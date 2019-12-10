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КОММЕРСАНТ

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— Спорт высших унижений — Отечественный спорт настигла самая большая катастрофа в его истории. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) наказал Россию за "манипуляции" с базой данных Московской антидопинговой лаборатории целым пакетом крайне жестких санкций. В ближайшие четыре года на важнейших международных соревнованиях, в том числе двух Олимпиадах — летней в Токио и зимней в Пекине, а также чемпионате мира по футболу в Катаре, российской сборной придется выступать в нейтральном статусе, а на олимпийских соревнованиях — еще и в урезанном составе.

— Ночь перед торжеством — 9 декабря президент России Владимир Путин прилетел в Париж на встречу в "нормандском формате". Специальный корреспондент "Ъ" считает, что начало встречи говорило не только о беспрецедентном внимании к ней, но и о том, что российский президент, как и украинский, хотел вернуться домой не с пустыми руками.

— Грузовики пускают в объезд "Платона" — Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) пытается вдохнуть новую жизнь в идею бесплатного проезда газомоторных грузовиков по федеральным трассам. Там считают, что Минтранс выступает против такой льготы из-за выпадающих доходов системы "Платон", которые составляют лишь 300 млн руб. в год.

— С новым должным — Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению. Объемы по итогам октября сократились до значений трех–девятимесячной давности. По мнению участников рынка, основной причиной стало введение показателя долговой нагрузки (ПДН). Впрочем, банкиры указывают, что влияние ПДН ощутили лишь кредиторы, работающие в высокорисковых сегментах. В декабре, ожидают эксперты, объемы снова вырастут за счет предновогодних трат.

— Пенсии переступают границу — Жители стран ЕАЭС смогут делать пенсионные отчисления как в национальных пенсионных системах, так и в стране трудоустройства и, соответственно, оформлять и получать пенсии как в стране гражданства, так и в стране пребывания. Новые правила формирования пенсии на территории союза должны вступить в силу с 2020 года. Впрочем, по оценкам ВШЭ, сейчас большая часть приехавших из ЕЭАС в Россию работает в теневом секторе, и вряд ли перспектива единой пенсии позволит заметно повысить среди них уровень официально занятых.

— Каков спрос, таков и приход — Минэкономики скорректировало программу субсидирования малого бизнеса для выхода на биржу с учетом спроса — ее финансирование в 2019 году сократилось с предполагаемых 305 млн до 36,3 млн руб. Реальный же объем субсидий на листинг и выплаты по купонам составил 28,6 млн руб. и позволил субъектам малого и среднего предпринимательства привлечь с рынка около 3,1 млрд руб. В Минэкономики считают эксперимент успешным: в 2020 году объем господдержки по программе составит 172 млн руб.

— Не так быстро, я считаю — В оценках экономической ситуации получение населением сведений о действиях регуляторов происходит со значимым опозданием — в отличие от непосредственно имеющейся у людей информации о новом размере зарплаты, объеме сбережений и так далее, констатируют экономисты Европейского центробанка. Это обстоятельство может значимо влиять на качество прогнозов и эффективность действий правительства: как минимум — на готовность властей объяснять свои действия и на дизайн конкретных изменений, в том числе налоговых.

— Регионам обещан покой — Агентство Moody's в своем новом отчете дало стабильный прогноз по финансовому состоянию российских регионов на 2020 год. Главное обоснование такой оценки — доходы бюджетов субъектов устойчиво растут, несмотря на ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры.

— Россиян портит коммунальный вопрос — Россиян больше всего беспокоит рост цен на услуги ЖКХ (48%), рост цен на товары и услуги (47%), ситуация в сфере здравоохранения (34%), состояние дорог и ситуация на них (15%), ситуация в сфере образования (11%). Это результаты октябрьского опроса ФОМ, с которыми удалось ознакомиться "Ъ". Эксперты отмечают, что практически все исследования показывают озабоченность граждан проблемами снижения доходов и роста расходов.

— "Единая Россия" примеривается к аппаратному усилению — По сведениям "Ъ", федеральное руководство "Единой России" хочет расширить ответственность глав регионов за результаты партии на выборах. Напомним, в октябре 13 региональных руководителей возглавили местные отделения партии. Этот список в ближайшее время может быть расширен.

— Граница сближает — Эксперты лаборатории мониторинга рисков социально-политической дестабилизации ВШЭ провели исследование (результаты есть в распоряжении "Ъ") отношения к Украине и российско-украинским отношениям среди россиян, проживающих в приграничных с Украиной населенных пунктах. Выяснилось, что вблизи границы конфликтных настроений по отношению к соседней стране меньше, чем в России в целом.

— Ночь перед торжеством — 9 декабря президент России Владимир Путин прилетел в Париж на встречу в "нормандском формате". Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает, что начало встречи говорило не только о беспрецедентном внимании к ней, но и о том, что российский президент, как и украинский, хотел вернуться домой не с пустыми руками.

— Гвардейцам обновляют клятву — Как стало известно "Ъ", в Госдуму будет внесен законопроект, регламентирующий принятие присяги в Росгвардии. Сейчас ее дают лишь военнослужащие, а получающие звания полицейских сотрудники, в отличие от коллег из МВД, оказались в правовом вакууме. Ранее гвардейцам-полицейским уже предложили по аналогии с теми же сотрудниками органов внутренних дел представляться гражданам, объяснять им свои действия и возможные последствия.

— Сбежавший на Украину защитился от экстрадиции — Как стало известно "Ъ", в Россию вернулся адвокат Георгий Левчук, который благодаря показаниям своего клиента, сбежавшего на Украину бывшего гендиректора ОАО "Военно-строительное управление Москвы" Алексея Душутина, в прошлом году был задержан Службой безопасности Украины (СБУ) по обвинениям в мошенничестве и шпионаже.

— Британский суд не поверил ФСБ — Как стало известно "Ъ", Великобритания отказалась экстрадировать в Россию ключевого обвиняемого по уголовному делу о коррупции в СКР Дмитрия Смычковского. ФСБ считает, что именно он передал взятку в $1 млн высокопоставленным сотрудникам СКР за освобождение из-под стражи криминального авторитета Андрея Кочуйкова, однако Вестминстерский суд Лондона спецслужбе не поверил. Не убедили суд и фотографии камеры с холодильником, плазменным телевизором и белоснежным унитазом, обещанной обвиняемому в случае его экстрадиции — как выяснилось на процессе, фото было сделано в женском СИЗО "Печатники".

— Срок постучал в окно автозака — 50-летний безработный был задержан на протестной акции в центре Москвы 27 июля и помещен в автозак, где выбил окно, "применив насилие в отношении представителя власти" (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Стекло, которое, согласно показаниям свидетелей, "весит около 5 кг", упало на каску полицейского Дмитрия Астафьева, который, впрочем, на судебном допросе заявлял, что "претензий к Малышевскому нет", и просил суд о снисхождении.

— Глава Минприроды рассортировал мусор по проблемам — В ряде российских регионов сложилась критическая ситуация с вывозом мусора: уровень неплатежей со стороны пользователей достиг 70%, существует высокий риск прекращения оказания услуги. Это следует из письма главы Минприроды Дмитрия Кобылкина губернаторам.

— Овальный кабинет для министра — Глава российского МИДа Сергей Лавров сегодня посетит Вашингтон — во второй раз за период президентства Дональда Трампа. В программе пока значатся переговоры с госсекретарем Майклом Помпео и совместная с ним пресс-конференция. При этом накануне в администрации США сообщили: "прорабатывается" также встреча российского гостя с хозяином Белого дома. По данным же дипломатических источников "Ъ", такая встреча была условием визита Сергея Лаврова в Вашингтон.

— С Альбионом все туманно — В Великобритании на этой неделе пройдут парламентские выборы, по итогам которых нынешний глава правительства Борис Джонсон имеет шанс сохранить за собой пост премьер-министра. Кто бы ни стал новым британским лидером, именно он получит шанс войти в историю как премьер, при котором Британия покинула Евросоюз. В том, как этот стратегический поворот может повлиять на российско-британские отношения, разбиралась в Лондоне корреспондент "Ъ".

— "Сафмар" складывает уголь — Группа "Сафмар" планирует создать угольную компанию с годовой добычей в 30 млн тонн на базе "Русского угля" и Кузбасской топливной компании (КТК), которая в этом году стала частью холдинга Михаила Гуцериева, рассказывают источники "Ъ" и подтверждают в группе. Синергия между активами возможна на внутреннем направлении продаж: "Русский уголь" большую часть угля продает внутри России, а КТК обладает крупной розничной сетью. Эксперты считают, что объединенная компания станет третьей по размеру на угольном рынке страны.

— Компенсация в пользу средних — По данным "Ъ", российские авиакомпании могут получить обещанные правительством компенсации высоких цен на авиакеросин в 2018 году пропорционально объемам потребленного топлива. Такую методику подготовил Минтранс, отказавшись от своей прежней идеи субсидировать только внутренние перевозки пассажиров. Новый подход даст доступ к компенсациям чартерным перевозчикам, но также простимулирует авиакомпании со старым неэффективным парком.

— Декабрь охладит переходную кампанию — С начала года почти 5 тыс. человек подали заявление об отказе на переход из одного пенсионного фонда в другой. В декабре у граждан остается возможность подать аналогичные документы, и НПФ включились в кампанию по удержанию клиентской базы. Они концентрируются на клиентах с крупным счетом и используют специализированных пенсионных брокеров. Впрочем, масштабного удержания не получится: за декабрь может быть подано около 10 тыс. заявлений об отказе на перевод, что сохранит фондам до 1 млрд руб. пенсионных накоплений.

— Закрыто на доход — Третий квартал оказался для индустрии коллективных инвестиций самым успешным более чем за пять лет. По данным ЦБ, за три месяца чистый приток средств во все категории фондов превысил 278 млрд руб. Основной приток инвестиций пришелся на закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы), которые используются частным капиталом для реструктуризации бизнеса крупных и средних предпринимателей. На фоне снижения ставок по вкладам растет спрос на ЗПИФы недвижимости и со стороны розничных инвесторов.

— "Яндекс.Облако" наполнит Ozon — Онлайн-ритейлер Ozon договорился о переносе своих данных в "Яндекс.Облако", контракт станет одним из крупнейших для этой платформы. Облачная инфраструктура должна помочь Ozon справляться с пиковыми нагрузками, например в "черную пятницу" или перед Новым годом. Пока такие распродажи нередко становятся проблемными для российских компаний.

— Зерновой торг — Московская биржа решает дальнейшую судьбу своей дочерней компании — Национальной товарной биржи (НТБ). После негативного кейса с пропажей крупного объема зерна в начале года торги зерном так и не были восстановлены. По информации источников "Ъ", рассматривается в том числе возможность продажи НТБ и на нее уже есть претенденты.

— С новым должным — Бюро кредитных историй (БКИ) зафиксировали резкое сокращение выдач кредитов населению. Объемы по итогам октября сократились до значений трех–девятимесячной давности. По мнению участников рынка, основной причиной стало введение показателя долговой нагрузки (ПДН). Впрочем, банкиры указывают, что влияние ПДН ощутили лишь кредиторы, работающие в высокорисковых сегментах. В декабре, ожидают эксперты, объемы снова вырастут за счет предновогодних трат.

— "Лес — это пассив, а не актив" — В этом году из-за падения спроса в Китае российский лесоперерабатывающий комплекс столкнулся с резким падением цен. Как к этому адаптируется один из ключевых игроков рынка, о диалоге с правительством по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и необходимости частичной приватизации лесов "Ъ" рассказал глава совета директоров и совладелец группы "Илим" Захар Смушкин.

— "Лаборатория Касперского" загрузит смартфоны — "Лаборатория Касперского" начала тестировать применимость KasperskyOS в смартфонах и планирует анонсировать защищенное устройство в конце 2020 года. Спрос на него будет только в корпоративном секторе, полагают в компании. Пока проекты корпоративных смартфонов на отечественных операционных системах (ОС) часто становятся неудачными.

— "Шеф" откажется от еды по подписке — "Яндекс", купивший год назад сервис по доставке продуктовых наборов по рецептам "Партия еды" и переименовавший его в "Яндекс.Шеф", решил отказаться от продажи своей продукции по подписке и через сайт, а также закрыть приложение сервиса. Компания решила сосредоточиться на единственном канале дистрибуции — запущенной летом 2019 года "Яндекс.Лавке" и развитии кулинарии, нарастив в ближайшие месяцы производственные мощности. Такое решение объясняется слишком медленными для "Яндекса" темпами роста и сложностью масштабирования проекта.

— "Мы нашли выгодный канал продаж" — После отказа от доставки по подписке продуктовых наборов "Яндексу" придется наращивать мощности "Яндекс.Лавки", которая через пару месяцев станет единственным каналом дистрибуции этой продукции. Глава направления фудтех в "Яндексе" Максим Фирсов и гендиректор "Яндекс.Шефа" Михаил Перегудов рассказали "Ъ", как будет теперь структурироваться этот бизнес.

— Playrix заняла Балканы — Один из крупнейших в мире издателей мобильных игр компания Playrix, основанная братьями Игорем и Дмитрием Бухманами из Вологды, поглощает разработчика игр из Сербии Eipix Entertainment. Регион переживает бум разработки игр и может быть интересен Playrix для расширения штата, полагают участники рынка. По их оценкам, в рамках сделки Eipix Entertainment могла быть оценена в сумму до $40–50 млн.

— Высокобюджетное жилье поднимает планку — На рынке жилой недвижимости в отличие от массового сегмента, где цены практически достигли своего максимума, в высокобюджетном секторе квартиры дорожают. Уже в следующем году динамика увеличения стоимости на нем может оказаться в полтора раза выше, чем в этом году. Покупатели дорогих квартир меньше пострадали от кризиса, чем средний класс.

— Для кошек расширяют прилавки — Крупный продавец товаров для домашних животных "Ле'Муррр" и сеть продуктовых магазинов "Вкусвилл" запустят совместный проект в этом сегменте. В самих зоомагазинах продажи товаров для питомцев перестали расти, а спрос смещается в федеральную розницу и онлайн.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Путин одобрил смягчение налоговых рисков для бизнеса — Либерализация Уголовного кодекса (УК) обсуждалась на совещании у Путина в ноябре. Чиновники предложили ему поправить или отменить одни из самых опасных для бизнеса статей – устанавливающих ответственность за валютные и налоговые нарушения, а также ст. 210, позволяющую следователям "превращать" холдинги в организованные преступные сообщества.

— России запрещено участвовать под своим флагом на главных международных соревнованиях — Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в понедельник единогласно поддержал санкции против России, предложенные комитетом по соответствию WADA, а также лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия.

— Мэры теряют политический вес из-за отсутствия прямых выборов — Эксперты фонда "Петербургская политика" зафиксировали резкий всплеск числа уголовных дел против бывших и действующих региональных чиновников. 9 из 55 принятых в 2019 г. решений о заключении их под стражу были вынесены в ноябре, отмечается в ежемесячном рейтинге социально-политической устойчивости регионов.

— Россия наращивает количество военных учений — Минобороны России запланировало проведение в 2020 г. более 4800 учений различного масштаба и свыше 9000 практических мероприятий боевой учебы. Об этом в ходе селекторного совещания, состоявшегося в понедельник, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

— Наследникам топ-менеджеров компаний грозят новые риски — В делах о банкротствах ожидается новая категория людей, привлекаемых к субсидиарной ответственности. Ими могут стать наследники управленцев, которые привели компанию к банкротству, но скончались до того, как долг был переведен на них. 9 декабря судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда отменила решения судов трех инстанций и направила на новое рассмотрение дело таких наследников.

— Швеция хочет первой избавиться от отрицательных процентных ставок — Меры, которые центробанки в борьбе с кризисом предпринимали для стимулирования экономики, стали настолько нетрадиционными, что слова "ужесточить денежную политику" в сочетании с "повысить процентную ставку до нуля" уже вызывают улыбку. Но именно это собирается сделать ЦБ Швеции на заседании 19 декабря: сейчас ставка составляет —0,25%.

— Из Модульбанка уходят основатели — Основатели специализирующегося на обслуживании малого бизнеса Модульбанка Олег Лагута, Андрей Петров и Яков Новиков полностью выходят из его капитала и покидают банк. Об этом "Ведомостям" рассказали Петров и Новиков, Лагута через представителя подтвердил продажу своей доли.

— Почему General Motors окончательно покидает Россию — Крупнейший в России автопроизводитель "АвтоВАЗ" получил разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку 50% акций "GM-АвтоВАЗа", сообщило ведомство. Это СП российской компании с GM. У каждого из партнеров в нем по 50%.

— Аптеки начнут торговать рецептурными лекарствами под своим брендом — Одна из крупнейших аптечных сетей – "Эркафарм" начнет продавать рецептурные лекарства под собственным брендом, рассказала "Ведомостям" гендиректор ГК "Эркафарм" Анастасия Карпова.

— На территории завода "Москвич" появится еще 100 000 кв. м жилья — Девелоперская компания MR Group построит на территории завода "Москвич", расположенного на Волгоградском проспекте, вторую очередь жилого комплекса "Метрополия". Об этом "Ведомостям" рассказали два брокера, работавших с проектом. Общая площадь второй очереди, по их словам, – около 100 000 кв. м.

— Бывшие госбанкиры решили заработать на дорогой водке — Бывший председатель правления Сбербанка Андрей Казьмин и его жена Алла Казьмина (ранее – Алешкина, бывший первый зампред правления банка) стали совладельцами компании "Эврика", владеющей правами на водочные товарные знаки. Это следует из данных СПАРК. 6 декабря они получили по 12,5% в "Эврике". Представитель компании отказался от комментариев.

— UC Rusal хочет отказаться от импортного сырья — До 2023 г. один из крупнейших в мире производителей алюминия – UC Rusal, ранее подконтрольная Олегу Дерипаске, начнет опытно-промышленное производство глинозема из каолиновых руд на Ачинском глиноземном комбинате (Красноярский край), рассказал в понедельник, 9 декабря, технический директор компании Виктор Манн через представителя.

— Часовая марка Tudor выходит на российский рынок — Компания Mercury, много лет продающая часы Rolex в России, получила в свой портфолио вторую марку этой швейцарской компании – Tudor. Продажи начнутся на этой неделе в универмагах ЦУМ в Москве и в ДЛТ в Петербурге. Tudor выпускает более 10 коллекций часов, в том числе женские.

— Каких руководителей строже наказывают за нарушения — Два одинаково влиятельных руководителя, совершивших одинаковые нарушения и одинаковым образом потом оправдывавшихся, должны получать одинаковые наказания. Но это не всегда так. Например, управляющий фондом Bayou Hedge Fund Group был приговорен к 20 годам тюремного заключения за мошенничество и обман клиентов на сумму более $400 млн.

— Как бороться с корпоративным шпионажем — Внедрение шпиона в конкурирующую компанию – распространенная практика на конкурентных рынках. И так как во времена экономической стагнации конкуренция обостряется на любых рынках, корпоративный шпионаж получает все большее распространение.

— 20 лет электроэнергетики в России – от РАО "ЕЭС России" до либерализации рынка — В 2005 г. из-за аварии на подстанции "Чагино" без электричества осталось около 5 млн человек. Застряли в лифтах люди, остановились поезда метро, огромные промышленные предприятия застыли в тишине, погасли окна в магазинах, офисных центрах и многоэтажных домах – Москва погружалась во тьму район за районом.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Последний круг ВАДА — Исполком ВАДА лишил Россию права участия в международных турнирах на четыре года. Решение ВАДА в отношении российского спорта было вполне ожидаемо. И все же приговор, иначе не назвать, звучит чрезвычайно сурово. Подробности — в материале "РГ".

— Виды на смягчение — Заседание ЦБ по ключевой ставке, которое пройдет 13 декабря, может стать самым непредсказуемым. Заставить регулятор снова опустить ставку могут низкая инфляция и крепкий рубль, а против такого решения могут сыграть колебания на внешних рынках.

— Заземление — В РФ предложили запретить оформлять земельный участок по контуру многоквартирного дома, то есть без учета необходимой для его обслуживания территории. Кроме того, властям запретят сносить дом до того, как будут оформлены его земельные границы.

— Класс NEXT — К концу года будет введено более 160 тысяч новых мест для детей в школах, заявила замминистра просвещения Марина Ракова. Решат ли пятиэтажные школы проблему второй и третьей смены и зачем нужен "хедхантер" для учителей, она рассказала "РГ".

— Прививка от взятки — В России растет число выявленных фактов получения и дачи взяток, а также посредничества в этом, заявил генпрокурор Юрий Чайка на подведении итогов молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы.

— Жертву берут под защиту — Депутаты и правозащитники подготовили замечания к опубликованной Совфедом версии законопроекта о борьбе с домашним насилием. Среди предложений — введение защиты жертв от преследования и побоев, а также лишение свободы для нарушителей на срок до года.

— Спросят каждого — Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, в отдаленных и труднодоступных регионах период увеличили до 20 декабря следующего года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

— Звезда Италии — Генеральный директор "Российской газеты" Павел Негоица был удостоен Ордена Звезды Италии степени кавалера. Заслуженную награду ему вручил посол Итальянской Республики в Москве Паскуале Терраччано. Торжественная церемония прошла в особняке Берга, где расположена дипмиссия.

— Не все вывозят — С 1 января новая система по обращению с коммунальными отходами не заработает в 8 регионах. Еще в 17 субъектах операторы рискуют прекратить свою деятельность. Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов принять меры, чтобы не допустить такие сценарии.

— Войска в стиле модерн — В военном ведомстве России определили приоритеты в поставках армии и флоту в 2020 году современной боевой техники и вооружения. Это — стратегические ядерные силы, высокоточное оружие и воздушно-космическая оборона. Именно они, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, будут в первую очередь оснащаться по последнему слову науки и техники.

— Жизнь в клетке — Только треть россиян, нуждающихся в трансплантации клеток костного мозга, получают этот вид медпомощи. Об этом рассказал глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба. Всего за прошлый год было выполнено 1696 таких трансплантаций (данных за этот год еще нет), а нуждалось в такой операции около 5,1 тысячи человек. Причем детям удается помочь чаще, чем взрослым.

— Место встречи — Прошел саммит Путин — Лукашенко, посвященный 20-летию образования Союзного государства России и Беларуси (1999 год). С Беларусью возможны самые разные формы интеграции. Невозможно только одно, о чем тем не менее часто — то прямо, то "намеками" — говорят.

— Сезонное нестроение — Средняя ставка по ипотеке достигла минимума за последние два года — 9,4%, и это подталкивает многих к покупке квартиры. Эксперты предупреждают, что стоит поторопиться, лишь если речь идет о покупке жилья в новостройке.

— С переводов снимут нагрузку — Банкам предстоит ликвидировать комиссии, которые взимаются при межрегиональных переводах внутри одной кредитной организации. Такие поправки во вторник в третьем чтении должна принять Госдума. Новые правила снимут нагрузку с клиентов и будут способствовать дальнейшему развитию рынка безналичных переводов, заявил "Российской газете" председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

— С королевским размахом — Саудовская Аравия готова пойти гораздо дальше договоренностей ОПЕК+ и сократить дополнительно добычу нефти в первом квартале 2020 года. Решение вызвано желанием Эр-Рияда добиться максимально высоких цен на нефть. Для России и других нефтедобывающих стран это приятный бонус, позволяющий рассчитывать на рост экспортной выручки.

— Деловой завтрак — У нас в гостях Виктория Валериевна Абрамченко Заместитель министра экономического развития Российской Федерации — руководитель Росреестра. Свои вопросы вы можете задавать по телефону: (бесплатно из всех регионов) в четверг, 12 декабря, с 10.00 до 11.00 по московскому времени или уже сейчас по электронной почте: zavtrak@rg.ru, а также по факсу: 8-499-257-58-92.

— ОСАГО для робота — Предлагается создать фонд для компенсаций при авариях беспилотников. Эксперты Ассоциации юристов России предлагают учредить фонд для компенсаций пострадавшим при авариях беспилотных средств, тех же авто или дронов.

— Донные предложения — Крабы-стригуны значительно дешевле шельфовых, а также креветок. Однако устаревшая нормативная база не дает поставлять этот товар на российский рынок, и деликатес уходит на экспорт. В Росрыболовстве создали рабочую группу по этому вопросу.

— Встройка — Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков анонсировал создание единой платежной системы, с помощью которой можно рассчитаться за проезд в общественном транспорте в столице и области. Тресков сообщил, что власти обоих субъектов в настоящий момент обсуждают возможность появления такой транспортной карты.

— Два часа до патента — Каждый день в миграционный центр в поселении Вороновское, расположенном в новой Москве, приходят до семи тысяч человек, чтобы легализоваться в столице. Примерно полторы тысячи из них оформляют трудовые патенты.

— Зонтик над Арктикой — Российские военные в ближайшие годы развернут над российской частью Арктики противовоздушный купол, который прикроет регион от любых средств воздушного нападения. Сейчас в Арктическом регионе идет как активное развитие военной инфраструктуры, так и переоснащение зенитных ракетных и радиотехнических войск новой техникой.

— Снова платим — В понедельник специалисты Центральной пригородной пассажирской компании и метрополитена сообщили, что билетная система МЦД, работавшая с многочисленными сбоями, полностью обновлена и восстановлена. "РГ" проверила, так ли это.

— Ценный экспонат — Музеи включились в гонку за туристов. Туристам предложат тематические туры, построенные на посещении музеев и участии в культурных событиях. Минкультуры и Ростуризм представили журналистам новый проект "Национальные музейные маршруты России".

— Безопасное общество — Межведомственная комиссия Совбеза обсудила ход выполнения Концепции общественной безопасности России. Этот документ стратегического планирования был утвержден президентом России в 2013 году и действует до 2020 года включительно. Само заседание комиссии прошло под руководством главы МВД Владимира Колокольцева.

— Доктор приедет без звонка — В регионах продолжают формировать гериатрические отделения для стационарного лечения пожилых пациентов. Для помощи людям преклонного возраста, живущим удаленно, при районных больницах вскоре начнут действовать мобильные гериатрические бригады.

— Плоды экономического развития Синьцзяна — Синьцзян нашел путь содействия своему экономическому развитию. Северо-западный пограничный район сделал упор на развитие туристической и сельскохозяйственной отраслей, используя интернет-технологии для модернизации промышленности.

— Условные конвойные — Красногорский суд в Подмосковье в понедельник признал виновными полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу так называемой банды GTA. В оглашенном в суде приговоре, в его резолютивной части, указано: бывший командир роты охраны и конвоирования Алексей Гришин получил три года лишения свободы, его заместитель Алексей Маханьков осужден на два года.

— Истребитель без пилота — Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" ведет работы по созданию авиационных комплексов на базе скоростных беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что разрабатываемые беспилотники будут иметь высокий боевой потенциал и смогут использоваться в единой системе как с самолетами МиГ-35, так и с другими авиационными комплексами.

— Командующий РВСН назвал преимущества стационарного варианта "Ярса" — РВСН активно переоснащают на новый комплекс стратегического назначения "Ярс". На первый взгляд, мобильные "Ярсы" выглядят предпочтительнее. Однако и у стационарного варианта комплекса есть свои преимущества

— Деньги ловят Сетью — В России вырос объем скама — мошенничества с использованием методов социнженерии в интернете, сообщил представитель "Лаборатории Касперского" Константин Игнатьев. "В 2020 году активность мошенников будет только расти", — добавил он.

— Запечатленное время — В последний день ярмарки non/fiction прошла презентация книг сотрудников "Российской газеты". Искусство говорить "между тем" в журналистике считается высоким, немногие обладают таким талантом. Среди них — первый заместитель главного редактора "Российской газеты" Юрий Лепский и политический обозреватель "Российской газеты" Валерий Выжутович.

— Мафия вас везде найдет — 6 декабря в Академии МЧС состоялась торжественная церемония награждения победителей 11-го Всероссийского фестиваля "Созвездие мужества". Награды лучшим в своей профессии по 15 номинациям вручал глава ведомства Евгений Зиничев.

— Вошли и вышли в окно — Два элитных коттеджа в Подмосковье оказались объектами внимания воров. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что кражи произошли минувшей ночью. Воры отжали стеклопакеты на первых этажах и тихо влезли в помещения.

— С камнями и палками — В понедельник Мосгорсуд вынес обвинительный приговор бывшему депутату Верховной рады Украины Николаю Рудьковскому. Он признан виновным в нападении на российское посольство в Киеве в июне 2014 года.

— Вместо колодцев — оружие — Совместную операцию по пресечению деятельности банды, финансировавшей террористов, провели ФСБ России, Следственный комитет и Росфинмониторинг. В понедельник стало известно о задержании в Дагестане гражданина России Ахмеднабиева Сааду.

— С поезда на бал — 1500 юношей и девушек со всей страны и ближнего зарубежья примут 17 декабря участие в уже ставшем традиционным международном благотворительном кадетском балу. Пресс-конференция, посвященная подготовке к этому масштабному мероприятию, прошла в понедельник в "Российской газете".

— Пишите, вас услышат — Российские суды стали считать доказательством записи, которые граждане делают скрытно от собеседника на своих гаджетах. До недавнего времени тайная запись аргументом не признавалась.

— Мнимые похороны — Достаточно необычное уголовное дело рассмотрели в гарнизонном военном суде Ростова-на-Дону. Там разбирались с солдатом-срочником из войсковой части 11659 Андреем Чередниченко. В течение полугода он умудрился трижды съездить домой в краткосрочный отпуск — якобы на "похороны" родственников, которые на самом деле были живы-здоровы.

— Чужая родня — В Оренбурге районный суд отказал дедушке в его просьбе регулярно видеться с внуком, а областной суд этот вердикт отменил. В итоге дело дошло до Верховного суда, который принял решение не в пользу пожилого человека и объяснил почему.

— Дешевле пожаловаться — Судебный департамент при Верховном суде РФ провел презентацию будущего суперсервиса "Правосудие онлайн". Гражданин сможет подать иск и активно участвовать в процессе через портал госуслуг.

— Очереди сократятся — До конца года в Ростовской области увеличат число пунктов выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Сейчас их шесть, но из-за постоянного спроса власти решили открыть еще два — в городе Красный Сулин и в Родионово-Несветайской слободе.

— Электричка к соседям — Трехвагонные дизель-поезда рижского производства курсируют дважды в день, утром и вечером. Утренний отправляется из Гомеля в 9.34 и прибывает в пункт назначения в 11.07, а через 26 минут уходит обратно в Беларусь с прибытием в 13.06.

— Подключились нелегально?— Первые сомнения в правильности начислений за коммунальные услуги у жителей многоквартирного дома появились тогда, когда в апреле им принесли платежки со значительно выросшими суммами за отопление.

— Цена таблетки — "Спасибо!" — Власти Ивановской области приняли решение о новых мерах социальной поддержки детей детсадовского возраста. По постановлению облправительства дети до шести лет включительно, живущие в малоимущих семьях, будут бесплатно получать лекарства для лечения ОРВИ и бронхолегочных заболеваний.

— Опыты обнадеживают — В Северо-Кавказском федеральном университете группа ученых синтезировала вещество "Акс-236", которое, по словам медиков, сможет эффективно лечить зараженные клетки от меланомы, глиобластомы и карциномы легкого.

— Красностоп на старте — В РФ разрабатывается закон о виноделии, который в том числе предусматривает господдержку в области развития виноградарства, определяет ее возможные формы. Сможет ли отечественное вино выиграть в конкурентной борьбе у импортного, разбиралась "РГ".

— В России ожидают принятия "революционного" закона о виноделии — В России готовится "революционный" законопроект о виноградарстве и виноделии. Перед законотворцами стояла непростая задача — учесть пожелания производителей, защитить потребителей от некачественной продукции и соблюсти коммерческие интересы отрасли.

— Вливаемся в элиту?— У России в XXI веке есть все шансы повторить успех Чили, Аргентины, Австралии и Китая, покоривших мировой рынок вина за последние 20-30 лет. Для этого у нашей страны есть не только тысячи гектаров земель от Северного Кавказа до долины Дона, но и хорошая научная школа.

— Попасть в торговые сети со своей бутылкой практически невозможно — Почти все виноделы одной из главных проблем называют сбыт. Например, фермерам несколько лет назад законодательно разрешили производить свое вино, но не разрешили продавать его без специальной лицензии. В итоге им приходится придумывать хитроумные способы для того, чтобы выжить.

— Вызовут к доске — Федеральный институт оценки качества образования опубликовал расписание Всероссийских проверочных работ на 2020 год, школам впервые будут назначены не конкретные даты, а широкий временной интервал. Ожидается, что это поможет решить проблемы с загруженностью педагогов.

— Шевели мозгами — Запущено мобильное приложение, которое поможет родителям правильно использовать именные сертификаты для оплаты детских кружков и секций. За каждым таким документом — реальные бюджетные деньги. Получить его прямо с телефона и начать использовать уже сейчас могут мамы и папы из 19 пилотных регионов. Правда, пока только те, у кого есть смартфоны на Android.

— Планерка с министром — Совсем скоро стартует сезон учебных и производственных студенческих практик. Тех, кто активно интересуется развитием отечественной науки и образования, ищет новых знаний и практического опыта для своих исследований, ждут в Министерстве науки и высшего образования.

— День, который всегда с тобой — Более двух третей всех обращений показывают, что люди часто не могут прочитать закон, не понимают, что в нем написано и как это применять. Поэтому было бы важно разработать нацпрограмму правового просвещения, считает омбудсмен Татьяна Москалькова.

ИЗВЕСТИЯ

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— Нормандские речи — Саммит "нормандской четвёрки" в Париже, который стороны готовили более полугода, прошёл в позитивном ключе. А, как заявил Владимир Путин, его переговоры с Владимиром Зеленским оказались по-деловому хорошими. При этом согласование совместного коммюнике затянулось до поздней ночи, поэтому конкретные результаты встречи на момент подписания номера в печать (00.50) оставались неизвестны. Тем не менее сам факт переговоров "четвёрки", не собиравшейся за одним столом три года, и общая атмосфера в Елисейском дворце говорят о перезапуске процесса урегулирования в Донбассе.

— Код наплакал — За девять месяцев работы системы быстрых платежей (СБП) россияне перевели через платформу уже 45 млрд рублей. При этом количество оплат по QR-коду исчисляется только десятками, хотя такая возможность появилась 1 сентября, сообщили "Известиям" в Центробанке. Магазины и кафе подключаются к новому сервису неторопливо, большинство пока в пилотном режиме, рассказали "Известиям" в крупнейших финансовых организациях и розничных ритейлерах.

— Неделя пролетела — Обсуждение перспектив введения в России четырехдневной рабочей недели отложено на неопределенный срок. Консультации по этому вопросу должны были пройти в ноябре в рамках трехсторонней комиссии под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. Однако, как выяснили "Известия", на обсуждение идеи времени не нашлось, а новых дедлайнов пока не назначено.

— CASсовый расчёт — Россия оспорит решение исполкома WADA, который лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Россия на четыре года может быть отстранена от проведения крупных турниров, а наши спортсмены на ближайших двух Олимпиадах смогут выступать только в нейтральном статусе. Однако сдаваться мы не собираемся: дело перейдёт в Спортивный арбитражный суд (CAS).

— Почём бунт лиха — На фоне многомесячных протестов "Жёлтых жилетов", в обстановке которых Франция жила без малого год, нынешние выступления против пенсионной реформы проходят достаточно мирно, убедилась на месте корреспондент "Известий". Не считая первого дня стачки — 5 декабря, отмеченного несколькими инцидентами, с пятницы Париж продолжал жить обычной жизнью, за одним существенным исключением.

— Тариф с ноготок — Минстрой поддержал предложение о дифференциации тарифов на вывоз мусора в зависимости от возраста жильцов. Об этом говорится в официальном ответе ведомства организации "Деловая Россия" (есть в распоряжении "Известий"). В общественном совете при министерстве считают, что более гибкая тарифная политика будет способствовать снижению долгов россиян за услуги ЖКХ.

— Просят надбавки — Россияне в возрасте до 30 лет смогут получать процентную надбавку за трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с первого же дня работы. Вопрос о принятии такого нормативного акта сейчас прорабатывают власти Карелии, рассказали "Известиям" в комитете Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

— Планы на ветер — Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти. Российские перевозчики пока не получили обещанные 23 млрд рублей за скачок цен на топливо в 2018-м, а предложенный правительством механизм демпфера по-прежнему не работает. Об этом предупредили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). В сервисах по бронированию отмечают, что билеты на I квартал 2020-го уже подорожали на 3–18% в зависимости от направления.

— Накликали — Группа компаний "Тинькофф" запускает первое в России суперприложение (SuperApp) для мобильных устройств. Его главным конкурентным преимуществом станет расширенный набор финансовых, развлекательных, ритейл- и прочих сервисов, а также наличие магазина цифровых продуктов и услуг от партнёров среди крупнейших игроков рынка. Это, по мнению разработчиков, делает суперприложение "Тинькофф" аналогом китайского WeChat — своего рода "иконы" в мире суперприложений.

— Все входящие — приватно — Digital-компании борются за вовлечение в свои экосистемы новых пользователей. На российских ресурсах появилась возможность авторизации с помощью Apple ID. Эта функция позволяет регистрироваться на сайтах и в приложениях в один клик, не оставляя при этом своих личных данных. "Вход с Apple" уже поддерживают "Утконос", Aviasales.ru, фитнес-сервисы и книжные онлайн-магазины, выяснили "Известия".

— Зарубежный след — Третий год в России примерно на 6% увеличивается число аварий, совершенных водителями-иностранцами, в том числе гражданами стран СНГ. С начала 2019-го количество таких ДТП достигло 8814 случаев. Опрошенные "Известиями" эксперты заявили, что ситуация усугубляется в первую очередь отсутствием механизмов привлечения иностранцев к ответственности за нарушения ПДД.

— Предъявите допуск — Минобороны серьезно ужесточает правила допуска к гостайне. Теперь разрешение на работу с секретными сведениями надо оформлять каждый раз при переводе в новую часть. Появилось также понятие временного допуска — его необходимо получать на период исполнения обязанностей сотрудника, чья должность связана с гостайной. По мнению экспертов, более строгие требования вызваны активизацией деятельности иностранной агентуры.

— Береты Каспийского моря — Минобороны развернуло на Каспии подразделение спецназначения, способное действовать по всему центральноазиатскому региону. В задачи бойцов входят разведка в глубоком тылу противника, наведение ракет, авиации и артиллерии. В отличие от обычных морпехов, они будут обладать большей мобильностью. Такой спецназ сможет действовать не только в зоне военного конфликта, но и там, где произошла дестабилизация ситуации террористами.

— Небо, вертолёт, Арктика — Российская армия получит "арктические вертолётоносцы". Новые технологии позволят военным за считанные часы развернуть сеть аэродромов за полярным кругом. На них вертолёты любого класса смогут пополнить боезапас, дозаправиться или пройти небольшой ремонт. Мобильные воздушные гавани обеспечат быстрый доступ к любой точке арктического побережья и островов.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Олимпийский приговор — Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 9 декабря ввело против России санкции на четыре года. Помимо запрета использовать в течение четырех лет российские гимн и флаг на крупнейших международных соревнованиях WADA рекомендовала не проводить в это время в стране международные соревнования.

— Две трети россиян ждут конституционных перемен — ФОМ провел опрос об отношении россиян к Конституции. Респондентам задали вопрос: следует ли, по вашему мнению, сегодня пересматривать Конституцию, вносить в нее поправки? Положительно на него ответили 68% опрошенных.

— Конверты скрывают от бюджета 3 трлн рублей — Потери бюджетной системы из-за неформальной занятости составляют около 3 трлн руб. ежегодно, подсчитали экономисты рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР, входит в медиахолдинг РБК) на основе сравнения данных ФНС и Росстата. Речь идет почти о 3% ВВП.

— Конверты скрывают от бюджета 3 трлн рублей — Потери бюджетной системы из-за неформальной занятости составляют около 3 трлн руб. ежегодно, подсчитали экономисты рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР, входит в медиахолдинг РБК) на основе сравнения данных ФНС и Росстата. Речь идет почти о 3% ВВП. Четверть зарплат россиян невидимы государству, сделали вывод эксперты.

— Верховный суд взялся за "принудительный" аргумент — В Верховном суде Великобритании начинаются слушания по спору России и Украины о не выплаченных Киевом еврооблигациях на $3,075 млрд ($3 млрд основного долга плюс купон на $75 млн). Первое заседание началось в понедельник, 9 декабря. Слушания будут продолжаться четыре дня—до 12 декабря, следует из информации на сайте суда.

— Как "московское дело" идет к своему концу — Если "болотное дело" еще укладывалось в своеобразную логику, то в делах, возбужденных по итогам летних московских протестов, логика нарушалась. Это показала очередная серия приговоров.

— Chevrolet разъехался с Niva — Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.

— Льготы и гарантии ставятся на конвейер — В правительстве решили создать единую платформу—"информационную экосистему"—с мерами господдержки для промышленности. Сейчас информация о механизмах госпомощи разрозненна и несистематизированна, признают эксперты.

— ВТБ выходит на открытую площадку — ВТБ создал открытую для сторонних компаний ИТ-платформу, которая позволит создавать и объединять между собой различные лайфстайлсервисы компаний-партнеров, рассказал РБК первый заместитель президента— председателя правления ВТБ Дмитрий Олюнин. В третьем квартале 2020 года банк рассчитывает запустить суперприложение платформы.

— Сhina Railway делает пересадку в Москве — Корпорация CRCC стала владельцем 40% проекта строительства транспортного-пересадочного узла "Мичуринский проспект" в Раменках. Это первый проект китайской компании в Москве, где она выступит не только подрядчиком, но и инвестором.

— Микрозаймы пошли в растяжку — Число выданных займов "до зарплаты" сроком на семь дней в третьем квартале 2019 года резко сократилось— на 20% по сравнению со вторым кварталом, до 181 тыс., следует из подсчетов Объединенного кредитного бюро (ОКБ), которое входит в тройку крупнейших на российском рынке (данные есть у РБК).

— ЦБ готов отступить еще на шаг — Хотя ЦБ с июня уже четыре раза снизил ключевую ставку—с 7,75 до 6,5% годовых, большинство опрошенных РБК экспертов прогнозируют еще одно ее снижение на последнем заседании совета директоров Банка России в этом году.