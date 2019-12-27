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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Год для всех, кого позовут — Рост госрасходов в 2020 году должен исправить основную экономическую проблему — слабость внутреннего спроса, определившую почти все, чем 2019 год многим не понравился. Надежды на лучший следующий год могут сбыться в виде 2% роста ВВП, ожидаемых правительством,— огосударствленный рынок лучше и предсказуемее, чем открытый, реагирует на увеличение госрасходов. Выиграют все друзья, партнеры и клиенты государства — а лишними в такой экономике, почти неотличимой от обычной, остаются частные предприниматели.

— Биполярное устройство — Если 2019 год и запомнится, то потому, что он оказался годом нескольких решений, которые с виду были просты, но принимать их оказалось сложнее сложного. В принятии этих решений участвовали граждане, и в некоторых случаях им удалось отстоять свое мнение. Каждый из этих случаев создавал волну надежды, что раз уж удалось достучаться до "решателей" один раз, удастся и во второй, и в третий, и вообще на перемены к лучшему. К концу года эти надежды не то чтобы угасли — просто все, как обычно, оказалось сложнее.

— Не думай о транзите свысока — Россия и Украина начинают 2020 год с новой страницы в газовых отношениях, традиционно проблемных и крайне политически чувствительных. Заключенный в последний момент контракт вызывает много вопросов, особенно к уступкам российской стороны. Но это первое за пять лет жесткого конфликта реальное соглашение Москвы и Киева, принятие которого совпало с приходом на пост президента Украины Владимира Зеленского и со смягчением общей риторики противостояния. Сроки документа на удивление соответствуют срокам полномочий президентов двух стран, а общая конструкция схемы газовых отношений неуловимо напоминает ту, что была построена когда-то вокруг Rosukrenergo.

— Рунет берут на карандаш — Специалисты Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина охарактеризовали словосочетание "суверенный рунет" как устойчивое выражение, которое "требует особого объяснения для иностранца". Но объяснения не помешали бы и российским интернет-пользователям.

— Гонконг, Тверская, 13 — В том, что "все деньги в Москве", убежден каждый первый российский житель. Это, конечно, не совсем так, но то, что в устройстве своей экономики Москва постепенно отдаляется от остальной России, становится все более очевидным. В своей "отдельности" и привлекательности холодная российская столица напоминает жаркий Гонконг, бурлящий отдельной от китайской действительности жизнью.

— Прения контроля с надзором — Следующий год станет решающим для реализации "регуляторной гильотины" — контролеры, бизнес и эксперты в рабочих группах определят, какие требования исчезнут, а какие станут основой нового контроля и надзора. В группы переместится и торг ведомств за сохранение полномочий — а подтолкнуть их к участию в командной работе должны, в числе прочего, угрозы оптимизации. Результаты пересмотра — приведенные в соответствие еще не принятым Госдумой законопроектам о контроле и надзоре акты "нового регулирования" — будут направлены для обработки и кодификации в Минюст.

— Слишком вздорный пациент — Реформирование здравоохранения и лекарственного обеспечения, к которому правительство приступило в этом году, при всей своей важности для социального развития страны в политической сфере может принести ему больше проблем, чем пользы. Для населения страны расширение обязательств государства в медицинской сфере станет поводом рассчитывать на все большее, и удовлетворить этот спрос будет все сложнее. С учетом же нежелания российского государства сталкиваться с протестами по социальным вопросам любая оптимизация расходов будет становиться все более рискованной.

— Взвешенная политическая оппозиция — Несмотря на определенные усилия "Единой России", ее проигрыш на выборах в Хабаровском крае стал одним из главных политических сюжетов уходящего года. Проиграв в 2018 году губернаторские выборы кандидату ЛДПР Сергею Фургалу, партия власти снова потерпела поражение на выборах в краевое законодательное собрание (там за ней остались два места из 36) и в думу Хабаровска.

— Без вторых — На итоговой пресс-конференции Владимир Путин назвал уровень политической конкуренции в стране "нормальным". А также уточнил, что декабрьская отставка губернатора Иркутской области коммуниста Сергея Левченко никак не связана с его партийной принадлежностью.

— Москвичи заметили Мосгордуму — Мосгордума, где 20 из 45 мест занимают депутаты оппозиционных фракций, стала результатом кампании, которая сопровождалась митингами, столкновениями с полицией и уголовными делами. Еще за месяц до ее начала трудно было предположить, что выборы столичного парламента, в сущности ничего не решающего, привлекут хоть чье-то внимание.

— Шпионерская правда — В разгар летних московских митингов активизировалась борьба с иностранным вмешательством — да так и осталась до конца года заметным внутриполитическим явлением. Выявлять чужих "шпионов", кроме спецслужб, взялись и Государственная дума с Советом федерации. Депутаты и сенаторы укрепили и расширили понятие "иностранный агент" в российском законодательстве: раньше такой статус могли получить только организации, а теперь, при желании со стороны государства, можете и лично вы.

— Я, мы — спасают от тюрьмы — 6 июня 2019 года в Москве задержали журналиста Ивана Голунова. А 11 июня Иван Голунов вышел из следственного изолятора, и министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил о прекращении против него уголовного преследования. Между этими событиями оказались внезапные и впечатлившие даже их спонтанных участников акции солидарности. Люди часами стояли в очереди, чтобы встать в одиночный пикет у здания ГУВД. Три ведущие газеты страны впервые вышли с общей первой полосой.

— В ФСБ своих брали много и часто — Еще ни разу со дня создания Федеральной службы безопасности столько ее сотрудников сразу не оказывалось под следствием и судами. Чекистов обвиняли в получении взяток, мошенничествах, разбоях, бандитизме и даже создании оргпреступного сообщества. При этом руководителей самой спецслужбы проблемы подчиненных не коснулись.

— Народ сваливает, регионы не вывозят — Ровно год назад перед самым запуском так называемой мусорной реформы эксперты скептически смотрели на устанавливаемые региональными властями тарифы, нормативы отходов и компании, отобранные на тендерах. Но чиновники Минприроды настаивали: перейти на новую систему вывоза мусора с 2019 года должны все регионы, а разбираться со сложностями можно уже на ходу. Играть по новым правилам действительно начали большинство российских субъектов.

— Закрытые до безвыходности — Убийство восьмерых военнослужащих в Забайкалье стало, наверное, одним из самых шокирующих преступлений этой осени. Его можно сравнить только с делом сестер Хачатурян, убивших своего отца в прошлом году. Объединяет их одно: убийцы думали, что другого выхода, кроме жестокого преступления, у них нет.

— У страны не детское лицо — То, что происходит с детьми,— индикатор экономической и политической ситуации в стране. Это банально, понятно и легко объяснимо: они слабее взрослых, они более уязвимы, где тонко — там и рвется, особенно если речь идет о медицинских вопросах. В этом году стало невозможно не заметить, что с больными детьми в России происходит что-то страшное и неправильное: из больницы в любой момент могут уволить единственного врача, который мог бы их спасти, медперсонал может заразить онкобольного ребенка гепатитом С, а власти лишают их доступа к лекарствам с проверенным действием.

— Импичментовская история — 2019 год в американской политике прошел под знаком импичмента. Первая часть года была ознаменована расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера, который пытался доказать преступную связь Дональда Трампа с российским правительством. Когда же первая атака на президента провалилась, началась вторая — связанная с "украингейтом". Опросы показывают: оба "демократических удара" не смогли нанести президенту Трампу непоправимый урон, и он уверенно идет на выборы, которые намечены на 2020 год.

— Баллистическая нестабильность — Для режимов контроля над вооружениями — ядерными и обычными — уходящий год был плохим. Развалился российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), под вопросом судьба многостороннего Договора по открытому небу. Решающим станет 2020 год: если США не откликнутся на призыв России о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), то, по словам президента РФ Владимира Путина, "вообще не будет ничего в мире, что сдерживает гонку вооружений".

— Ценный партнер — Обозреватель "Ъ" о годе обвала в российско-американских отношений. Деградация российско-американских отношений в 2019 году приобрела обвальный характер. При этом появилось сразу несколько верных признаков того, что хронический кризис переходит в качественно новую фазу.

— Тонкая зеленская линия — Прошедший год стал самым необычным в истории независимой Украины: к власти впервые пришли "внесистемные" политики — бывший актер Владимир Зеленский и сформированная из его окружения партия "Слуга народа". Выданный им кредит доверия выявил огромный запрос на радикальные перемены внутри страны и прекращение конфликта в Донбассе. Однако к концу года молодой президент стал терять инициативу. "Красные линии", которые очертили для него оппоненты, делают контуры будущей политики президента Зеленского все более размытыми.

— Аль-революция, аль-нет — "Арабская весна 2.0" — так называют события 2019 года на Ближнем Востоке. Уличные протесты уже привели к отставке двух президентов (в Алжире и Судане) и двух премьер-министров (в Ливане и Ираке), хотя кардинальной смены государственного строя, как это было в 2011 году, ни в одной из стран не произошло. Однако финальная точка еще не поставлена. Проблемы, которые заставили людей выйти на улицу, не исчезли со сменой первых лиц, да и правящие элиты не спешат сдавать свои позиции.

— Украина мировой политики — Спецкор "Ъ" об очень важной для России стране. Чтобы влиять на международную повестку, необязательно быть супердержавой, сильной экономикой или обладать ядерным оружием. Достаточно быть Украиной. Для России она уже пять лет источник санкций и проблем в отношениях с Западом. В этом году Киев стал головной болью для властей США: отношения Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским запустили процедуру импичмента американского президента.

— Этология потребления — Для участников потребрынка 2019 год стал завершающим в "потерянной пятилетке", когда из-за многолетнего экономического кризиса россияне стали больше экономить, а производители и розница лишились значительной части прибыли. Будущее тоже не вселяет оптимизма: граждане, привыкшие к падению доходов, меняют потребительское поведение, которое становится все более осознанным. Ритейлеры и поставщики уже не рассчитывают на серьезный рост, стремясь хотя бы сохранить достигнутое.

— Сидят такие загруженные — Пока в правительстве под звон бокалов празднуют перелом тенденции падения доходов населения, обещая светлое будущее в 2020 году, в реальном секторе происходит обратное. Сравнение макроэкономических показателей с также глобальными, но более приземленными и понятными, вызывает когнитивный диссонанс. Так, по итогам 2019 года погрузка ОАО РЖД, вопреки прогнозам, упадет. И признала это монополия в октябре, то есть как раз в момент, когда экономисты начали оптимистическую риторику.

— Граждане захватили рынки — Миллионы частных инвесторов в этом году хлынули на российский фондовый рынок. Низкие ставки по депозитам провоцируют население к уходу в более рискованные инструменты. К этому клиентов подталкивают и кредитные организации, увеличивающие долю своих доходов от комиссионных операций. При этом инвестиционное предложение расширяется нередко за счет сложных структурных продуктов, потери по которым могут пока не осознаваться частными инвесторами.

— "Дружба" любит тишину — Бывают события, которые делают неизбежными глобальные перемены. Казалось, что именно таким станет самое масштабное ЧП в истории системы транспортировки нефти в России: около 3 млн тонн экспортного сырья было испорчено хлорорганическими соединениями. Но с момента форс-мажора прошло более восьми месяцев, а результатов расследования, не говоря уже о выводах и изменениях, так и нет. И это не единственный в 2019 году пример того, как громкие скандалы развеялись через туман и тишину.

— Мегарегулирование на выживание — Участники финансового рынка уже не первый год с настороженностью наблюдают триумфальное шествие по нему мегарегулятора в лице ЦБ. Но если раньше амбиции Банка России все-таки в основном не выходили за рамки базовых функций контроля и надзора, то в 2019 году регулятору стало в них отчетливо тесно. В ЦБ решили заняться бизнесом по примеру банков, активно выстраивающих собственные экосистемы.

— Пенсии держатся на хорошем слове — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) оказались в тупике. Обязательное пенсионное страхование, по сути, умерло. Новая квазидобровольная система не родилась — ни в виде индивидуального пенсионного капитала, ни виде гарантированного пенсионного плана. Негосударственное пенсионное обеспечение держится лишь на старых корпоративных программах крупных работодателей. Есть и хорошая новость: с этого года у собственников НПФ есть право на дивиденды. Так что активы фондов будут сокращаться быстрее от выплат не только пенсионерам, но и акционерам.

— Атаки, которые нас выбирают — Зачем делать сложным то, что проще простого? Девиз из шлягера 90-х переняли в этом году злоумышленники, охотящиеся за деньгами банковских клиентов. На смену технологичным атакам на банки прошлых лет пришли мошеннические звонки гражданам от "службы безопасности банка". Затраты минимальные, а эффект — максимальный. И главное, с этим явлением никто и не думает бороться.

— Граждане захватили рынки — Миллионы частных инвесторов в этом году хлынули на российский фондовый рынок. Низкие ставки по депозитам провоцируют население к уходу в более рискованные инструменты. К этому клиентов подталкивают и кредитные организации, увеличивающие долю своих доходов от комиссионных операций. При этом инвестиционное предложение расширяется нередко за счет сложных структурных продуктов, потери по которым могут пока не осознаваться частными инвесторами.

— Охлаждение близко — Агрессивные стратегии банков по росту кредитования населения, чьи доходы растут на порядок медленнее долгов, вынудили ЦБ обратиться к ограничениям. Регулятор планирует продолжить эту практику. Банкиры, стремясь сохранить один из ключевых источников дохода, прибегают к военным хитростям и партизанским действиям. В чью пользу закончится это противостояние, от которого зависит доступность денег для граждан, станет понятно в 2020 году.

— В ожидании цифры закона — Прохладный прогноз по рынку криптовалют на уходящий год не оправдался. Курс биткойна взлетал выше $11,5 тыс. Власти во всем мире периодически демонстрировали жесткое отношение то к Libra Марка Цукерберга, то к Gram Павла Дурова. Но тем временем американские инвесторы лоббировали введение в оборот криптоактивов, а китайские фермы продолжали майнить биткойн. Неторопливый майнинг законодательства продолжался даже в России, так что надежда, хотя и слабая, на появление регулирования виртуальной сферы в наступающем году есть.

— Купи меня, если сможешь — Уходящий год для российской энергетики стал скорее взглядом в прошлое, чем в будущее: в отрасли активизировалось перераспределение и консолидация активов. Портфели оптимизируют как частные, так и государственные энергокомпании, причем первые скорее продают, а вторые — покупают. Все это выглядит еще одним свидетельством разочарования инвесторов результатами реформы РАО ЕЭС, а увеличение доли госсектора разрушает ее логику.

— Всем сестрам по судам — Новостной фон российского судостроения в уходящем году оказался на удивление смешанным. Вместе с привычными сообщениями о пожарах и срывах сроков читатели "Ъ" узнали о закладке, спусках на воду и высоких темпах строительства большого числа новых гражданских судов: принесла плоды политика государства, не оставившего рыбакам и нефтяникам выбора, где строить флот. Судя по всему, власти намерены усиливать давление и на другие отрасли, чтобы помочь судостроению.

— Движение внутрь — В 2019 году против российской промышленности не ввели новых санкций, но это не помешало автопрому продолжить движение к изоляции. Пока весь мир готовится перейти на гибриды и электромобили, Россия принимает отходы в виде локализации устаревающих моделей и компонентов. Между тем регулируют отрасль так, как будто по масштабам и тенденциям это рынок, сходный с китайским. В результате игроки могут выстроиться отнюдь не на вход, а на выход.

— Не думай о транзите свысока — Россия и Украина начинают 2020 год с новой страницы в газовых отношениях, традиционно проблемных и крайне политически чувствительных. Заключенный в последний момент контракт вызывает много вопросов, особенно к уступкам российской стороны. Но это первое за пять лет жесткого конфликта реальное соглашение Москвы и Киева, принятие которого совпало с приходом на пост президента Украины Владимира Зеленского и со смягчением общей риторики противостояния.

— Затяжная простуда в воздухе — Российский авиарынок весь год прожил в ожидании кризиса — если не от скачка цен на топливо в 2018 году, так от запрета полетов в Грузию. Однако в итоге ни одна авиакомпания не обанкротилась. Наоборот, перевозки продолжили уверенно расти вопреки удорожанию билетов и снижению доходов населения. Даже катастрофа единственного нового российского самолета SSJ100 к значимым последствиям не привела.

— Чемпионат по ледовым видам бизнеса — Российская нефтяная отрасль в 2019 году жила беспокойно, но предсказуемо, а основной интригой стала борьба за налоговые льготы в Арктике. Их основным лоббистом выступает "Роснефть", которой не дает покоя слава НОВАТЭКа как ключевого игрока в секторе, привлекающем значительное внимание властей страны. В итоге льгот компания добилась, хотя и в меньшем объеме, чем хотела. Вопрос в том, будет ли реализован очередной мегапроект "Роснефти" или пополнит список ее громких начинаний, так и оставшихся декларативными.

— Золотое окно возможностей — В канун нового года золотодобывающая отрасль России благодаря высоким ценам на металл наконец-то стоит на пороге консолидации, разговоры о которой ведутся уже много лет. Единственным отличием может быть формат. Если раньше ожидали слияния среди лидеров, то теперь самым вероятным вариантом станет консолидация компаний второго эшелона, которые упираются в потолок возможностей. Преградой на пути тренда может стать, как ни парадоксально, все та же цена на золото, волатильность которой мешает зафиксировать стоимость сделок.

— Туристы становятся громче — Огромные очереди в музеи, драки, жалобы и лихорадочная корректировка законодательства. Такой мы увидели Россию туристическую в 2019 году. Даже власти городов, получающих значительные доходы от туризма, впервые признали то, о чем давно говорят, например, в Европе: путешественники усложняют жизнь местным жителям. В результате перед властями, по сути только начавшими активное развитие туризма, уже может возникнуть жесткая необходимость его ограничения.

— С хлебом сыт не будешь — Успехи России на мировом сельскохозяйственном рынке еще недавно давали повод заговорить о зерне как о "новой нефти". Но как показал 2019 год, эта ставка может не сыграть. Владельцам терминалов сложно привлечь экспортеров, чей бизнес страдает от низких мировых цен: они вынуждены сами загружать собственные мощности, что отрицательно сказывается на их рентабельности. Недалека ситуация, когда в России появится избыток инфраструктуры, в которую госкомпании продолжают активно инвестировать.

— Химия вытеснения — Весь 2019 год Минздрав декларировал идею экономии средств на госзакупках, чтобы у большего числа пациентов был доступ к льготным лекарствам. Но проводимая для этого властями законотворческая деятельность вышла боком и участникам рынка, и пациентам. Российские производители оказались не готовы играть по новым правилам Минздрава, в результате чего их доля на госзакупках стала снижаться.

— Этология потребления — Для участников потребрынка 2019 год стал завершающим в "потерянной пятилетке", когда из-за многолетнего экономического кризиса россияне стали больше экономить, а производители и розница лишились значительной части прибыли. Будущее тоже не вселяет оптимизма: граждане, привыкшие к падению доходов, меняют потребительское поведение, которое становится все более осознанным. Ритейлеры и поставщики уже не рассчитывают на серьезный рост, стремясь хотя бы сохранить достигнутое.

— Производство согласия — Далеко не новая для мирового медиарынка тема fake news в России в 2019 году была особенно актуальной. Пока только начинающееся применение принятого закона вынуждает заподозрить, что в первую очередь он будет полезен для контроля слишком независимых медиа и даже комментариев в социальных сетях. Тема оказалась благодатной: оправдать борьбой с недостоверными новостями теперь, похоже, можно все, что угодно.

— Ускользающая аудитория — "Год был непростой": громче многих на этой традиционной части новогоднего телеобращения президента могут вздохнуть сами телевизионщики. На фоне падения рекламного рынка они вступили в борьбу за аудиторию и контроль над монетизацией контента в интернете. Это лишь начало пути: в 2020 году искать общий язык с интернет-пользователями телеканалам придется на фоне роста конкуренции в производстве контента.

— Четвертый лишний — Накануне Нового года обычно подводят итоги, но на российском рынке телекоммуникаций главный итог запущенных в минувшем году событий еще впереди. В перспективе ближайших лет ландшафт всего рынка может изменить приобретение "Ростелекомом" Tele2. Уже сейчас выглядит логичным объединение оператора с кем-то из оставшейся тройки. Рассуждения на эту тему, конечно, пока чисто гипотетические, но вот очередной виток роста стоимости связи может оказаться вполне реальным.

— Рунет берут на карандаш — Специалисты Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина охарактеризовали словосочетание "суверенный рунет" как устойчивое выражение, которое "требует особого объяснения для иностранца". Но объяснения не помешали бы и российским интернет-пользователям. Серьезной аргументации для принятия соответствующего закона, кроме мифических угроз отключения рубильника западными партнерами, мы пока не увидели.

— Вернемся к нашим квазарам — Уходящий год ярко продемонстрировал, что космическая гонка перестает быть уделом ученых и военных, а все больше становится областью конкуренции мейнстримного бизнеса. Учитывая только заявленные планы новых космических игроков, в ближайшее десятилетие на орбите появится в пять с лишним раз больше спутников, чем за последние 62 года. SpaceX, OneWeb, канадская Telesat и проект Amazon Kuiper собираются запустить более 46 тыс. спутников, тогда как, по данным управления по вопросам космического пространства ООН, до сих пор их насчитывалось всего 9 тыс.

— Разбежались, но не прыгнули — 2019-й стал очередным годом, когда самые негативные прогнозы не оправдались, более того, ожидания неминуемой коррекции на рынках, кажется, теперь вынесены и за рамки 2020-го. Торговая война, ставшая основным фактором неопределенности не только для китайской и американской экономик, поставлена на паузу перед следующим, более сложным раундом, драма вокруг "Брексита" также близка к разрешению, а монетарная политика, в которой после десятилетия низких ставок уже не видели решения, пока работает.

— Две мечты о величии — Одним из самых интересных сюжетов в мировой экономике в 2019 году стала реакция на одно и то же событие в двух крупнейших экономиках мира. В торговой войне США и Китая, идущей второй год, обе стороны всевозможными способами возвращают потоки инвестиций на внутренний рынок, корректируя свои долгосрочные модели развития. Мировые симпатии, скорее, на стороне Китая — экономисты уже второй год ожидают рецессии в США.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Политик года – президент Украины Владимир Зеленский — Избрание Владимира Зеленского президентом Украины стало одним из главных политических событий 2019 г. даже за пределами этой страны. Уникальной его победа оказалась не столько из-за профессии (актеры становились главами государств и прежде) и даже не из-за того, что Зеленский никогда не занимался политикой.

— Бизнесмен года – государственный банкир — Малиновый пиджак, голда на шее, печатка на пальце и желательно ствол – таким был портрет успешного российского бизнеса начала 1990-х. Олигарх, отвыкающий говорить с властью с позиции силы или на равных, но еще чувствующий себя относительно независимым, хотя бы благодаря возможности соединиться с накопленным за границей капиталом – вот образ крупного бизнеса 2000-х.

— Профессионал года – журналист Юрий Дудь — "Ведомости" второй раз номинируют Юрия Дудя как "Персону года". В 2017 г. журналист показал, как надо делать интервью, чтобы их смотрели миллионы интернет-пользователей. Главный редактор Sports.ru (теперь уже бывший главный редактор) внезапно начал разговаривать не со спортсменами, а с музыкантами и шоуменами.

— Частное лицо года – студент Егор Жуков — 21-летний студент ВШЭ и политический блогер Егор Жуков, один из фигурантов "московского дела", был обвинен дважды, и оба раза обвинения были абсурдны. Сначала его пытались сделать одним из "организаторов" летних протестов в Москве на основании видеозаписи, где чем-то похожий на него человек "делает жесты вправо", затем обвинили в призывах к экстремизму на основании оценки четырех видео из YouTube-канала Жукова экспертом из ФСБ без юридического или лингвистического образования.

— Загадка года – председатель совета директоров банка "Восточный" Артем Аветисян — Об Артеме Аветисяне заговорили в феврале, когда рынок потрясла новость об аресте гражданина США Майкла Калви, основателя Baring Vostok – одной из старейших инвестиционных компаний, работающих в России. Фигурантами дела о хищении 2,5 млрд руб. у банка "Восточный" стали еще пять менеджеров фонда и подконтрольных ему компаний.

— Как Кремль боролся с новой политической реальностью — В 2019 г. Кремль должен был спокойно готовиться к новому федеральному циклу, который в 2021 г. откроется думскими выборами и закончится президентскими в 2024 г. Но пенсионная реформа 2018 г. спутала все карты: комментаторы заговорили о новой политической реальности, где место "посткрымского консенсуса" заняло протестное голосование "за любого, кроме действующего начальника".

— Ожидания от экономики в очередной раз превратились в разочарования — "Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике <…> и, главное, шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему", – обещал президент Владимир Путин на новый, 2019 год. Но под конец 2019 г. стало понятно, что перемен россияне вновь не дождались.

— Как правительства разных стран регулируют интернет-компании — Крупнейшая компания рунета "Яндекс" в этом году объявила об изменении системы управления: она учредит Фонд общественных интересов. Управлять им будет совет директоров, который будет состоять из пяти представителей государственных вузов, трех независимых директоров и трех топ-менеджеров самого "Яндекса".

— Затянувшийся конфликт с "Нафтогазом" грозит "Газпрому" новыми потерями — Договоренность о продолжении транзита через Украину закрепляет позиции России на европейском рынке газа. Но затянувшийся конфликт грозит "Газпрому" новыми потерями в 2020 г.

— Как Центробанк смог затормозить кредитование — "Важно не допустить чрезмерного повышения долговой нагрузки [населения], и очень важно качество кредитов", – говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина летом 2018 г. в интервью "Ведомостям". В тот год банки увеличили выдачи кредитов почти в 1,5 раза, правда, значительная часть пришлась на рефинансирование – ставки снижались.

— Крушение двух Boeing 737 Max привело крупнейшего авиапроизводителя к кризису — Последствия двух катастроф новейшего самолета Boeing 737 Max для крупнейшего авиапроизводителя в мире оказались серьезными и непредсказуемыми. 29 октября 2018 г. вскоре после взлета упал лайнер индонезийской Lion Air, 10 марта 2019 г. при схожих обстоятельствах разбился самолет Ethiopian Airlines. Катастрофы унесли жизни 336 человек, из находившихся на борту не выжил никто.

— Закон года. Почему интернет в России не станет суверенным — Закон о суверенном рунете вступил в силу 1 ноября. Он обязывает операторов связи установить на свои сети оборудование, которое им предоставит Роскомнадзор, чтобы централизованно управлять маршрутизацией трафика в случае угрозы рунету. Это же оборудование позволит ведомству фильтровать трафик и блокировать доступ к ресурсам из списка запрещенных в России.

— У продовольственных магазинов появился новый конкурент – сервисы доставки еды — Курьеры Delivery Club и "Яндекс.Еды" в ярких униформах стали завсегдатаями московских улиц, а интернет-сервисы доставки еды привлекли крупных инвесторов – от Сбербанка до основателя девелопера ПИК Сергея Гордеева. По данным GfK, в Москве и Петербурге за последний год 26 и 20% домохозяйств соответственно покупали продукты в интернете. По России цифра намного ниже – 7%, но эта цифра включает и сельское население.

— Дуров против США. Почему Telegram остался без криптовалюты — Блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) задумывалась Павлом Дуровым как глобальная экосистема с собственной криптовалютой (Gram), которой можно будет оплачивать товары и услуги. Впервые о TON стало известно в январе 2018 г. из белой книги проекта, которая утекла в сеть.

— Самые яркие отставки и назначения 2019 года — Масштабные перестановки на высшем уровне произошли в "Газпроме". В феврале 2019 г. "Газпром" сообщил об отставке двух ключевых зампредов – Александра Медведева и Валерия Голубева, которые де-юре делили между собой ответственность за весь сбыт. В ведении Медведева был экспорт в дальнее зарубежье, Голубев отвечал за внутренний рынок, поставки в СНГ, а также взаимодействие с органами власти.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Метр на взлете — За год новостройки в российских регионах подорожали на 8,7%, подсчитали аналитики. Корреспонденты "РГ" разобрались, почему выросла стоимость квартир, и выяснили, стоит ли покупать жилье по новогодним акциям.

— Обидный тариф — Ассоциация юристов разрабатывает методику определения размера морального вреда. Идея проекта в том, чтобы дать судьям определенные ориентиры для назначения компенсаций, потому что разброс сумм в похожих ситуациях варьируется от копеек до миллионов.

— Машина только на одного — Правительство запретило регистрировать автомобили на детей, которым не исполнилось 16 лет. Соответствующий документ вступит в силу с 1 января. Но это не все, что изменится в жизни автомобилистов с этой даты.

— О спиртном начистоту — Контрафактного алкоголя, который вызывает тяжелые отравления, в продаже почти не осталось. Зато от трети до половины легального спиртного не соответствует заявленным характеристикам, рассказал в интервью "РГ" глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин.

— Урожай с гарантией — Аграрии делают большие успехи и ставят рекорды, но качество жизни на селе все еще отстает. О том, как помочь селянам, говорили на предновогоднем Госсовете в Кремле. Одна из мер, которую предложил Владимир Путин — снизить стоимость электроэнергии для фермеров.

— Один к тридцати — Министр науки и высшего образования Михаил Котюков и президент РАН Александр Сергеев подвели первые итоги нацпроектов "Наука" и "Образование". Накануне на Совете при президенте вице-премьер и куратор социальных нацпроектов Татьяна Голикова отметила, что в 2019 году достигнуты все ключевые параметры нацпроекта "Наука".

— Личные контакты пробуют на разрыв — Федеральная таможенная служба (ФТС) в 2020 году завершит масштабный проект по созданию в России единой сети электронных таможен и центров электронного декларирования, рассказал журналистам глава ФТС Владимир Булавин.

— Прямо к цели — Владимир Путин подвел первые итоги реализации национальных проектов. Среди важнейших результатов глава государства назвал поддержку семей с детьми, сокращение очередей в ясли, снижение ипотечной ставки. Ускорились и темпы расселения аварийного жилья — новые квартиры в этом году получили почти 30 тысяч человек.

— В лейтенанты — по конкурсу — Глава военного ведомства России Сергей Шойгу, выступая в среду на заседании Общественного совета при Минобороны, заявил, что система подготовки офицерского состава в нашей стране полностью восстановлена. Это касается как курсантов армейских и флотских училищ, так и выпускников ведомственных академий.

— Настроение изменилось — Россияне стали не просто уважать полицейских, но даже готовы помогать им, показали опросы. В охране общественного порядка хотят принять участие 47%, просто помогать правоохранителям — 55%, 72% могут стать понятыми, а 87% — поработать свидетелями.

— Не путать с бандой — Владимир Путин внес законопроект о выводе занятых обычном бизнесе из-под статьи 210 УК об организованных преступных сообществах. Если закон будет принят, статью смогут применять только к структурам, которые создавались для совершения тяжких преступлений.

— Взял новый курс — Курс рубля, обычно снижающийся перед новогодними каникулами, в конце 2019 года, напротив, укрепился до максимумов прошлого года. Теоретически позитивного заряда ему может хватить еще и на январь.

— Запрос года — В ряду общественных запросов, звучавших в уходящем году, пожалуй, самым настойчивым был запрос на справедливость. Испокон веков для русского человека справедливость выше закона. И это естественно, потому что закон действует не для всех.

— Недра уходят в другой класс — По итогам 2019 года Минприроды предварительно ожидает прироста запасов нефти с газовым конденсатом в объеме около 558 миллионов тонн. Это почти совпадает с прогнозом ожидаемой добычи, который давал глава Минэнерго Александр Новак.

— Десертное меню — В лидеры самых подорожавших продуктов внезапно вырвались глазированные творожные сырки. По данным Росстата, цены на них выросли на 29%. Хотя почти вся остальная молочная продукция подорожала в пределах инфляции.

— Ценный совет — Жители ряда районов Москвы жалуются в соцсетях: в магазинах перед праздниками появились "двойные ценники" на одни и те же товары. На полках низкая акционная цена, а на кассе — совсем другая, гораздо выше.

— Получи, что заслужил — В Минобороны подтвердили решение повысить оклады военнослужащих в ближайшие два года в общей сложности на 7 процентов. Соответственным образом будут пересчитаны и ежемесячные выплаты военным пенсионерам.

— Оценка угроз — В МЧС готовится единый закон для обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Для этого предстоит сформулировать более четкое понятие, что считать ЧС и подумать над обновленным понятием "гражданская оборона".

— Оправдаться не удалось — В Уфе огласили приговор троим бывшим сотрудникам полиции — фигурантам громкого дела. Их признали виновными в групповом изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении своей 23-летней подчиненной.

— Шашечки наголо — В Сургуте за два года поездок госслужащих на такси уже удалось сэкономить 50 миллионов бюджетных рублей. Пилотные проекты по пересадке чиновников со служебных автомобилей на такси действуют еще в нескольких регионах, но могут распространиться для урезания расходов и на федеральном уровне.

— Камень, ножницы, бумага — С начала последнего экономического кризиса прошло пять лет. От шока экономика оправилась, но уверенности в завтрашнем дне у большинства россиян нет, показали опросы. Что стране сейчас нужнее — стабильность или перемены, размышляют эксперты.

— "Мы не напрасно жили, не напрасно сражались" — В пятницу на военном мемориальном кладбище в Мытищах похоронят выдающегося военачальника, президента Академии военных наук, ветерана ВОВ, генерала армии Махмута Ахметовича Гареева. Он скончался в минувшую среду на 97-м году жизни.

— Будут в расчете — Граждане постепенно привыкают платить налоги заранее. За год по такой схеме жители страны внесли более 500 млн рублей. Такие данные приводит ФНС. Помимо имущественных налогов с 2020 года авансом можно будет заплатить еще и НДФЛ.

— Резня по шинам — В Подольске мужчина порезал колеса у более чем 70 автомобилей. Оперативники довольно быстро установили личность вредителя. Им оказался 46-летний местный житель. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

— Триколор над базой — Подразделения российской военной полиции вошли на бывшую американскую военную базу неподалеку от города Ракка. Бывший опорный пункт американских морских пехотинцев располагается в здании школы в поселке Телль-Самин. Он находится на перекрестке дорог, которые связывают бывшую столицу международных террористов Ракку с центральной частью Сирии и ее северными районами.

— Во Внуково, мимо пробок — Открыли долгожданную Внуковскую развязку на Можайском шоссе в Москве. Железнодорожный переезд больше не будет проблемой для водителей, поворачивающих с трассы во Внуково. Корреспонденту "РГ" удалось одному из первых проехать по новой дороге.

— Остров Стамбул — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен запустить новый мегапроект по созданию "второго Босфора", о котором мечтали еще султаны Османской империи. В том, почему не все поддерживают эту инициативу, разбиралась "РГ".

— От любви до ненависти — В Германии обнародовали результаты социологического исследования, согласно которому Дональд Трамп является самым непопулярным политиком. По мнению жителей ФРГ, он представляет куда большую угрозу миру, чем главы КНДР, Китая или России.

— Санта без правил — Старый добрый Санта-Клаус, как называют в западной традиции любимого всеми Деда Мороза, не только приносит подарки под Новый год, но и злостно нарушает законы самых разных стран. Как признает Le Monde, Санте крупно повезло появиться на свет в те незапамятные времена, когда современные правовые кодексы еще не действовали — иначе в одной только Франции дедушке за все прегрешения грозили бы штрафы на 20 с лишним миллионов евро.

— Броня от Клинтона — В американской мэйнстрим-прессе Дональд Трамп выглядит беспрецедентным политическим неудачником, все президентство которого — непрекращающийся грандиозный скандал. И тем не менее, консервативная половина Америки стоит за него горой.

— Доктор в цифре — Сегодня развитие медицины опережает многие другие науки. Чтобы соответствовать времени, нужна иная система подготовки будущих врачей. Готовы ли к этому медвузы, "РГ" узнала у ректора Сеченовского медуниверситета, академика Петра Глыбочко.

— Дышите глубже — В торакальном центре омского клинического медико-хирургического центра (КМХЦ) прошла сложнейшая высокотехнологичная операция: пациенту установили имплант вместо пораженной остеомиелитом грудины.

— Почти киборг — После тяжелейшего ДТП американка Винтер Мраз стала инвалидом: сложные переломы позвоночника, пострадали ноги. Но женщина не отчаялась. Справляться с повседневными делами и вообще вести нормальный образ жизни ей помогают имплантаты.

— Поставить на ноги — В Дагестане научились ставить на ноги пациентов с серьезными проблемами суставов, не прибегая к операции. Речь идет об уникальных инъекциях, включающих ресурсы самого организма.

— Привет от Мойдодыра — Новый год совсем близко. Хозяйки готовят блюда к праздничному столу. И вот он уже накрыт. Гости собрались. Заметили? В руках почти у каждого — мобильник или планшет. Садясь за стол, в лучшем случае — отложили гаджет в сторону, но руки-то мыть не пошли!

— Проект "Социальная отара" помогает сельчанам Бурятии заняться фермерством — Необычный способ поддержки сельского населения нашли в Бурятии. Любой житель может бесплатно получить отару овец и заняться их разведением благодаря проекту "Социальная отара". Участники довольны: можно вести свое хозяйство, изначально не вложив в него ни копейки.

— Зима в банке — Предприниматели Заполярья придумали новый сувенир. Туристам, приезжающим в Мурманскую область, они предлагают купить консервы "Снег нашего города" в маленьких жестяных баночках. Местный интернет-магазин предлагает их по 250 рублей за банку. Впрочем, они научились "консервировать" даже северное сияние.

— Все те же мантры — После выступления "Российской газеты" глава Орловской области Андрей Клычков распорядился выделить муниципалитетам субсидии на школьное питание. Больше всего денег — 60 миллионов рублей — досталось областному центру, где проблема со снабжением продуктами школ и детских садов стоит острее всего.

— Забеги с талоном — Поликлиника N 16 в Ленинском районе Новосибирска — учреждение непростое. Оптимизация первичного звена здравоохранения сотворила нынешнюю 16-ю из нескольких поликлиник, и теперь у этого "организма" множество помещений, разбросанных по городским кварталам. Корреспонденту "РГ", отправившемуся на диспансеризацию, пришлось обойти пять таких адресов.

— Хозяин — барин?— В Красноярском крае разгорелся скандал вокруг таежной деревни Васильевка, которую местный бизнесмен выставил… на продажу. Вместе с домами и их обитателями.

— Кто подложил бомбу?— По факту покушения на жизнь главы Рамонского района Николая Фролова возбуждено уголовное дело. Служебный автомобиль чиновника взорвался утром в четверг, когда Фролов садился в машину, чтобы ехать на работу. Глава района выжил, он в больнице.

— Россия меняет мир — Действия России на международной арене в новом тысячелетии изменили не только ее собственную роль в мире, но и сам мир. Об этом размышляет председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

— Куда идти и с кем идти — В новое десятилетие Россия вступает со значительными достижениями во внешней и оборонной политике. Но впереди вызовы и проблемы, опасные замедлением, а то и откатом. Как их преодолеть, рассуждает политолог Сергей Караганов.

— Не будите сонную клубнику — Аномально теплая для декабря погода пока не угрожает растениям и посадкам Московского региона, успокоила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Анна Страшная. Опасность при отсутствии снега представляют только внезапно грянувшие морозы.

ИЗВЕСТИЯ

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— Сцена жизни — Имя Галины Волчек было неразрывно связано с самим понятием русского театра более полувека — с тех самых пор, когда она впервые вышла на сцену "Современника". 26 декабря Галины Борисовны не стало. Кажется, даже огни рампы отныне будут светить вполнакала — без её таланта, энергии и невероятного чувства сцены. Глубо- кие соболезнования родным и близким Галины Волчек выразил президент Владимир Путин. "Известия" отдают дань уважения величайшему режиссёру ХХ столетия.

— Mir Pay до дна — Mir Pay, аналог Samsung Pay и Apple Pay, может стать обязательным для предустановки на продаваемых в РФ гаджетах. Такая возможность обсуждалась на рабочей группе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), рассказали "Известиям" участники ее заседания. Потенциальная аудитория приложения — десятки миллионов российских покупателей смартфонов, поддерживающих технологию бесконтактных платежей NFC.

— Переход на личное — В уходящем году в открытом доступе оказалось более 14 млрд записей пользовательских данных по всему миру, это вдвое больше, чем в 2018-м, — рассказали "Известиям" аналитики компании InfoWatch. При этом в России это число выросло в шесть раз. Эксперты считают, что примерно две трети утечек в прошлом году были организованы преднамеренно. В нашей стране доля таковых преступлений пока составляет 40%.

— Новая лояльность — Крупные российские ритейлеры внедрят дополнительные скидки для клиентов, использующих систему быстрых платежей (СБП) Банка России. Об этом "Известиям" рассказали в Ozon, Wildberries, "Связном" и группе "М.Видео — Эльдорадо". Дело в том, что тарифы СБП для торговых точек в несколько раз ниже, чем стоимость традиционной безналичной оплаты: 0,7% против 1,8–2,2% от суммы перевода, пояснили "Известиям" представители ритейла.

— Союз разрешимый — Москва и Минск имеют хорошие шансы выйти на подписание Программы действий Союзного государства уже в начале следующего года. Об этом "Известиям" заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. При этом, как рассказал дипломат, вопрос о цене на газ выведен за скобки переговоров по дорожным картам, дополняющим программу.

— Фермерский рывок — В России необходимо решить проблему низких зарплат в сельскохозяйственной сфере. Важно бороться и с разрывом между уровнем жизни граждан, проживающих в сельской местности, и горожан — пока сельские территории заметно отстают и по социальной обустроенности, и по бытовому комфорту, и по развитию инфраструктуры. С таким заявлением на заседании Государственного совета, который касался темы аграрной политики, выступил Владимир Путин.

— Прогноз по году — Наступающий год внесет изменения в учебники, а также в меню школьных столовых. Не избежит преобразований и бюджетный кодекс. Кроме того, в стране могут появиться программы лекарственного страхования и обеспечения информационной безопасности детей. Что еще ждет россиян в наступающем Новом году, "Известиям" рассказали в Совете Федерации.

— Все, что задумано — Госдума в 2020 году может заняться разработкой поправок в статьи Конституции 130 и 131, в которых идёт речь о роли местного самоуправления в системе власти. Как рассказали "Известиям" в нижней палате, именно об этом шла речь на встрече Владимира Путина с руководством Федерального собрания. Парламентские фракции готовы предложить и другие изменения в главный документ страны, однако, как считают эксперты, они вряд ли найдут поддержку Кремля.

— "У нас более 50% контрактов по гособоронзаказу" — Промсвязьбанк уже взял на себя половину контрактов по гособоронзаказу, в будущем планируется довести долю до 70%. Об этом в интервью "Известиям" заявил глава Промсвязьбанка Петр Фрадков. Также он рассказал, что финансовая организация уже начала перенимать оборонные кредиты от других банков — пока переданы займы на 100 млрд рублей. ПСБ свел к минимуму — до символических 5,8% — свои валютные активы и планирует строить свою экосистему для военных.

— Гибридный свет — В отдаленные небольшие населенные пункты Забайкальского края, в том числе пострадавшие в апреле от лесных пожаров, электричество придет от автономных гибридных энергоустановок, работающих одновременно на дизельных генераторах и солнечных батареях, сообщил "Известиям" гендиректор компании "Россети Сибирь" Павел Акилин. По его словам, такие установки способны обеспечить гарантированное круглосуточное электроснабжение без перепадов напряжения.

— Изъять и простить — В 2019 году на электронных торгах продавалось более 13 тыс. объектов арестованного имущества, что на 44% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные электронной площадки "РТС-тендер", с которыми ознакомились "Известия". Эксперты связывают рост количества выставляемых на аукцион объектов с невысокими доходами граждан. Покупка недвижимости на торгах выгодна, но вместе с тем рискованна.

— Сто дней до релакса — Стараясь сэкономить, российские туристы всё чаще покупают авиабилеты заранее — в среднем за три месяца до отпуска. Тем более цены растут: средний рублёвый чек на предстоящие перелёты по России уже увеличился на 6%, по международным направлениям — на 4%. Такие данные представили "Известиям" туроператоры и другие сервисы для организации путешествий.

— Без орденов, но в берете — Вооружённые силы в 2019 году начали строже относиться к парадной форме и активнее готовиться к зарубежным командировкам. Так, на базе ВДВ и морской пехоты формируются специальные экспедиционные войска, которые смогут развернуть военные базы в любой точке мира, чтобы выполнить там гуманитарные или — если придётся — военно-политические миссии.

— Желаю себе — С Нового года займусь здоровьем — брошу курить, начну правильно питаться, пойду в спортзал и похудею. Именно такие обещания накануне любимого праздника даёт себе большинство (почти треть) россиян, показал опрос жителей крупных и средних городов, который провела СК "Сбербанк страхование жизни".

РБК daily

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— Все отходы записаны — 1 января в России стартовала мусорная реформа, в рамках которой сбор, вывоз и переработка коммунальных отходов должны быть упорядочены местными властями и переданы специализированным компаниям-операторам. При этом в ряде регионов, где уже произошел или планируется рост территорий свалок, состоялись многочисленные акции протеста. Наиболее проблемными стали свалки "Ядрово", "Кучино", полигон в Шиесе.

— Низкий старт — Национальные проекты будут определять социальную и экономическую политику в России в течение шести лет, но старт нацпроектов задержался, а заложенные в них цели пока далеки от выполнения — численность населения в 2019 году не вырастет, уровень бедности вряд ли сократится, а темпы роста ВВП будут ниже среднемировых. На 6 декабря из?1,8 трлн, заложенных в федеральный бюджет на нацпроекты, не потраченными остались?482 млрд (или 27%).

— Стоп, снято! — В конце января Минфин США снял санкции с компаний Олега Дерипаски — En+, Rusal и "ЕвроСибЭнерго". Этому беспрецедентному решению предшествовали переговоры между компаниями, американскими властями и миллиардером, в результате которых он снизил свою долю в En+ с 70 до 45%, не получив за это денег. В своем иске к Минфину США бизнесмен утверждает, что его состояние из-за санкций обрушилось на $7,5 млрд, он "выдавлен из контролирующих долей в своих крупнейших бизнесах".

— Олимпийский приговор — Всемирное антидопинговое агентство WADA на четыре года отстранило Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях. Причина — обнаруженные агентством изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, в которой хранятся результаты допинг-тестов российских спортсменов. Теперь они не смогут под национальным флагом выступать на Олимпиадах в Токио и Пекине, а также на чемпионатах мира. Россия намерена обжаловать это решение.

— Клан и кран — Следственный комитет обвиняет бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, задержанного в январе во время заседания Совета Федерации, в причастности к убийствам, а его отца Рауля — "газового короля" Северо-Кавказского федерального округа, работавшего в "Газпром межрегионгазе"—в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и хищении газа на сумму не менее 30 млрд руб.

— Статья подсудимых — Представители деловой элиты в 2019 году продолжали быть частыми объектами уголовного преследования. По подозрению в мошенничестве в феврале арестован американский инвестор Майкл Калви, управляющий партнер фонда Baring Vostok Capital Partners, в марте также по подозрению в мошенничестве и в создании преступного сообщества — Михаил Абызов, до 2018 года министр по делам "открытого правительства". В обоих случаях уголовным делам предшествовали претензии их бизнес-партнеров.

— 3160 — После того как большинство независимых кандидатов не были допущены к участию в выборах в Мосгордуму из-за претензий к собранным подписям, в столице прошли согласованные и несогласованные акции протеста. Несогласованные акции сопровождались массовыми задержаниями. По неофициальным данным, в совокупности на летних акциях были задержаны 3160 человек.

— Nord Scream — После двух с половиной лет согласований "Газпром" в октябре получил разрешение на строительство трубопровода "Северный Поток-2" от Дании, последней европейской страны, через которую проходит новая газотранспортная система. Но полный отказ от транзита через Украину даже к 2035 году будет возможен только в случае радикального сокращения поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок.

— Союз нерушимых — На протяжении года Россия и Белоруссия пытались согласовать программу углубленной интеграции в рамках Союзного государства. Минск видит ее сугубо экономической. Из 31 интеграционной "дорожной карты" к концу года согласовано большинство. Принципиальными для Минска стали вопросы компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли и цена на поставляемый республике газ.

— Рука народа — Новым украинским президентом весной стал шоумен Владимир Зеленский. Его избирательная кампания была яркой. Во втором туре выборов он противостоял прежнему президенту Петру Порошенко, их дебаты прошли на киевском стадионе "Олимпийский". Созданная Зеленским партия "Слуга народа" выиграла выборы в Раду и в одиночку сформировала правительство.

— Уотергеть Дональда Трампа — В отношении 45-го президента США запущена процедура импичмента — третья за всю историю страны. Как утверждают инициировавшие ее представители Демократической партии, Дональд Трамп использовал должностное положение с целью скомпрометировать одного из главных своих соперников на президентских выборах 2020 года — Джозефа Байдена.

— В погоне за безопасностью — В 2019 году был принят закон "о суверенном Рунете", обязывающий операторов связи установить оборудование, которое позволит Роскомнадзору управлять маршрутизацией трафика, а также блокировать доступ к запрещенным в России ресурсам. Кроме того, власти высказались против использования в стране новейшей технологии eSIM, которая не поддерживает отечественную криптографию, а в Думу был внесен законопроект, предписывающий сервисам электронной почты блокировать пользователей, передающих в переписке запрещенную информацию.

— "Яндекс" нашелся — Крупнейший российский ИТ-холдинг Yandex представил новую схему корпоративного управления. Она позволяет иностранному капиталу сохранить экономический контроль над компанией, но решение стратегических вопросов передается специально создаваемому в России Фонду общественных интересов, который будет контролировать взаимодействие с правительствами, защиту данных пользователей и интеллектуальной собственности, а также сделки с крупными пакетами акций компании.