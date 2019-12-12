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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Субсидии пойдут верфным путем — "Звезда" получит из бюджета 22 млрд руб на газовозы — Поставлена точка в многолетнем споре о том, будут ли в России строиться танкеры по перевозке сжиженного газа.

— У Дональда Трампа сроки коротки — США хотели бы в несколько раз увеличить товарооборот с Россией, несмотря на санкции — Как стало известно "Ъ", в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым президент США Дональд Трамп сказал, что хотел бы "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.

— Насилие упало на социальное дно — Борьба с тяжкими преступлениями требует не полицейских мер, а снижения бедности и пьянства — Исследовав наиболее достоверную внутреннюю статистику МВД по тяжким преступлениям в РФ, Институт проблем правоприменения обнаружил высокую концентрацию криминального насилия.

— Посылки не пустят за порог — Лимит беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах резко снизят — Резкое снижение беспошлинного порога для посылок из зарубежных интернет-магазинов обернется ростом цен на товары, аналогов которых в России нет, предупреждают участники рынка.

— Соглашение несогласных — Экономические механизмы борьбы за сохранение климата вязнут в деталях — На климатических переговорах в Мадриде Евросоюз вчера представил программу "Новый зеленый курс", он предполагает ужесточение экологического регулирования в ЕС и меры поддержки ускоренного достижения "углеродной нейтральности".

— Ставку установили на долгую паузу — ФРС завершила период смягчения своей политики — Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания, как и ожидалось, оставила ключевую ставку на прежнем уровне в 1,5–1,75% годовых.

— Бюджет испытал приступ дефицита — Мониторинг государственных финансов — по итогам 11 месяцев 2019 года федеральный бюджет РФ исполнен с профицитом в 3,1% ВВП, или 3,03 трлн руб, сообщил Минфин.

— Протест вернули на согласование — Как Валерий Фадеев решил не показывать Владимиру Путину доклад Николая Сванидзе — Доклад члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Николая Сванидзе о поиске компромиссов при взаимодействии власти и общества должен быть доработан, сообщил в среду глава СПЧ Валерий Фадеев.

— Кандидаты сами виноваты — ЦИК не нашел в отчете о выборах в Мосгордуму причины летних акций протеста — Центризбирком признал небрежной работу московских окружных комиссий с подписями избирателей на выборах в Мосгордуму.

— Оппозицию поделил бюджет — Число фракций в Мосгордуме может вырасти — Все три оппозиционные фракции в Мосгордуме переживают раскол после голосования по бюджету столицы на 2020–2022 годы.

— Общий режим особого порядка — Осужден бывший первый замдиректора "Росгеологии" — 235-й гарнизонный военный суд приговорил 11 декабря к трем с половиной годам заключения бывшего первого замдиректора "Росгеологии" Руслана Горринга (Ганижева) за мошенничество, совершенное еще почти восемь лет назад.

— Из отставного танкиста не вышло министра обороны — Последователь Владимира Квачкова осужден по делу о подготовке мятежа — 17 лет проведет в колонии строгого режима бывший полковник-танкист Борис Вершинин, отличившийся в боевых действиях в Таджикистане и Чечне.

— 14 лет за 2014 год — На Украине заочно осудили первого российского депутата — К 14-летнему сроку на Украине заочно приговорили депутата Госдумы РФ Светлану Савченко.

— Госдума не берет в расчет среднюю скорость — Депутаты запрещают штрафовать водителей по данным с нескольких камер — Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий ГИБДД штрафовать водителей за превышение средней скорости на контролируемом участке дороги.

— Слушаниям по реновации показали новую высоту — Спроектированные дома в некоторых районах увеличились после обсуждения с жителями — Дома по программе реновации могут стать выше, а их число в районе — больше уже после проведения публичных слушаний.

— Смерть посетителей "Зимней вишни" оценили по Градостроительному кодексу — Кемеровский суд настоял на дополнительных выплатах потерпевшим — Почти 120 млн руб присудил суд потерпевшим, потерявшим родственников при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

— Самоопределение с отделением — В Великобритании проходят выборы, которые решат судьбу страны на десятилетия вперед — В Соединенном Королевстве сегодня проходят важнейшие в современной истории выборы, ставшие, по сути, референдумом.

— Кадровый шаг Сбербанка — Сокращенных сотрудников банк передаст рынку — Сбербанк предлагает конкурентам взять на работу сотрудников, которых сам собирается сократить.

— Пальмовое масло замедлило разлив — Темпы импорта продукта в Россию снижаются — Рост цен и повышение НДС на пальмовое масло с 10% до 20% сказались на темпах его импорта в РФ.

— Туристов выселяют из жилья — Бизнес выступает против новых ограничений на размещение — Рынок принял в штыки предложенные депутатами поправки к закону об основах туристской деятельности, которые позволяют средствам размещения работать только в нежилых помещениях.

— Невозвратные инвестиции — Илья Усов о том, кто оплачивает потерянный инвестиционный доход — Следственный комитет России оценил число российских граждан, чьи пенсионные накопления были переведены без их ведома из Пенсионного фонда РФ (ПФР) в частные НПФ в 2017–2018 годах, в полмиллиона человек.

— Жалобы по досудебному тарифу — МФО заплатят за обоснованные претензии клиентов — Совет службы финансового уполномоченного утвердил размер платы за рассмотрение обращений заемщиков микрофинансовых организаций (МФО).

— "РусГидро" просит накопления — Компания хочет построить ГАЭС за счет бюджета или энергорынка — "РусГидро" хочет построить три гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) мощностью до 10 ГВт для обеспечения надежности энергосистемы в условиях развития зеленой генерации.

— Связь-банк оценили в полкапитала — Половину допэмиссии Промсвязьбанка государство оплатит деньгами — Промсвязьбанк в рамках допэмиссии акций получит от государства 40 млрд руб.

— Венчур собрал фонды — Инвесторы отчитались об оживлении рынка — Венчурный рынок России продолжает оживать, а слухи об оттоке инвесторов из страны "сильно преувеличены", говорится в ежегодном исследовании "Венчурный барометр 2019".

— Инвесторы записались онлайн — Yclients привлекла $10 млн — Рынок сервисов онлайн-записи в компании бытовых услуг — салоны красоты, фитнес-центры, автомойки и т.п.— привлек внимание крупных инвестиционных фондов.

— BlaBlaCar выпишет билет —Карпулинговый сервис выходит в новый сегмент — Французский карпулинговый интернет-сервис BlaBlaCar запустил в России продажу автобусных билетов.

— "Во льдах плавание самое безопасное" — Заместитель главы "Росатома" Вячеслав Рукша о новых ледоколах и старых проблемах — Грузопоток по Северному морскому пути (СМП) под конец 2019 года, по расчетам "Росатома", может превысить 30 млн тонн, а к 2024 году по указу президента он должен достигнуть 80 млн тонн.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Крупный бизнес просит вернуть отмененный налог на движимое имущество — Он слишком измучен налоговой неопределенностью и спорами с ФНС о льготах.

— ЦИК: ошибки избиркомов не могли стать причиной летних протестов — Но, считает Элла Памфилова, могли дать повод для них — Центризбирком (ЦИК) обнаружил упущения в работе московских окружных избиркомов при проверке подписей избирателей, собранных в поддержку кандидатов в Мосгордуму.

— Британцы используют Brexit в рекламных целях — Некоторые бренды не боятся затрагивать острую тему перед выборами — Досрочные парламентские выборы в Великобритании в четверг, 12 декабря, могут стать одними из важнейших для страны, ведь на кону судьба Brexit.

— Доходы бюджета можно было увеличить без повышения НДС и пенсионного возраста — Для этого достаточно перераспределить налоговую нагрузку между компаниями, считают эксперты Vygon Consulting — Сделав российскую налоговую систему более взвешенной и учитывающей особенности всех отраслей, можно увеличить бюджетные доходы без таких чувствительных для людей мер, как рост НДС или пенсионного возраста.

— Как приход Кристин Лагард может повлиять на политику ЕЦБ — Неверные сигналы могут ввести инвесторов в заблуждение — Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг, 12 декабря, проведет первое заседание под руководством нового президента Кристин Лагард.

— Россияне готовятся потратить рекордную сумму на празднование Нового года — По доле затрат на подарки Россия почти догнала Европу — Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2020 года 19 тысяч 300 руб.

— На территории Digital October откроется коворкинг — Управлять им будет сеть Deworkacy, один из инвесторов которой – "Ташир" — Центр развития цифровых технологий Digital October передаст в управление сети коворкингов Deworkacy свои площади в деловом квартале "Красный Октябрь", рассказали "Ведомостям" представители обеих компаний.

— Госдума смягчит для ЦБ условия продажи санируемых им банков — Но это не решит главную проблему – отсутствие спроса у инвесторов — Госдума может рассмотреть сегодня, 12 декабря, во втором чтении поправки в законы "О ЦБ" и "О банкротстве".

— Siemens не сможет заключить инвестконтракт на локализацию газовых турбин — Против предоставления специальных условий выступает Минпромторг — Производство больших газовых турбин может не войти в перечень технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов в новой редакции.

— Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G — Они рассчитывают обойтись без единого инфраструктурного оператора — Все четыре федеральных оператора связи – МТС, "Вымпелком", "Мегафон" и "Ростелеком" – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.

— Игорь Чайка отказался от производства грибов — Ему нужны деньги на другие проекты — Игорь Чайка, младший сын генпрокурора России, в ноябре продал 100% долей в компании "Агро-регион", сообщил "Ведомостям" бизнесмен.

— У каких банков мобильные приложения удобнее для пользователей — Представлен очередной рейтинг простоты и качества работы банковских приложений — Консалтинговая компания Markswebb представила очередной рейтинг удобства пользования мобильными банковскими приложениями.

— Как технологии изменят высшее образование — И каким образом университетам усилить свое влияние с помощью новых технологий.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Штраф и трепет: взыскания с бизнеса предложили повысить в десятки раз — В новой редакции КоАП вводятся более жесткие санкции по итогам проверок — Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс рублей.

— Будь человеком: СФ поддержал наказание чиновников за оскорбление граждан — В верхней палате допустили принятие федерального закона с поправками в УК — Совет Федерации поддержал законопроект о введении уголовной ответственности для чиновников за оскорбление россиян.

— В ожидании худа: четверть россиян опасаются увольнения — Эти страхи необоснованны, если верить планам работодателей — 26% россиян считают, что на нынешнем месте работы над ними нависла угроза увольнения.

— Онлайн в помощь: для льготников готовят покупку авиабилетов в Сети — Минтранс поддержал идею, но такой сервис появится не раньше 2021 года — Минтранс поддержал идею онлайн-продажи льготных авиабилетов.

— "Наш ответ на ложь — это правда" — Владимир Путин призвал жестко бороться с любыми попытками фальсификации истории — Россия продолжит бороться с фальсификацией истории, к попыткам исказить которую подключились не только пособники нацистов, но и "респектабельные международные институты".

— Палата разобщин: с чем Британия подошла к досрочным выборам — Соединенному Королевству прогнозируют "подвешенный" парламент, который мало чем будет отличаться от предыдущего — На 12 декабря в Соединенном Королевстве запланированы досрочные парламентские выборы.

— Проверяй и пропускай: как журналист "Известий" попал в Киев — Смогут ли представители СМИ из России отныне приезжать на Украину — большой вопрос — Обозреватель МИЦ "Известия" Алексей Лазуренко оказался одним из первых российских журналистов, допущенных на этой неделе в Киев после обращения президента Украины Владимира Зеленского к представителям СМИ из РФ.

— Дьявол в автодеталях: найден способ снизить цены на машины на 10% — Производители предложили для этого внести локализацию компонентов в нацпроекты — Включение задачи по локализации автокомпонентов в нацпроекты снизит стоимость российских машин.

— Из России с подарком: оборот в магазинах с tax free вырос на 16% — Иностранные туристы сэкономили почти 2 млрд рублей — Объем покупок иностранцев в российских магазинах, поддерживающих систему tax free, за девять месяцев 2019 года вырос на 16% и достиг 9,3 млрд рублей.

— Новый оборот: микробизнесу упростят получение льготных кредитов — Минэкономразвития собирается внести изменения в программу субсидированных займов для МСП — Минэкономразвития готовит новые меры по стимулированию кредитования микропредприятий.

— Сильное звено: новейшие вертолеты закрыли Черное море от кораблей НАТО — Они оборудованы РЛС, которая выдает изображение сверхвысокой четкости — Черноморский флот получил "всевидящий" вертолет-радар.

— Безопасные связи: военных обеспечат интернетом, который не взломать — Новые информационные системы практически невозможно подавить или вывести из строя — В следующем году в российской армии начнут формировать так называемые ячеистые, или мesh-сети для "военного интернета".

— Развели политруками: настроение бойцов отследят внештатные инструкторы — Замполитов назначат во все воинские коллективы численностью меньше 50 человек — Специально отобранные контрактники, солдаты и сержанты, будут следить за настроениями сослуживцев и поддерживать их боевой дух.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Карта полетов — Владимир Путин поручил создать сеть региональных авиамаршрутов — В России необходимо создать сеть региональных авиамаршрутов, распорядился президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

— Спустили с гор — Владимир Колокольцев наградил спецназовцев за спасение альпиниста — Четверо лейтенантов полицейского спецназа "Гром" спасли жизнь попавшему в беду альпинисту.

— Америка сыграет за ОПЕК — Торговое соглашение США и Китая подтолкнет котировки нефти вверх — Если США отложат введение импортных пошлин на товары из Китая, намеченное на 15 декабря, то эффект от этого решения для нефтяных цен может оказаться сильнее, чем дополнительное сокращении добычи, о котором на днях договорились страны ОПЕК+.

— Точно по квоте — Кабмин уменьшил количество приглашений для иностранных рабочих — В следующем году потребность экономики страны в иностранных работниках, приезжающих в Россию по визам, снизится более чем на 27 процентов.

— У вас курс отклеился — Что будет с рублем до конца года — Рубль с начала декабря пока что плавно укрепляется к доллару, несмотря на традицию дешеветь в последний месяц года.

— Улица против Бабиша — В центре Праги состоялась демонстрация с требованиями отставки премьера — На этот раз тысячи жителей столицы пришли на Вацлавскую площадь, традиционно украшенную рождественскими гирляндами и огнями.

— Миражи на экране — Военных научили имитировать технику в движении — Скоро в Инженерные войска поступит уникальное радиолокационное оборудование, способное создавать на вражеских радарах иллюзию движущейся по трассе колонны российской боевой и специальной техники.

— Шлагбаум для паровозов — В России будут введены жесткие ограничения для кальянов и электронных сигарет — Сейчас в ресторанах, барах, торговых центрах и аэропортах разрешено курить электронные сигареты и различные устройства для выпаривания смесей, в том числе никотиносодержащие.

— Телефонное право — Налоги, штрафы и квартплату можно будет оплачивать по QR-коду — На портале госуслуг может появиться новый способ оплаты — по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП), запущенную Банком России.

— Работа над ошибками — Первые заключенные получили свободу благодаря решениям новых кассационных судов — Несколько человек вышли на свободу благодаря тому, что новые кассационные суды пересмотрели приговоры и снизили наказание.

— Стены укрепят законом — Будут введены штрафы для компаний за незаконную перепланировку — За самовольную перепланировку жилых помещений пока наказывают только граждан.

— Право на совет — Владимир Путин провел первую встречу с новым составом СПЧ — Во вторник президент Владимир Путин провел первую встречу с новым составом Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

— Столичный голос — Элла Памфилова подвела итоги выборов в Москве — Центризбирком РФ признал выборы в Мосгордуму соответствующими закону.

— Грузы просятся в море — Экспорту не хватило глубоководных портов — Грузооборот морских портов России за 11 месяцев этого года вырос на 2,7%, сообщили в Росморречфлоте.

— Миллиарды вышли из тени — Росфинмониторинг за год закрыл 25 "отмывочных" площадок — Россия подтвердила свой статус одного из мировых лидеров в сфере борьбы с отмыванием преступных денег и финансированием терроризма, сообщил в среду в Совете Федерации глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.

— Работа по правилам — Сенаторы одобрили штрафы за нарушение закона об иноСМИ-иноагентах — С февраля 2020 года нарушители закона о дополнительном регулировании иностранных СМИ-иноагентов будут платить штрафы, максимальный размер которых может составить 5 миллионов рублей.

— Полный кошелек — На сколько вырастет зарплата в 2020 году — Рост реальной зарплаты в 2020 году может составить 2,5 %.

— Ракета без промаха — Крылатая ракета морского базирования "Калибр" в очередной раз подтвердила славу уникального высокоточного оружия — На плановых стрельбах в Черном море экипаж фрегата "Адмирал Эссен" с ее помощью уничтожил учебную цель на крымском полигоне.

— Мех, да не только — Маркировка товаров не приведет к росту цен — Маркировка товаров не приведет к росту цен на конечную продукцию, заявил Виктор Евтухов, замминистра промышленности и торговли.

— Сектор террора — ФСБ задержала украинского боевика на Севере — В Мурманске был задержан сторонник запрещенной в России организации "Правый сектор", который планировал совершить подрыв мощного взрывного устройства в центре города.

— Законы нового сезона — Что ждет дачников в 2020 году — В 2020 году дачников ждут несколько важных изменений, напомнили в Союзе садоводов России.

— Большие старания для маленьких — На Южном Урале исчезают очереди в дошкольные учреждения — В Челябинской области в текущем году открывается 15 новых детских садов, вдвое больше по сравнению с предыдущим годом.

— Для Церкви и Отечества — Владимир Щербаков награжден за заслуги в возрождении духовной жизни России — Основатель одного из крупнейших автоконцернов России АВТОТОР, президент Международного фонда частных инвестиций и известный меценат Владимир Щербаков получил высокую награду Русской православной церкви.

— Нас объединяет Конституция — Тема с директором Института государственной службы и управления РАНХиГС Игорем Барцицем — Что делает нас, таких разных по своему этническому происхождению, политическим пристрастиям, традициям, говорящих на разных языках и молящихся разным богам, единой нацией — народом России.

— Вредный "глобиш" — Как противостоять наступлению английского — Как противостоять "глобиш-инглишу", но не забронзоветь в борьбе за чистоту и норму родного языка.

— Не доехали — Автомобили-беспилотники застряли в пробке — Беспилотные автомобили создали пробку на Дмитровском полигоне, заблокировав движение.

— Наше оружие в цене — Позиции России на рынке вооружений стабильны — Международный институт исследования проблем мира (SIPRI), расположенный в столице Швеции, обнародовал ежегодный рейтинг 100 крупнейших военно-промышленных компаний мира за 2018 год.

— Русский калибр — В России готовят к выпуску аналог американской винтовки М16 с мощным отечественным патроном — Российские оружейники планируют запустить в производство аналог знаменитой американской винтовки М16, правда, она стреляет российскими патронами калибра 7,62.

— Однозначно — ГАИ настаивает на соблюдении скорости, указанной на знаках — Руководство региональных подразделений ГИБДД сообщило, что количество аварий по причине превышения скорости снизилось.

— Побеждает "брекзит" — Опросы предсказывают уверенную победу британским тори —В четверг британцы будут выбирать новый парламент. Предвыборные опросы однозначно указывают на победу Консервативной партии.

— Испугались высокой моды — Отельеры Венеции забили тревогу из-за бегства туристов — Власти Венеции усердно боролись с чрезмерным наплывом туристов.

— Ни да, ни нет — Госсекретарь США объявил о будущем прорыве в экономических отношениях с Россией — Каким образом США, не отказываясь от санкций в отношении России, намерены совершить прорыв в экономическом сотрудничестве с Москвой.

— Циклон набил машин — 11 декабря во Владивостоке в массовом ДТП пострадали 12 человек — Во вторник во Владивостоке, оказавшемся в плену снежного циклона, был поставлен своеобразный рекорд.

— Все ради соседей — Мэрия Ставрополья начнет выселять из многоквартирных домов неспокойных жильцов — Власти Ставрополя будут выселять из квартир людей, ведущих асоциальный образ жизни.

— Достаточно одного звонка — В Калужской области заработала единая медицинская регистратура — В Калужской области появился новый телекоммуникационный сервис — Единая региональная регистратура.

— Не место для куража — Ресторан у входа на Пискаревское кладбище закрыли — В Северной столице разрешился конфликт, связанный с появлением ресторана напротив Пискаревского мемориального кладбища.

— Зачетка с бонусом — Студентки получат за рождение первенца 300 тысяч рублей — В Калининградской области с нового года вводится новая региональная выплата при рождении первого ребенка — 300 тысяч рублей.

— Улей потревожен — Приведет ли гибель пчел к росту импорта и цен на мед — Цены на мед в России в 2020 году могут повыситься на 25-50%, его качество ухудшится, и вырастет импорт из Китая.

— Здравия желаем — Островные власти повышают качество и доступность медицинской помощи — В системе здравоохранения Сахалинской области начались масштабные преобразования.

— Проверка делом — Молодых врачей привлекает не только высокая зарплата, но и интересная работа — За десять месяцев в лечебные учреждения Сахалина и Курил принято на работу 249 врачей.

— Дороги под присмотром — Островные трассы станут долговечней и удобней — В Национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" для Сахалинской области установлена цель увеличить долю региональных дорог, соответствующих нормативным требованиям.

— Деловой климат становится теплее — Предпринимателям помогают сберечь время и финансы — К 2020 году Сахалинская область должна войти в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Президенту отдали на попечение закон о сиротах — какие предложения члены СПЧ представили на встрече с Владимиром Путиным — Президенту России переданы предложения экспертов, как реорганизовать систему семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

— Пациенты ставят врачам неутешительный диагноз — ВЦИОМ опубликовал опрос об отношении Россиян к медицинским работникам — В 2019 году 41% опрошенных ВЦИОМ заявили, что перепроверяли поставленный врачом диагноз.

— Выборы в поддержку Brexit — кто получит большинство в палате общин в Великобритании — В Британии открылись участки для голосования на третьих за последние пять лет парламентских выборах.

— Нотариусы вписались в обналичку — Росфинмониторинг предложил новые способы с сомнительными операциями — Объем сомнительных операций с применением исполнительных надписей нотариусов за год вырос в 2,5 раза.

— Белорусский олигарх продаст Украине российский уголь — В схеме поставок топлива Киеву появился посредник — компания NT MARINE — N T M A R I N E, близкая к белорусскому бизнесмену Николаю Воробью, получила квоты на поставку более 600 тыс. российского угля на Украину.

— Четверо проверят совместимость в 5G — как сотовые операторы планируют получить частоты для связи пятого поколения без аукциона — На первом аукционе для развития мобильной связи 5G будет разыграно значительно меньше частот, чем изначально планировалось.

— Зарубежный онлайн-шопинг споткнется о порог — Пять вопросов о предлагаемом налоге на заграничные посылки дороже €20 — Минфин предлагает снизить с 2022 года порог беспошлинного ввоза из иностранных интернет-магазинов до €20 с одного отправления.

— Подарки во главе стола — эксперты проанализировали изменение новогодних расходов россиян — На этот Новый Год затраты россиян на подарки впервые за пять лет превысят расходы на еду и алкоголь.

— Услуги для экономики — Цифровизация способствует росту доли рынка услуг в ВВП.

— Управление будущим — Понимание идеалов цифрового поколения позволит влиять на профессиональные траектории молодежи.

— Фактор бота — Решения на основе искусственного интеллекта (ИИ) позволяют обработать и систематизировать клиентские данные, а также делают общение чат-ботов с потребителями более человечным.