МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг демонстрируют негативную динамику в ожидании подробностей относительно достигнутой торговой договоренности между США и КНР, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.01 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,2% — до 3010,86 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,12%, до 1707,31 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 0,65%, до 27702,7 пункта. Японский индекс Nikkei 225 опускался на 0,27% — до 23869,3 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,04%, до 2193,91 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,32%, до 6829,3 пункта.

В четверг трейдеры предпочитают сохранять осторожность в ожидании деталей торговой договоренности между США и КНР. В конце прошлой недели стороны согласовали текст первой части торгового соглашения, однако до сих пор его подробности неизвестны.

Трейдеры также обратили внимание на то, что американские рынки закрылись в среду смешанной динамикой. "После того, как американские рынки закрылись разнонаправленно, японские биржи торгуются в узком диапазоне", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Monex Inc. Тосиюки Канаямы (Toshiyuki Kanayama).

Кроме того, Банк Японии в четверг ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. В то же время японский ЦБ ожидает, что тенденция к умеренному росту японской экономики сохранится, поскольку предполагает, что влияние со стороны замедления роста зарубежных экономик на внутренний спрос будет ограниченным.