МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Движение транспорта будет ограничено на некоторых улицах Москвы в связи с проведением новогодних праздников, сообщает столичная Госавтоинспекция.

Так, с 07:00 31 декабря до 05:00 1 января движение будет ограничено по Большому Москворецкому мосту, в сторону улицы Варварка.

С 08:00 31 декабря до 23:00 8 января нельзя будет проехать по Малому и Большому Черкасским переулкам, а также по улице Ильинка.

С 00:01 31 декабря до 23:59 5 января движение будет ограничено на Крапивенском переулке, улице Неглинная, Рахмановском переулке, улице Петровка (от Дмитровского переулка до Театрального проезда) и по Театральному проезду (от Петровки до Рождественки).

ГИБДД также предупреждает об ограничении движения по улице Москворецкая, Васильевскому Спуску, Москворецкой набережной, Большому Москворецкому мосту, Кремлевской набережной, Софийской набережной и Раушской набережной 31 декабря с 23:30 и до 00:30 1 января.

С 2:00 28 декабря до 22:00 6 января 2020 года нельзя будет проехать по следующим улицам: Тверская (от Тверского бульвара до Моховой), Моховая (от Воздвиженки до Большой Никитской), Охотный ряд (Большой Никитской до Театрального проезда), Театральный проезд (от Охотного Ряда до Петровки), Большая Дмитровка (от Дмитровского переулка до Театрального проезда), Малый Гнездниковский переулок, Леонтьевский переулок, Газетный переулок, Никитский переулок, Глинищевский переулок, Брюсов переулок, Тверской проезд, Большая Никитская (от Романова переулка до улицы Моховая).

Также жителям ЗАО, ЮЗАО, ТинАО, САО стоит обратить внимание на ограничение движения в своих административных округах.