МОСКВА, 27 дек /ПРАЙМ/. Московский аэропорт "Шереметьево" планирует открыть международный терминал C (первый этап) 17 января, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Приглашаем вас на открытие нового международного терминала С (1 этап), рассчитанного на обслуживание 20 миллионов пассажиров ежегодно. Событие запланировано на 17 января 2020 года", — говорится в сообщении.

Терминал С "Шереметьево" был закрыт на реконструкцию с 1 апреля 2017 года. Реконструированный терминал вместе с терминалом B составят Северный терминальный комплекс аэропорта.