МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Тюменская областная дума внесла в Госдуму законопроект о сохранении социальной доплаты к пенсии несовершеннолетним гражданам, обучающимся на очной форме, при работе по срочному трудовому договору, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Согласно действующей редакции статьи 12.1 Федерального закона "О государственной социальной помощи" в период выполнения работы социальная доплата к пенсии не начисляется.

"Предлагается часть 10 статьи 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ дополнить нормой, согласно которой за детьми-инвалидами и детьми, не достигшими возраста 18 лет, которым установлена страховая пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с действующим федеральным законодательством, обучающимися по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и работающими на условиях срочного трудового договора, сохраняется выплата социальной доплаты к пенсии",- говорится в документе.

Его авторы отмечают, что сохранение социальной доплаты несовершеннолетним гражданам, получающим образование и работающим на условиях срочного трудового договора, будет способствовать их мотивации к участию в трудовой деятельности и получению дополнительного дохода. Кроме того, трудовая занятость позволит им получить навыки для дальнейшей профессиональной деятельности, будет способствовать приобретению социального опыта профориентации, содействовать решению проблемы социального иждивенчества, а также станет дополнительным инструментом в системе мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Принятие федерального закона не потребует дополнительных финансовых затрат, покрываемых за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации, говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту.