В профсоюзе заявили, что помогли вернуть морякам Дальнего Востока более $800 тыс долгов
ВЛАДИВОСТОК, 23 дек /ПРАЙМ/. Дальневосточное региональное отделение Российского профсоюза моряков в 2019 году помогло вернуть морякам свыше 800 тысяч долларов долгов по зарплате и компенсаций, сообщил журналистам председатель организации Николай Суханов.
"В адрес ДВРО РПСМ в течение года поступили коллективные обращения от восьми экипажей судов и 15 моряков. В основном вопросы касались выплаты задержанной заработной платы, выплаты компенсации за причинение вреда здоровью моряков и репатриации из иностранных портов. Морякам было возвращено более 800 тысяч долларов США задержанной заработной платы и компенсаций за причиненный ущерб здоровью", — отметил Суханов.
https://1prime.ru/News/20191223/830724833.html