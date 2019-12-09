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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Война не уходит одна — Почему шансы Украины вернуть Донбасс — минимальны — Саммит в "нормандском формате" поднял конфликт на Украине в верхние строчки если не мировой, то общеевропейской внешнеполитической повестки.

— Новый год без китайских игрушек — Падение объемов торговли Китая с США не собирается замедляться — Товарооборот КНР с США в январе—ноябре на фоне торговой войны потерял 15,2% по сравнению с тем же периодом 2018 года, откатившись до отметки $494,45 млрд, следует из данных Главного таможенного управления КНР от 8 декабря.

— Дальний Восток ставит вопрос бревном — Отрасль просит снижения экспортных пошлин — Лесная промышленность на Дальнем Востоке находится в глубоком кризисе, экспортные поставки в этом году могут упасть на 35%, а все крупнейшие предприятия — банкроты или близки к банкротству, говорится в обращении отраслевой ассоциации "Дальэкспортлес" в администрацию президента.

— Жилье дорожает без спроса — На вторичном рынке выросли цены предложения — Низкие объемы ввода жилья, резкий рост стоимости новостроек и завышенные ожидания собственников квартир привели к увеличению цен на вторичном рынке даже при отсутствии спроса.

— Деньги отдельно, планы отдельно — Госкомпании представили "дорожные карты" по развитию сквозных технологий — Госкорпорации, в июле подписавшие соглашения о развитии семи сквозных технологий, представили "дорожные карты" по их развитию: по итогам первого обсуждения было утверждено пять карт, две — отправлены на доработку.

— Кредит МВФ возвращается на Украину — Это может помочь ей справиться с пиком выплат по внешним долгам — Вечером 7 декабря украинские власти и представители Международного валютного фонда (МВФ) объявили, что достигли принципиальной договоренности о предоставлении нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR ($5,5 млрд).

— Прибыли страховщиков теряют темпы роста — Мониторинг статистики — Банк России в своем обзоре зафиксировал стагнацию страхового рынка — впервые за последние десять лет темпы прироста объема сборов компаний по итогам третьего квартала 2019 года "оказались близки к нулевым".

— Все тайное становится равным — Как Владимир Путин и Александр Лукашенко делили будущие прибыли и убыли Союзного государства — Седьмого декабря президент России Владимир Путин в своей сочинской резиденции Бочаров Ручей встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, проговорил с ним больше пяти часов, договорился через две недели проговорить еще.

— "В ОПК зафиксировано 90 тыс. нарушений закона" — Юрий Чайка о введенных и дополнительных антикоррупционных мерах — В Международный день борьбы с коррупцией генпрокурор России Юрий Чайка рассказал начальнику отдела преступности "Ъ" Максиму Варывдину о том, почему юрлица стали больше платить за взятки, у каких чиновников конфискуют активы, сколько дел возбуждено о хищениях на космодроме и какое количество расследований в отношении предпринимателей надзор признал незаконным.

— ЦИК замерил давление на избиркомы — В ведомстве не видят связи между числом жалоб и квалификацией членов комиссий — Как стало известно "Ъ", за два года в ЦИК поступило более 4 тысяч жалоб на деятельность нижестоящих комиссий; правда, большинство из них не подтвердилось.

— Минкомсвязь пошла на сделку с ГИБДД — Электронные договоры купли-продажи автомобилей могут появиться в 2020 году — Минкомсвязь и МВД, выяснил "Ъ", готовят новый бесплатный сервис для нескольких миллионов человек — электронный договор купли-продажи автомобилей через портал госуслуг.

— Баталхаджинцы договорились до покушения — Арестованы обвиняемые в нападении на борца с экстремизмом — Как стало известно "Ъ", сегодня защита бизнесмена Хасана Полонкоева, обвиняемого СКР в организации покушения на начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, намерена обжаловать решение Басманного суда о его аресте.

— Владимиру Зеленскому спели на дорогу — Противники украинского президента предупредили его о "красных линиях" в Париже — В воскресенье в Киеве прошли протестные акции, приуроченные к встрече "нормандской четверки" в Париже.

— "Звезда" испытывает перегрузки — Верфь не успевает строиться и строить одновременно — Как стало известно "Ъ", дальневосточная верфь "Звезда" (управляется консорциумом "Роснефти" и Газпромбанка) уже столкнулась с проблемой исполнения текущих заказов.

— Россия обошла США и догоняет Европу по реальной стоимости электроэнергии — Цены на электроэнергию для промышленных потребителей в России оказались выше, чем в США и некоторых странах ЕС, в частности, Франции — Такие расчеты провело "Сообщество потребителей энергии" в попытке опровергнуть представленные Минэнерго в Госдуме данные о том, что стоимость электроэнергии для промышленности РФ ниже, чем в Европе.

— Биометрия против инженерии — На борьбу с мошенниками призывают фотографии и голоса — Для решения проблемы мошеннических звонков клиентам банков с использованием социальной инженерии операторы связи просят дать им полномочия блокировать абонентов, которых они подозревают в мошенничестве.

— Предбанкротное противостояние — НПФ просят смягчить основания для санации — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) предложили уточнить ряд формальных требований законопроекта "О санации НПФ", по которым планируется осуществлять меры по предупреждению их банкротства.

— "Сафмар" закольцевал дивиденды — Холдинг направит доходы от НПФ на выкуп у него рисковых активов — Холдинг "Сафмар Финансовые инвестиции", единственный акционер НПФ "Сафмар", направит полученные от него дивиденды на выкуп части активов, входящих в рисковый портфель пенсионных накоплений фонда.

— Электронная подпись не прошла сверку — Очередная версия законопроекта вызвала критику администрации президента — Государственно-правовое управление (ГПУ) президента не поддержало очередную версию законопроекта о реформе сферы электронной цифровой подписи.

— Граждане без плеч — Физлица проявляют осторожность при торговле на фондовом рынке — В поисках замены банковским вкладам физические лица все активнее выходят на фондовый рынок.

— Региональному самолету ищут цену — Машина на базе L-610 может стоить $12–14 млн — Российский региональный самолет ТВРС на 44–48 мест, создаваемый на базе чешского L-610, будет стоить для авиакомпаний $12-14 млн.

— Агрегаторам такси пробили чек — Аналитики попытались сравнить цены на поездки в разных сервисах — Самым доступным сервисом для заказа такси в Москве оказался InDriver, а в Санкт-Петербурге — недавно вышедший на этот рынок "Ситимобил", говорится в исследовании TelecomDaily.

— Индийские лекарства растворяются — Промсвязьбанк намерен банкротить Shreya — Вслед за дистрибуторским бизнесом индийского фармпроизводителя Shreya Life Sciences в России может быть обанкрочена еще одна ее дочерняя структура, занимающаяся поставкой уже собственных препаратов.

— Дальний Восток ставит вопрос бревном — Отрасль просит снижения экспортных пошлин — Лесная промышленность на Дальнем Востоке находится в глубоком кризисе, экспортные поставки в этом году могут упасть на 35%, а все крупнейшие предприятия — банкроты или близки к банкротству, говорится в обращении отраслевой ассоциации "Дальэкспортлес" в администрацию президента.

— Арабские деньги выходят из сельского интернета — РФПИ и Mubadala покидают проект по устранению цифрового неравенства — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и инвесткомпания Mubadala из Объединенных Арабских Эмиратов выходят из проекта по устранению цифрового неравенства в России.

— "Эфко" поделилась "Слободой" — Ритейлер Spar может использовать этот бренд — Масложировой холдинг "Эфко" разрешил "Спар Миддл Волга", развивающей супермаркеты Spar в регионах Поволжья, использовать словесный элемент "Слобода" в продуктах собственной торговый марки.

— Банк "Дом.РФ" перевесил лифты — Капитал банка вырос после оптимизации активов внутри группы — Банк "Дом.РФ" нарастил капитал на 2 млрд руб. благодаря "оптимизации корпоративной структуры" группы АО "Дом.РФ".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Приговор Егору Жукову: публичное недовольство властью стало преступлением — Дело студента ВШЭ криминализирует призыв к ненасильственным политическим изменениям — Кунцевский районный суд Москвы в пятницу, 6 декабря, приговорил студента Высшей школы экономики Егора Жукова к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете: по мнению суда, в его обращениях отчетливо прослеживается мотив политической ненависти и вражды к действующей власти "как источнику бед населения".

— Политики и эксперты не ждут прорыва от нормандского саммита — Но он поможет сдвинуть мирный процесс в Донбассе с мертвой точки — В понедельник лидеры России, Украины, Франции и Германии соберутся в Париже на переговоры об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.

— Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации — Но согласен получить от государства хотя бы 2,25 млн, исходя из тарифов ЕСПЧ — Фигурант "дела Гайзера" – бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре с требованием возместить моральный вред, понесенный им во время перевозки в автозаках.

— В России разработаны стандарты для улучшенных продуктов питания — Но они могут помешать продвижению такой еды, опасаются эксперты — Росстандарт утвердил национальные стандарты для продукции "с улучшенными экологическими характеристиками", рассказал "Ведомостям" человек, близкий к разработчикам, и подтвердил представитель агентства.

— Минэкономразвития ищет новые способы привлечь инвестиции в экономику — Оно ставит на паевые инвестиционные фонды с участием РФПИ — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) может создать два закрытых паевых инвестиционных фонда (ЗПИФ), чтобы привлекать инвестиции российского бизнеса и граждан, сообщили "Интерфакс" и РБК и подтвердили "Ведомостям" два федеральных чиновника.

— Цифровой налог сеет международный раздор — Западные страны решают свои разногласия по "закону джунглей" — Обычно западные страны придерживаются многостороннего подхода к решению международных проблем.

— "Камаз" будет выпускать конкурента "Газели" — Сейчас на рынке легких коммерческих автомобилей доминирует группа ГАЗ с долей рынка не менее 45% — Крупнейший в России производитель тяжелых грузовиков "Камаз" планирует выпускать легкие коммерческие автомобили (LCV).

— Сбербанк установил рекорд кредитования граждан — В ноябре банк выдал россиянам 323 млрд рублей — Сбербанк в ноябре выдал розничным клиентам 323 млрд руб. кредитов – это рекорд в нынешнем году, сообщил банк.

— "Яндекс" готовится заключить одну из крупнейших сделок на офисном рынке — Компания хочет арендовать до 45 000 кв. м в башне "Око" в "Москва-сити" — "Яндекс" ищет еще один офис, рассказали "Ведомостям" три консультанта, работавших с компанией, а также владельцами бизнес-центров, с которыми поисковик вел переговоры.

— "Вкусвилл" запустит маркетплейс — Тестирование площадки товаров и услуг начнется до Нового года — Сеть магазинов "Вкусвилл" создаст маркетплейс товаров и услуг "Довериум", рассказал "Ведомостям" представитель компании. Тестирование платформы начнется в декабре 2019 года.

— Россия и другие страны ОПЕК+ договорились о сокращении нефтедобычи — Вопрос о продлении сделки ее участники решат в марте — Страны – участницы соглашения об ограничении добычи нефти (всего 24 государства – все члены ОПЕК, а также Россия и другие нефтедобывающие страны) 6 декабря на встрече в Вене согласовали новые квоты, которые будут действовать в I квартале 2020 года.

— Территорию Северного речного порта застроят жильем — Capital Group и "Кортрос" возведут более 800 000 кв м недвижимости за 70 млрд рублей — Сapital Group и группа "Кортрос" будут застраивать территорию Северного речного порта на Ленинградском шоссе, рассказали "Ведомостям" два человека, близких к руководству обеих компаний.

— "Тинькофф" объединил все сервисы в одном окне — Это хороший способ заработать на клиентах, считает эксперт — Банк "Тинькофф" обновил приложение: в нем появится окно "Сервисы", в котором представлены все и финансовые, и потребительские услуги, рассказал представитель банка.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Следы нечистых рук — Александр Бастрыкин — о новых методах борьбы с коррупцией — Смогут ли продажные чиновники спрятать наворованное у родных и близких?

— Старый новый ход — Банки открыли сезон охоты за премиями и бонусами клиентов — Большинство крупных банков либо уже ввели новогодние промовклады, либо собираются сделать это в самое ближайшее время, следует из ответов их представителей на вопросы "Российской газеты".

— Терпите ближнего — Поправки в Гражданский кодекс детально пропишут соседские права — Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства рассмотрел проект поправок в Гражданский кодекс.

— Пройдите в кассу — Минпросвещения разработало новые подходы для повышения зарплат учителям — Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения, как и по каким сценариям можно обеспечить рост заработной платы для педагогов — вместе с конкретными расчетами.

— ОПЕК+ пошел вразнос — Бюджет России от сокращения добычи нефти может получать до 700 млрд рублей в месяц — Участники сделки ОПЕК+ договорились о дополнительном сокращении добычи нефти с января по март 2020 года на 500 тысяч баррелей в сутки.

— 20 лет спустя — Лидеры России и Беларуси сблизили позиции стран по дальнейшей интеграции в рамках Союза — В субботу президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Сочи переговоры, которые длились более пяти часов.

— Снять ограждения — Валентина Матвиенко призвала ускорить принятие закона о запрете "клеток" в судах — Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что отдельные ведомства намеренно затягивают прохождение в Госдуме сенаторского законопроекта о запрете ограждений в залах судебных заседаний.

— Деньги за недострой — В России выплатили первые компенсации обманутым дольщикам — В своем избирательном округе в Саратове председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился с обманутыми дольщиками, которым Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства впервые в стране начал выплачивать компенсации.

— Сочинение на бизнес-тему — В Сочи Владимир Путин обсудил деловой климат с немецкими предпринимателями — На встрече с представителями деловых кругов Германии Владимир Путин заявил, что Россия никогда не будет использовать экономические рычаги для решения политических вопросов.

— Прибавление в квадрате — Кабмин поможет с ипотекой еще 12 тысячам многодетным семьям — Кабинет министров выделяет дополнительные 6 миллиардов рублей на частичное погашение ипотеки семьям с тремя и более детьми.

— Пора браться за разум — Искусственному интеллекту напишут кодекс поведения — Основные подходы к правилам взаимодействия человека с искусственным интеллектом будут готовы в России к июлю 2020 года.

— Однозначно "против" — Глава МВД не видит резона снижать нештрафуемый лимит скорости — Глава МВД Владимир Колокольцев обозначил позицию ведомства по довольно жаркому вопросу, касающемуся всех водителей поголовно.

— Попасть на азиатскую кухню — Экспорт сельхозпродукции в 2019 году может составить 25 миллиардов долларов — Объем экспорта российской сельхозпродукции в 2019 году может составить 24-25 миллиардов долларов.

— 95 евро за грамм — С 2020 года в ЕС заработают новые ограничения на автовыхлоп — С 1 января 2020 года в Евросоюзе вступят в силу новые ограничения на выброс легковыми автомобилями в атмосферу углекислого газа.

— График подан под посадку — Железные дороги перешли на новое расписание — Железнодорожники пустили пассажирские поезда по 46 новым маршрутам, ускорили движение 334 поездов, отправили двухэтажные составы еще по трем направлениям.

— По существу дела — Послесловие к судебным разбирательствам по итогам летних акций в Москве — Кунцевский районный суд Москвы признал студента Высшей школы экономики (ВШЭ), блогера Егора Жукова виновным в публичных призывах в интернете к экстремистской деятельности и приговорил к трем годам лишения свободы условно.

— Встречный контроль — Пенсионный фонд пояснил, зачем людей старше 80 лет приглашают "отметиться" — Пожилых граждан старше 80 лет приглашают лично явиться в отделение Пенсионного фонда, чтобы они подтвердили свое право на получение пенсии — такую информацию в последние дни разместили сразу несколько СМИ.

— Шестеро под арестом — Раскрыто убийство чиновника из Ингушетии — Басманный суд Москвы арестовал шестерых задержанных по уголовному делу о покушении и убийстве начальника Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

— Закон под диктовку — По всей стране прошел юридический диктант — Ассоциация юристов России провела очный этап III Всероссийского правового диктанта.

— Встаем на лыжи! — В Сочи открылся горнолыжный сезон — В эти выходные в "Красной поляне" открылся новый горнолыжный сезон.

— Книга вернулась к истории — В Париже проходит Салон "Русская литература" — В самом центре Парижа в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли проходит пятый салон русской книги "Русская литература".

— Откуда прилетели пули — Почему на американской военной базе случился очередной массовый расстрел — Бойня на авиабазе ВМС США в Пенсаколе (штат Флорида) может стать новым испытанием на прочность для альянса США и Саудовской Аравии.

— Пенсия ищет выход — Планы президента Макрона в отношении пенсий привели к всеобщей забастовке и погромам — Пенсионные реформы проводят все страны.

— В бездомные запишут по билету — Тысячи людей специально ночевали на улице, чтобы поддержать тех, у кого нет жилья — В минувшие выходные по всему миру прошла необычная благотворительная акция: тысячи людей на одну ночь стали бездомными и предпочли уютной кровати дома целлофановый пакет и холодную землю.

— К Риму и миру — Сергей Лавров собрал аншлаг на конференции в Италии — Как преодолеть мышление времен "холодной войны" и вернуться к миру без разделительных линий — об этом глава МИД России Сергей Лавров рассуждал сразу на двух авторитетных форумах: сначала на площадке ОБСЕ в Братиславе, а сразу после — на международной конференции "Средиземноморье: Римский диалог", которая пятый год подряд прошла в столице Италии под эгидой ее дипведомства.

— Чем Трампу помешало ВТО — США ведут дело к развалу Всемирной торговой организации — Дональд Трамп, идущий на перевыборы президента США в 2020 году под лозунгом "Сохраним Америку великой" и развязавший ради этого беспощадную "торговую войну" с конкурентами, продолжает последовательный демонтаж отдельных и не устраивающих Вашингтон элементов сложившейся системы международных отношений.

— Праздник начинается — В России выбрали новогоднюю столицу-2020 — Рязань первой в мире начала праздновать Новый год.

— Истина момента — В Дагестане презентовали перевод смыслов Корана на русский язык — В столице Дагестана Махачкале произошло необычное событие — первая презентация переводов смыслов Корана "Калям Шариф" на русском языке.

— Под елочкой не наливать — В Башкирии хотят расширить запрет на продажу спиртного — В Башкирии решили ограничить продажу спиртного в новогодние праздники.

— Горе от лихача — В Нижнем Новгороде иномарка врезалась в группу школьников — В минувшую субботу вечером в центре Нижнего Новгорода в группу девятиклассников врезался внедорожник.

— Сеансы для закаленных — В Якутске построят ледовый кинотеатр — Фестиваль короткометражек пройдет в городе в первых числах февраля будущего года.

— Не в прибыли счастье — Предприниматель сел за трактор, чтобы чистить улицы от снега — В воронежском райцентре Павловск вышел на работу необычный трактор-снегоочиститель.

— Выпал?— В Тамбове погиб вице-губернатор, бывший под следствием — Тамбовские следователи выясняют обстоятельства гибели бывшего вице-губернатора Глеба Чулкова.

— Дели невпроворот — Как Россия собирается втрое нарастить товарооборот с Индией за 5 лет — К 2025 году товарооборот с Индией планируется довести до 30 млрд долларов.

— Заграница им поможет — Свыше 9 тысяч компаний прошли Школу экспорта — Сотрудники более девяти тысяч компаний прошли обучение в Школе экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ) за три года ее работы.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Путевой доход: Минфин предложил приватизировать 5-10% РЖД — Ведомство считает, что это простимулирует монополию платить дивиденды наравне с другими госкомпаниями — Дивидендную политику РЖД отправили на доработку.

— Помочь перед Рождеством: с чем "нормандская четверка" едет в Париж — Лидеры Франции, Германии, России и Украины готовятся к урегулированию в Донбассе — Накануне саммита в "нормандском формате" из Парижа, Берлина, Москвы и особенно Киева продолжают поступать многочисленные заявления о том, какой стороны хотят видеть встречу 9 декабря.

— И целой субботы мало: Путин и Лукашенко снова встретятся 20 декабря — Лидеры РФ и Белоруссии провели переговоры в Сочи, но вопросы интеграции до конца не решены — Пять с половиной часов продлились субботние переговоры президентов России и Белоруссии.

— Берлин словам не верит: в бундестаге требуют рассекретить дело Хангошвили — Парламентарии собираются обязать прокуратуру обнародовать данные по убийству беглого гражданина Грузии — Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) потребовала от следствия обнародовать все детали расследования убийства гражданина Грузии в Берлине.

— Минус на плюс: что принесут России новые договоренности ОПЕК+ — В новых условиях РФ сможет выполнить сделку на 100%, считают эксперты — Россия выиграет в результате новых договоренностей ОПЕК+, полагают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Влететь в трубу: Минэнерго готовит приватизацию газовых сетей — Реализация идеи может привести к повышению цен для населения, считают в парламенте — В случае принятия закона о приватизации газовых сетей в России могут вырасти цены на голубое топливо для населения.

— В шаге от мезАльянса: Испания откроет Северной Македонии путь в НАТО — Из 29 членов организации Мадрид единственный не ратифицировал членство Скопье в блоке — Испанское правительство сделает всё возможное для скорейшей ратификации протокола о вступлении в НАТО Северной Македонии.

— Нелетная подготовка: авиакомпании ждет кадровый голод — В ближайшие десять лет дефицит пилотов может достичь 600 человек — Российские авиакомпании уже через несколько лет рискуют столкнуться с нехваткой пилотов, восполнить которую действующие учебные заведения не смогут, сообщили "Известиям" в профсоюзе летного состава (ПЛС) России.

— Поточные цифры: в МЭР придумали, как выполнить указ президента — В министерстве считают, что добиться результата за четыре года можно, изменив методику расчета показателей — Минэкономразвития нашло способ повысить показатель инвестиций в основной капитал в финансовой и страховой сферах за счет изменения методики расчета.

— Лидирующая экспозиция: что обсуждали на технологическом форуме в Сочи — На мероприятии рассматривались проекты инновационного развития и прорывные стартапы — Государство готово вложить в высотехнологичные прорывные проекты с 2020 по 2024 год 258 млрд рублей, еще столько же дадут частные инвесторы, об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов на форуме "Глобальное технологическое лидерство".

— Пусть меня переучат: предпенсионеры собрались в веб-дизайнеры и повара — В этом году пожилые люди чаще предпочитали освоить новую профессию, чем повысить квалификацию по старой — Веб-дизайн, дошкольное воспитание и поварское дело стали самыми востребованными направлениями переобучения у предпенсионеров.

— Главное о героях: как обычный авиарейс может потребовать необычного мужества — 250 лет назад в России был учрежден орден Святого Георгия — День Героев Отечества, который 9 декабря празднуется в России, исторически связан с появившимся 250 лет назад Днем георгиевских кавалеров — генералов, офицеров и солдат, отличившихся во время военных конфликтов. Но бывает и так, что подвиги совершают люди сугубо штатские, мирных профессий.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Квантовые сенсоры и распределенный реестр не перенесли препарации — Правительство рассмотрело "дорожные карты" по развитию высокотехнологичных отраслей – В правительстве детально "препарировали" семь "дорожных карт" развития высокотехнологичных отраслей, и две из них отправлены на доработку, так как организационный механизм и степень проработки по мерам поддержки оказались недостаточными, сообщил журналистам курирующий цифровые технологии вице-премьер Максим Акимов в кулуарах проходящего в Сочи форума "Глобальное технологическое лидерство".

— Семь лет условно, шесть с половиной реально — Столичные суды вынесли приговоры фигурантам "Московского дела" — Столичные суды в пятницу вынесли приговоры семерым фигурантам дел о летних акциях протеста в Москве.

— Спонсоры сворачивают "Диалог" — Основанный Алексеем Кудриным фонд закроет часть программ и сократит штат — Большая часть программ основанного Алексеем Кудриным Комитета гражданских инициатив вскоре будет остановлена.

— Саммит у развилки — Девятого декабря в столице Франции после трехлетней паузы пройдет встреча лидеров "нормандской четверки" — Каковы шансы "нормандской четверки" достичь прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе.

— "Газпрому" и остальным предстоит поделиться триллионом — В администрации президента предложили в 3–4 раза ускорить газификацию регионов — Помощник главы администрации президента Кирилл Молодцов оценил расходы на наращивание уровня газификации в России до 82%, более чем в?1 трлн.

— Зимний дизель свернул в суррогатное русло — Региональные АЗС столкнулись с нехваткой моторного топлива – Владельцы независимых АЗС на фоне роста спроса столкнулись с нехваткой дизеля на Дальнем Востоке.

— SPAR впал в ступор — Крупнейший в России франчайзи нидерландской продовольственной сети готовит масштабную реструктуризацию — Самый крупный франчайзи голландского SPAR в России задолжал поставщикам почти 3 млрд рублей.

— Кредиторы побили акционеров — Почему российские компании предпочитают выводить свои бумаги из свободного обращения — Акционеры стали обходиться российским компаниям намного дороже, чем держатели долгов.

— Деньги текут в землю — Вложения в коммерческие проекты выросли на 30% год к году — По итогам 2019 года инвесторы могут потратить на покупку коммерческой недвижимости и земли в России до $3,8 млрд — в 1,3 раза больше, чем в прошлом году.