МОСКВА, 30 дек /ПРАЙМ/. Создание первых корпусов Инновационного научно-технологического центра "Долина Менделеева", который будет ориентирован на решение задач импортозамещения, начнется в 2020 году на территории тушинского комплекса РХТУ им. Д.И. Менделеева, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Основные направления деятельности центра будут сосредоточены на разработке отечественных технологий и новых продуктов в области малотоннажной химии, агрохимии, тонком органическом синтезе, фармацевтике, радиохимии, нефтехимии, а также на подготовке специалистов по этим направлениям. Одна из основных особенностей "Долины Менделеева" — следование принципам зеленой химии при производстве, что подразумевает исключение материалов, веществ, побочных продуктов и отходов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду", — говорится в сообщении.

"По ряду позиций современная химическая отрасль России ещё находится в зависимости от импортных поставок продукции малотоннажной химии и особо чистых веществ. Справиться с данным вызовом должен инновационный научно-технологический центр "Долина Менделеева", ориентированный на решение задач импортозамещения и "импортоопережения" в области химических технологий", — пояснил глава ведомства Денис Мантуров.

По его словам, центр создается в целях реализации приоритетов научно-технологического развития России, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и подготовки востребованных специалистов. "Все это должно помочь стране занять прочное положение на мировом рынке высокотехнологичной химии, который, по прогнозам экспертов, к 2027 году достигнет объема в 2 триллионов долларов", — подчеркнул Мантуров.

Запустить объекты первого этапа "Долины Менделеева" планируется в 2021 году, структурно комплекс будет разделен на 3 кластера: научно-технологический, занимающийся исследованиями и подготовкой специалистов, производственный — имеющий совокупный объем выработки до 1 тысячи тонн в год, и кластер, поддерживающий инфраструктуру, отвечающий за проектирование, сертифицирование и финансирование стартапов, рассказал министр. Ожидается, что на первом этапе в проект будет вложено около 5 миллиардов рублей частных инвестиций, что позволит в ближайшие 2 года начать работу новым 25 малым и средним компаниям, уточнил Мантуров.

"Сегодня химическая индустрия в мире переживает крупнейшую трансформацию, высокотехнологичная малотоннажная продукция вытесняет традиционную практически во всех отраслях. За ближайшие 5-7 лет объем мирового рынка "умной" химии удвоится. Наша цель — помочь российским компаниям решить задачу по развитию внутреннего производства, которую ставит перед отраслью Минпромторг, способствовать увеличению несырьевого экспорта и, как результат обеспечить нашим резидентам достойное место в зарождающихся глобальных производственных цепочках", — отметил генеральный директор фонда "Долина Менделеева" Евгений Тоневицкий.