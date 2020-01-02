МОСКВА, 2 янв /ПРАЙМ/. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову увеличить время продажи шампанского и слабоалкогольных напитков во время новогодних праздников.

Сейчас в России разрешена продажа алкоголя с 08.00 до 23.00, однако отдельные регионы могут самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения по времени. Например, в Санкт-Петербурге уже несколько лет в легальной рознице нельзя купить спиртное после 22.00.

"Каждый год на мой адрес поступает множество обращений от избирателей, недовольных ограничением времени продажи алкоголя в предновогодние праздники: многие люди работают с раннего утра и допоздна и не успевают совершить "алкогольный шопинг". Некоторые граждане берут отгулы, чтобы совершить покупку заветного вина, кто-то просит это сделать соседей или родственников, а кто-то действует иными методами. В любом случае действующий запрет на ночную продажу алкоголя создает людям ненужные сложности во время предновогодней сутолоки", — говорится в письме Петрова (копия есть в распоряжении РИА Новости).

В связи с этим депутат из Ленобласти предложил министру рассмотреть и оценить возможность расширения временного диапазона продажи шампанского и слабоалкогольных напитков в новогодний период или непосредственно в день празднования Нового года.

"По моему мнению, разовое послабление закона о продаже алкоголя не нанесет здоровью нации никакого вреда, а лишь поможет нашим соотечественникам избавиться от ненужной спешки при подготовке к встрече любимого праздника", — говорится в обращении.