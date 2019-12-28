КИЕВ, 28 дек /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добыче янтаря, которым регулируется процедура получения спецразрешений на разработку его месторождений, соответствующая информация опубликована на сайте Верховной рады Украины.

Ранее Верховная рада Украины приняла в целом закон о добыче янтаря. Такое решение в четверг поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Возвращен с подписью президента", — говорится в сообщении.

Закон регулирует процедуру получения спецразрешения на геологическое изучение янтарных недр, в том числе опытно-промышленную разработку месторождений с дальнейшей добычей янтаря. Такое разрешение будет выдаваться на пять лет.

Также закон за незаконную добычу, сбыт, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку, переработку янтаря предусматривает штраф в размере от 2 тысяч долларов до 7 тысяч долларов или ограничение свободы на срок от 2 до 3 лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества. Те же действия, совершенные повторно или в крупных размерах, или на территориях или объектах природно-заповедного фонда наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.

Незаконная добыча янтаря местными жителями давно процветает в Ровенской, Житомирской областях и других центрально-западных регионах Украины. Экологи отмечают, что незаконная добыча и контрабанда янтаря на Украине приводит к разрушению экологии и превращает отработанные места добычи "солнечного камня" в практически безжизненную пустыню, непригодную для дальнейшего использования. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 декабря 2019 года принять закон о добыче янтаря.