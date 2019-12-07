КИЕВ, 7 дек /ПРАЙМ/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев готов к переговорам с оценочной миссией Евросоюза о "промышленном безвизе", сообщила в субботу пресс-служба правительства.

Соглашение ACAA ("промышленный безвиз") должно позволить украинским экспортерам свободно продавать свою продукцию на рынке Евросоюза без дополнительной сертификации.

"Правительство Украины готово к началу переговоров о заключении соглашения ACAA — так называемого "промышленного безвиза". Мы согласовали план внедрения законодательства относительно общего транзита и уполномоченных экономических операторов", — сказал Гончарук на встрече с делегацией Европарламента.

По его словам, теперь на повестке приезд оценочной миссии ЕС — с этого начнутся переговоры по заключению соглашения.

Премьер добавил, что ЕС является крупнейшим торговым партнером Украины с долей в 42%. "За три года функционирования зоны свободной торговли объем нашей торговли вырос на 56%", — сказал министр.

Он также заявил, что Украина намерена "углублять сотрудничество с Евросоюзом, особенно в приоритетных сферах — что касается энергетики, таможни, цифровой экономики и внутренних дел". На заседании 28 января правительство Украины планирует проанализировать евроинтеграционные достижения Украины и обсудить план дальнейших действий.

На встрече также обсуждались форматы углубления сотрудничества Украины с ЕС: "Восточное партнерство+" и предложенный сопредседателем парламентской ассамблеи "Евронест" Андрюсом Кубилюсом для Украины, Грузии и Молдавии формат "Трио 2030".

Гончарук также сделал акцент на противодействии строительству газопровода "Северный поток 2".