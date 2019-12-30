КИШИНЕВ, 30 дек /ПРАЙМ/. Молдавия и Турция в понедельник подписали четыре межгосударственных соглашения о сотрудничестве в областях культуры, правопорядка, права и экономики, сообщила пресс-служба молдавского правительства.

Премьер Молдавии Ион Кику посетил Турцию с двухдневным визитом вместе с президентом Игорем Додоном, в состав делегации также вошли министр иностранных дел Аурелиу Чокой, глава МВД Павел Войку и министр экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый. Целью визита было участие в заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Молдавией и Турцией, прошедшем под председательством президентов Молдавии и Турции.

"В ходе мероприятия было подписано четыре межгосударственных соглашения: соглашение о взаимном создании культурных центров и их деятельности, соглашение в области обучения и подготовки сотрудников правоохранительных органов; соглашение о конвертации и взаимном признании водительских прав, межправительственное соглашение в области международных грузовых перевозок", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте молдавского кабмина.

По данным молдавского правительства, за первые девять месяцев 2019 года товарооборот между странами достиг отметки в 482 миллиона долларов, а дефицит баланса двусторонней торговли уменьшился на 37 миллионов долларов из-за увеличения объема экспорта из Молдавии в Турцию.