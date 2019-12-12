КИЕВ, 12 дек /ПРАЙМ/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал приоритетом создание зоны свободной торговли с Грузией, Азербайджаном и Молдавией, сообщила пресс-служба украинского правительства.

В четверг в Киеве прошло заседание представителей ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия). Азербайджанскую делегацию возглавлял вице-премьер, остальные были представлены премьер-министрами.

"Мы должны выполнить ряд задач. Во-первых, создать инструменты функционирования зоны свободной торговли. Создание ЗСТ является безусловным приоритетом в условиях продолжающегося кризиса в мировой экономике и значительного снижения показателей товарооборота. Во-вторых, на практике реализовать концепцию транспортного коридора ГУАМ. В-третьих, усилить режим свободной торговли между нашими странами путем взаимной либерализации рынка услуг", — цитирует Гончарука пресс-служба.

Отмечается, что по итогам встречи было подписан документ, в котором определены намерения стран укреплять экономическое сотрудничество и увеличивать товарооборот.

ГУАМ – организация, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Ранее в нее входил Узбекистан – до его выхода организация называлась ГУУАМ. В 2019 году в ГУАМ председательствует Украина.