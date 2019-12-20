КИЕВ, 20 дек /ПРАЙМ/. Парламент Украины создал временную следственную комиссии по расследованию обстоятельств реструктуризации внешнего долга в 2015 году, говорится на сайте Верховной рады в пятницу.

Создание комиссии поддержал 291 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Украина в ноябре 2015 года в рамках реструктуризации своего долга выпустила евробонды на общую сумму 11,95 миллиарда долларов с погашением в 2019-2027 годах под 7,75% годовых и государственные деривативы на 2,92 миллиарда долларов. Процентный доход начисляется и выплачивается дважды в год — 1 марта и 1 сентября.

Инициаторы создания комиссии считают, что в результате проведенных тогда еще главой Минфина Наталией Яресько переговоров "созданы абсурдные условия, в которых Украине экономически невыгодно придерживаться курса экономического роста".

"Верховная Рада Украины обязана выполнить свою контрольную функцию и способствовать установлению соответствия экономических последствий заключенного соглашения о реструктуризации долга национальным интересам государства Украина", — говорится в пояснительной записке к документу.

Комиссия должна установить все факты и должностных лиц, принимавших участие в подготовке и заключении соглашения о реструктуризации долга, установить факты наличия альтернативных проектов по реструктуризации, разработать предложения Раде, кабмину, минфину, Нацбанка Украины на основании результатов расследования, а также инициировать привлечение виновных к ответственности, предусмотренной законодательством страны. Главой комиссии избран депутат фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский. Предполагается, что комиссия будет работать шесть месяцев, после чего обязана выступить с отчетом в Раде.