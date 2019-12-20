АЛМА-АТА, 20 дек /ПРАЙМ/. Депутаты сената (верхняя палата) парламента Казахстана на заседании в пятницу приняли закон о ратификации соглашения о гармонизации законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере финансового рынка, сообщил корреспондент РИА Новости.

Ранее проект закона о ратификации этого соглашения одобрили депутаты мажилиса (нижняя палата) парламента.

Как сообщил на заседании сената заместитель председателя Национального банка Есжан Биртанов, соглашение было разработано в соответствии со статьей 70 Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, предусматривающей гармонизацию законодательства в сфере финансового рынка.

"Создание общего финансового рынка предусматривает обеспечение взаимного признания лицензий в банковском, страховом секторе и секторе услуг на рынке ценных бумаг, недискриминационного доступа на финансовые рынки, совершенствование государственного регулирования и осуществления контроля и надзора на финансовых рынках", — отметил он.

Замглавы Нацбанка напомнил, что гармонизацию законодательства планируется завершить к 2025 году.

"Таким образом, соглашение позволяет снять барьеры для доступа финансовых организаций на взаимные рынки государств-членов ЕАЭС", — заключил он.

Закон направлен на подпись президенту Казахстана.