КИЕВ, 21 дек /ПРАЙМ/. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины на следующей неделе представит стратегию развития отечественной оборонной отрасли, заявил глава ведомства Тимофей Милованов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проинспектировал два завода в Харькове, которые входят в структуру госконцерна "Укроборонпром", и в шоке от проблем в оборонном секторе.

"Мы запускаем определенные пилотные проекты… На следующей неделе мы представляем стратегию развития оборонной отрасли", — цитирует Милована агентство УНИАН в субботу.