента в нескольких регионах. Компании получают его в обмен на вложения в модернизацию с целью повысить производительность.

— До скорой связи — Операторы покроют трассу М11 сотовым сигналом к весне — Трасса Москва — Санкт-Петербург, открытая в конце ноября, вскоре будет полностью покрыта сотовой связью. Операторы завершат работы в первом квартале 2020 года, рассказали в самих компаниях. К концу текущего года завершатся подготовительные работы.

— Социально обученные люди — О чём президенту рассказали добровольцы — Впериод бурного технологического развития волонтёрская деятельность очень важна — искусственный интеллект может во многом заменить человека, но в нём нет ни сердца, ни души, ни сострадания. Об этом Владимир Путин напомнил, выступая 5 декабря на Международном форуме добровольцев в Сочи.

— Премьерный показ — Дмитрий Медведев пообещал повышать доходы и не запрещать YouTube — Российская экономика стабильна, а реальные доходы населения к концу года покажут рост в размере 0,2–0,3%. С таким заявлением премьер-министр РФ выступил на традиционной пресс-конференции, посвящённой итогам работы правительства за прошедший год.

— Принципиальные союзники — С чем Москва и Минск подходят к юбилею единого государства — За 20 лет, прошедших с момента подписания Россией и Белоруссией Договора о создании Союзного государства, большинство из пунктов этого мегапроекта так и осталось на бумаге. Все эти годы одна из самых проблематичных тем — энергетическая.

— Стачка на прокачку — Кто стоит за забастовкой против пенсионной реформы Макрона — Поводом для всеобщей стачки работников транспорта, сферы образования и ряда других отраслей, которая накрыла Францию 5 декабря, стала пенсионная реформа, предложенная президентом Эммануэлем Макроном.

— Помочь уязвимым — Как работают компании, нанимающие людей с ограниченными возможностями, и как их может поддержать государство — Социальное предпринимательство летом выделили в отдельную категорию среди субъектов малого и среднего предпринимательства. Теперь такие компании могут рассчитывать на дополнительную помощь от государства.

— Своя, но не квартира — За и против покупки апартаментов — Спрос на апартаменты в Москве после отмены долевого строительства и введения эскроу-счетов не упал, а даже вырос на 2–3%, в аналитическом центре "ИНКОМ-Недвижимость".

— Залоговое окно — Россиянам предложат новый способ продажи жилья — Рядовым гражданам стоит дать реальную возможность выставлять своё жильё на сайте госзакупок — в частности, при сделках по приобретению жилья для сирот, считают в Минюсте. Формально физлицам это разрешено и сейчас, но они, как правило, не участвуют в аукционах из-за необходимости вносить крупную сумму залога.

— KPI для ректора: премии глав вузов привяжут к их эффективности — Минобрнауки определило критерии оценки деятельности руководителей институтов и университетов — Стимулирующие премии ректоров вузов будут зависеть от сложности и эффективности их труда. В Минобрнауки разработали проект приказа, который определяет критерии для оценки таких показателей.

— Образовательный прогресс: россияне стали учиться на полгода дольше — Длиннее всех путь в профессию — у сотрудников финансовой сферы и госслужащих — Средняя продолжительность получения образования в России с 2005 года выросла на полгода. Сегодня жители страны готовятся к профессиональной деятельности примерно 12 лет и 8 месяцев, включая учебу в школе.

— Радар под прикрытием: зенитные комплексы "Верба" защитят РЛС — Новые средства ПВО уничтожат крылатые ракеты и беспилотники противника

РБК daily

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— ОПЕК+ вычла полмиллиона — После жалобы в ЕСПЧ троих россиян, пострадавших от пыток в полиции, Россия признала нарушение их прав и в шесть раз увеличила компенсации. На родине им присудили суммарно 320 тыс. руб.

— Дженерики дали протестный эффект — В конце ноября в профильных сообществах в соцсетях пользователями были опубликованы письма трех фармкомпаний, в которых говорилось о прекращении производства, поставок или отсутствии в свободном доступе трех антибиотиков, которые применяются при терапии муковисцидоза.

— Интеграция поднялась на верх — 6 декабря в Сочи пройдут переговоры премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. На следующий день там же встретятся президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко.

— Как НАТО пережило юбилейный саммит — В итоговой декларации участники лондонской встречи НАТО смогли замаскировать противоречия и подтвердить сложившийся образ действий организации. С образом будущего сложнее.

— Россия использует товарный злак — Московская биржа обсуждает с участниками финансового рынка запуск российского поставочного фьючерса на зерно, сообщили в пресс-службе биржи. Среди заинтересованных участников — ВТБ.

— ВИС первым вышел на берег Лены — Первым претендентом на строительство моста через Лену в Якутии, которое недавно одобрил президент, оказалась группа ВИС Игоря Снегурова. Конкурс на этот мост проводился еще в 2014 году, но проект отложили из-за Крымского моста.

— Взаимное согласие не пользуется спросом — В России недостаточно развит механизм решения споров с налоговыми органами за рубежом, отмечается в экспертном докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

— Гостей запускают на "Арену" — Российская государственная цирковая компания (Росгосцирк), которая управляет 43 цирками по всей России, разработала "дорожную карту" своего развития до 2024 года.

— Китайские производители поворачивают на право — Крупным западным компаниям, выходившим на азиатские рынки, не раз приходилось сталкиваться с нарушением интеллектуальных прав и незаконным использованием их технологий местными производителями.

— Городской масштаб — В числе показателей Индекса счастья населения, влияющих на субъективное ощущение благополучия людей, выступают комфортные условия для отдыха в городе и в целом удобная инфраструктура, подходящая для онлайн- и офлайн-взаимодействия.