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РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— 2020-й вступает в силу — "Российская газета" публикует пакет документов — что изменится в жизни россиян в следующем году — В новом году нас многое приятно удивит. И здорово поможет в обычной жизни. Судите сами: отныне любой владелец частного дома имеет право не только обеспечивать себя электроэнергией, но и продавать в сеть ее излишки.

— Гениальные арестанты — Китайские ученые сядут в тюрьму за незаконные эксперименты — Незаконные эксперименты с вмешательством в генную структуру эмбрионов человека привели трех китайских ученых в "места не столь отдаленные".

— Зима села в лужу — Январские каникулы преподнесут россиянам массу сюрпризов — Январь в центре России может оказаться таким же малоснежным, как и уходящий декабрь, в течение которого жители центральных регионов наблюдали снежинки лишь четыре дня.

— Цифра на календаре — Чем запомнится уходящий год экономике — Главными событиями года россияне, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, считают изменение пенсионного законодательства и введение в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.

— Винные напитки не смогут маскироваться под вино — Производители должны будут указывать сорт, место происхождения и год урожая винограда, из которого сделано вино — Если в напитке крепостью не более 22% помимо вина содержатся другие ингредиенты, то оно должно будет обозначаться как винный напиток.

— Электронным подписям добавят контроля — В России ужесточаются правила выдачи усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) — Закон об этом публикует "Российская газета".

— Информационная система ЖКХ передана Минстрою — Государственная информационная система ЖКХ, находившаяся в ведении Минкомсвязи, передана Минстрою — Закон об этом публикует "Российская газета".

— Бюджетные счета соберут в единую систему — Федеральное казначейство с 2021 года станет бюджетной платежной системой, расчетным центром для всех организаций сектора государственного управления — Работу системы обеспечит Единый казначейский счет, открытый в Банке России.

— Новый закон поможет быстрее расселять аварийные дома — "Российская газета" публикует закон, который позволяет предложить жителям аварийных домов максимально гибкий набор мер господдержки — Он уже вступил в силу.

— Долг по ипотеке погибших военных погасят досрочно — Изменился порядок выплаты долгов по ипотечному кредиту семьями погибших или умерших военнослужащих — Закон, корректирующий эти правила, публикует "Российская газета".

— Зафиксировать травлю в интернете можно будет через портал госуслуг — Нотариат получил возможность предоставлять новые электронные услуги — Например, ряд нотариальных действий можно будет проводить в удаленном формате.

— Скидки чиновнику будут считаться взяткой — Пленум Верховного суда России внес правки в свои постановления по делам о взяточничестве, коррупции и превышении должностных полномочий — Новые разъяснения расширили понятие взятки: под статью попадет не только классическое подношение в конверте, но любая форма расплаты с должностным лицом, в том числе электронными деньгами или даже какими-то услугами.

— При погашении кредита можно вернуть страховку — Граждане, досрочно вернувшие деньги банку, смогут получить назад часть страховки, оформленной на этапе выдачи кредита — Закон об этом публикует "Российская газета".

— Силовикам запрещено использовать декларации по амнистии капиталов — Законом введен запрет на использование в рамках уголовного судопроизводства деклараций, поданных в ходе амнистии капиталов — Изменения внесены в статьи 75 и 164 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

— Криминальную статистику станут публиковать в сети — Все данные о преступности и следственной работе войдут в единую систему правовой статистики, которую будет вести Генпрокуратура — Кроме того, прокуроров обяжут размещать эти данные в открытом доступе.

— Заключенные смогут требовать компенсации за тесноту в камерах — Заключенные получили право подавать иски с требованием заплатить им из казны за плохие условия в тюрьме — Соответствующие поправки внесены в закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" и в Уголовно-исполнительный кодекс.

— За похищение человека будут судить строже — Пленум Верховного суда России впервые подробно разъяснил, что считать похищением человека, незаконным лишением свободы или торговлей людьми — Как рассказывал на заседании пленума судья Верховного суда России Сергей Зеленин, за полтора года за похищение и торговлю людьми осуждены более тысячи человек.

— Самозанятых приравняли к малому бизнесу — Самозанятые смогут участвовать в закупках госкомпаний в качестве поставщиков товаров и услуг наравне с представителями малого и среднего бизнеса (МСП) — Такое право будет у них в течение всего срока проведения эксперимента по уплате налога на профессиональный доход, то есть до 1 января 2029 года.

— Почта за рубеж — Владимир Путин поздравил лидеров стран с Новым годом — Президент России направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым, 2020 годом главам государств и правительств, руководителям международных организаций.

— Колеса останутся в долгу — Минпромторг с 1 января 2020 года возобновляет программы льготного автокредитования — Минпромторг с 1 января 2020 года возобновляет адресные программы поддержки спроса на автомобили, которые работают через льготное автокредитование — "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль".

— Служить Академии — Дмитрий Медведев поздравляет ректора РАНХиГС Владимира Мау с юбилеем — Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимиром Мау.

— Полетим под неизвестным именем — МиГ-35 получит новую кабину и систему управления огнем. Истребитель Су-57 испытывается с новыми двигателями — А все гражданские самолеты потеряют свое "именное" лицо и будут выпускать под унифицированным брендом.

— С новым домом — Переезд отметили почти 20 тысяч москвичей — Мэр Сергей Собянин поздравил с наступающим Новым годом жителей, получивших квартиры по реновации.

— Великолепная пятерка — Наш рейтинг самых интересных смартфонов года — В 2019 году на рынок вышло множество новых смартфонов.

— Поймали очень вовремя — Задержанные за подготовку теракта в Петербурге дали признательные показания — Следователи ФСБ допросили задержанных в минувшую пятницу двоих мужчин, готовивших на новогодние праздники теракт в Санкт-Петербурге.

— Виновата ли погода?— В Псковской области перевернулся автобус с белорусскими туристами — Из-за капризов погоды 24 человека получили травмы в международном автобусе, который направлялся из Минска в Санкт-Петербург.

— Нехорошие квартиры — Мошенники получали за ложную сдачу жилья в аренду 200 тысяч рублей в день — Полтора десятка предприимчивых людей создали в Москве агентство по сдаче в аренду жилых помещений, причем по очень привлекательным ценам.

— Спасатели под охраной — Полиция Бельгии в Новый год присмотрит за пожарными — Брюссельские полицейские и пожарные в буквальном смысле проведут Новый год вместе: власти страны решили, что столичным огнеборцам на вызовы в ночь на 1 января лучше выезжать только в сопровождении правоохранителей.

— Никто не решился спросить — "Партия войны" в Киеве недовольна Зеленским — Состоявшийся обмен удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса вызвал шквал уничижительной критики в адрес президента Зеленского со стороны националистов и лидеров общественного мнения, близких к его предшественнику.

— Скромность украшает — Во Франции беглецов от налогов вычислят по соцсетям — Во Франции наступают нелегкие времена для любителей похвастаться в Facebook, Instagram и прочих соцсетях новеньким "Мерседесом", не говоря о "Феррари" или, скажем, отдыхом на широкую ногу в люксовом отеле на Сейшелах, естественно, все это подкрепив соответствующими фотографиями.