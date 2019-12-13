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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Уволены по чрезвычайному желанию — Сергей Левченко и Александр Левинталь открыли новый сезон ротации губернаторов — В четверг губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку по собственному желанию. Также в отставку ушел глава Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь.

— "Адмиралы" не тонут, но горят — Единственный авианесущий крейсер России погорел в ремонте — Причиной пожара на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", по словам специалистов, стало попадание сварочной окалины на брошенную в трюме промасленную ветошь.

— Красиво есть не запретишь — Росстат оценил структуру питания населения — Росстат опубликовал итоги обследования рациона россиян — последний раз такие данные ведомство собирало в 2013 году. За пять лет структура потребления еды в РФ изменилась незначительно.

— "Аэрофлот" проявил волю к "Победе" — Лоукостер выводят на второе место среди авиакомпаний России — "Аэрофлот" рассчитывает в 2023 году нарастить парк дочерней авиакомпании "Победа" до 80–85 самолетов, а пассажиропоток — до 25–30 миллионов человек.

— Аграриям увеличат площадь полиса — Правительство пересмотрит модель страховой защиты АПК — Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Минсельхозу совместно с Минфином и ЦБ скорректировать нынешнюю модель агрострахования с господдержкой.

— Локализация конфликта интересов — Высшая школа экономики предложила способ перезапуска борьбы с кумовством чиновников — Антикоррупционный центр Высшей школы экономики на вчерашней профильной конференции предложил вернуться к борьбе с проявлениями конфликта интересов чиновников на новых основаниях.

— ОПЕК+ не избавит рынок от лишней нефти — Мониторинг энергоресурсов — Несмотря на расширение сделки ОПЕК+, в первом квартале следующего года рынок столкнется с избытком предложения в 700 тыс. б/с, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

— Юрий Лужков простился с москвичами — Столица России проводила бывшего градоначальника в последний путь — Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова состоялись в четверг на Новодевичьем кладбище после многочасовой церемонии прощания в храме Христа Спасителя.

— ЕСПЧ заинтересовался спецоперациями в Чечне — Суд коммуницировал жалобу на возможные внесудебные казни в республике — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал процесс коммуникации с российскими властями по делу о "внесудебных казнях" в Чечне в 2017 году.

— Совладелец "Тусара" нашелся в Мюнхене — В Германии арестован банкир, разыскиваемый Россией — В Мюнхене задержан находившийся в международном розыске один из соучредителей банка "Тусар" Андрей Ефремов. Его кредитное учреждение после лишения лицензии в сентябре 2015 года задолжало клиентам 17,2 млрд руб.

— Акции "Росгосстраха" переложили в суд — Начался процесс по делу бывшего владельца страховой компании — Дорогомиловский суд Москвы начал 12 декабря слушать материалы уголовного дела бывшего основного собственника ПАО "Росгосстрах" (РГС) Сергея Хачатурова.

— Павла Шеремета взорвала врач — За убийство российского журналиста на Украине взяли пятерых — Власти Украины вчера объявили о раскрытии совершенного в 2016 году убийства известного российского журналиста Павла Шеремета.Подозреваемыми по этому уголовному делу стали пятеро националистов.

— Расколотые "Брекситом" — В Великобритании состоялись исторические выборы — Перед британцами в полный рост встал вопрос "Брексита" — жители всех 650 избирательных округов Соединенного Королевства в четверг получили возможность отправиться к избирательным участкам, проголосовать за своего кандидата в парламент.

— Алжир выбрал из пяти зол — Избиратели проголосовали за кандидатов, ни один из которых не устраивает протестующих — В Алжире вчера прошли первые после апрельской отставки Абдель-Азиза Бутефлики выборы президента страны. Ушедший на волне протестов глава государства правил Алжиром почти 20 лет.

— Россия зеркально ответила на высылку своих дипломатов из Германии — Официальное мнение — Дипломатический скандал между Россией и Германией 12 декабря получил продолжение. Российская сторона признала двух сотрудников посольства ФРГ в Москве персонами нон грата.

— Русфонд получил Премию Рунета-2019 в номинации "Мобильное приложение" — Вчера в Москве в Доме Пашкова прошла XVI церемония вручения Национальной премии за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет — Премии Рунета 2019 года.

— Как закалялась соль — Рудник Артема Чайки вырвался в лидеры импортозамещения — Российские производители пищевой соли продолжают вытеснять импортную продукцию: за три квартала текущего года они увеличили поставки на 5%, до 625,43 тысяч тонн.

— Власти Крыма ушли с нефтебазы — Феодосийский актив продан с перспективами экспортного развития — Власти Крыма продали на торгах Феодосийскую нефтебазу за более чем 650 млн руб. Победителем стало учрежденное в феврале этого года АО "Фирма Гунас", которое связывают с интересами украинского бизнесмена Сергея Курченко.

— "В случае введения санкций мы останемся просто с "коробками"" — Заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков о газовых турбинах и их локализации — "Силовые машины" Алексея Мордашова получат из бюджета 5 млрд руб. на разработку и запуск производства линейки российских газовых турбин мощностью 65 МВт и 170 МВт.

— "Сафмар" готовится к оферте — и привлекает крупный кредит ВТБ — Финансовый холдинг семьи Гуцериевых "Сафмар финансовые инвестиции" (СФИ) расширяет программу выкупа своих акций. После реализации утвержденной сделки с банком "Траст" группе придется направить обязательную оферту миноритариям.

— Американские власти наговорили на полрубля — Курс доллара снизился на заявлениях президента США и главы ФРС — В четверг курс доллара на Московской бирже после четырехмесячного перерыва закрылся ниже уровня 63 руб./$. До конца года доллар имеет шанс опуститься ниже уровня 62 руб./$, считают участники рынка.

— "Газпром-медиа" выбрал "Премьера" — Новое направление холдинга возглавил Владимир Чопов — Холдинг "Газпром-медиа" (НТВ, ТНТ, "Авторадио" и др.) создал R&D-центр "Премьер" для развития цифровых проектов, в которые планирует инвестировать более 4 млрд руб.

— "Мосгортранс" пересчитает безбилетников — Московские автобусы дополнят интернетом вещей — Оператор сети Wi-Fi в метро Москвы и Санкт-Петербурга "МаксимаТелеком" и разработчик автокомпонентов "Итэлма" поставят решения для мониторинга пассажиропотоков и выявления безбилетников в автобусах Москвы.

— Фуд-моллы ищут выход к вокзалам — Аналог "Депо" может появиться на Комсомольской площади — Владельцы "Киевской площади" Год Нисанов и Зарах Илиев, которым, в частности, принадлежат в Москве торгцентр "Европейский" и гостиница "Украина", ищут возможность тиражировать формат фуд-моллов.

— Где наша не торговала — В каких направлениях развиваются российские биржи — 2019 год стал годом резкого подъема интереса к биржевой торговле, прежде всего на фондовом рынке. Бенефициарами этого процесса выступили ведущие игроки — Московская биржа и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.

— "Динамика рынка будет определяться притоком физлиц" — Роман Горюнов, президент ассоциации НП РТС — О роли брокеров в биржевой торговле, допуске неквалифицированных инвесторов к зарубежным ценным бумагам, развитии новых направлений рассказал президент ассоциации НП РТС Роман Горюнов.

— "Мы убираем риск контрагента" — Председатель правления Московской биржи Юрий Денисов — О перспективах развития товарного рынка, об отношении к зарубежным ценным бумагам и о том, зачем клиентам брокеров прямой доступ к биржевым рынкам, рассказал председатель правления Московской биржи Юрий Денисов.

— "Экспортеры могут захотеть вывезти все" — Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев об экспорте и зерновом рынке — Как планируется выполнять программу по экспорту и почему зерновой рынок нужно контролировать, в интервью рассказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста — За девять лет столичные власти потратили на создание комфортного города 1,5 трлн рублей — первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.

В Израиле впервые в истории пройдут третьи парламентские выборы за один год — Следствие против премьера Биньямина Нетаньяху может ослабить его шансы остаться у власти — израильский кнессет (парламент) в четверг утром объявил о самороспуске и назначил внеочередные выборы на 2 марта 2020 г.

— Отставка иркутского губернатора может обернуться для властей проблемами на следующих выборах — Но многое зависит от договоренностей Кремля с КПРФ, считает эксперт — Президент Владимир Путин в четверг принял добровольную отставку двух губернаторов, срок полномочий которых истекал в 2020 году.

— Наталья Касперская попросит у правительства 39 млрд рублей — Она обсудит с вице-премьером Максимом Акимовым поддержку разработчиков софта — Наталья Касперская, президент группы компаний Infowatch и глава рабочей группы по информационной безопасности в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика", попросит увеличить господдержку российских компаний-разработчиков.

— ФАС обвинила банки в желании нажиться на борьбе с отмыванием — По мнению службы, банковские комиссии при переводах от бизнеса физлицам слишком велики — Ассоциация антимонопольных юристов предложила отменить дискриминационные банковские тарифы на переводы денег от компаний физическим лицам.

— Правление "Газпрома" одобрило новую дивидендную политику — Компания будет платить акционерам до 50% чистой прибыли по МСФО — Правление "Газпрома" согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила 12 декабря компания. Ее предстоит утвердить на совете директоров 24 декабря.

— "Аэрофлот" в полтора раза увеличит парк дальнемагистральных самолетов — В ближайшие два года он вырастет с 38 до 56 лайнеров — В 2020 г. "Аэрофлот" получит 13 дальнемагистральных самолетов: 11 Airbus 350-900 и два Boeing 777-300. Это говорится в презентации авиакомпании к дню инвестора, состоявшемуся 12 декабря.

— Rambler предъявил права на веб-сервер Nginx — Открыто уголовное дело в связи с нарушением прав Rambler Group на Nginx – самый популярный веб-сервер в мире — Интернет-холдинг Rambler заявил, что нарушено его исключительное право на самый популярный в мире веб-сервер Nginx.

— Российские башни для ветряных станций купит Siemens Gamesa — Их поставит первый завод в стране, принадлежащий "Роснано", "Северстали" и Windar — Таганрогская компания "Башни ВРС" (51% у испанской Windar Renovables S. L. и по 24,5% у "Роснано" и "Северстали") изготовит 95 башен для ветроустановок Siemens Gamesa.

— "Альфастрахование" готовит одну из крупнейших сделок года с офисами — Оно купит офисы на юге Москвы у структуры, которую связывают с Аркадием Ротенбергом — "Альфастрахование" договаривается с владельцем многофункционального комплекса "Парк легенд" на юге Москвы о покупке части офисов.

— "Росинтер" делает ставку на корейскую кухню — Один из старейших российских ресторанных холдингов продолжает глобальную реновацию — На реструктуризацию бизнеса "Росинтер" пошел в связи c кризисом 2014 г. и возникшими финансовыми трудностями: выручка компании и число ее ресторанов сокращались из года в год.

— Курс евро упал ниже 70 рублей впервые с сентября — Мировые центробанки укрепляют рубль — В четверг, 12 декабря, евро на Московской бирже впервые с сентября упал ниже 70 рублей К 18.30 мск он потерял 63 копейки к закрытию среды и стоил 69,82 рубля.

— Вкладчики получили редкий шанс заработать больше — Банки вводят новогодние вклады и акции с повышенными ставками — Традиционный зимний сезон охоты банков на деньги вкладчиков набирает обороты. Некоторые банки предложили клиентам сезонные депозиты с повышенными ставками еще осенью.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Runet: Ру — да! — Крупнейшие компании определили этические принципы работы с данными — Число пользователей Рунета по итогам года может достичь 96 миллионов человек, а его вклад в экономику — 4,7 триллиона рублей.

— И немцу будет хорошо — В Самаре разработали умную систему охраны музеев от вандалов и воров — Самарские IT-специалисты разработали новую систему охраны для музеев, она предупредит о странном поведении посетителей, предотвратит кражу, блокируя выходы, и сразу же просигналит о забытых вещах.

— Что-то многовато — Неисполнение расходов бюджета в 2019 году составит 1 триллион рублей — Глава Счетной палаты Алексей Кудрин доложил Владимиру Путину о рекордном неисполнении мероприятий федерального бюджета — по прогнозам, сумма составит 1 триллион рублей.

— Послушайте! — Психиатр Аркадий Шмилович: Cтресс — это нормальное состояние человека — Специалисты отмечают: в дни, когда погода капризничает на всю катушку, стрессов больше. Что делать? Ответить на этот вопрос пытались участники фестиваля под названием Псифест, который прошел в Москве.

— В силу закона — Владимир Путин призвал не отступать от мировых стандартов защиты прав человека — Когда принимаются новые законы, нужно учитывать права и свободы человека. К этому призвал президент Владимир Путин во время встречи с судьями Конституционного суда РФ.

— Губернатор для Тулуна — Президент сменил глав в двух регионах — В четверг Владимир Путин принял досрочные отставки глав Иркутской области и Еврейской автономной области Сергея Левченко и Александра Левинталя. Другими указами президент назначил временно исполняющих обязанности руководителей этих регионов.

— Выше инфляции — Госдума повысила МРОТ на 850 рублей — С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тысяч 130 рублей. На данный момент этот показатель составляет 11 тысяч 280 рублей. Госдума приняла соответствующий законопроект в третьем чтении.

— Память и гордость — Владимир Путин обещал защитить правду о войне — Глава государства рассказал, как Россия будет отвечать на попытки исказить историю — правдой победит ложь, и указал региональным и местным властям заботиться о каждом ветеране. Об этом он заявил в Кремле на заседании оргкомитета "Победа".

— Время и деньги — Дмитрий Медведев обсудил исполнение федерального бюджета — Профицит бюджета в 2019 году может составить 1,7 процента ВВП. Это на 0,3 процента больше, чем ожидали в кабинете министров.

— Долгострои сравнят с землей — Главгосэкспертиза выступила против новых условий для недостроенных зданий — В России могут измениться нормы, определяющие судьбу объектов незавершенного строительства. Это предусматривает законопроект, принятый Госдумой в первом чтении.

— Принесите счет — Материнский капитал разрешат направлять на счета эскроу — Материнский капитал можно будет направлять на покупку жилья через счета эскроу. Это предусмотрено проектом постановления правительства, которое разработал Минстрой.

— Старшие по званию — Создан Совет заслуженных юристов — 12 декабря в Федеральной палате адвокатов прошло организационное заседание Совета заслуженных юристов Российской Федерации. Замсекретаря ОП ПФ Владислав Гриб подчеркнул, что идея создания совета диктуется современным состоянием отечественного юридического сообщества.

— Проверка по средствам — Счетная палата нашла причины неэкономных расходов госорганов — Внутренний финансовый аудит госорганов, введенный с 2014 года для рационального расходования и экономии бюджетных средств, не достигает своих целей, пришла к выводу Счетная палата (СП).

— Технологии уйдут на гражданку — Валентина Матвиенко призвала ускорить подготовку закона об изобретениях в сфере обороны — Многолетняя эпопея по подготовке законопроекта о вовлечении военных разработок в гражданский оборот должна завершиться в следующем году. Спикер СФ Валентина Матвиенко потребовала ускорить согласование позиций Минобороны и гражданских ведомств.

— Сигарета на вылет — Госдума приняла закон о курилках в аэропортах — Госдума приняла закон о курительных комнатах в транзитных зонах аэропортов. Однако обязанности по организации таких зон у "воздушных гаваней" не будет — вопрос остается на усмотрение компаний.

— Тучные коды — Росстат: У 95 процентов россиян нет проблем с едой — Росстат представил данные большого исследования рациона питания россиян. Оказалось, что 95,4% опрошенных не испытывают трудностей с ежедневным рационом питания. Доля тех, кто может позволить себе "еду, которую хотят есть", составила 51,7%

— Закон диктует… — Лучше всего граждане страны знают свои конституционные права и уголовное право — Граждане страны проявили отличные знания Конституции, административного и уголовного права. Хуже всего, как ни странно, они знают законодательство о защите прав потребителя.

— Последняя доля — Наследники смогут получать деньги без визита в банк — На портале Госуслуг появится новый суперсервис: "Утрата близкого человека". В трагичной ситуации гражданин сможет через портал записаться к нотариусу и в целом быстрее решать вопросы, связанные с оформлением наследства.

— В Москве вручили Премию Рунета-2019 — Торжественная церемония вручения Премии Рунета-2019 прошла в Доме Пашкова. В этом году на соискание самой престижной интернет-награды в России было подано более 750 заявок.

— Впереди дорожные работы — Россия впервые с 2014 года получит заем от банка с западными акционерами — Совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный заем для России в размере 0,5 млрд долларов на развитие инфраструктуры. Об этом сообщил АБИИ.

— 50 тысяч профи — Минобороны выполнило план года по набору контрактников — Статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков, выступая на сборах специалистов по кадровой работе, доложил, что с января армия и флот пополнились более чем 50 тысячами профессиональных солдат.

— Кадры для армии — В ДОСААФ появился новый руководитель — Экс-командующий ВДВ России Александр Колмаков переизбран председателем ДОСААФ. Он будет занимать эту должность в ближайшие пять лет.

— Точка отчета — Усиливается госнадзор за ТСЖ и ЖСК — 13 декабря вступают в силу поправки в Жилищный кодекс РФ, меняющие порядок работы жилищных, жилищно-строительных и других специализированных кооперативов и товариществ собственников жилья.

— Москва прощается с Юрием Лужковым — 12 декабря экс-мэра столицы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище — С семи утра, на протяжении шести с лишним часов столица прощалась с экс- мэром Москвы Юрием Лужковым. Москвичи шли и шли в Храм Христа Спасителя.

— Угонщики не отдыхают — Страховщики предупреждают о росте количества аварий в предновогодние дни и первых числах января — Количество аварий в предновогодние дни и новогодние каникулы увеличивается. Зато сокращается количество случаев, когда на машины падают посторонние предметы. А число угонов остается практически неизменным.

— Скользкие дороги — В стране откроют 174 зимние переправы — В стране будут открыты 174 зимника. Пока официально функционируют только 27 из них. Всему виной теплая погода. Но в МЧС России уверены, что все запланированные дороги в зимний период 2019-2020 годов будут открыты, хоть и с запозданием.

— Из воды в полымя — Многострадальный "Адмирал Кузнецов", единственный тяжелый авианесущий крейсер в ВМФ России, снова прогремел на всю страну — на этот раз из-за пожара, который возник в первом энергоотсеке корабля 12 декабря около 10.16 утра.

— Акции ушли в офшоры — Бывшего совладельца "Росгосстраха" обвиняют в растрате — Дорогомиловский районный суд Москвы в четверг приступил к рассмотрению по существу уголовного дела бывшего совладельца страховой компании "Росгосстрах" Сергея Хачатурова и экс-акционера Росгосстрах Банка Надежды Клепальской.

— Кормой на дно — В Приморье затонула списанная подлодка — На заводе "Аскона" решают, что делать с дизельной подлодкой Б-260 "Чита", накануне частично затонувшей в Японском море по пути из Владивостока в порт Находка. Эту субмарину военные в ноябре передали новому собственнику, и тот организовал ее буксировку на утилизацию.

— Деньги обернули — Подпольные банкиры в Москве заработали 170 миллионов рублей — Группа финансово и юридически подкованных граждан организовала в Москве подпольный банк. Используя подконтрольные фиктивные организации — так называемые фирмы-однодневки, они совершали незаконные банковские операции.

— Налог в свой карман — Суд арестовал чиновницу за получение взятки — Бабушкинский райсуд Москвы арестовал главу налоговой инспекции подмосковного города Электростали Светлану Лоскутову по подозрению в получении крупной взятки.

— Выручила соцсеть — На севере Сахалина из-за сильных метелей оказалось в блокаде село Рыбновск — Местный предприниматель вызвался доставить туда продукты и нанял два вездехода, однако под весом одного из них разрушился мост… И тогда на помощь жителям села пришел интернет.

— Виновен по собственному желанию — Саммит Евросоюза накажет Россию за ее желание соблюдать Минские соглашения — В четверг главы государств и правительств Евросоюза накажут Россию за ее приверженность духу и букве Минских соглашений. Участники саммита ЕС уже объявили о продлении санкций против Москвы, срок действия которых истекает 31 декабря.

— Раввинов призовут — В бундесвере появятся иудейские священнослужители — В немецкой армии уже совсем скоро может появиться первый военный раввин. Пока при бундесвере состоят около 70 католических и 100 протестантских капелланов. Для священнослужителей других религий до сих пор существовали законодательные преграды.

— Поезд дальше не пойдет — Во Франции забастовка продолжится до католического Рождества — Французам, изнуренным забастовкой железнодорожников, а в Париже и столичном регионе Иль-де-Франс еще и стачкой метрополитеновцев, скорее всего, придется проявлять чудеса изворотливости вплоть до католического Рождества, чтобы добраться до работы, а затем обратно домой.

— Уникальный скальпель — Хирурги получили суперкомплекс для малоинвазивных операций новорожденным — Ивано-Матренинская детская клиническая больница (ИМДКБ) первой в России получила уникальное оборудование, позволяющее проводить малоинвазивные операции новорожденным.

— Как коварен этот вирус — Больше всего жизней уносит грипп — Боимся умереть от рака, болезней сердца. Страх внушают сибирская язва или лихорадка Эбола. Между тем исследования, данные статистики свидетельствуют: больше всего жизней уносит грипп. Его иногда даже именуют настоящим убийцей человечества.

— Взять вес — Создан МРТ-томограф для полных людей — Специалисты Центра инжиниринга промышленных технологий НИТУ "МИСиС" вместе с НПО "МАГНЕТОН" создали аппарат МРТ, который может принимать пациентов весом до 250 килограмм. Для сравнения, мировые аналоги берут вес в среднем 120-150 килограмм.

— Печки-табуретки — Ночевать в подвале ребенку можно, а создать ему нормальную жизнь в приюте денег нет?— Известный на всю Россию Хабаровский краевой центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи готовится к переезду в новое просторное здание. Не иначе как дворцом называет его директор учреждения Александр Петрынин.

— От жалоб не отмахнуться — Суд обязал чиновников обеспечить хуторян качественной водой — Жители хутора Погодин в Волгоградской области долго жаловались на качество воды, но чиновники никак не хотели слышать их. Святой источник рядом с поселением есть, а нормального водоснабжения нет.

— Обманул туман?— На Кубани при крушении военного вертолета Ми-28 погибли два пилота — На Кубани во время сильного тумана потерпел крушение ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник". Трагедия произошла рядом со станицей Платнировской Кореновского района, где расположен авиаполк.

— Авария с глыбой — В Воронеже водитель отсудил компенсацию у дорожников — Воронежский автолюбитель Алексей Фирсов получил компенсацию от оператора надземного перехода за снежную глыбу, свалившуюся на автомобиль. За ЧП с ДТП фирму оштрафовало управление дороги.

— В нашем райцентре прибыло — Десятки тысяч соотечественников переехали жить в Омскую область — В Омске подвели итоги 10-летней реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. За это время регион пополнили 38 тысяч человек.

— Откатил от школы — Арестован экс-мэр Челябинска — Центральный суд Челябинска после полуторачасового заседания избрал меру пресечения экс-главе города Евгению Тефтелеву, обвиняемому в получении взяток за содействие в получении муниципальных контрактов на строительство соцобъектов в новом микрорайоне.

— Притяжение "Севера" — На северо-востоке страны создают интеллектуальный центр развития Арктики — Четыре региона Дальнего Востока выступили инициаторами создания Научно-образовательного центра (НОЦ) развития Арктики и Субарктики мирового уровня.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Потребовались добавки — На нацпроект "Демография" выделят дополнительно 300 млрд — Реализация нацпроектов до 2024 года подорожает до 26 трлн, рассказали в Минфине. Согласно презентации ведомства, больше всего за этот период вырастет финансирование "Демографии" — на 279 млрд.

— Не чист на реку — Почему отправили в отставку иркутского губернатора — Губернатор Иркутской области Левченко мог сложить полномочия из-за неэффективной ликвидации последствий июньского наводнения и невыполнения поручений президента по сохранению озера Байкал.

— Граница долга — Около 1,5 млн россиян рискуют остаться невыездными — Около полутора миллионов должников по алиментам числятся в списке невыездных в пограничном ведомстве, сообщили в Федеральной службе судебных приставов. Также в числе невыездных потенциально могут оказаться 13 млн не оплативших вовремя штрафы ГИБДД.

— Сколько вешать в микроваттах — Учёные оценят опасность мобильной связи — Учёные не первый год спорят, вредна ли сотовая связь, и если да, то насколько. Прояснить ситуацию решило правительство Москвы — проводимое по его инициативе исследование должно выявить безопасный уровень излучения.

— Гарантийный закон — На встрече с судьями КС президент подчеркнул важность соблюдения прав человека — Российские законодатели не должны отступать от общепризнанных мировых стандартов в сфере защиты прав и свобод человека. Кроме того, необходимо сохранить баланс между задачами технологического прогресса и отстаиванием интересов граждан.

— Москвич навсегда — Как столица прощалась с Юрием Лужковым – В храме Христа Спасителя 12 декабря Москва простилась с Юрием Лужковым. Проводить в последний путь экс-мэра столицы, управлявшего главным городом страны в течение 18 лет, пришли президент РФ Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и многие другие.

— По газам — Трехсторонние переговоры о транзите состоятся до конца года — Очередные трёхсторонние переговоры по транзиту российского газа в формате "Евросоюз — РФ — Украина" запланированы на декабрь. Об этом сообщили в ЕК. Там подчеркнули: стороны чётко намерены достичь нового соглашения до конца нынешнего года.

— Пожар в красках: — Что стало причиной ЧС на авианосце "Адмирал Кузнецов" — Главным источником огня в энергетическом отсеке тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" стали краска и остатки ГСМ. Об этом рассказали источники, знакомые с ходом работы спецкомиссии по расследованию причин ЧС.

— Затяжка рейса: курилки в аэропортах заработают в начале 2020 года — Пассажирам не придется платить за вход в курилки, которые вернут в аэропорты. Об этом рассказали представители Шереметьево и Пулково. Такого же мнения придерживаются и в Международной ассоциации аэропортов.

— Переход наличности — Молодежь откладывает на будущее "живые" деньги — Половина работающих россиян до 30 лет, которые откладывают деньги, имеет сбережения в наличных. А распространённое мнение, что молодёжь проявляет финансовое легкомыслие и не склонна к накоплениям, оказалось мифом.

— С отступающим — Продажи новогодних товаров сократились почти в полтора раза — Россияне пока неохотно покупают елочные игрушки из-за относительно теплой погоды. На старте сезона россияне купили в полтора раза меньше елочных игрушек, спрос на гирлянды по сравнению с прошлым декабрем сократился на четверть, на искусственные елки — на 12%.

— Опасные союзники: — Стволовые клетки могут запустить развитие опухоли — Сейчас стволовые клетки в России разрешено применять для лечения некоторых заболеваний. Запрет на их использование был снят в 2010 году. Однако до сих пор нет достаточных оснований для того,чтобы признать введение стволовых клеток абсолютно безопасным

— Израиль любит троицу: "Ликуд" начал подготовку к новым выборам — Кампания сосредоточится на аннексии Иорданской долины и возвращении Наамы Иссахар — Чуда не произошло — премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и глава оппозиции Бени Ганц не смогли договориться о формировании единой коалиции.

— Балтийские консервы: главу МВД Эстонии заподозрили в тайных связях с Москвой — Министр Хельме известен своими скандальными антироссийскими заявлениями — Политическую элиту Эстонии сотрясают склоки и раздоры. С весны этого года в эстонском кабинете министров завелся свой "анфан террибль" — вице-премьер, министр внутренних дел Март Хельме.

РБК daily

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— Каждой шестой семье приходится урезать рацион — В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год.

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— Акционеры "Газпрома" обретут свою половину — "Газпром" в течение трех лет увеличит размер дивидендов до 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

— Рубль вырос запредельно — Внебиржевые операции с рублем за пределами России выросли за минувшие три года на 84% и обогнали торговлю рублем на территории страны, следует из нового доклада Банка международных расчетов.

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