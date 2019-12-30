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РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Гадание на карте России — Статистика знает, что случится в 2020 году — В 2020 году мы все станем чуть дольше жить, во всяком случае по статистике. Ожидаемая продолжительность жизни в России перевалит за 74 года. Маловато, конечно — примерно 90-е место в мире, но намного лучше, чем 20 лет назад.

— В лесу родится елочка?— Дмитрий Кобылкин о лесовосстановлении, нехватке саженцев и биржевой торговле — Минприроды подготовило законопроект, который устанавливает правила биржевой торговли лесом. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

— Считали по общей формуле — Республики Донбасса и Киев обменяли удерживаемых лиц — В воскресенье на линии соприкосновения в Донбассе состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

— Очищение огнем — Сжигание мусора приравняли к утилизации — Сжигание мусора для получения энергии теперь де-юре приравнивается к утилизации отходов. Для этого предварительно мусор должен быть переработан. Одновременно меняется порядок расходования средств экологического сбора.

— Возраст несогласия — Группы школьников разрешат возить на старых, но исправных автобусах — Минэкономразвития предложило отменить еще не вступивший в силу запрет на использование для перевозки детей автобусами старше 10 лет. На безопасности это не скажется, а детский туризм поддержит, считают в ведомстве.

— Меню на завтра — Президент утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности — Президент России Владимир Путин утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности страны на 2019 — 2021 годы.

— Служба для героев — Владимир Путин и Дмитрий Медведев поздравили спасателей — Президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили сотрудников МЧС с Днем спасателя. "Ведомство отлаженное, работает четко, организованно, эффективно", — похвалил глава государства министра по делам МЧС Евгения Зиничева.

— Всюду жизнь — Росстат представил три демографических сценария — Через 16 лет население России может как существенно вырасти, так и сократиться. Росстат представил три сценария демографических процессов в стране до 2036 года. По оптимистичному прогнозу численность населения к началу 2036 года увеличится до 150 млн.

— С поправкой на цены — Ряд соцвыплат будет проиндексирован на 3,1 процента — Минтруд предложил индексировать в 2020 году ряд социальных выплат, в том числе ветеранам и инвалидам, на 3,1 процента. С 1 февраля каждого года проводится индексация выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

— Не перепутать номера и знаки — Установлен порядок изготовления государственных регистрационных знаков автомобилей — Подписано постановление правительства, установившее новый порядок, в соответствии с которым будут изготавливаться автомобильные номера. Оно важно не только для изготовителей номеров и ГИБДД, но и обычных автовладельцев.

— Получите по полису — Финомбудсмен помог автовладелице вернуть деньги за ненужное каско — Жительница Челябинска с помощью финансового омбудсмена доказала страховой компании свое право отказаться от купленной страховки каско и получить назад часть уплаченных денег. Это первое подобное дело в портфеле уполномоченного.

— Немцы наступают — Германия побила рекорд по экспорту оружия — В уходящем году ФРГ не только впервые за последние несколько лет нарастила объемы продаж вооружений, но и побила собственный рекорд. Выручка от экспорта составила почти 8 миллиардов евро.

— ГАИ приедет на осмотр — Техосмотр автобусов пройдет под наблюдением инспектора — Инспектор Госавтоинспекции будет присутствовать на пункте техосмотра при проверке автобусов, а также заверять диагностические карты непосредственно в информационной системе ЕАИС ТО.

— Ракеты в "Авангарде" — Гиперзвуковой блок заступил на боевое дежурство — Сегодня в 10 утра по московскому времени в базирующейся под Оренбургом 13-й Ясненской дивизии РВСН заступил на боевое дежурство первый полк, оснащенный новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард".

— Печать не знает расстояний — Нотариусы помогут оформить покупку квартиры в другом регионе — Глава государства подписал закон, который вводит революционные новации в работе нотариуса. Одно из резонансных положений: вводятся дистанционные сделки, которые смогут оформлять по электронным каналам связи двое и более нотариусов.

— 2019: богатые вновь богатеют — Состояние 500 богатейших людей мира за год выросло на четверть — Бедные беднеют, а богатые — богатеют: именно такое определение в точности подходит для иллюстрации ежегодно публикуемого в конце декабря "индекса миллиардеров" компанией Bloomberg.

— Кругляк откатил назад — Вывоз необработанной древесины с Дальнего Востока сократился на четверть — По итогам 9 месяцев 2019 года экспорт необработанной древесины из Дальневосточного федерального округа снизился на 25,4%, а экспорт продукции деревообработки увеличился на 4,1%.

— Храните деньги в банкомате — Сбербанк запустил функцию возврата забытых в банкоматах денег — Сбербанк устанавливает новые банкоматы с функцией возврата забытых денег. Если клиент уйдет, не взяв снимаемые деньги, машина заберет их обратно и автоматически зачислит на счет той карты, с которой проводилась операция снятия, пояснили в банке.

— Шесть войн генерала Гареева — Президента Академии военных наук Махмута Гареева похоронили на мемориальном кладбище в Мытищах — Страна простилась с выдающимся военачальником, президентом Академии военных наук, доктором военных и исторических наук, ветераном ВОВ генералом армии Махмутом Гареевым.

— Новый год важнее — СМИ объяснили, почему Макрон не поздравил французов — Французы, а в первую очередь ряд политиков правого толка, обратили внимание на то, что президент Эмманюэль Макрон в этом году не поздравил соотечественников с католическим Рождеством.

— Сердце не умрет — Москва попрощалась с Галиной Волчек — Церемония прощания состоялась 29 декабря в родном для Галины Борисовны "Современнике". Актриса театра и кино, театральный педагог, художественный руководитель театра "Современник", народная артистка СССР ушла из жизни 26 декабря.

— Джуканович тоже захотел томос — Власти Черногории вопреки протестам населения приняли закон о свободе вероисповедания — Черногорские власти приняли законопроект о свободе вероисповедания, проигнорировав как многотысячные акции протеста, так и позицию Сербской православной церкви (СПЦ).

— Самописцы доставят в Москву — Авиакатастрофа в Казахстане унесла жизни 12 человек — В воскресенье в Казахстане прошли похороны погибших в результате авиакатастрофы близ Алма-Аты самолета Fokker 100 компании Bek Air. Авиакатастрофа, произошедшая утром 27 декабря при взлете воздушного судна, унесла жизни 12 человек, еще 67 пострадали

— Быт заел?— Домашнее насилие убивает больше британцев, чем терроризм — В Британии от домашнего насилия гибнет в 15 раз больше людей, чем из-за терроризма. С 2000 по 2018 годы в Англии и Уэльсе терроризм унес жизни 126 человек, а бытовой произвол — 1870.

— А Ванечка растет — Поздравили с Новым годом спасенного после взрыва в Магнитогорске малыша — За год мальчуган заметно вырос и окреп и с интересом рассматривал непрошеных гостей, явившихся в новую квартиру Фокиных в том же районе Магнитогорска.

— Огурцы под лампой — На Камчатке в необычной теплице поспел первый новогодний урожай — Последний день уходящего года для овощной теплицы, расположенной в Петропавловске-Камчатском, обещает стать особенным: в этот день здесь срежут первый урожай салата. Зелень пойдет в розницу.

ИЗВЕСТИЯ

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— Перемены года — Что нового пришло в жизнь россиян — Уходящий год запомнится россиянам прежде всего повышением пенсионного возраста и НДС, нашумевшим законом о суверенном рунете и громким, но не слишком энергичным стартом реформы в сфере бытовых отходов.

— Поднять бокал — Президент подписал закон о поддержке отечественного виноградарства и виноделия — Владимир Путин подписал закон о виноградарстве и виноделии в России. Это долгожданный документ, благодаря которому виноделие станет одной из стратегических отраслей.

— Меняй и празднуй — Киев и Донбасс продолжат диалог по обмену в 2020-м — Процесс возвращения пленных Киевом и самопровозглашёнными республиками Донбасса будет продолжен в следующем году — в украинских тюрьмах ещё остаются люди, которых в официальных документах принято называть удерживаемыми лицами.

— Дальним курсом — В России планируют создать авиакомпанию для ДФО — Правительство совместно с крупными банками прорабатывает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке. Об этом говорится в ответе Минтранса Совету Федерации

— Выдающиеся данные — Мобильный трафик вырос в полтора раза за счёт видеоконтента — Российские сотовые абоненты за девять месяцев 2019 года скачали и передали больше данных, чем за весь 2018-й. В январе–сентябре мобильный интернет-трафик в России достиг почти 10,9 млрд Гб, тогда как за прошлый год он составил около 10,2 млрд Гб, следует из статистики Минкомсвязи,

— "Она всегда была стальной женщиной" — Как страна прощалась с Галиной Волчек — Легендарную Галину Волчек проводили в последний путь. Поклонники и преданные зрители "Современника" начали собираться на Чистопрудном бульваре ещё затемно.

— От моста до Луны — Какими открытиями запомнился 2019 год — В России идёт масштабная модернизация транспортной инфраструктуры. Бум пришёлся на период подготовки к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи и чемпионату мира по футболу в 2018 году.

— Смартфон и ещё умнее: самые интересные гаджеты-2019 — 2019 год не стал революционным для рынка персональной электроники — принципиально новых гаджетов не появилось. Зато успешно развиваются старые.

— Ушедшие в вечность — Кого мы проводили в 2019-м — Уходящий год стал последним для многих знаковых политических деятелей, представителей культуры и науки России. В 2019-м мы простились с талантливыми, яркими и харизматичными людьми, ещё при жизни оставившими яркий след в истории.