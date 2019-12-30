КИШИНЕВ, 30 дек /ПРАЙМ/. Президент Молдавии Игорь Додон в понедельник во время визита в Анкару обсудил с главой Турции Реджепом Эрдоганом необходимость реализовать потенциал сотрудничества в экономике, энергетике, туризме и сельском хозяйстве.

В рамках официального визита в Турцию Додон провел двустороннюю встречу с Эрдоганом.

"Выступил за полноценную реализацию потенциала сотрудничества в таких областях как торгово-экономические связи, инвестиции, защита прав потребителей, промышленность, развитие малого и среднего предпринимательства, энергетика, транспорт, городское и территориальное планирование, сельское хозяйство и защита окружающей среды, туризм", — написал Додон в Facebook после встречи.

Президент Молдавии высоко оценил установившийся между странами уровень взаимоотношений и констатировал развитие молдавско-турецкого экономического сотрудничества.

"Поблагодарил турецкую сторону за финансовую и техническую поддержку, оказываемую посредством Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA), которое за последние годы выделило более 33 миллиона долларов на реализацию многих проектов в нашей стране. Выразил надежду на то, что в 2020 году господин Эрдоган сможет принять участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию одного из объектов социального значения, построенного при содействии Турции", — добавил Додон.

Также президент поблагодарил турецких партнеров за оказываемую Молдавии помощь в социальной, культурной, гуманитарной и других областях. Он отметил, что Кишинев будет рад участию турецких компаний в масштабных инвестиционных проектах по модернизации дорожной инфраструктуры, которые запланированы на 2020 год.