МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Товарооборот между Россией и Евросоюзом сегодня вполне мог бы достигать отметки в полтриллиона долларов, если бы не позиция ЕС в контексте украинских событий, считает министр иностранных дел Сергей Лавров

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин в ходе форума "Россия зовет" отметил, что санкции, введенные против РФ, привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест в странах Евросоюза из-за недопоставки европейской продукции на российский рынок. В итоге, по его словам, "у нас со странами ЕС, а это наш крупнейший торгово-экономический партнер, был в свое время товарооборот 450 миллиардов долларов, сейчас — 236 (миллиардов долларов)".

"Несмотря на разногласия, Россия и ЕС остаются важными торгово-экономическими партнерами. К слову, если бы не ангажированная позиция ЕС в контексте украинских событий, сегодня товарооборот между Россией и Евросоюзом вполне мог бы достичь отметки в полтриллиона долларов, став фактором уже глобального масштаба — сопоставимого с объемами торговли ЕС с США и Китаем", — написал Лавров в своей статье "Соседи по Европе", опубликованной в "Российской газете" в среду.

Лавров добавил, что Россия и ЕС остаются крупнейшими соседями, способными самостоятельно нести общую ответственность за мир, процветание и безопасность в этой части Евразии.