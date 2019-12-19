МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Предоставление дотаций Белоруссии в виде снижения цен на газ для этой страны со стороны России, до тех пор пока не решены вопросы союзного строительства между двумя государствами, было бы ошибочным решением, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.

"У нас сейчас средневзвешенная цена по России на газ — 70 долларов за тысячу кубов. 70 — средневзвешенная, 75 — для промышленности и 62 доллара — для населения. При этом чем дальше от мест добычи, тем больше мы дотируем эту цену. Смоленск относится к такой зоне, где дотирование самое высокое. Смоленск потребляет где-то 2 миллиарда примерно, в Белоруссию мы продаем 20 миллиардов. И если мы будем дотировать всю белорусскую экономику, то это значит, что мы, Россия, дотируем целиком такой первичный энергоноситель, как газ, для всей страны. Это, согласитесь, странно", — сказал он.

"То есть Россия должна дотировать другую страну так же, как самую дотируемую в России область. Странновато. Это можно или нет? Можно. Но что для этого нужно — для этого нужны общие правила в виде законов, в том числе в сфере налогообложения, в сфере дотационной политики, в сфере поддержки из бюджета различных уровней тех или иных отраслей. Для этого даже нужны общие наднациональные органы, контрольные и эмиссионные. Должны общие правила в сфере антимонопольной политики работать, а может быть, и общие органы", — добавил глава государства.

По его словам, подобная работа может быть реализована только при наличии политической воли и желания обеих сторон. У России, продолжил президент, такое желание есть, и обсуждения с белорусской стороной продолжаются.

"На что мы сможем выйти — пока непонятно, неясно. Поэтому забегать вперед и начинать дотировать для Белоруссии то, что мы сейчас не готовы делать в условиях недорешенности вопросов этого союзного строительства, было бы с нашей стороны ошибочно", — заключил Путин.

При этом он не стал комментировать вопрос о том, может он возглавить Союзное государства после 2024 года. Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 декабря встретятся в Санкт-Петербурге в рамках саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и СНГ, в ходе встречи планируется продолжить обсуждение вопросов отношений Минска и Москвы.

О создании Союзного государства

Путин также сообщил, что создание Союзного государства было правильным решением, но в подавляющем большинстве поставленные задачи не реализованы.

"Я считаю, что решения о создании Союзного государства были правильными. Русский и белорусский народы, по-моему, то же самое, что украинский и русский, — это почти одно и то же, в этническом смысле слова и с точки зрения нашей истории, духовных начал. Поэтому то, что у нас с Белоруссией происходит такое сближение, я этому очень рад", — рассказал глава государства.

По мнению президента, определенные достижения в этой области есть, особенно в социальной сфере.

"Но решения, которые были в свое время приняты по поводу строительства Союзного государства, в подавляющем своем большинстве, основополагающие решения, не были реализованы. Просто там 90% не сделано по каждому из вопросов", — добавил Путин.