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КОММЕРСАНТ

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— "Звезд" не хватает — НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом — Как стало известно "Ъ", НОВАТЭК просит Владимира Путина разрешить заказать десять газовозов на зарубежных верфях со сроком сдачи в 2023–2024 годах. Эти суда НОВАТЭК хочет построить дополнительно к 15 газовозов на дальневосточной верфи "Звезда" для проекта "Арктик СПГ 2".

— Гуцериевых не подозревают, но обозревают — МВД и ФСБ провели 14 обысков в их домах и офисах их компаний в связи с делом "Фортеинвеста" — В контрабанде нефтепродуктов на Украину более чем на 2 млрд руб. подозреваются структуры миллиардера Михаила Гуцериева и его сына Саида. В среду в рамках расследования уголовного дела сотрудники МВД и ФСБ провели полтора десятка обысков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также в Ростовской и Нижегородской областях.

— Экспортеры не соблюли все уловности — НДС не вернулся к рыбопромышленникам из исключительной экономической зоны — Российские рыбопромышленники столкнулись с новой проблемой, связанной с несовершенством законодательства о промысле в исключительной экономической зоне России, где они получают две трети улова. Федеральная налоговая служба начала отказывать в возмещении НДС за экспортные сделки. Если практика распространится, то отрасли грозит дополнительная нагрузка в 10 млрд руб.

— Ненормативная органика — Здоровой пище остро не хватает подзаконных актов — Менее чем за две недели до вступления в силу закона об органической продукции документ фактически остается нерабочим: необходимые подзаконные акты так и не приняты. Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ) предупредил правительство о критической ситуации и угрозе выпадения из оборота органики на миллиарды рублей.

— Деньги для тех, кто ими пользоваться умеет — Субсидию на модернизацию здравоохранения получат регионы с бездефицитным финансированием — Условием выдачи субсидии на модернизацию первичного звена здравоохранения в субъектах РФ станет снижение дефицита региональных программ медпомощи. Регионы должны будут представить в Минздрав графики его ликвидации уже в 2020 году.

— Китайские товары плохо замещаются — Эксперты подвели промежуточные итоги торговой войны — Введение США пошлин на импорт из КНР привело к заметному ограничению поставок китайских товаров. При этом если сокращение, вызванное первым раундом принятия пошлин, было компенсировано ввозом товаров из других стран, то после следующих этапов повышения тарифов переключаться на иных поставщиков американским импортерам стало сложнее, указывают в вашингтонском Institute of International Finance.

— "Черная пятница" весь ноябрь — Рост частного потребления достиг локального максимума — В ноябре 2019 года годовые темпы роста оборота розницы ускорились на 2,3% — вдвое выше ожиданий аналитиков. Этому предшествовало заметное улучшение потребительских настроений граждан, вызванное снижением инфляции и заметным улучшением динамики реальных зарплат, особенно в бюджетном секторе, и распродажами.

— ОСАГО растет не так, как хотели бы страховщики — Мониторинг реформы — Рост выплат по ОСАГО сопровождается падением сборов компаний в этом сегменте, фиксирует Российский союз автостраховщиков (РСА). Согласно данным союза, по итогам 11 месяцев 2019 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1%, с 5703 до 5409 руб.

— За все в отчете — Сергей Собянин ответил депутатам Мосгордумы — Мэр Москвы Сергей Собянин в среду выступил в Мосгордуме с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства и ответил на 15 запланированных вопросов депутатов. Задать шестнадцатый, не согласованный с комиссией по организации работы думы вопрос удалось депутату от "Яблока" Дарье Бесединой.

— Убытки от протестов пошли на спад — Суды стали внимательнее к требованиям транспортников, ресторанов и силовиков к оппозиционерам — Сумма иска прокуратуры Москвы (в интересах Росгвардии) к Алексею Навальному и другим оппозиционерам на судебном заседании 18 декабря сократилась вдвое — с 4,9 до 2,4 млн руб. Речь идет об ущербе в виде трат Росгвардии на работу во время протестов 27 июля и 3 августа, который хотят взыскать с нескольких политиков как с организаторов акций.

— Городские округа не нашли единогласной поддержки в КС — Двое судей выразили особое мнение об укрупнении муниципалитетов Подмосковья — Судья Конституционного суда (КС) Александр Кокотов не согласен с отказом КС рассмотреть жалобу бывшего муниципального депутата из Селятино (Московская область) Татьяны Павловой на объединение муниципальных образований Наро-Фоминского района в единый городской округ.

— В ЧВК не обошлось без ГРУ — Раскрыта структура "Е.Н.О.Т. корп." — "Ъ" стало известно о показаниях, которые дали участники региональной общественной организации "Единые народные общинные товарищества" (известна как частная военная компания (ЧВК) "Е.Н.О.Т. корп."), обвиняемые в кражах, разбоях, вымогательстве и бандитизме.

— Приборы показали на метрологов — Специалистов "Межрегионгаза" доставили в Москву и арестовали — Басманный суд Москвы арестовал на два месяца четырех метрологов "Газпром межрегионгаз Ставрополь" по делу о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе, главными фигурантами которого являются Рауль Арашуков и его сын — бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, похитившие, по версии СКР, газ на 30 млрд руб.

— "Цапковским" припомнили старые долги — Предприниматели из Кущевской требуют компенсацию в миллиард за захваченный бизнес — Вячеслав Цеповяз и его бывшая жена Наталья Стришняя выступят ответчиками по искам четырех предпринимателей, которые требуют выплатить им более миллиарда рублей. Бизнесмены лишились активов в Кущевской, как они утверждают, по вине "цапковских", которые действовали обманом и угрозами.

— Новый порт не угоден угодьям — Экологи предупреждают о возможном нарушении международных природоохранных обязательств — Создание в Астраханской области портовой особой экономической зоны по поручению президента РФ, выяснил "Ъ", вызвало противодействие экологов. Проблема в том, что расширение порта Оля планируется на территорию водно-болотных угодий, находящихся под международной охраной.

— Полицейские номера приставят к заводским — Дмитрий Медведев подписал постановление о дополнительной маркировке автомобилей — С 1 января 2020 года автовладельцы обязаны будут за свой счет наносить на кузов или раму машин специальную полицейскую маркировку в случаях, если идентификационные номера проржавели. Новое требование закреплено в постановлении правительства, которое подписал премьер Дмитрий Медведев, а также в законе о регистрации транспортных средств.

— Школьнейшее из искусств — Министерства просвещения и культуры исследовали досуг российских учащихся — Большинство российских школьников в свободное время предпочитают слушать музыку и смотреть фильмы, а посещать — кинотеатры или концерты. К таким выводам пришли в Министерстве культуры РФ, Министерстве просвещения РФ и компании "Яндекс" по итогам совместного опроса детей во всех регионах.

— "Экономика остается слабым местом наших двусторонних отношений" — Посол Ирана Мехди Санаи — об итогах работы в России — Посол Исламской Республики Иран Мехди Санаи после шести лет пребывания в Москве покидает свой пост. В последнем перед отъездом интервью он рассказал специальному корреспонденту "Ъ" Елене Черненко, что стало причиной потепления двусторонних отношений между Москвой и Тегераном, почему Иран теперь считает себя главным партнером России на Ближнем Востоке, и какие планы реализовать пока не удалось.

— Америка бряцает аббревиатурой — Законодатели США одобрили две антироссийские инициативы — Американский Конгресс провел 18 декабря, не только обсуждая неминуемый импичмент президента Дональда Трампа, но и рассматривая возможные новые антироссийские санкции. Комитет по международным делам Сената США одобрил давно анонсированные "санкции из ада".

— ЦБ подравнивает инвесторов — Биржевые заявки могут ограничить в ценах и объемах — Банк России ищет способы защиты розничных инвесторов, массово выходящих на фондовый рынок, снижая возможность для агрессивных действий. Для этого регулятор предлагает участникам рынка ограничить изменение цены актива в рамках крупных заявок. Сами профучастники считают, что механизм требует доработки, потому что сужает возможности инвесторов в случае резких движений на рынке.

— "Атлант" расправил рельсы — Алексей Тайчер с партнерами создает третьего по величине оператора вагонов — Третье место на рынке оперирования железнодорожными вагонами, которое недавно занял "Модум-Транс" Артема Чайки и Дмитрия Артякова, успешно оспорил "Атлант" Алексея Тайчера и партнеров. В капитал "Атланта" вошел ВЭБ.РФ с долей в 25%, планируя передать компании все свои 40 тыс. вагонов.

— Подкастам рассказали о росте — Эксперты оценили аудиторию и выручку рынка — Оценивающая рынок подкастов за рубежом ассоциация Interactive Advertising Bureau (IAB) готовит первые оценки этого рынка в России. Согласно предварительным данным, их среднемесячная аудитория может составлять 5,1 млн, а годовые затраты рекламодателей — 76 млн руб.

— Банки встали за заградительные тарифы — Рынок не поддержал инициативу ФАС — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пообещала привлекать к ответственности банки за установление заградительных тарифов на проведение сомнительных операций. Однако банки считают такие тарифы эффективными в борьбе с обналичиванием, тем более что они приносят им дополнительный доход.

— Накопления встанут на три года — Досрочные переводы могут заморозить в следующем году — Центробанк хочет ввести заморозку досрочных переводов пенсионных накоплений граждан уже со следующего года. Технически это сделать можно, внеся поправки в закон "О негосударственных пенсионных фондах". Таким образом только в следующем году власти могут ограничить перевод пенсионных накоплений без штрафных санкций около 40 млн человек.

— Банкроты по прямой — Наследников бизнеса признали ответственными за долги — Субсидиарная ответственность по долгам компании-банкрота не прекращается со смертью виновного лица и переходит на его наследников, признал Верховный суд РФ (ВС). Для этого нужно доказать вину умершего директора или владельца в доведении компании до банкротства.

— Литейный завод ушел под "Парусом" — Конкуренты ЗТЗ купили нужный ему актив — Структуры, связанные с ТМК и ЧТПЗ, получили контроль над электрометаллургическим заводом в Смоленской области, который был потенциальной площадкой Загорского трубного завода (ЗТЗ) для проекта по выпуску бесшовных труб. Этот проект реализуется на деньги ВТБ, сейчас ЗТЗ как раз ищет место.

— В совхоз Ленина вошла "Рота" — Экс-супруга Павла Грудинина нашла поддержку у депутата Саблина — Бывшая жена кандидата в президенты Павла Грудинина Ирина оказалась бизнес-партнером депутата Госдумы Дмитрия Саблина. Она стала владелицей 19,3% в одной из структур группы "Рота", подконтрольной парламентарию. Эти доли госпожа Грудинина получила в обмен на 42% акций совхоза имени Ленина, из-за которых спорит с бывшим мужем.

— "Юлмарт" похудеет к Новому году — Ритейлер сокращает региональные представительства и персонал — Незавершенный акционерный конфликт вынуждает руководство "Юлмарта" оптимизировать бизнес через сокращение сотрудников и переход на партнерские пункты выдачи в регионах. При этом онлайн-ритейлер продолжает переговоры с потенциальными инвесторами. Нехватка оборотного капитала компании, по экспертной оценке, может достигать 3 млрд руб.

— Акционеры берутся за "Основу" — Виталий Юсуфов готов продать телеком-бизнес — Как стало известно "Ъ", бизнесмен Виталий Юсуфов задумался о продаже компании "Основа Телеком". Ранее она развивала в России сеть LTE, но потеряла право на использование частот. Существующая инфраструктура компании будет не слишком интересна другим операторам, полагают эксперты.

— "Там закон прерий, и он суров" — Глава ОСК Алексей Рахманов о долгах, кадрах и жизни на гражданке — Неплохие результаты Объединенной судостроительной корпорации в этом году омрачились крупным пожаром на ремонтируемом авианосце "Адмирал Кузнецов". О последствиях аварии, долгах верфей, новых и текущих заказах, а также личных отношениях с главой совета директоров Георгием Полтавченко рассказал "Ъ" глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Сразу несколько судов проигнорировали гарантии амнистии капитала — После появления спецдекларации в уголовном деле ее потребовали и арбитражные суды — Пока депутаты и Верховный суд закрывали одну брешь в законе об амнистии капитала, чтобы защитить декларации предпринимателей от силовиков, чиновники пытаются пробить другую. Как выяснили "Ведомости", воспользоваться декларацией предпринимателя Валерия Израйлита власти хотели не только в его уголовном деле, но и при его банкротстве.

— Как Госдума боролась с интернетом и протестами в осеннюю сессию — Новые запретительные законы все чаще вторгаются в сферу информации и цифровизации — В осеннюю сессию Госдума приняла более 200 законов, а приоритетом для нее стало законодательное обеспечение послания президента, заявил на закрытии сессии в среду председатель Думы Вячеслав Володин. По его оценке, эта работа выполнена на 81%: по 70 из 86 пунктов программы законы приняты и вступили в силу.

— Для новых стратегических лодок создадут ракету с жидкостным двигателем — Такие же двигатели используют старые советские ракеты — Генштаб России определился с тем, как нужно развивать Стратегические ядерные силы (СЯС). Это следует из заявлений первого замминистра обороны Валерия Герасимова на брифинге вечером в понедельник для иностранных атташе и показанной им презентации.

— Избирательную систему Петербурга ждет реформа — Оскандалившиеся муниципальные комиссии фактически заменят территориальные — Подведение итогов муниципальных выборов в Санкт-Петербурге отложено в связи с отсутствием председателя ЦИК Эллы Памфиловой, которая намеревалась провести "разбор полетов" лично – она находится на обследовании, сообщил зампред комиссии Николай Булаев.

— Верховный суд объяснил правила привлечения наследников по долгам — Наследники предпринимателей и топ-менеджеров сталкиваются с новыми финансовыми рисками — Кредиторы могут получить новые возможности привлекать детей должников к субсидиарной ответственности. Верховный суд (ВС) опубликовал мотивировочную часть решения по прецедентному делу о банкротстве компании "Амурский продукт" из-за хищения нефтепродуктов (основным видом ее деятельности было их хранение).

— Минприроды хочет снизить платежи за мусор для тех, кто его сортирует — Такие поправки ведомство собирается внести в правительство — Почему человек, который разделяет отходы, т. е. благодаря которому оператор получает ценное сырье, должен платить столько же, сколько все остальные, есть масса таких запросов, рассказал председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов "Ведомостям".

— Новые санкции США могут помешать строительству "Газпромом" "Северного потока – 2" — На завершение проекта у подрядчика останется чуть больше месяца, но этого времени может не хватить — Верхняя палата конгресса США – сенат 17 декабря почти единогласно поддержал проект оборонного бюджета (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 г. Среди прочего он предусматривает санкции против строящегося газопровода "Северный поток – 2" и уже построенного "Турецкого потока".

— Производители предупредили о резком сокращении производства шампанского в России — Причина опасений – новый закон о виноделии — Производство шампанского в России может резко сократиться из-за закона о виноделии, сообщили "Ведомостям" президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов и гендиректор "Игристых вин" Юрий Дудко. Две эти компании – крупнейшие производители игристого в России, на них, по данным ЦИФРРА, приходится почти 50%.

— На легендарный "кукурузник" начали устанавливать американские двигатели — Самолет нужен российским регионам – замены ему нет и в ближайшее время не будет — ГУП "Авиация Колымы" (принадлежит Магаданской области) в начале декабря получило первый самолет малой авиации ТВС-2МС и до конца года получит второй, сообщили два региональных чиновника. ТВС-2МС – это модернизированная версия легендарного самолета Ан-2 ("кукурузник").

— Capital Group может привлечь инвестора в "Люблинский парк" — Seven Suns Development хочет построить в рамках проекта до 250 000 кв. м жилья — Структура, связанная с петербургской Seven Suns Development, может стать соинвестором жилого комплекса "Люблинский парк": петербуржцы ведут переговоры с Capital Group, сообщили два консультанта, знающих это от участников будущей сделки, а также партнеры каждой из сторон.

— ВЭБ создает третьего по величине в России оператора грузовых вагонов — Госкорпорация объединяет свой парк с лизинговой компанией "Трансфин-М" Алексея Тайчера — Группа ВЭБ.РФ и лизинговая компания "Трансфин-М" объявили 18 декабря о создании единого железнодорожного оператора. Госкорпорация купила у "Трансфин-М" 25% компании "Атлант", у которой осталось 75%.

— "Ростелеком" получит 99,9% в компаниях – разработчиках "Авроры" — Но сделка может пройти еще не скоро — Доля "Ростелекома" в компаниях "Вотрон" и "Открытая мобильная платформа" (ОМП) по завершении сделки составит 99,9%. Сейчас оператор владеет по 75%, остальные 25% подконтрольны супруге владельца групп ЕСН Григория Березкина Ольге Березкиной и сыну Михаила Верозуба, бывшего гендиректора ЕСН, Владимиру. У них останется 0,1% в компаниях.

— С чем могут быть связаны обыски в компаниях Гуцериевых — Среди версий – попытка повлиять на переговоры президентов России и Белоруссии — В среду, 18 декабря, в доме Михаила Гуцериева и связанных с ним компаниях прошли обыски, сообщил Telegram-канал Mash. В том числе, по данным РЕН ТВ и "Коммерсанта", в офисе "Фортинвеста", которым руководит его сын – Саид. Эта компания занимается добычей и переработкой нефти, а также продажей нефтепродуктов.

— Чем полезны и вредны новогодние корпоративы — Как они влияют на производительность труда и отношение сотрудников к работодателю — В этом году новогодних корпоративов будет больше, чем в прошлом, компании уже сейчас арендуют для сотрудников клубы, заказывают угощение и артистов, рассказывает Егор Доброгорский, гендиректор event-агентства Communicator Creative Events.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Парижская нервотрепка — Всеобщая забастовка — не лучшее время для туристов во Франции — Часы показывали 8.15, когда подошел к станции метро неподалеку от корпункта. В отличие от большинства линий местной подземки, что вот уже почти две недели полностью заблокированы из-за бессрочной забастовки транспортников против правительственной пенсионной реформы, восьмая ветка, на которой расположена станция "Лурмель", должна была работать.

— Фирму бандой не считать — Верховный суд предлагает усилить контроль за следствием — Верховный суд России поддерживает идею ограничить применение статьи 210 УК "Организация преступного сообщества", чтобы ее не применяли в делах об экономических преступлениях. Кроме того, предлагается обсудить идею введения следственных судей, которые бы занимались контролем за следствием.

— Масштаб имеет значение — Счетная палата проверила программы ЦБ по финансовому рынку — Счетная палата (СП) обнаружила, что программа Банка России по развитию финансового рынка не принесла ожидаемых результатов. Сейчас российский финансовый рынок не соответствует масштабу экономики и ее потребностям в инвестициях, подчеркивают в контрольном ведомстве. В Банке России в целом согласны с выводами СП.

— Платежное недоумение — Как вернуть деньги за вывоз мусора и проверить расходы на ремонт в подъездах — Во многих регионах тарифы на мусор все-таки удалось снизить. Кое-где даже на треть. И эта работа продолжится. Уже внесены изменения в правила, по которым их устанавливают.

— Водители получили телефонное право — Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение — Найти информацию о планируемом, начавшемся или уже завершенном ремонте трассы, а также оставить отзыв о качестве дорожного покрытия теперь можно через приложение "Госуслуги. Дороги". В нем собраны данные о состоянии магистралей 83 регионов. Приложение доступно владельцам смартфонов на IOS и Android.

— Менеджер впечатлений — 300 профессий будущего представили в Москве — Третью версию "Атласа новых профессий" представили в Москве. Это, как шутят разработчики, полтора килограмма размышлений на тему, каким будет наше будущее.

— Время за газ — К чему может привести перенос переговоров с Украиной по транзиту на весну — Россия не особенно много потеряет, если переговоры по транзиту и поставкам газа с Украиной до конца этого года не увенчаются успехом. Перенос обсуждений на весну даст новые козыри российской стороне.

— Энергетическая свобода России — Энергетика сформировала условия для опережающего роста российской экономики — Российские энергетики 22 декабря отметят свой профессиональный праздник. Почти 100 лет назад, 22 декабря 1920 года, был принят план ГОЭЛРО.

— Блокчейн вышел на сделку — Заемщики смогут быстрее оформить залог по ипотеке — Ассоциация ФинТех совместно с ЦБ и ключевыми участниками финансового рынка впервые в России запустила децентрализованную депозитарную систему (ДДС) для учета ипотечных закладных на блокчейне. Она реализована на сертифицированной платформе Мастерчейн.

— Боевики готовят плацдарм — Патрушев пригласил Афганистан и Иран в банк данных ФСБ — Террористы, из запрещенной в РФ организации ИГИЛ, продолжают укрепляться в Афганистане и готовят плацдарм для вторжения в Центральную Азию. Об этом в среду заявил в Тегеране секретарь СБ РФ Николай Патрушев на международной встрече секретарей Совбезов и советников по национальной безопасности по афганскому урегулированию.

— Свое в бокале — Вина из автохтонного винограда призывают выделить в продаже — Вина из автохтонного российского винограда (аборигенные, коренные сорта) выделить среди других вин при продаже предлагает Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). Об этом рассказал "РГ" директор центра Вадим Дробиз.

— Ничего не разжигала — Криминала в словах журналиста не нашли, но не извинились — Полиция в Омске сообщила, что "по итогам проверки и проведения специальных экспертиз не нашла экстремизма и разжигании ненависти к учителям" в словах жительницы Омска Натальи Граф, которая ранее заявила о травле сына учителями.

— Теплый прием — Метод "альтернативной котельной" увеличил инвестиции в теплоснабжение — Увеличение инвестиций в теплоснабжение при незначительном повышении платы для населения — к таким результатам приводит внедрение новой модели рынка тепла, отметили участники "круглого стола" в Госдуме.

— Открыли пробку — Госдума приняла закон о развитии виноделия — Госдума приняла закон о виноградарстве и виноделии. Этот базовый для отрасли документ определит, что такое настоящее вино и какие производители достойны поддержки от государства. Любители напитка смогут отличать качественное вино от суррогата.

— "Кинжал" на морозе — Гиперзвуковую ракету испытали в Арктике — Начальник Генштаба Валерий Герасимов не видит предпосылок, которые в настоящий момент могли бы привести к крупномасштабной войне.

— Пробьют любой бронежилет — Это первый случай успешного продвижения на внешний рынок стрелкового оружия, разработанного и выпускаемого частной компанией — По словам заместителя гендиректора "Рособоронэкспорта" Игоря Севастьянова, к снайперским винтовкам ORSIS T-5000 был проявлен большой интерес со стороны армейских, полицейских и специальных подразделений самых различных стран.

— Дежурный "Фаворит" — 201-ю военную базу РФ прикрыли системы С-300 — Дивизион зенитных ракетных систем С-300ПС Центрального военного округа впервые заступил на опытно-боевое дежурство на полигоне 201-й военной базы РФ, дислоцированной в Таджикистане.

— Срок с метлой — Осужденных из исправительных центров предложено отправить на уборку улиц — Осужденные к принудительным работам могут занять нишу уборки улиц, благоустройства территорий и остановок. Такое заявление сделал в среду первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Анатолий Рудый в ходе "Прямого разговора" с представителями общественных наблюдательных комиссий.

— За операми присмотрят — В главке собственной безопасности МВД создана новая группа — Новое подразделение создано в Главном управлении собственной безопасности МВД РФ. В пресс-службе ведомства сообщили, что сформированная в структуре главка группа призвана предупреждать и пресекать правонарушения со стороны сотрудников органов внутренних дел в сфере оборота наркотиков.

— Трамп сравнил себя с ведьмой — Как охота демократов на президента США размывает фундамент американской демократии — Палата представителей США в среду должна была провести шестичасовые слушания, а затем проголосовать полным составом по обвинениям против президента Дональда Трампа. На момент подписания номера результат голосования неизвестен, но мало у кого вызывало сомнения, что контролирующие нижнюю палату противники президента из Демократической партии вынесут ему импичмент.

ИЗВЕСТИЯ

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— Колись, студент: создан быстрый метод проверки на наркотики — Тест выявил, что почти половина подростков пробовала те или иные виды психоактивных веществ — Студентов нескольких вузов проверили на наличие наркотической зависимости с помощью психологического теста. Российские ученые модифицировали и расширили одну из самых эффективных в мире анкет на алкоголизм, дополнив её вопросами насчет употребления табака и наркотиков.

— К ракетному барьеру: флотские МиГ-31 с "Кинжалами" закроют берега России — Морские истребители с гиперзвуковыми ракетами развернут на Кольском полуострове и Камчатке — На морских рубежах России создается непроницаемый барьер. Авиация получит на вооружение гиперзвуковые ракетные комплексы (РК) "Кинжал". Это даст возможность истребителям МиГ-31 ВМФ России взять под полный контроль всю акваторию вдоль арктического и тихоокеанского побережья.

— Двойной стандарт: в РФ собираются упразднить отчетность по РСБУ для банков — Это станет первым шагом к "регуляторной гильотине" на финансовом рынке — Требования для банков отчитываться по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) могут отменить в течение 2–3 лет, рассказал "Известиям" глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

— Дорог подарок: траты россиян на новогодние презенты детям выросли на треть — Средний чек достиг 1,6 тыс. рублей, и это без учета сладостей — В нынешний предновогодний сезон родители готовы потратить на подарки для детей в среднем 1,6 тыс. рублей. Это на треть больше прошлогоднего показателя, рассказала "Известиям" президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

— Урожайный год: отечественному виноделию дали зеленый свет — Госдума приняла закон, который поддержит отрасль и избавит рынок от некачественной продукции — Документ, который не могли принять ни в Советском Союзе, ни в современной России, наконец увидел свет. Госдума на своем последнем в этом году заседании подавляющим большинством голосов утвердила во втором и третьем, окончательном, чтении закон о виноградарстве и виноделии.

— Служба занятых: официальных безработных станет на 20% больше — Минтруд ожидает, что к 2021 году государственная биржа труда будет популярнее — Число россиян, зарегистрированных на бирже труда, может вырасти до 900 тыс. человек к 2021 году. Это на 20% выше показателя 2019-го. Такие данные представлены в прогнозе Минтруда, с которым ознакомились "Известия".

— Генеральская точка: Путин может принять участие в перезахоронении останков Гюдена — Президента России жду во Франции в апреле 2020 года — Визит президента РФ Владимира Путина на торжественное захоронение останков соратника Наполеона — генерала Шарля Этьена Гюдена — может пройти в апреле 2020 года, как раз накануне поездки лидера Франции Эммануэля Макрона в Москву на 75-летие Победы. Об этом "Известиям" рассказал президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский.

— Обмен прениями: Киев и Донбасс сохраняют шансы договориться — Контактной группе в Минске не хватило восьми часов на согласование нормандских решений — Киев и самопровозглашенные республики Донбасса сохраняют шанс выйти на договоренности до конца года. Об этом "Известиям" рассказали источники в контактной группе.

— В Одессу, мама — Связаны ли Гуцериевы с контрабандой — Стала известна схема контрабандных поставок нефтепродуктов из России на Украину, с которыми могли быть связаны новости об обысках в квартире бизнесмена Михаила Гуцериева и офисах его группы компаний "Сафмар". Как сообщили источники "Известий", нефтепродукты загружали в танкер в порту Новороссийска, по документам они направлялись в Турцию и Болгарию, но "терялись" по дороге и оказывались в Одессе. Ущерб от контрабанды оценивается в 2 млрд рублей, однако претензии могут предъявить не самому миллиардеру, а его сыну Саиду Гуцериеву, отмечает собеседник "Известий" в правоохранительных органах.

— Расспрос с пристрастием — Чего ждать от итоговой пресс-конференции Путина — Владимир Путин 19 декабря даст ежегодную большую пресс-конференцию. Это мероприятие, уже 15-е по счёту, станет рекордным по числу журналистов — в нынешнем году Кремль аккредитовал на общение с первым лицом государства 1895 представителей российских и зарубежных СМИ. В прошлые годы разговор российского лидера с журналистами нередко растягивался более чем на четыре часа, но и этого времени не хватало, чтобы ответить на все вопросы.

— Курс на Евро — Стоимость отелей в Петербурге ограничат на время ЧЕ-2020 по футболу — Российские власти ограничат стоимость гостиничных номеров на время матчей чемпионата Европы по футболу, которые пройдут в следующем году в Санкт-Петербурге. Такое постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

— Прибавить газу — "Роснефть" внедрила новую технологию по утилизации ПНГ — В России освоили новую технологию утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ). Дочернее подразделение "Роснефти" — предприятие "Верхнечонскнефтегаз" — первым в нефтяной отрасли стало закачивать ПНГ во временное подземное хранилище. Это позволяет почти полностью утилизировать газ, улучшая экологическую ситуацию и сохраняя на будущее ценный продукт.

РБК daily

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— Нефтяное пятно на репутации "ФортеИнвеста" — В офисах компаний Михаила Гуцериева прошли обыски — по неофициальным данным, одну из его компаний подозревают в контрабанде нефти на 2 млрд руб. Однако и эта сумма,и предполагаемая фабула дела вызывают серьезные вопросы.

— Агрегаторы приравнивают к перевозчикам — Водителей такси обяжут иметь российские права, лицензии будут разыгрывать на аукционе, а агрегаторы будут нести солидарную ответственность на равных с перевозчиком. Законопроект с такими предложениями внесен в Госдуму.

— Регионы получили именной рецепт — Минздрав разъяснил в ведомственном письме порядок назначения и закупки лекарств по торговому наименованию. Это важно не только для решения проблем больных муковисцидозом, но и для имеющих онкологические и другие заболевания.

— Гаранты конфискации — Международная группа по борьбе с отмыванием рекомендовала России активнее применять против госслужащих конфискацию имущества, если законность владения им не подтверждается, а также расширить перечень изымаемых активов.

— ЦБ получил совет чаще выезжать — Проверяющие из FATF сочли, что ЦБ проводит мало выездных проверок банков для борьбы с отмыванием и финансированием терроризма. Назначаемые штрафы не велики для банков, вдобавок к ним FATF предложила предавать нарушения огласке.

— Сенаторы занесли DASKA над Россией — Профильный комитет сената США проголосовал за то, чтобы вынести на рассмотрение всего сената законопроект DASKA — проект "санкций из ада" против России. Однако следующая стадия может растянуться на неопределенное время.

— Предпосылки для серых посылок — Специалисты института Гайдара и высшей школы экономики оценили последствия различных сценариев администрирования платежей при покупках в зарубежных онлайн-магазинах. Ни государство, ни потребители от обсуждаемых мер не выиграют.

— Компании-пустышки подняли Россию на первое место — Россия заняла первое место в мире по привлечению в свою экономику "фантомных" иностранных инвестиций — денег от зарубежных компаний-пустышек. значительная часть этих инвестиций — вовсе не иностранные по происхождению, а российские.

— "Атлант" садится в вагоны ВЭБа — Экс-глава Федеральной грузовой компании Алексей Тайчер и ВЭБ договорились создать третьего по размеру грузового железнодорожного оператора. Чтобы заняться новым проектом, Тайчеру пришлось уйти с поста советника главы РЖД.

— Единственный экспедитор завел экспорт в тупик — У Evraz Романа Абрамовича возникли проблемы при поставке угля в Европу через Украину, РЖД не согласовали заявки на его перевозку. Украинские экспедиторы объясняют это появлением в схеме посредника — бизнесмена Николая Воробья.