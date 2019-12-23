ПЕКИН, 23 дек – РИА новости. Китай с 1 января 2020 года снизит ввозные таможенные пошлины на более чем 850 наименований товаров, говорится в заявлении комитета по тарифам Госсовета КНР.

"С целью содействовать активному расширению импорта, увеличению импортного потенциала и оптимизации его структуры, начиная с 1 января 2020 года, Китай введет временно установленные таможенные пошлины на более чем 850 товаров, которые будут ниже тарифной ставки для стран, пользующихся режимом наибольшего благоприятствования", — говорится в заявлении.

В первую очередь новые тарифы касаются продовольственных товаров, включая мясо свинины и замороженное авокадо, медикаментов.