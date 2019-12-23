ВЛАДИВОСТОК, 23 дек /ПРАЙМ/. Дальневосточное региональное отделение Российского профсоюза моряков в 2019 году помогло вернуть морякам свыше 800 тысяч долларов долгов по зарплате и компенсаций, сообщил журналистам председатель организации Николай Суханов.

"В адрес ДВРО РПСМ в течение года поступили коллективные обращения от восьми экипажей судов и 15 моряков. В основном вопросы касались выплаты задержанной заработной платы, выплаты компенсации за причинение вреда здоровью моряков и репатриации из иностранных портов. Морякам было возвращено более 800 тысяч долларов США задержанной заработной платы и компенсаций за причиненный ущерб здоровью", — отметил Суханов.