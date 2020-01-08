КИЕВ, 8 янв /ПРАЙМ/. Международные резервы Украины возросли на 22% и достигли семилетнего максимума, сообщила в среду пресс-служба Национального банка Украины.

"По итогам 2019 года международные резервы Украины выросли на 22% и на 1 января 2020 года составили 25,3 миллиарда долларов США (в эквиваленте)", — сообщила пресс-служба.

"Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (23 миллиарда долларов США в эквиваленте, согласно инфляционному отчету за октябрь 2019), но и достиг семилетнего максимума — последний раз больший от вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года", — говорится в сообщении.

Увеличить международные резервы в целом на 4,5 миллиарда долларов в год Национальному банку удалось благодаря сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке, которая обусловлена дальнейшим ускорением экономического роста и устойчивым притоком иностранного капитала в страну.