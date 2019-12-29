МОСКВА, 29 дек /ПРАЙМ/. "Ростелеком" не выявил утечек персональных данных с портала госуслуг, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, которая является оператором портала.

Ранее в воскресенье газета "Коммерсант" со ссылкой на данные DeviceLock сообщила, что в публичном доступе неизвестные выложили персональные данные пользователей портала госуслуг одного из российских регионов. Утечка произошла из-за ошибочной настройки программного обеспечения одного из серверов портала, в результате чего данные оказались доступными для свободного скачивания.

"Пресс-служба ПАО "Ростелеком" не подтверждает сообщения СМИ и сообщает, что инцидентов, связанных с утечкой персональных данных пользователей единого портала госуслуг и единой системы идентификации и аутентификации, не выявлено", — сказали в компании.

Там заверили, что все подсистемы инфраструктуры электронного правительства функционируют в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены.

"Возможный инцидент, о котором сообщили СМИ, может быть связан с работой регионального мобильного приложения "Госуслуги Югры", разрабатываемого по заказу Департамента информационных технологий и цифрового развития ХМАО и функционирующего автономно от портала госуслуг. Приложение размещается на технической инфраструктуре, предоставляемой ПАО "Ростелеком", — добавили в компании.