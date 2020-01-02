МОСКВА, 2 янв /ПРАЙМ/. Увеличение ВВП в России становится невозможным из-за низких зарплат и пенсий россиян, поскольку выпущенные товары и услуги некому продать, заявил президент Crocus Group Араз Агаларов.

Forbes задал участникам рейтинга 200 богатейших бизнесменов России вопрос, чего ждать в 2020 году российской экономике и российскому бизнесу.

"Доходы населения сейчас очень низкие, а увеличение ВВП без увеличения доходов населения в принципе невозможно. Средняя пенсия в стране сегодня в районе $200, у некоторых даже меньше, средняя заработная плата тоже низкая. Без увеличения этих доходов невозможно наращивать производство, потому что выпущенные товары и услуги просто некому будет продать", — ответил Агаларов на вопрос Forbes.

Однако при этом бизнесмен отметил хорошее налоговое администрирование — их собираемость растет, а само налоговое бремя остается достаточно высоким.

"Раньше оно компенсировалось неполной его уплатой, а сегодня это становится невозможным. И в следующем году все поймут, что то налоговое бремя, которое предусмотрено законодательством, невыполнимо и с ним что-то надо делать", — добавил Агаларов.

По его мнению, чем раньше обратят внимание на то, что налоговую нагрузку надо снижать, тем лучше будут результаты.