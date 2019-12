(ПРАЙМ не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)

— Свежий вентиль перемен — Транзит газа через Украину продлен еще на пять лет — России и Украине удалось предотвратить очередной газовый конфликт, продлив контракт на транзит российского газа еще на пять лет, до 2024 года.

— Концессии попали в группу риска — СЗПК объявлены правительством защитой бюджета от непредвиденных расходов — Борьба за окончательную формулу соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) продолжится в Госдуме, принявшей соответствующий закон в первом чтении, 20 января.

— Модернизация со скоростью ноль узлов — Согласование нижегородского проекта вновь сорвалось — Минтранс и Нижегородская область не могут договориться о создании Нижегородского гидроузла за 43 млрд руб., который должен решить проблемы обмеления Волги.

— Нехоженые трапы не вывели к аэропортам — Новая спецтехника увязла в правовой коллизии — Как стало известно "Ъ", российские аэропорты с конца октября не могут эксплуатировать новую аэродромную технику, в том числе противообледенительные машины и самоходные трапы, что создает угрозу безопасности полетов.

— Врачам подравняют оклады — Белый дом обещает ввести единые требования оплаты труда медиков — Социальный блок правительства планирует повысить уровень оплаты труда российских врачей за счет введения единых требований.

— Индивидуальные рецепты от "тени" — В МВФ изучают тонкие настройки борьбы с неформальным сектором — Размер теневой экономки в европейских странах хотя и сократился в посткризисные годы, но остается значительным, особенно в Восточной Европе.

— Неподъемное строительство распределили по ведомствам и регионам — Мониторинг госинвестиций — Счетная палата раскрыла данные о 71,3 тыс. объектов незавершенного строительства (ОНС), финансируемых за счет бюджета, в разбивке по регионам и ведомствам.

— Права не дружат домами — НКО, государство и "Единая Россия" выясняют, кто эффективнее защищает людей — В 2020 году в России может появиться несколько новых домов прав человека (ДПЧ) — площадок, объединяющих государственные правозащитные организации. Пока официальным статусом "единственного в РФ" ДПЧ обладает только один — недавно открывшийся под эгидой федерального омбудсмена Татьяны Москальковой в Москве.

— Ставка Польше чем жизнь — Как Владимир Путин выступил с новой Мюнхенской речью — 20 декабря президент России Владимир Путин провел в Петербурге неформальный саммит СНГ, который полностью посвятил восстановлению исторической справедливости, то есть роли Европы, и прежде всего Польши, а не Советского Союза, в развязывании Второй мировой войны.

— Год один — итогов много — Администрация президента разошлась с экспертами в политических оценках 2019-го — В администрации президента уходящий год признали успешным: собеседники "Ъ", в частности, заявили о меньшем количестве акций протеста по сравнению с 2018 годом и о возросшей легитимности выборов.

— Никакое досудебное соглашение не вечно — Обвиняемый в убийстве топ-менеджера УМПО запутал прокуратуру — Как стало известно "Ъ", Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) завершило расследование уголовного дела об убийстве в июле прошлого года заместителя коммерческого директора Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО) Юрия Яшина.

— Перестрелку в "Москва-Сити" вынесли на коллегию — Дело рассмотрят с участием присяжных заседателей — Как стало известно "Ъ", уголовное дело о перестрелке, происшедшей два года назад в "Москва-Сити", Пресненский суд столицы рассмотрит с участием присяжных.

— Узбекские выборы отошли от традиции — Страна расстается с наследием Ислама Каримова — В воскресенье в Узбекистане прошли парламентские выборы — первые после смерти его бессменного лидера Ислама Каримова и прихода к власти нового президента Шавката Мирзиёева.

— Дональд Трамп поджидает ракету от Ким Чен Ына — Потепление между США и КНДР может не дожить до нового года — Умиротворение Северной Кореи — одно из основных внешнеполитических достижений администрации американского президента Дональда Трампа — под угрозой.

— Афганистан вычислил президента за три месяца — В стране обнародованы итоги сентябрьских выборов — Действующий президент Афганистана Ашраф Гани с большой вероятностью сохранит за собой этот пост.

— Туристы стали экономнее — Они выбирают бюджетные туры на Новый год — Новогодние предпочтения россиян, покупающих туры за рубеж, изменились. В этом году они чаще делали выбор в пользу бюджетных направлений — Турции, ОАЭ и китайского курорта Хайнань.

— Система платных платежей — СБП обрастает банковскими комиссиями — С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).

— ОЗК расширяет закупки — Госкомпания хочет войти в лидеры по торговле зерном — Среди экспортеров российского зерна обостряется конкуренция. Объединенная зерновая компания (ОЗК), которая принадлежит государству и ВТБ, хочет к 2024 году довести объем собственных закупок зерна до 8 млн тонн в год, чтобы войти в число ведущих операторов.

— Микрозаймы настраиваются на онлайн — Рынок осваивает новые стратегии развития — В следующем году участникам микрофинансового рынка, чтобы оставаться на плаву, придется перестроить бизнес-модели под работу онлайн и выдачу длинных займов, полагают эксперты.

— Накопления без отчислений — Программа софинансирования действует даже при моратории — Более 3% пенсионных накоплений в рамках системы обязательного пенсионного страхования (ОПС) сформировано в рамках госпрограммы софинансирования.

— Слабые звенья лишились куратора — Василий Поздышев перешел от надзора к продаже банков — Переход Василия Поздышева с поста зампреда ЦБ на должность председателя совета директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС) стал неожиданным.

— ЦБ тестирует инвесторов — Право на покупку рискованных активов надо будет доказать — Банк России начал заключительное согласование с участниками рынка законопроекта по категоризации инвесторов ко второму чтению в Госдуме.

— "Совфрахт" переводит стрелки на Крым — Компания интересуется Керченским метзаводом — Правительство Крыма повторно объявит аукцион на Керченский металлургический завод, интерес к которому проявляет "Совфрахт".

— ГТЛК обоснуется в "Витино" — Госкомпания собирается стать акционером терминала — Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) обкатает свою новую инфраструктурную программу на терминале "Витино" в Карелии.

— "Юлмарт" перебирает кредиторов — Суд пересмотрит решение о включении Дмитрия Костыгина в реестр требований — Одному из крупных кредиторов "Юлмарта" Сбербанку удалось добиться пересмотра решения суда о включении в реестр требований к ритейлеру долга на 403 млн руб. перед его акционером Дмитрием Костыгиным.

— Лекарства зависли в судах — "Натива" продолжает спор за аналог американского препарата — Спор вокруг противоопухолевого препарата "Дазатиниб-натив" между "Нативой" и производителем оригинального лекарства "Спрайсел" американской Bristol-Myers Squibb (BMS) набирает обороты.

— Электронные книги выпустят в прокат — Онлайн-сервисы запускают новую модель дистрибуции — Сервис Litnet начал сдавать электронные книги напрокат: предполагается, что доступ к ним на пять дней будет продаваться за полцены.

— Датчикам готовят единый протокол — Операторы связи занялись новой технологией интернета вещей — МТС инвестировала $1 млн во внедрение технологии, обеспечивающей единый интерфейс для разных протоколов интернета вещей (IoT).

— Кому выгодно газовое соглашение России и Украины — От нового соглашения выиграют обе страны, считают эксперты — После двух суток активных переговоров – в общей сложности встречи в Берлине (19 декабря) и Минске (20 декабря) длились около 15 часов – Россия и Украина договорились о продолжении транзита российского газа через Украину.

— Одобрение соглашения о Brexit принесет премьеру Джонсону новые проблемы — Выход Великобритании из ЕС может угрожать ее территориальной целостности — Палата общин парламента Великобритании в пятницу одобрила сделку по выходу страны из Евросоюза (ЕС), согласованную ранее с ЕС премьером Борисом Джонсоном.

— Минобороны пересмотрит один из самых проблемных контрактов — Военные купят меньше транспортных самолетов Ил-76МД-90А, но за более высокую цену — Минобороны планирует заключить новый долгосрочный (до окончания госпрограммы вооружения в 2027 г.) контракт на поставку военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А

— Медведев поручил улучшить отношения контролеров и бизнеса — Новый этап реформы контроля и надзора стартует в 2020 году — В 2020 г. чиновникам предстоит проработать новые части к законопроектам о госконтроле и об обязательных требованиях, создать кодекс этики контролеров и улучшить образовательные программы для них.

— Нисанов и Илиев откроют первый в России японский центр развлечений Round One — Round One придет на смену центру развлечений "Космик" — Группа компаний "Киевская площадь" откроет в торговом центре "Европейский" центр развлечений Round One, рассказал "Ведомостям" ее председатель совета директоров Год Нисанов.

— Большинство стран ЕС готовы следить за сделками компаний с налоговой выгодой — Их отчетность могут получить и российские налоговики — Летом 2020 г. в Европейском союзе вступят в силу новые правила раскрытия информации о сделках с признаками "агрессивного налогового планирования".

— Соседи России раскритиковали закон о предустановке российского софта — Представители Казахстан, Белоруссия и Киргизия заявили, что новый закон нарушает договор о ЕАЭС — Против поправок, обязывающих предустанавливать на мобильные устройства, компьютеры и смарт-телевизоры российский софт, выступили представители стран, входящих в ЕАЭС, на совещании департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 13 декабря.

— Заместитель Набиуллиной Поздышев ушел из Центробанка — Он будет руководить управляющей компанией Фонда консолидации банковского сектора — Зампред и член совета директоров ЦБ Василий Поздышев с нового года оставит оба поста и возглавит совет директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора.

— Подрядчик "Северного потока – 2" прекратил укладку трубы из-за санкций США — Оба трубоукладочных судна швейцарской Allseas покинули место строительства — Два трубоукладочных судна, Pioneering Spirit и Solitaire, принадлежащие швейцарской компании Allseas, покинули воды Дании и направляются в немецкий порт Мукран, следует из данных системы позиционирования морских судов MarineTraffic на 22 декабря.

— Книжные издатели готовятся к вечной блокировке "Яндекс.Видео" и YouTube — Суд принял одно решение в пользу издателей, для вечной блокировки достаточно двух — Апелляционная инстанция Мосгорсуда удовлетворила заявление "Эксмо" о принятии предварительных обеспечительных мер в отношении произведения "Задача трех тел" писателя Лю Цысиня, следует из определения суда от 2 декабря.

— Ставка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума — Банки еще больше удешевляют жилищные кредиты накануне Нового года — По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ "О чем говорят тренды".

— Петербургская товарно-сырьевая биржа запустила торги энергетическим углем — Это позволит сделать ценообразование на него более прозрачным — В пятницу, 20 декабря, на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже начались торги углем.

— Это все что-то очень напоминает — Владимир Путин: В чем все-таки правда — Мне захотелось разобраться — я попросил поднять архивные документы — Президент Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос "РГ", прокомментировал резолюцию Европарламента, которая приравнивает советский режим к нацизму и фашизму.

— Пролет над Керченским проливом — На Крымском мосту открывается железнодорожное сообщение — Крымский мост готовится принять первые поезда.

— Защита наудачу — Адвокаты смогут работать за процент от выигрыша в деле — Федеральная палата адвокатов РФ создала рабочую группу, которая пропишет правила работы защитников за так называемые "гонорары успеха".

— Знак согласия — Лидеры "евразийской пятерки" обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере экономики — В Санкт-Петербурге прошел саммит "евразийской пятерки" — заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Разногласий не было, все вопросы приняли оперативно, в том числе утвердили нового главу Евразийской экономической комиссии.

— Наука и жизнь — Вячеслав Володин предложил создать центр фундаментальной медицины в Саратове — Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил создать факультет фундаментальной медицины и научный центр на базе Саратовского госуниверситета имени Н.Г. Чернышевского.

— Ноль входящим — Стала известна дата отмены роуминга в Союзном государстве — Российская сторона согласовала финальную версию "дорожной карты" по отмене роуминга с Беларусью и теперь ожидает этого от Минска.

— Включил, увидел, убедил — ВЦИОМ зафиксировал рост доверия президенту в день пресс-конференции — Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проанализировал темы, которые затронули россияне во время большой пресс-конференции Владимира Путина.

— Пенсия авансом — Выплаты за январь ПФР начнет перечислять уже в декабре — В следующем году Пенсионный фонд России (ПФР) вдвое сократит сроки распоряжения маткапиталом при направлении его на первоначальный ипотечный взнос, субсидирование ставки по ипотеке и ее погашение.

— Мирным путем — В Госдуме ожидают, что 2020 год станет знаковым для "разрядки" в Донбассе — Наступающий год будет насыщенным для парламентской дипломатии. Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал журналистам о событиях, к которым готовятся в нижней палате.

— Проценты на службе — Дмитрий Медведев призвал обеспечить бесперебойную работу военной ипотеки — Система льготной ипотеки для военнослужащих должна работать как часы, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Большое газовое перемирие — Россия и Украина нашли компромисс по вопросам транзита "голубого топлива" в Европу — В течение пяти лет Россия прокачает через Украину в Европу не менее 225 млрд кубометров газа. Об этом договорились стороны на переговорах в Минске 20 декабря. Компромисс в долгом газовом споре двух стран найден.

— Экзамен на щедрость — В России утверждается мировая практика частной поддержки образовательных учреждений — Слова "благодарность школе" в нашей стране нередко ассоциируются с добровольно-принудительными денежными "поборами". Родители давно привыкли к тому, что им за свой счет приходится оплачивать охрану и ремонт зданий, покупку новых парт и штор.

— Градус зашкалил — Вырастут минимальные цены на водку и коньяк — Стоимость бутылки водки объемом пол-литра со следующего года вырастет на 7%. Также вырастут цены на бренди, коньяк и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28%.

— Трудности понимания — Патриарх Кирилл высказался о богослужении на русском языке — Выступая на Епархиальном собрании города Москвы, Патриарх Кирилл говорил о том, что в церковь продолжают приходить люди, и это люди с "другими ожиданиями", чем в 90-е годы.

— На взлет без налога — В Совете Федерации предложили обнулить НДС для малой авиации — Для авиакомпаний, использующих легкие и сверхлегкие воздушные суда, стоит установить нулевые ставки НДС и акциза на авиационные бензины и керосин, считают в Совете Федерации.

— Против потока — "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции — Подрядчик газопровода "Северный поток-2" швейцарская компания Allseas приостановила укладку труб по дну Балтийского моря из-за санкций США.

— Молчаливая угроза — Для правильной диагностики и лечения сахарного диабета 2 типа нужна государственная программа — Восстановление первичного звена здравоохранения, по поручению президента, может стать более эффективным, если будет сопровождаться целевыми программами.

— Ум за разум — Эксперты выяснили отношение россиян к роботам — Россияне готовы доверять роботам доставку грузов и даже несложные медицинские манипуляции, но пока с опаской относятся к перспективе передвижения на автобусах, управляемых искусственным интеллектом.

— Подсудная жадность — В споре вокруг Итакинского золоторудного месторождения вскрываются новые вопиющие подробности — Любой конфликт возникает из неадекватного желания — аксиома, которую подтверждают многие бизнес-споры. Один из таких громких конфликтов получил широкий общественный резонанс, поскольку в его центре — стратегический актив для нашей страны: крупнейшее Итакинское месторождение золота.

— Оттава готовилась к "стерилизации" — Полиция Канады планировала с помощью снайперов подавить протесты местных индейцев против газопровода — власти канадской провинции Британская Колумбия бросили всю мощь репрессивного аппарата на подавление протестов местного коренного населения, сопротивляющегося строительству газопровода на своих исконных землях.

— На орбите культура Кольта — США официально создали Космические силы — Космические войска официально оформились в самостоятельный вид вооруженных сил (ВС) США. Этот процесс шел с марта 2018 года, когда президент Дональд Трамп дал соответствующее распоряжение.

— Кто и зачем спасает "Лису"- У убийц Павла Шеремета быстро нашлись защитники среди друзей журналиста — И двух недель не прошло с момента раскрытия убийства украинского журналиста Шеремета, как событие, казавшееся сенсационным, стало для Украины информационной рутиной.

— Гавану ждут перемены — Экс-министр туризма Мануэль Марреро Крус стал премьером Кубы — На Кубе спустя 43 года вновь появился премьер-министр. В субботу однопалатный парламент Острова свободы — Национальная ассамблея народной власти — утвердил на эту должностью Мануэля Маррэро Круса, ранее возглавлявшего кубинское министерство туризма.

— Врачи как роскошь — Треть граждан США не могут позволить себе заплатить за лечение — Рекордное количество граждан США заявили о вынужденном отказе в 2019 году от медицинских услуг из-за их дороговизны.

— Переправа — это не бизнес — Мост через реку Лена соединит две части Якутска и выведет транспортные потоки на федеральную трассу. Начать строительство планируется в 2021 году, а закончить через четыре года — в 2025-м.

— Дорога в Китай — С момента завершения строительства трансграничного моста через Амур прошел почти месяц. Это более чем километровый двухполосный автомобильный мост, связывающий Благовещенск и китайский город Хэйхэ.

— Подайте мэрии на школьное пропитание — Орловские школьники могут остаться без обедов — Следственный комитет России возбудил уголовное дело против руководства администрации Орла. Чиновников подозревают в ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей — проще говоря, в халатности.

— Тока не отключай — На электроподстанции "Мневники" запустили уникальный токоограничитель — Уникальное российское оборудование запустили в промышленную эксплуатацию на электроподстанции "Мневники". Аналогов новому токоограничивающему устройству нет не только в России, но и в мире.

— Кошмар на улице Песочной — При ремонте детдома в пострадавшем от паводка Тулуне погибли трое рабочих — В иркутском Тулуне, который борется с последствиями мощного подтопления, произошло новое происшествие — во время работ по восстановлению городского детского дома погибли трое строителей, еще двое пострадали и теперь находятся в больнице.

— Жизнь за пескаря — С начала зимы на реках и озерах Вологодской области утонули девять человек — Зима только началась, а в Вологодской области на водоемах уже утонули девять человек. МЧС предупреждает, но люди не слышат. Чуть ли не каждый день спасателям приходится выезжать на поиски не вернувшихся домой жителей региона.

— Дом бабы Маши — Прокуратура отказалась помогать бабушке, которую лишили жилья — Ордынский районный суд начал рассматривать иск 85-летней Марии Никифоровны Киселевой, которая пытается вернуть собственную избу.

— Город набирается ума — Такси без водителя, 112 по домофону, Wi-Fi под зонтиком — живем в новом пространстве — Что такое "умный город" и как в нем живется людям — Ответ на этот вопрос вы найдете в репортажах корреспондентов "Российской газеты" из разных регионов страны.

— Выйду на улицу — в "цифре" все село — В Мичуринском, Виноградовке, Федоровке и Нагорном "оцифровали" все сферы жизни поселения.

— Светофор удивился, увидев пять рядов на трех полосах — Воронеж стал пилотным городом, где появилась японская система регулирования дорожного движения "Артемис" — Умная электроника считает проезжающие машины и подстраивает под них режим работы светофоров на Московском проспекте — самой загруженной магистрали столицы Черноземья.

— Укройтесь от дождя под зонтом, пока горит красный — На перекрестках Магаса появились огромные копии английских зонтов — Под зонтиками-навесами классического черного цвета может поместиться несколько человек.

— Автомобиль зовут Рурк, потому что водитель — робот — Вот уже год по городку айтишников Иннополису, что в 35 километрах от Казани, колесит беспилотное такси "Яндекс"- Он стал первым городом Европы, где роботизированный автомобиль используют для повседневных поездок.

— Брачная ночь — Заключить брак под луной приглашают в Москве — Москва уже давно известна своей бурной ночной жизнью. До последнего посетителя, а это, значит, хоть до утра, работают кафе и рестораны. И вот в минувшие выходные открыл свои двери в ночное время и главный ЗАГС столицы — Дворец бракосочетания N 1, больше известный в городе как Грибоедовский ЗАГС.

— Мотив неизвестен — При стрельбе возле здания ФСБ погибли двое сотрудников спецслужбы — В минувшие выходные стало известно о том, что в больнице скончался еще один сотрудник ФСБ, участвовавший в перестрелке в центре Москвы.

— Миллиарды на земле — По делу в отношении экс-главы Серпуховского района окончено расследование — В Следственном комитете России (СКР) сообщили о завершении расследования резонансного уголовного дела в отношении экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна.

— Спешат к малышам на помощь — Полиция хочет наравне с органами опеки иметь право изымать детей из семьи — Российские полицейские могут получить право изъятия детей из неблагополучных семей, в которых малыши подвергаются насилию.

— "Где-то ртуть можно пнуть ногой — и она покатится" — Глава Росприроднадзора Светлана Радионова — об экологической горячей точке в Иркутской области, черном снеге в Находке и проверках золотоискателей — Весной 2020 года Росприроднадзор может начать проверки золотодобывающих предприятий, в том числе в Красноярском крае, где в октябре погибли 17 рабочих из-за прорыва дамбы.

— Поставка не сыграла: экспорт услуг стагнирует — Сильнее всего за 10 месяцев 2019-го снизился объем в категории "строительство" — Поручение президента по росту экспорта услуг рискует быть невыполненным. Несмотря на меры поддержки и профильный федеральный проект, с января по октябрь 2019-го года объем поставок за границу российских услуг не изменился по отношению к аналогичному периоду 2018-го и составил $53,3 млрд.

— Звезды под елкой: Минобороны провело крупную кадровую ротацию — Боевые генералы и адмиралы получили новые назначения — В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация. Самым сенсационным стало перемещение по карьерной лестнице главы военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского, которого назначили руководителем инновационного технополиса "Эра".

— Пить или не пить: в России появится приложение для проверки воды — Однако создание базы данных о производстве продукта может повысить его цену — В России могут создать приложение, которое позволит покупателям определять качество воды. Для этого потребуется сформировать базу данных о производстве, сообщили "Известиям" в комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

— Бонус уходит в небо: госбанки нарастили премии топ-менеджерам — В 2019 году рекордсменом стал начисливший руководству 3,8 млрд рублей Газпромбанк — За последние пять лет крупнейшие банки увеличили вознаграждения руководящему персоналу в три-шесть раз.

— Водные данные: куда податься рыбакам озера Поянху — Правительство КНР планирует запретить ловлю рыбы в пересыхающем водоеме с 2021 года — В озере вымирает рыба, под угрозой и населяющая воды Поянху популяция бесперой морской свиньи.

— Туманный марафон: продажи средств от похмелья вырастут на 34% — Начавшийся за две недели до Нового года праздничный подъем продлится месяц, ожидают аналитики — В предновогодние дни и первые две недели 2020-го продажи антипохмельных препаратов могут вырасти примерно на 34% в натуральном выражении.

— Ни доцента больше: профстандарт для преподавателей вузов отменят — Это позволит педагогам-практикам вести предметы без ученой степени — В России отменят профстандарт для преподавателей вузов, сообщили "Известиям" в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

— Очередь на кассира: самая востребованная профессия в России — продавец — Также в стране большой спрос на поваров и педагогов — Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда составил топ-10 самых востребованных профессий.

— Лицевой вклад: владельцы смартфонов могут открыть депозит по биометрии — Однако граждане всё равно не спешат сдавать слепки своего лица и голоса — Граждане России получили возможность открыть счет через смартфон в банках, которые подключились к единой биометрической системе (ЕБС).

— Дорогой газовой: как РФ и Украина договорились о пятилетнем транзите — Соглашение называют сложным компромиссом, но его могут продлить еще на 10 лет — Украина и Россия договорились о транзите газа в Европу на пять лет с возможностью продления еще на десять. Таков итог двухдневных переговоров, прошедших в Берлине и Минске 19-20 декабря.

— Польше прежнего: Москва напомнила Варшаве о союзе с Германией — Российские депутаты и сенаторы ответили на обвинения в адрес президента РФ — Польша, которая во время Второй мировой войны стремилась стать сателлитом гитлеровской Германии, несёт серьезную ответственность за происходившее в Европе в конце 30-х годов прошлого века.

— Приостановка по требованию: что будет дальше с "Северным потоком – 2" — Новые санкции США способны повлиять лишь на срок ввода газопровода в эксплуатацию, считают отраслевые эксперты — "Северный поток – 2" будет достроен в любом случае, а Россия продолжит и дальше реализовывать свои экономические проекты невзирая на все санкции. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя ведение очередных экономических ограничений со стороны США.

— Теперь железная: по Крымскому мосту пойдут первые поезда — В церемонии открытия ж/д сообщения примет участие Владимир Путин — Крымский мост полностью готов. В понедельник президент Путин торжественно запустит по нему железнодорожное сообщение.

— Плати и поставляй — "Газпром" и " Нафтогаз Украины" договорились о 5-летнем транзите российского газа в Европу — Три вопроса о российско-украинских договоренностях по транзиту газа в Европу.

— Охотник за неясной целью — Чем занимался Евгений Манюров до нападения на центральный офис ФСБ — Следствие проведет посмертную психологическую экспертизу лубянского стрелка, чтобы понять его мотивы. Согласно ключевым версиям, 39-летний житель подмосковного Подольска пошел на это из-за расстройства психики или политических мотивов.

— Лекарства с побочной эффективностью — Руководство НМИЦ имени Блохина сообщило о недостатках российских дженериков — Врачи НМИЦ онкологии им. Блохина сообщили о низком качестве российских дженериков, применяемых в центре для противоопухолевой терапии.

— FATF наводит на активы в Лондоне и Нью-Йорке — Международные эксперты сочли недостаточными усилия Москвы по возврату нелегального капитала — Объемы арестованных за рубежом активов российских коррупционеров и других преступников несоизмеримо меньше масштабов вывода сомнительных капиталов, заключила FATF.

— Superjet получил бюджетную докомплектацию — Три вопроса о выделении новых госсубсидий на российский ближнемагистральный лайнер — Минпромторг намерен выделить дополнительно почти 15 млрд руб. на разработку самолета Superjet New, в котором максимальное количество деталей будет производиться в России.

— Филипп Генс подобрал "Код Безопасности" — совладелец крупнейшей российской ит-группы выходит на рынок киберзащиты — Владелец одной из крупнейших ит-компаний в России Филипп Генс инвестировал в "Код Безопасности" —разработчика решений киберзащиты для "Платона"и ГАС "Выборы".

— Василий Поздышев переключается с санации на реализацию — зачем заместитель председателя ЦБ переходит в фонд консолидации — Василий Поздышев уходит из ЦБ в Фонд консолидации банковского сектора, который был создан при его непосредственном участии.

— "МегаФон" бронирует по системе "все включено" — Оператор "большой четверки" в партнерстве запускает бесплатный роуминг за границей.

— Краб застрял в Росприроднадзоре — Рыбопромышленные ассоциации опасаются потери экспортной выручки в высокий сезон — Из-за реорганизации Росприроднадзора краболовы могут с задержкой оформлять лицензии на экспорт выловленной продукции. В январе, в высокий сезон, это может привести к $43 млн упущенного дохода.