МОСКВА, 20 дек /ПРАЙМ/. Электроснабжение основной сети в Тверской области, нарушенное сильным ветром, восстановлено, об это сообщается на сайте областного управления МЧС.

В ночь на четверг в Твери и Тверской области резко ухудшилась погода. Порывы ветра в областном центре достигали 20-25 метров в секунду. Шквалистый ветер вызвал отключения электроэнергии в Калининском, Ржевском и Торопецком районах, а также Вышневолоцком и Осташковском городских округах.

"По оперативным данным, основная сеть, непосредственно влияющая на энергоснабжение потребителей тверского региона, полностью введена в работу. Энергией обеспечены образовательные и социальные учреждения Верхневолжья, а также объекты коммунального хозяйства", — говорится в сообщении.

По мере проведения переключений с резервных схем на штатную возможны локальные контролируемые отключения электроэнергии. "В целом основная сеть филиала "Россети Центр Тверьэнерго" функционирует стабильно, идет работа по индивидуальным заявкам, на которые энергетики оперативно реагируют", — добавляется в сообщении.

Как сообщает МЧС, энергетики будут продолжать работу до подключения последнего потребителя — в том числе в Бологом, в Калининском, Кимрском и Максатихинском районах.