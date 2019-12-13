АЛМА-АТА, 13 дек /ПРАЙМ/. ВВП Казахстана за 11 месяцев текущего года вырос на 4,4%, сообщил министр национальной экономики республики Руслан Даленов.

"С начала года наблюдается восходящий тренд по росту экономики. За январь-ноябрь текущего года рост ВВП составил 4,4%. Факторами роста экономики стали увеличение производства в базовых отраслях, расширение внутреннего спроса и развитие сектора услуг, а также реализация инвестиционных проектов", — сказал он на заседании правительства в пятницу.

По данным министра, наибольший вклад в рост ВВП внес несырьевой сектор — 3,8 процентного пункта. Основную роль сыграли обрабатывающая промышленность, сектор услуг и строительство. При этом вклад сырьевого сектора (сельское хозяйство и горнодобыча) составил 0,6 процентного пункта.

По утверждению министра, в декабре рост экономики будет не ниже 4,4%. Он также сообщил, что в отчетном периоде рост промышленного производства составил 3,6%.

Рост ВВП Казахстана за январь-октябрь составлял 4,4%. Официальный прогноз властей Казахстана — рост ВВП по итогам текущего года на 3,8%.