(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Свойская унция — Правительство не облегчит доступ частных инвесторов к крупным золотым месторождениям — Как выяснил "Ъ", силовики блокируют либерализацию доступа к российским недрам.

— По законам немирного времени — Государственная дума завершает плодотворный год — Сегодня Госдума соберется на последнее пленарное заседание в этом году: спикер Вячеслав Володин подведет итоги осенней сессии, а премьер-министр Дмитрий Медведев поблагодарит депутатов за работу.

— Repsol обложили в Сибири — Испанский партнер "Газпром нефти" просит о налоговых льготах — Как стало известно "Ъ", один из ключевых иностранных партнеров "Газпром нефти" — испанская Repsol хочет улучшить налоговые условия их совместного предприятия (СП) "Евротэк-Югра".

— Электронным подписям увеличат масштаб — Госдума приняла законопроект об ЭЦП во втором чтении — Госдума приняла во втором, решающем чтении законопроект о реформе института электронной цифровой подписи (ЭЦП).

— Банки приучают давать разборчивее — ЦБ предложил вновь повысить резервы для рискованной ипотеки — Банк России предложил ужесточить условия выдачи ипотеки на фоне роста долговой нагрузки населения и доступности ипотечного кредитования для заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки.

— Налоговая сверхпроводимость — ФНС представила идею налогов в режиме реального времени для всего мира — На конференции Форума по налоговому администрированию (FTA) ОЭСР глава Федеральной налоговой службы РФ (ФНС) Михаил Мишустин представил доклад о долгосрочном будущем института в цифровой экономике.

— Сто лет до гендерного равенства — Мониторинг уровня жизни — Гендерный разрыв в мире составляет 31,4%, в России — 29,4%, подсчитали эксперты Всемирного экономического форума в Давосе.

— По три вопроса для мэрии — "Ъ" узнал, о чем Сергея Собянина спросят во время его отчета в Мосгордуме — В среду мэр Москвы Сергей Собянин выступит перед депутатами Мосгордумы (МГД) с ежегодным отчетом о результатах деятельности городского правительства.

— Вебинар сердцем — Сотрудников избиркомов учат противостоять "Умному голосованию" — Как выяснил "Ъ", Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК России (РЦОИТ) провел в ноябре этого года вебинар для сотрудников региональных избиркомов, посвященный противодействию технологии "Умного голосования".

— Одиночным пикетам исправили адрес — Шесть регионов исправили свои законы о публичных мероприятиях после жалобы правозащитников — Российские регионы изменили свои законы о публичных мероприятиях, которые ранее не соответствовали федеральному законодательству.

— Сто миллиардов в минус России — В рамках расследования крупнейшего вывода средств из страны арестовали право требования к кредиторам — Как стало известно "Ъ", впервые в российской судебной практике наложен арест на право требования по кредитам.

— Дипломат Диванов не сядет — Для бывшего сотрудника посольства РФ в США запросили условный срок за выдачу паспортов — К четырехлетнему условному сроку попросили приговорить представители Генпрокуратуры бывшего советника посольства России в США Олега Диванова.

— Суд не понял масштабы космического ущерба — ФСБ придется заново расследовать дело о хищениях — УФСБ по Самарской области вынуждено заново расследовать уголовное дело против бенефициара инвестиционной компании ООО "ИК "Перспектива плюс"".

— Депутата от "Единой России" взяли за деньги "Газпрома" — В Петербурге за хищения задержали областного парламентария — Сотрудники регионального УФСБ задержали депутата законодательного собрания Ленинградской области от "Единой России" Елену Маханек.

— Жилищные проблемы сирот обещают решить за шесть лет — Правительство разрабатывает программу обеспечения выпускников детдомов квартирами — Обеспечить жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, правительство РФ намерено в течение шести лет — для этого будет разработана специальная программа.

— Ростеху не дают сфокусироваться на камерах — В Белом доме против передачи госкорпорации контроля за всеми придорожными комплексами — Правительство России, выяснил "Ъ", выступило против создания единого федерального оператора по управлению дорожными камерами.

— Социальные стройки в Москве проводят как реновацию — Госдума утверждает новые полномочия на возведение "объектов регионального значения" — Разрешение на строительство дорог, школ, больниц и других "объектов регионального значения" в Москве может выдаваться властями до оформления документов на землю, если участок принадлежит городу.

— Телезрителей не судят — Правительство Бориса Джонсона намерено отменить уголовное преследование за неуплату телевизионных сборов — Менее чем через неделю после триумфальных для Бориса Джонсона парламентских выборов его соратники-консерваторы объявили, что готовы выполнить одно из предвыборных обещаний.

— "Санкции — это не то, к чему мы стремились" — Посол Франции Сильви Берманн дала "Ъ" последнее интервью перед отъездом — На этой неделе Москву покидает посол Франции Сильви Берманн — первая француженка, возглавлявшая диппредставительства Пятой республики в Британии, КНР и, наконец, в РФ.

— Страна победившего импичмента — Сергей Строкань о феномене Первеза Мушаррафа — Специальный суд Пакистана вынес смертный приговор проживающему в эмиграции в Дубае экс-президенту страны Первезу Мушаррафу — одному из самых ярких и противоречивых мировых политиков первого десятилетия XXI века.

— На Толмачево бросают армию — Минобороны может за свой счет построить новую полосу в аэропорту — По информации "Ъ", проблема первой взлетно-посадочной полосы новосибирского аэропорта Толмачево будет решена за счет бюджета Минобороны.

— Российские лекарства выписываются за границу — Фармпроизводители нарастили экспорт — С начала 2019 года российские производители лекарств резко нарастили продажи за рубежом.

— Интернет-провайдерам приоткрывают двери — Принятие проекта о доступе операторов в дома просят ускорить — ФАС поддержала законопроект о безвозмездном доступе интернет-провайдеров к инфраструктуре жилых домов. Служба еженедельно получает до 25 жалоб на злоупотребления управляющих компаний (УК), завышенную стоимость и плохое качество услуг связи.

— Разворот на права — Дмитрий Шестоперов о претензиях к американским компаниям — События последних дней неожиданно продемонстрировали, что претензии к американским компаниям в России – отнюдь не всегда гарантированная победа, в первую очередь с точки зрения имиджа.

— Децентрализация Сбербанка — Контрольный пакет его акций может уйти от ЦБ — Обсуждение идеи передачи 50% акций Сбербанка от ЦБ другой госструктуре активизировалось.

— "Запсибнефтехим" растет на газах — Расширение проекта может принести СИБУРу льготы на 20 млрд руб. в год — Как выяснил "Ъ", СИБУР, не успев полностью запустить свой крупнейший проект "Запсибнефтехим", уже задумался о его расширении.

— Инвесторы спешат тратить — На весь год оптимизма может не хватить — Международные портфельные управляющие вновь поверили в светлое будущее мировой экономики.

— Исковая "Солидарность" — Инвестор банка столкнулся с претензиями — Банк "Солидарность", проходящий процедуру финансового оздоровления с конца 2013 года, пережил очередного своего санатора в лице Кранбанка.

— "Связной" одомашнил магазины — Ритейлер запустил новый формат — Ритейлер "Связной" начал открывать магазины под брендом "Связной Plus". В них появятся зоны тестирования решений для "умного дома" от "Яндекса", Rubetek и Redmond, а по площади новые точки будут примерно вдвое больше стандартных.

— "Холидей" к нему приходит — Кредиторы требуют с владельца сети погасить долги — Кредиторы некогда крупнейшей сибирской розничной сети "Холидей" требуют привлечь ее основного владельца Николая Скороходова к субсидиарной ответственности на 18 млрд руб.

— "Московским девелоперам пока далеко до лондонских" — Совладелец Wainbridge Кирилл Писарев о работе в России и за рубежом — Потеряв десять лет назад контроль над группой ПИК, Кирилл Писарев сделал ставку на строительство дорогой недвижимости за рубежом.

— Baring Vostok получила голос — Инвесткомпания и ее партнеры приобрели долю в платформе Voximplant — Компания Baring Vostok, основатель которой Майкл Калви с апреля 2019 года находится под домашним арестом, снова инвестирует в российский рынок.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Газпром" хочет построить гигантский газохимический комплекс на Ямале — В проект стоимостью около 1 трлн руб. может войти консорциум РФПИ и SABIC — "Газпром" готовит проект строительства газохимического комплекса на полуострове Ямал.

— Большинству россиян деятельность Зеленского неизвестна или безразлична — Люди просто устали от украинской темы и перестали ею интересоваться, считает эксперт — Пятая часть россиян (21%) относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому отрицательно, а большинству его деятельность безразлична.

— Применение к бизнесменам уголовной статьи о преступном сообществе могут ограничить — Предложенный кремлевскими юристами вариант проблемы не решит, предупреждают эксперты — Применение к предпринимателям ст. 210 УК об организации преступного сообщества могут ограничить, сообщил во вторник на заседании клуба им. Замятнина зампред Верховного суда Владимир Давыдов.

— Греф и Минтранс вступились за инвесторов в инфраструктуру — Они предлагают исключить из-под действия закона о защите инвестиций концессии и ГЧП — Президент Сбербанка Герман Греф и Минтранс заступились за инвесторов в инфраструктуру.

— Госдума приравняла сжигание мусора к утилизации, несмотря на протесты экологов — Поправки прошли второе чтение, третье состоится уже в среду — Сжигание мусора на заводах, вырабатывающих тепло и электроэнергию депутаты Госдумы согласились приравнять к утилизации.

— В России увеличится профицит бензина и дизтоплива — Заводы могут столкнуться с проблемой их сбыта — Производство бензина в России к 2035 г. может вырасти на 13,3% до 45,4 млн т, а дизельного топлива – на 26,6% до 105,5 млн т по сравнению с 2018 г., прогнозирует "Лукойл".

— Малый бизнес все чаще идет за деньгами на биржу — Привлечь деньги на бирже ему становится проще, чем взять кредит — Бонды малого и среднего бизнеса привлекают частных инвесторов высокой доходностью – 14–15% годовых.

— ЦБ может лишиться контрольного пакета Сбербанка — Чиновники рассматривают его передачу другой госструктуре — Чиновники рассматривают вопрос передачи 50% плюс 1 акция Сбербанка (остальные – в свободном обращении) от Центробанка другой госструктуре, сообщило Reuters со ссылкой на три источника, близких к сторонам обсуждения.

— Крупный продавец мебели и товаров для дома начал продажи через маркетплейс — Подобное партнерство может помочь Hoff расширить аудиторию и географию продаж — Один из крупнейших продавцов мебели и товаров для дома в России – Hoff впервые начал онлайн-продажи через маркетплейс, партнером стала площадка goods.ru, входящая в группу "М.видео-Эльдорадо".

— Цены на палладий впервые в истории поднимались выше $2000 за унцию — Это связано с восстановлением спроса на металл со стороны автопроизводителей — Во вторник, 17 декабря, в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) цена унции палладия поднималась выше $2000.

— Правительство разрабатывает новые меры поддержки автопрома — Оно готово предоставить налоговые льготы производителям автокомпонентов — Правительство готово предоставить налоговые льготы для производителей автокомпонентов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Соседи по Европе — Сергей Лавров министр иностранных дел РФ — Сергей Лавров об итогах 30-летних отношений между Россией и Евросоюзом.

— Звонок на всякий случай — Полиция сообщит людям, в какую беду попали их близкие — Новый закон в буквальном смысле повернет полицию лицом к семьям людей, попавшим в беду. В тревожный час не придется гадать о судьбе близкого человека: полиция сама позвонит, расскажет, в какой больнице он находится, как себя чувствует.

— По одной "цифре" в каждые руки — Минздрав выписал единые правила для электронных больничных — Минздрав России разработал порядок выдачи электронных листков нетрудоспособности.

— Не извиняйтесь — Верховный суд РФ запретил чиновникам судиться с гражданами за их жалобы — Верховный суд РФ принял замечательное решение — он запретил чиновникам сводить счеты с гражданами, если те решат пожаловаться на действия столоначальников.

— Долговые метры — Дмитрий Медведев поручил решить проблему с жильем для детей-сирот — Кабинет министров намерен в течение шести лет полностью закрыть очередь из детей-сирот, ожидающих положенного им от государства жилья.

— Сверх МРОТ — КС обязал работодателей доплачивать за совмещение — Конституционный суд запретил включать в основную сумму заработной платы выплаты, которые полагаются работнику за совмещение должностей.

— Выбрали главное — В "Единой России" рассказали о планах на следующую думскую сессию — В ходе весенней сессии, которая стартует в январе и завершится в августе, Госдуме предстоит рассматривать немало важных и резонансных инициатив.

— Заверят онлайн — Принят закон о цифровом нотариате — Гражданам больше не придется сидеть в очередях к нотариусам — немалая доля таких услуг уходит в интернет. Закон правительства о цифровом нотариате Госдума приняла в окончательном чтении.

— Ливингстон — это Смоленск — На "Яндекс.Картах" появятся исторические названия географических объектов — Русское географическое общество (РГО) и "Яндекс" будут вместе работать над значимыми для страны проектами.

— Учения — свет — Аварий в электросетях станет меньше — Для линий электропередач штормовой ветер и ледяной дождь — страшнейшие враги, а именно их обещают синоптики в оставшиеся дни декабря на европейской части России.

— Программа передач — Информационную систему ЖКХ ждет модернизация — Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

— Ценные кадры — Государство будет субсидировать съемки фильмов в России с участием иностранных кинокомпаний — Российский экспортный центр (РЭЦ) начал прием заявок от кинокомпаний на субсидии для организации производства иностранных фильмов в России.

— Конкурс на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества — Совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области качества информирует об объявлении конкурса на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества 2020 года.

— Резервы обернулись бумагами — Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США — Россия по итогам октября немного увеличила вложения в казначейские обязательства минфина США (US Treasuries), следует из опубликованных данных американского ведомства.

— Чем руководствовались аналитики — Краснодар, Рязань и Москва возглавили рейтинг быстрорастущих городов — Опубликованы результаты масштабного исследования, на основе которого был составлен рейтинг самых быстрорастущих городов России в 2019 году. Среди лидеров оказались Краснодар, Рязань и Москва.

— Серийный свидетель — Как беглый российский банкир в Лондоне обвиняемым стал — Известный в российских деловых кругах банкир Герман Горбунцов стал фигурантом дела о крупном мошенничестве.

— Не отвергайте — От кибепреступности до неравенства: Кого защищают омбудсмены Евразии — Сегодня в мире 272 миллиона человек живут в неродной стране. В 2018 году их число увеличилось сразу на 52 миллиона человек.

— Наступает летная погода — В 2021 году российские авиакомпании получат около 200 самолетов МС-21 — В 2021 году российские авиакомпании получат около 200 первых самолетов МС-21-300, рассказали "Российской газете" в Минпромторге.

— Вопросы экспертам — По делу "Седьмой студии" прокурор просит сделать новую экспертизу — На процессе в Мещанском райсуде столицы по делу режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов из "Седьмой студии" прокурор попросил назначить новую экспертизу.

— Спасли город — Ракетоносец Ту-22 совершил аварийную посадку на грунт — 17 декабря дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 из-за проблем с двигателем произвел около Ахтубинска аварийную посадку. Экипаж самолета не пострадал и, как ожидается, будет представлен к наградам.

— Стихийное предложение — Страховщики назвали стоимость добровольного страхования жилья от ЧС — Добровольное страхование жилья от чрезвычайных ситуаций будет стоить в среднем 430 рублей в год, сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

— Техосмотр на глазок — Предложено ввести мораторий на проверку технического состояния машин — До вступления в силу поправок в закон о техосмотре осталось менее полугода. Страховщики уже сейчас называют главные проблемы, из-за которых ТО может стать дефицитным товаром.

— Орудие особой мощности — Самоходная артустановка "Малка" проходит полигонные испытания — Одна из самых мощных артиллерийских систем мира — самоходная артиллерийская установка "Малка" — до конца этого года будет модернизирована, а в 2020 году пойдет в серию.

— Отдавал ли отчет своим действиям — До конца года выяснится, вменяем ли был историк Соколов во время и после убийства — Во вторник в информационном пространстве вновь активно стало упоминаться имя бывшего доцента исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова.

— Секреты после отставки — Некоторые сотрудники ФСБ не смогут выезжать за рубеж после увольнения — Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ.

— Тюрьма лечит — Первый заместитель главы ФСИН раскритиковал идею частных СИЗО — 17 декабря первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый заявил, что в стране нет предпосылок для создания частных СИЗО.

— Конгресс примет "бюджет войны" — В 2020 году Пентагон получит рекордные денежные вливания — Сенат конгресса США на этой неделе проголосует за законопроект, предоставляющий в распоряжение Пентагона рекордный бюджет.

— Автор ушел, реформа осталась — Идеолог нашумевшего плана пенсий для французов отправился в отставку — У противников французской пенсионной реформы, спровоцировавшей масштабные акции протеста и забастовки по всей стране, наконец появился повод для радости.

— Падение героя — Экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смерти — Трибунал Особого суда в Исламабаде вынес смертный приговор генералу Первезу Мушаррафу, занимавшему пост президента Пакистана в 2001-2008 годах.

— "Инжир" в кармане — Пентагон признал проблему с авиабазой США в Турции — Противоречия между Вашингтоном и Анкарой — союзниками по НАТО, переживающими и без того острый кризис в отношениях, вышли на новый виток.

— Бесплатно с ветерком — В Австрии на Рождество отменили плату за проезд по автобанам — Австрийские власти сделали автомобилистам приятный подарок на Рождество и новогодние каникулы.

— Полет в экстриме — Борис Волынов о легендарном "гагаринском" отряде, первой стыковке и падении из космоса — Сегодня 85 лет отмечает дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Борис Волынов.

— Деньги на ветер — Почему Европа объявила чрезвычайное климатическое положение — "Профанация", "цирк на мировой арене", "собрание бездельников" — каких только эпитетов не удостоилась только что завершившаяся в Мадриде Конференция ООН по климату.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Распродажа по акциям: стали известны детали приватизации на 2020-2022 годы — Государство планирует избавиться от 25% РЖД, 50% "Почты России" и 50% Россельхозбанка — Подробности нового плана приватизации на 2020–2022 годы выяснили "Известия".

— Душ переселения: 25% граждан хотят избавиться от квартиры по реновации — Часть из них планируют уехать из Москвы в собственный коттедж — Четверть переселенцев по программе реновации в Москве планируют продать полученную квартиру в новостройке и купить другое жилье.

— ГОСТы дорогие: за ложную ссылку на стандарт предложили ввести штрафы — Новое наказание для бизнесменов может составить до 800 тыс. рублей — Для производителей могут ввести отдельное наказание за недостоверную информацию о соответствии их продукции ГОСТу.

— Несите зачетки: ГД и СФ отчитаются перед президентом 24 декабря — Парламентарии оценивают принятые в эту сессию законы позитивно и удовлетворительно — Владимир Путин 24 декабря проведет встречу со спикерами Совета Федерации и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, а также с главами комитетов и фракций, рассказали участники дискуссии.

— Космические деньги: из-за отложенного старта "Союза" зависли почти $500 млн — В НПО им. С.А. Лавочкина отрицают проблемы с разгонным блоком "Фрегат" — В переносе времени старта ракеты "Союз-СТ" не виноват разгонный блок "Фрегат", рассказали "Известиям" в НПО им. С.А. Лавочкина.

— По соображениям мира — Сирийский кризис и конфликт в Ливии обсудили лидеры России и Турции — Владимир Путин провёл телефонный разговор с Реджепом Тайипом Эрдоганом 17 декабря.

— Между ними химия: Россия намерена бороться с атрибуцией в ОЗХО — Создание обвинительного механизма в организации вышло на финишную прямую — Москва не будет сотрудничать с новой структурой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая должна расследовать инциденты и впоследствии называть виновных в атаках.

— Прошлое настигло — Бывшего президента и главнокомандующего Пакистана Первеза Мушаррафа приговорили к смертной казни по обвинению в государственной измене — Экс-лидер признан виновным в соответствии с шестой статьёй конституции Пакистана.

— "Я отвергаю односторонние санкции США" — Уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе — о "Северном потоке — 2" и безвизовом режиме с Евросоюзом — Германия продвигает безвизовый режим для российский студентов, однако для этого пока не хватает согласия всех стран – членов Шенгена.

— Рецепт порога: FATF раскритиковал антиотмывочные правила в России — Международная организация не считает подозрительными операции на 600 тыс. рублей — Международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) раскритиковала РФ за слишком низкий порог суммы, свыше которой банки обязаны отчитываться об операциях.

— Пить или не бить: максимум убийств в России приходится на 1 января — Это связано с ростом потребления алкоголя, считают ученые — Самое большое количество убийств в России происходит сразу после наступления Нового года — 1 января.

— "Как приучают чистить зубы, так нужно приучать детей не качать вирусы" — Глава Национальной ассоциации международной информационной безопасности Анатолий Смирнов — о введении курса цифровой гигиены в школах и суверенном интернете — В школьную программу планируют ввести уроки цифровой безопасности, чтобы учащиеся с ранних лет знали, как противостоять фишинговым сайтам и вирусным атакам.

— Пулевое равнение: в армии создали базу данных всего стрелкового оружия — Военная пулегильзотека усложнит хищение стволов и поможет при раскрытии преступлений — Военные пули и гильзы взяли на строгий учет. Минобороны внесло в единую электронную базу данных информацию обо всех образцах стрелкового оружия, находящегося на вооружении армии и флота.

— На входе проверки: контрактники пройдут тест на экстремизм — Минобороны разработало новые правила приема на службу в ВС добровольцев из зарубежных стран — В военном ведомстве разработали новый алгоритм приема иностранцев на контрактную службу.

— Команда уничтожит: в военных округах появятся центры киберзащиты — Новая структура возьмет под контроль трафик Минобороны и будет противодействовать вирусным атакам — В каждом военном округе в следующем году сформируют по одному специальному центру по борьбе с кибератаками.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— "Калужским чудом" в сенаторы — что ждет Анатолия Артамонова после отставки с поста губернатора — Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов после отставки будет выдвинут в сенаторы, в верхней палате он возглавит комитет по бюджету.

— Superjet 100 не дотянул до плана — "гражданские самолеты сухого" не достигают установленных показателей продаж в 2019 году — "Гражданские самолеты Сухого" не смогут продать 20 супер джетов за год, как было запланировано, причины —отсутствие сервисных центров и имиджевые потери.

— Обратный маневр Москвы — как россия компенсирует белоруссии потери из-за изменения налогового режима в нефтяной отрасли — Россия возместит Белоруссии потери от налогового маневра, введя обратный акциз для белорусских НПЗ.

— Закредитованные заемщики пополнят резерв — ЦБ предложил ужесточить условия выдачи ипотеки — ЦБ намерен потребовать от банков создавать большие резервы при одобрении ипотеки слишком закредитованным клиентам.

— Мой статус не дает полномочий влиять на ФСБ — Руководитель направления "Новый бизнес" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Артем Аветисян рассказал РБК о деле против Майкла Калви и менеджеров Baring Vostok, ситуации в подконтрольном ему банке "Восточный".

— Операторовзагоняют на "Витрину" — телеканалы цифровых мультиплексов меняют правила распространения контента в сети.