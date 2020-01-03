МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Большинство акций электроэнергетических компаний РФ выросло в пятницу вместе с рынком, следует из данных Московской биржи.

Акции "Интер РАО" выросли на 0,99%, "Иркутскэнерго" — на 0,29%, "Мосэнерго" — на 0,73%, "Юнипро" — на 1,21%, ТГК-1 – на 0,11%, ОГК —2 – на 1,39%, Энел Россия" – на 0,81%, ТГК-14 — на 0,98%, обыкновенные акции "Квадры" — на 0,65% и обыкновенные акции ТГК-2 – на 0,65%.

Также выросли в цене бумаги ТГК-2 (префы – на 1,71%, обыкновенные акции – на 0,42%).

При этом акции "Русгидро" снизились на 0,11% и также снизились префы ТГК-2 – на 0,28%.

Привилегированные акции "Квадры" остались на уровне предыдущего закрытия – 0,3595 копейки.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1% — до 3076,37 пункта, также следует из данных Московской биржи.