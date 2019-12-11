(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Агенты виляния — Правозащитники принесли Владимиру Путину свою правду, а унесли — его — 10 декабря президент России Владимир Путин встретился с новыми и не такими уж новыми членами своего Совета по правам человека (СПЧ) и обсудил с ними большое количество проблем, среди которых оказалась даже и природа политических протестов.

— НОВАТЭК будет сжижать на свои — Проектное финансирование "Арктик СПГ-2" может составить только $8 млрд — По данным "Ъ", акционеры "Арктик СПГ-2" — НОВАТЭК, Total, китайские и японские инвесторы — собираются привлечь до $8 млрд в виде внешнего финансирования в зарубежных банках.

— Процент рулевой — Банки снижают карточные комиссии для автосалонов — На рынке эквайрингового обслуживания автодилеров намечается большой передел. Вслед за платежными системами, снизившими комиссии с 1 октября, условия для автосалонов начали улучшать и обслуживающие их банки.

— От капвложений потребовали защиты — Инвесткодекс приняли в первом чтении, чтобы переписать ко второму — Вопросы обеспечения инвестиционного рывка в России обсуждались 10 декабря на двух мероприятиях, в обоих случаях в первую очередь речь шла об основной инициативе правительства в этой сфере — законопроекте о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

— Кошелек правдивее статистики — Инфляционные ожидания потребителей формируются в супермаркетах — Представления домохозяйств об инфляции гораздо сильнее определяют ценники в супермаркетах, чем правительственные доклады,— в результате воспринимаемый рост цен может значительно превышать статистический.

— Заплатить до приговора — Укрытые налоги можно будет возместить в ходе суда — Пленум Верховного суда (ВС) вчера одобрил внесение в Госдуму законопроекта с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), освобождающими от уголовной ответственности обвиняемых в совершении налоговых преступлений в случае погашения ими ущерба уже в ходе судебного разбирательства.

— Репрессированным помогли с жильем — КС признал за ними право на получение квартир — Конституционный суд (КС) РФ встал на сторону жертв политических репрессий в их споре с московскими властями.

— О правах ребенка вспомнили через пять лет — Опека увидела проблему в проживании в роддоме здоровой девочки — Органы опеки Москвы пообещали "в ближайшие дни" подать исковое заявление об ограничении в правах родителей девочки, которая с момента рождения, в течение более пяти лет, живет в перинатальном центре.

— "Коррупция — это рак демократии" — Испанский судья Бальтасар Гарсон о WikiLeaks, свободе слова и гражданском обществе.

— Генпрокурор проявил себя генадвокатом — Юрий Чайка вступился за сбежавших на Украину — Как стало известно "Ъ", генпрокурор России Юрий Чайка вынес беспрецедентное решение, лично прекратив уголовное дело. Речь идет о преследовании двух фигурантов "лондонского списка" бизнес-омбудсмена Бориса Титова — тамбовских предпринимателей Михаила Ершова и Валерия Наумова.

— Теракт не вписался в четыре пожизненных — Вынесен приговор по делу о взрыве в петербургском метро — 2-й Западный окружной военный суд вынес неоднозначный приговор 11 фигурантам уголовного дела о теракте в Петербургском метрополитене, в результате которого 15 человек погибли, а еще 67 получили ранения различной степени тяжести.

— ГТЛК заходит в порты — Компания создает новую структуру для портовых активов — Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) может "подстраховать" реализацию портовых проектов, которые внесены в комплексный план модернизации инфраструктуры, но их исполнение под вопросом. Госкомпания создает ООО "ГТЛК-Инфраструктура", которое будет заниматься оценкой проектов и финансовой поддержкой самых жизнеспособных.

— Сельскому Wi-Fi не хватает мощности — "Ростелеком" претендует на частоты для ликвидации цифрового неравенства — "Ростелеком" хочет получить полосы частот в диапазоне 5 ГГц для запуска Wi-Fi в малых населенных пунктах в рамках проекта по ликвидации цифрового неравенства.

— Спрос на сталь поставили под сомнение — Потребление металла может расти за счет трейдеров — Рост потребления металла в России на 4% не отражает реального положения дел, товар оседает на складах трейдеров, считают в Фонде развития трубной промышленности.

— Третейским судам выдали разъяснение — Документ оставляет многое на усмотрение госсудов — Верховный суд (ВС) РФ подготовил разъяснения по делам, касающимся исполнения или оспаривания третейских решений.

— Аудиторов объединят по плану — СРО аудиторов оставили разногласия в интересах рынка — Консолидация аудиторского рынка должна пройти максимально безболезненно для рынка.

— ЦБ спросит за котировки по закону — Брокерам прописали требования исполнения сделок — Новые требования к брокерам по наилучшему исполнению поручений клиента прошли второе чтение в Госдуме.

— Пенсионеры насмотрелись "М.Видео" — НПФ избавились от стратегических инвестиций — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) группы компаний (ГК) "Регион" и НПФ "Сафмар" вышли из капитала ритейлера "М.Видео".

— Палладий подпитался энергокризисом — Цена палладия на мировом рынке впервые в истории превысила уровень $1,9 тыс. за тройскую унцию.

— ЛУКОЙЛ вложится в бурение — Компания в полтора раза нарастит инвестиции в разведку — ЛУКОЙЛ собирается в 2020 году резко нарастить вложения в геологоразведку — в полтора раза, до 66 млрд руб.

— Процент рулевой — Банки снижают карточные комиссии для автосалонов — На рынке эквайрингового обслуживания автодилеров намечается большой передел. Вслед за платежными системами, снизившими комиссии с 1 октября, условия для автосалонов начали улучшать и обслуживающие их банки.

— Mail.ru Group управится с чужим персоналом — Холдинг разработал решения для корпоративных социальных сетей — Интернет-холдинг Mail.ru Group выходит на рынок корпоративных социальных сетей с линейкой продуктов для управления персоналом.

— Кондитерам не хватило спроса — Mondelez отказался от запуска завода в Сибири — Третий поставщик кондитерских изделий в России Mondelez International со штаб-квартирой в США отказался от запуска нового предприятия в Сибири.

— Покупателей "Пятерочки" найдут в интернете — Данные X5 будут использоваться для таргетинга видеорекламы — Продавец видеорекламы Gazprom-Media Digital (GPMD) договорился с X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") о партнерстве в сфере big data.

— Томография показала инвестора — EMC может вложить более 1 млрд рублей в центр ядерной медицины — Один из крупнейших медицинских холдингов РФ European Medical Center (EMC) активизирует региональную экспансию.

— "Яндекс" цепляется за "Красную розу" — Компания может продлить аренду в деловом квартале — Интернет-холдинг "Яндекс", который пока так и не приступил к строительству своей новой штаб-квартиры на Воробьевых горах, ищет варианты временного размещения головного офиса.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Совет по правам человека вернулся к летним акциям протеста — Валерий Фадеев назвал их массовыми беспорядками — На традиционную декабрьскую встречу с президентом Владимиром Путиным его Совет по правам человека (СПЧ) пришел уже с новым руководителем – Валерием Фадеевым.

— Условия для прорыва в урегулировании конфликта в Донбассе еще не созрели — Главный итог парижского саммита – готовность сторон продолжить диалог — Затянувшаяся в ночь на вторник, 10 декабря, встреча в Париже по урегулированию конфликта в Донбассе закончилась принятием коммюнике, подписанного президентами Франции, России, Украины и канцлером Германии.

— Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ — Но на рост экономики это вряд ли повлияет — "Самое непредсказуемое заседание Центробанка" – так назвал свой обзор директор аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов.

— Напугавший бизнес законопроект о защите инвестиций прошел первое чтение — Инвесторы просят не торопиться с его принятием — Подготовленный Минфином законопроект о защите и поощрении инвестиций вызвал шквал критики практически всех министерств, администрации президента и Госдумы, но во вторник все-таки был принят депутатами в первом чтении.

— Правительство обновит давно устаревшую схему полетов в Москве — Но и новая структура воздушного движения может оказаться неэффективной, опасаются авиакомпании — Правительственная комиссия по транспорту под председательством вице-премьера Максима Акимова утвердила 10 декабря новую структуру воздушного пространства Московского авиаузла.

— Миллиардер Араз Агаларов займется выращиванием рыбы — Его компания купила крупный комплекс прудов в Подмосковье — Компания "Лотофиш" (на 90% принадлежит АО "Крокус" Араза Агаларова) победила на торгах по продаже имущества Лотошинского рыбокомбината в Подмосковье.

— Российский авторынок продолжит падение и в 2020 году — Но цены на машины все равно вырастут – примерно на 5% — Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" ("Роад") прогнозирует в 2020 г. падение продаж легковых и коммерческих автомобилей на 8%, заявил президент "Роад" Олег Мосеев.

— Правительство ждет 3,3 трлн рублей инвестиций в нефтегазохимию — Субсидирование переработки этана и СУГ может принести бюджету до 330 млрд руб. в виде налогов — Новые меры государственной поддержки должны повысить интерес компаний к проектам по переработке сжиженных углеводородных газов (СУГ) и этана, считает правительство.

— Девелопер Sminex Алексея Тулупова купил особняк на Чистых прудах — Он может перестроить его в элитный жилой комплекс — Девелоперская компания Sminex сообщила о покупке площадки на Чистых прудах. Другие подробности она не раскрыла.

— Прибыль Сбербанка не дотянет до 1 трлн рублей в 2020 году — Такой ориентир давал банк в стратегии — "Наша цель прибыльности – порядка 1 трлн руб. в 2020 г.", – рассказывал предправления Сбербанка Герман Греф два года назад, представляя стратегию до конца 2020 г.

— Какой след в истории Москвы оставил Юрий Лужков — Он спасал экономику города, менял его облик, но не рассчитал свои политические амбиции.

— Открытие Крымского моста упростило и увеличило грузоперевозки на полуостров — Спрос поддерживают масштабные дорожно-строительные работы и общее развитие экономики региона.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Формула четырех — Встреча лидеров России, Франции, Германии и Украины: итоги и перспективы — Минские соглашения нужно выполнять, как и "формулу Штайнмайера", разведение сил продолжится в трех зонах, мандат контроля ОБСЕ необходимо расширить до круглосуточного, также должно быть обеспечено полное прекращение огня.

— 10 лет с правом прописки — КС РФ обязал предоставить детям репрессированных жилье в Москве — Конституционный суд РФ подтвердил право детей репрессированных лиц на жилье в Москве и других городах, откуда родители были высланы незаконно.

— Тариф с дисконтом — В Госдуме предложили ввести скидки на оплату электроэнергии — В России могут появиться скидки на электроэнергию. Оплачивать потраченные киловатт-часы с дисконтом до 30% предлагается разрешить гражданам с небольшими доходами.

— Ремонт по-черному — Группы аферистов обчищают граждан на ремонте бытовой техники — Открыла местную газету, нашла объявление от мастера. А он уж тут как тут. Покопался 15 минут и взял с бабули 50 тысяч рублей.

— Право на совет — Владимир Путин провел первую встречу с новым составом СПЧ — Во вторник президент Владимир Путин провел первую встречу с новым составом Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

— Своими силами — Дмитрий Медведев пообещал поддерживать отечественные технологии — Кабинет министров продолжает политику импортозамещения и в 2019-2020 годах на финансирование проектов выделяет 1,3 триллиона рублей.

— Не все вывозят — Правительство требует не допустить остановки работы мусорных операторов в 17 регионах — В восьми регионах страны новая система по обращению с коммунальными отходами с 1 января так и не заработает. Еще в 17 субъектах Федерации региональные операторы, обслуживающие 14 миллионов человек, рискуют прекратить свою деятельность.

— Незачем больше смягчаться — Почему ФРС США возьмет паузу в снижении базовой ставки — Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, не пойдет на новое снижение базовой процентной ставки по итогам последнего в этом году заседания 11 декабря, считают аналитики.

— Спасите наши метры — Начинаются выплаты компенсаций обманутым дольщикам еще двух регионов — Обманутые дольщики еще двух регионов — Ивановской области и Красноярского края — начали подавать заявления на получение компенсаций.

— Ролик на миллион — В Госдуме предложили кратно повысить штрафы за вмешательство в выборы — Иностранным компаниям и СМИ смогут выписать многомиллионные штрафы за нарушения избирательного законодательства РФ.

— Уедет без машины — МВД хочет конфисковывать автомобили у нетрезвых водителей-рецидивистов — МВД России внесло предложения в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие конфискацию автомобилей у повторно пойманных пьяными за рулем автолюбителей.

— Подымить до рейса — Госдума одобрила непрозрачные курилки в аэропортах — Аэропортам разрешат организовывать курительные комнаты в транзитных зонах. Однако необходимо будет скрыть дымящих граждан от остальных. В такой редакции законопроект был поддержан во втором чтении.

— Встречное предложение — Россия готова дать Украине скидку на газ при условии честной работы — Президент России Владимир Путин предложил Украине 25-процентную скидку на газ. Единственным условием ее предоставления является договоренность сторон о "совместной честной работе".

— Скачок давления — Почти 500 жалоб подали предприниматели цифровому омбудсмену — Через цифровую платформу забизнес.рф предприниматели направили в центральные аппараты правоохранительных органов почти 500 обращений по поводу давления со стороны силовиков.

— Операции без переплаты — Принят закон об отмене комиссий за межбанковские переводы — Взимать комиссию за переводы между физическими лицами внутри одного банка запретят. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в окончательном чтении закон об отмене так называемого банковского роуминга.

— Дом для Светланы — На Дальнем Востоке начали выдавать льготную ипотеку под два процента годовых — Сегодня во Владивостоке первые три семьи получили "дальневосточную ипотеку" — кредит на жилье по льготной ставке два процента годовых.

— Пластическая апелляция — США лишили ВТО возможности разбирать торговые споры — Всемирная торговая организация лишилась возможности выполнять одну из своих основных функций — разрешения торговых споров. Истекли полномочия двух арбитров Апелляционного органа ВТО, назначение новых заблокировано США, и страны-члены не могут подавать новые апелляции.

— Заплати и не сиди — Верховный суд предлагает дать шанс неплательщикам налогов — Верховный суд России подготовил проект поправок в УПК, смягчающий правила для обвиняемых в налоговых преступлениях.

— Правила вложения — Госдума проголосовала за защиту инвестиций в РФ — Первое чтение в Госдуме прошел основополагающий для развития российской экономики пакет законопроектов.

— Всесоюзная стройка — Скоростную железную дорогу Санкт-Петербург — Гамбург оплатят инвесторы — Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Санкт-Петербург — Гамбург будет построена в рамках Союзного государства России и Беларуси, прежде всего за счет частных вложений, заявил Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

— Кепка Лужкова — Он восемнадцать лет руководил Москвой. Сегодня его не стало — Он руководил Москвой на протяжении восемнадцати лет — с 1992 по 2010 годы. Скончался в одной из мюнхенских клиник после операции на сердце.

— Люди не продаются — Верховный суд объяснил, как наказывать за похищение человека — Пленум Верховного суда России обсудил проект постановления с разъяснениями по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле людьми.

— Мессенджер не для всех — WhatsApp перестает работать на старых смартфонах — В начале 2020 года миллионы человек могут остаться без доступа к WhatsApp на своих смартфонах. Речь идет об устаревших мобильных устройствах.

— Воруют виртуально — Ущерб от киберпреступлений превысил 10 миллиардов рублей — Каждое седьмое преступление в России совершается с помощью IT-технологий — такую цифру озвучил начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

— Кровавый человек — На совести убитого в Берлине террориста — десятки загубленных жизней — Убитый 23 августа в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был отнюдь не рядовым боевиком. Этот человек стал одним из организаторов взрывов в московском метро, заявил президент России на пресс-конференции в Париже по итогам саммита в "нормандском формате".

— Главари не ушли — Александр Бортников подвел итоги борьбы с терроризмом — В этом году в России было предотвращено 50 преступлений террористической направленности и не допущено ни одного теракта.

— Какао с сюрпризом — В СИЗО "Бутырка" пытались передать 15 мобильников — Столичные тюремщики пресекли пронос в следственный изолятор "Бутырка" запрещенных предметов.

— Импичмент под елку — Конгрессмены официально предъявили Трампу обвинения в злоупотреблении властью. Что дальше?— Юридический комитет палаты представителей США во вторник сформулировал официальные обвинения против президента Дональда Трампа.

— Сергей, прилетай — Зачем госсекретарь США попросил приехать в Вашингтон министра иностранных дел России — Мы сидим с Александром на видавшей виды шершавой скамейке перед огромным спортивным комплексом на Аляске. На дворе 2017 год. Где-то там, внутри здания, проводит встречи министр иностранных дел Сергей Лавров.

— Лечение с летальным исходом — Пациент чешской больницы расстрелял врачей и посетителей — Чехия, которую по праву считают одним из самых спокойных и безопасных государств европейского континента, взбудоражена известием о кровавом преступлении, совершенном в Остраве — втором по величине городе страны.

— Дом с видом на смерть — Польские власти хотят выкупить у австрийцев территорию бывшего концлагеря — Польша собирается выкупить у австрийских частных владельцев земли, на которых в 1940-1945 годах действовал самый страшный филиал бывшего нацистского концлагеря Маутхаузен-Гузен.

— Финны выбирают женщин — Санна Марин стала самым молодым премьером в мире — Министр транспорта Финляндии 34-летняя Санна Марин во вторник на заседании парламента была утверждена главой правительства страны.

— Докатились — Впервые в России прошли соревнования беспилотных автомобилей — В России прошли гонки беспилотных автомобилей. Желающих принять участие было много. Еще бы, ведь призовой фонд — 175 миллионов рублей. Однако до финиша добрались не все.

— Эшелоны под скалами — Военные восстановили хранилище в Мекензиевых горах Крыма — Минобороны России сообщило о завершении работ на уникальном военном объекте в Крыму.

— Курам на смех — Суд в Барнауле запретил разводить домашнюю живность на приусадебном участке — Тысячи мелких подсобных хозяйств в России — под угрозой уничтожения. Во вторник Алтайский краевой суд подтвердил решение нижестоящей судебной инстанции, запретившей пенсионерам держать кур на участке в пригородном поселке.

— Покорили Париж — Самарские студенты стали лауреатами космической премии Франции — В минувшее воскресенье в Париже команда студенческого конструкторского бюро RocketLAV Самарского национального университета имени академика С.П. Королева получила французскую премию в области космоса и промышленности Prix de Espace en Industrie-2019 за проект экспериментальной ракеты.

— Он вернулся из боя — В Прикамье похоронили солдата Вакина, погибшего под Ржевом — В Юсьвинском районе Пермского края предали земле останки Ивана Васильевича Вакина, красноармейца 379 стрелковой дивизии, погибшего в августе 1942 года.

— Когда виноват подрядчик — КС РФ начал изучение дела о возврате жилищной субсидии — Конституционный суд РФ начал рассмотрение дела о предоставлении субсидии на строительство жилья в сельской местности. Марина Алисова из Ростовской области не смогла подтвердить, что израсходовала деньги по назначению, потому что ее подвел подрядчик.

— Пушка Фролова — Безопасный и дешевый метод уничтожения отходов не имеет аналогов в мире — Как уничтожать горы отходов? Чему отдавать предпочтение при выборе технологии? Акцент важно делать на трех аспектах: учитывать, что Европа постепенно отходит от сжигания мусора; ставить на первое место не рентабельность, а экологическую безопасность; внедрять российские технологии, заменяя импортные.

— Будет по карману — Разработан полностью российский томограф — Стоимость обследования на томографах можно сократить минимум вдвое, утверждает кандидат технических наук Евгений Гореликов, заместитель директора Центра инжиниринга промышленных технологий НИТУ "МИСиС".

— Мозговой штурм — Российские и тайваньские ученые об искусственном интеллекте, чипах и болезни Паркинсона — В Москве прошел большой научный семинар, посвященный развитию научно-технического сотрудничества Тайваня и России.

— У прав — дом — В Москве открылся новый Дом прав человека — Во вторник, в День прав человека, в Москве, на Смоленском бульваре, открылся новый Дом прав человека.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Оценки критиков — Ведомства нашли недостатки в инвестиционном кодексе — Ряд ключевых государственных ведомств и управленцев раскритиковал принципиальный для инвесторов законопроект — о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

— Время убеждать — Дальнейшее разведение сил в Донбассе — Договорённости "нормандской четвёрки" о дальнейшем разведении сил и средств в Донбассе на трёх новых участках, а также согласование обмена удерживаемыми лицами будут обсуждаться 18 декабря на заседании трёхсторонней контактной группы в Минске. обсудят 18 декабря.

— Авто платёж — Дилеры добиваются ограничения тарифов в СБП — Автодилеры попросили Центробанк ограничить 1,5 тыс. рублей комиссию при приобретении товаров с помощью системы быстрых платежей (СБП).

— Разрази меня TON — Telegram просят приравнять к пиратским ресурсам — Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) попросила финансовые власти США внести Telegram в список пиратских ресурсов.

Вежливые — людям — Чиновников предложили наказывать за оскорбления граждан – В России может быть введена ответственность для чиновников за оскорбление граждан. Президент поддержал эту идею во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

— "МАГАТЭ не может иметь политического мнения" — Новый глава агентства Рафаэль Гросси — о работе с Ираном, ядерной программе КНДР и роли России в организации.

— Кепка и хозяйственник — Чем запомнился москвичам Юрий Лужков — "Личность неординарного масштаба" и "настоящий градоначальник" — так президент Владимир Путин охарактеризовал экс-мэра столицы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря в клинике мюнхенского университета "Гроссхадерн".

— Под новым соусом — Молочным продуктам с растительными жирами предлагают поменять названия — В России предлагают переименовать молокосодержащие продукты с растительными жирами.

— Парта, тройка — Половина выпускников не готова к ЕГЭ — Более половины российских выпускников оказались не готовы к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ).

— Отступление от наказания — Заключённых научат писать своим жертвам – В следующем году в российских колониях пройдут тренинги, на которых заключённых будут мотивировать написать примирительное письмо пострадавшей стороне.

— Час речи — Робот-логопед займётся восстановлением после инсульта — Российский робот-логопед позволит пациентам эффективнее восстанавливать речевые навыки после инсульта.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Судный день для строителей Nord Stream 2 — Конгресс США согласовал санкции в отношении участников российского газового проекта — В санкциях против газопровода "Северный поток-2", вписанных в проект оборонного бюджета США, появились серьезные исключения — они ставят под сомнение их эффективность.

— "Четверка" снялась с паузы — Пять вопросов об итогах парижской встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции — В Париже прошла первая за три года встреча лидеров стран "нормандской четверки". Что удалось достичь на переговорах и есть ли возможность для дальнейшего прогресса в донбасском урегулировании, разбирался РБК.

— Франция снова на протестной волне — Почему пенсионная реформа Эмманюэля Макрона встретила ожесточенное сопротивление профсоюзов — Во вторник французские профсоюзы проводят вторую масштабную акцию против пенсионной реформы, в рамках которой предполагается отменить привилегии для некоторых профессий. Власти настаивают, что изменения необходимы И справедливы.

— Минкомсвязь запросила сутки на цифровой профиль — Какой будет новая государственная система хранения персональных данных россиян — Минкомсвязь решила обязать ведомства предоставлять за сутки актуальные данные для цифрового профиля, подтверждающие личность гражданина. Но ИТ-системы многих из них к этому не готовы и потребуют модернизации.

— 20 миллиардов РЖД переехали на 2020 год — Правительство решило приостановить выделение средств на модернизацию БАМа и Транссиба — РЖД в этом году получат из ФНБ лишь половину средств на модернизацию БАМа и Транссиба— 19,5 млрд руб.

— Рекламодатели ухватились за большие города — Ассоциация "Русбренд" предложила скорректировать новую методику измерения телеаудитории — Крупные рекламодатели и единый продавец рекламы на ТВ разошлись во взглядах на то, как должны быть представлены результаты телеизмерений.

— Краснодар и Сургут стали лучшими по средам — Институт "Урбаника" представил рейтинг комфортности крупнейших городов России — Наиболее комфортным для проживания и одновременно доступным по стоимости жилья является Краснодар, подсчитал институт "Урбаника". При анализе 100 крупнейших городов России в пятерку попал Петербург, а Москва заняла 52-е место.