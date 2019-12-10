МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин заявил, что не оставит нерешённой проблему вычета подоходного налога из зарплат работников, получающих минимальный размер оплаты труда, пообещав сформулировать соответствующие предложения.

Во вторник президент встретился с региональными уполномоченными по правам человека. Омбудсмен Тамбовской области Владимир Репин в ходе встречи рассказал о проблеме вычета из МРОТ подоходного налога, с которой люди обращаются к правозащитникам. Он попросил решить этот вопрос, предложив либо освободить работников, получающих минимальную плату, от налога, либо на 13% повысить размер самого МРОТ.

"Вы выбрали правильного человека для вопроса", — ответил Путин с улыбкой, подчеркнув, что это очень чувствительный и социально значимый вопрос.

"Его люди не зря задают, и вы его сейчас сформулировали. Ну, если это минимальный размер оплаты труда, а он у нас приравнен к прожиточному минимуму, тогда что, мы, забирая какую-то часть денег, опускаем человека ниже прожиточного минимума? Здесь есть над чем подумать. Я хочу вас заверить, что я ваш вопрос без ответа не оставлю. Но не сейчас, хорошо?" — добавил он.

Президент отметил, что это же касается вопросов помощи семьям с детьми, поддержки материнства. "Здесь тоже есть хорошие идеи, но пока, может быть, преждевременно об этом говорить. Я постараюсь оформить эти предложения, которые у меня сейчас есть", — пояснил Путин.