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КОММЕРСАНТ

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— Разожглись миром — Вместо войны Дональд Трамп объявил Ирану новые санкции — "Иран отступил", — провозгласил президент США Дональд Трамп, обращаясь вчера к нации.

— Советские министерства попали под гильотину — Минюст готовит отмену ведомственных актов — времен СССР — Минюст подготовил новый перечень ведомственных актов СССР и РСФСР, подлежащих отмене.

— Канцелярию снимают с ведомственных прилавков — Казначейство консолидирует закупочные функции Росимущества и Росрыболовства — Минфин намерен запустить с февраля 2020 года пилотные проекты по передаче Федеральному казначейству функций по закупкам для Росимущества и Росрыболовства и их региональных управлений.

— Склады утомлены ожиданиями — Компании готовы делать государству скидки в обмен на ограничение импорта — Статистика Росстата доказывает: ускорение роста ВВП в третьем квартале 2019 года объясняется увеличением запасов и потребления граждан при незначительном росте инвестиций.

— Приток капитала на развивающиеся рынки вырос в полтора раза — Мониторинг инвестиций — Фондовые рынки развивающихся стран в 2019 году привлекли $310 млрд портфельных инвестиций нерезидентов — против $194 млрд годом ранее и $375 млрд в 2017 году, подсчитали эксперты вашингтонского Institute of International Finance (IIF).

— Ждать у моря победы — Как четыре лидера открывали "Турецкий поток", но зависело все не от них — Восьмого января президент России Владимир Путин в Стамбуле запустил вместе с коллегами и так уже начавший действовать "Турецкий поток".

— Послание в пользу бедных — Обращение президента к Федеральному собранию будет посвящено социальной тематике — Как стало известно "Ъ", в послании Федеральному собранию президент намерен сосредоточиться на внутренней повестке дня.

— Аммиак подействовал на версию пожара — Стала известна мотивировка возврата дела о гибели сотрудников МЧС в прокуратуру — "Ъ" стали известны причины, по которым Преображенский суд Москвы вернул в Генеральную прокуратуру уголовное дело о гибели восьми пожарных при тушении складов на востоке столицы в 2016 году.

— Автомобильные штрафы поставят на поток — Нарушителей оштрафуют на 2,5 тыс руб для запуска системы free-flow на платных трассах — Белый дом определился с размером штрафа за неоплаченный проезд по платной дороге: для водителей легковых автомобилей он составит 2,5 тысячи рублей, для водителей грузовиков и автобусов — 5,5 тысяч рублей.

— Смерть солдата пройдет судебную экспертизу — Рассматривается иск матери скончавшегося во время службы военнослужащего — Как стало известно "Ъ", уфимка Светлана Жолудева судится с федеральными ведомствами, требуя выплаты 4 млн руб в качестве возмещения морального ущерба за смерть своего сына, скончавшегося во время прохождения службы в Подмосковье.

— На заводе нашли взрывоопасные склады — В Саранске выявлены нарушения правил хранения взрывчатки — Саранский механический завод признан виновным в нарушении правил безопасности при производстве и хранении взрывчатых веществ.

— Триста на ум пошло — "Ъ" посчитал, во что обойдется конституционное большинство "Единой России" — По информации "Ъ", администрация президента намерена сохранить за партией власти конституционное большинство в парламенте.

— "В России стало интересно работать" — Академик Сергей Лукьянов о том, как Медуниверситет имени Пирогова старается сберечь студентов — Ректор РНИМУ имени Пирогова, академик РАН, лауреат Госпремии Сергей Лукьянов рассказал корреспонденту "Ъ" Валерии Мишиной, как выполнить указы президента РФ о повышении зарплат преподавателей, найти при этом средства на ремонт, поддержать студентов и обеспечить мост между университетом, клиникой и производством.

— Мусор разбирают без спроса — Депутаты приглашают Генпрокуратуру к общественному обсуждению схем обращения с отходами — Депутаты просят Генпрокуратуру проверить, как в регионах проводились общественные обсуждения территориальных схем обращения с отходами.

— Украинский Boeing не закончил взлет — Авиакатастрофа в Иране унесла жизни 177 человек — Крушение самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) при взлете из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни стало крупнейшей катастрофой за всю историю украинской авиации.

— "Газпром" снижает экспорт в Европу — Поставки газа в 2020 году резко сократились — В новом году "Газпром" резко сократил экспорт газа в Европу, стремясь привести предложение своего газа в соответствие с низким спросом из-за теплой погоды и высокими накопленными запасами.

— "Яндекс" выходит на связь — Компания задумалась о запуске виртуального сотового оператора — По данным "Ъ", "Яндекс" изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным проектом виртуального оператора.

— Микрофинансисты наращивают долг — Инвестирование в МФО оживает за счет собственников и банков — По итогам 2019 года микрофинансовые организации (МФО) взяли в долг на четверть больше средств, чем годом ранее.

— "Федерацию" продали "Региону" — Группа компаний расширяет пенсионный бизнес — Группа компаний (ГК) "Регион" закрыла сделку по покупке негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Федерация".

— "Открытие" наполнилось "Росгосстрахом" — ЦБ поменял акционеров страховой компании через биржу — Банк "ФК Открытие" довел свою долю в "Росгосстрахе" почти до 100%.

— Ракеты ушли в "молоко" — Инвесторы не поверили в большую войну между США и Ираном — Ракетная атака Ирана по военным базам США в Ираке вызвала резкую, но непродолжительную реакцию на рынках.

— Авторынок тронулся с повышением — Цены на новые машины начали расти — Цены на автомобили в России с 1 января ожидаемо выросли на 2–6%, в том числе и на бестселлеры Lada Granta и Vesta.

— "Роснефть" теряет запасы терпения — Компания просит ускорить выдачу льгот в рамках инвентаризации месторождений — Как стало известно "Ъ", "Роснефть" может стать единственной компанией, претендующей на новые налоговые льготы в рамках процесса инвентаризации запасов нефтяных месторождений.

— "Трансойл" залил нефтепродукты — Компания получила крупнейший на рынке контракт от "Роснефти" — Как стало известно "Ъ", ведущий оператор на рынке железнодорожной транспортировки нефтепродуктов, "Трансойл" Геннадия Тимченко победил в крупном тендере "Роснефти".

— От Ирана отвернулась авиация — Перевозчикам придется облетать регион — Крушение Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" под Тегераном заставило российских перевозчиков изменить маршруты над регионом.

— Налоговики пошли по магазинам — ФНС оспаривает передачу объектов сети "Я любимый" Billa — Крупная австрийская сеть супермаркетов Billa может лишиться объектов, которые достались ей от обанкротившейся сети "Я любимый".

— Минкомсвязь открыла российский офис — Государство провело крупнейшие закупки профильного отечественного ПО — Минкомсвязь закупила для госорганов отечественный офисный софт на 757 млн рублей.

— Лекарства поделились на контракты — Крупнейшие поставщики дорогих препаратов сдают позиции — Расширение госпрограммы высокозатратных нозологий (ВЗН) на пять новых препаратов сказалось на позициях ее крупнейшего оператора — "Фармстандарта" Виктора Харитонина.

— Harman накликала компенсации — Производитель техники JBL начал борьбу с контрафактом в рунете — Принадлежащий Samsung производитель наушников и аудиоколонок Harman начал преследовать продавцов контрафакта в рунете.

— Маркетплейсы доставят еду — "Азбука вкуса" начала поставки в Ozon — Испытывающая сложности с бизнесом "Азбука вкуса" ищет новые каналы продаж: сеть начала поставлять продукцию под своими брендами в Ozon.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Турецкий, марш — Владимир Путин: Новая газовая магистраль важна не только для России и Турции, но и для всего европейского континента – Восьмого января на берегу Босфора в присутствии президентов России, Турции, Сербии и премьер-министра Болгарии официально дали старт работе газопровода "Турецкий поток".

— Пятнадцать ракет возмездия — Иран ответил США, обстреляв американских военных в Ираке — Можно двояко воспринимать заявление министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о том, что проведенный ночью ракетный обстрел двух американских баз в Ираке стал пропорциональным ответом на совершенное ранее армией США убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

— Boeing 737: трагедия на взлете — В Тегеране потерпел крушение "Боинг" украинских авиалиний — В среду утром в Иране потерпел катастрофу самолет "Боинг-737-800" компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), летевший в Киев.

— Свадебная пора — Планируется скорректировать брачный возраст в России — Министерство юстиции России разрабатывает инициативу, корректирующую брачный возраст.

— Поток вышел на берег — Запуск "Турецкого потока" позволит увеличить экспорт газа — Старт работы газопровода "Турецкий поток" знаменует не только укрепление Россией своего положения на газовом рынке Европы, но и завершение очередного этапа диверсификации поставок газа за границу.

— Выгодное сжижение — Россия может занять к 2035 году до 20% мирового рынка СПГ — К 2035 году Россия может производить до 100-120 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ).

— Как потушить пожар — Ангела Меркель летит в Москву обсудить ситуацию на Ближнем Востоке — Обострение ситуации вокруг Ирана станет одной из главных тем на переговорах президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которая 11 января посетит Москву с рабочим визитом.

— Биржи: ударная волна — Действия США обернулись ростом цен на нефть и золото — Нанеся авиаудар по району возле аэропорта столицы Ирака Багдада в ночь на 3 января, США паралелльно дестабилизировали ситуацию в мировой экономике.

— Небольшие гостиницы начнут штрафовать за отсутствие "звезд" — Гостиницы, имеющие более 15 номеров, будут штрафовать за отсутствие свидетельства о присвоении определенной категории — Административная ответственность наступает с 1 января 2020 года.

— Новую машину зарегистрирует в ГАИ дилер — Покупая автомобиль у дилера, можно будет получить его уже зарегистрированным в ГИБДД на нового автовладельца и уже с регистрационными знаками — У автовладельцев появилась возможность выбрать, что получить в ГИБДД, номера или знаки — это теперь два разных понятия.

— Клиентам МФО ограничат размер платежей — Максимальный размер выплат, которые микрофинансовые организации (МФО) смогут требовать с заемщиков, с 1 января 2020 года сокращается до полуторакратного размера займа — Это последнее послабление, предусмотренное масштабными законодательными изменениями, которые ужесточили регулирование рынка и снизили долговую нагрузку на клиентов МФО.

— Смягчается валютный контроль — В России либерализуется валютное законодательство — С 1 января 2020 года налоговые резиденты РФ могут переводить в безналичной форме иностранную валюту со счетов в российских банках на зарубежные счета "спецрезидентов" (которые находятся за пределами РФ больше 183 дней в году), ведущих предпринимательскую деятельность без образования юрлица по закону страны пребывания.

— Подоходный налог можно оплатить авансом — Помимо имущественных налогов авансом теперь можно будет платить и НДФЛ — С 1 января в России расширяются возможности единого налогового платежа.

— Больше семей получили право на детские пособия — С 2020 года увеличится число семей, которые смогут получать пособия на первого и второго ребенка — Изменился критерий нуждаемости в этих пособиях.

— Снижается порог для ввоза интернет-посылок без пошлин — Норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в интернет-посылках из-за границы, с 1 января составит 200 евро и 31 килограмм — При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 килограмма нужно будет заплатить пошлину 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм.

— Средняя прибавка к пенсии составила тысячу рублей — С 1 января в России проиндексированы страховые пенсии на 6,6% — Выплаты в новом размере пенсионеры начали получать уже с 25 декабря.

— Владельцев земли обязали содержать защитные лесополосы — В российском законодательстве появилось понятие мелиоративных защитных лесных насаждений, и за их содержанием закреплены ответственные — Поправки в федеральный закон "О мелиорации земель" вступили в силу с 1 января 2020 года.

— Система быстрых платежей стала платной — С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) — от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов — Система запущена в начале 2019 года как более дешевая и простая альтернатива карточным переводам — достаточно номера телефона получателя из списка контактов.

— Опасных собак запретили выгуливать без намордника — Вступили в силу отдельные положения закона об ответственном обращении с животными — Так, с 1 января 2020 года запрещено выгуливать без поводка и намордника собак потенциально опасных пород.

— Учиться водить машину можно с 16 лет — Теперь сесть за руль и даже управлять машиной можно с 16 лет. Но только в качестве обучающегося вождению, после изучения теории и с обучающим вождению.

— Рыбоводам упростили порядок получения участков — Российским рыбоводам упростили получение земельных участков под размещение объектов водной инфраструктуры — Поправки об этом в закон об аквакультуре и в Земельный кодекс вступили в силу с 1 января 2020 года.

— Распечатку электронного полиса ОСАГО можно не возить с собой — Со 2 января вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые освободили водителей, купивших электронный полис ОСАГО от необходимости возить с собой его распечатку на бумаге — Инспектору достаточно предъявить электронный полис на смартфоне или планшете.

— Инвесторов вывели на платформу — С 1 января 2020 года в России начинается регулирование краундфандинга (розничного финансирования) — Речь идет о проектах, когда несколько физических или юридических лиц вкладывают деньги с использованием интернет-площадки (инвестиционные платформы).

— Нужно решать — Президент в Послании поднимет проблему снижения доходов населения — О задаче повышения доходов граждан и преодолении бедности Владимир Путин будет говорить в Послании Федеральному Собранию.

— Привести в норму — Кабмин в 2020 году разработает 230 законопроектов — В новом году кабинет министров намерен подготовить и приступить к разработке минимум 230 законопроектов.

— Спасти саму семью — Патриарх Кирилл в рождественском интервью — о парткомах, домкомах и новых попытках вторжения в семейные отношения — В праздник Светлого Рождества Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции отвечает на вопросы СМИ.

— Не ищу жилье — В Москве откроют гостиницу для детей из регионов — В июне в столице откроется социальная гостиница для онкобольных детей.

— Собянин провел технический пуск шести станций метро — Уже этой весной в московском метро запустят новый участок, объединяющий розовую ветку и БКЛ — Во время новогодних каникул мэр Сергей Собянин провел так называемый технический пуск сразу шести станций метро: двух на Большой кольцевой и четырех — на Некрасовской.

— Стали больше доверять — Опубликован сводный план проверок бизнеса прокурорами — Генеральная прокуратура России сформировала сводный план проведения плановых проверок хозяйствующих субъектов на 2020 год.

— Код доступа на прилавок — Начинается маркировка парфюмерии, шин и камер — Правительство определило этапы маркировки духов и туалетной воды, фотоаппаратов, шин и изделий легкой промышленности.

— Продолжаем отдыхать?— Как прошли праздники в России и мире — Например, в эти праздничные дни на Грецию обрушились дождь, снег и град, а высота сугробов в отдельных районах достигла небывалых в этой жаркой стране трех метров.

— Лучше сдать, чем выбросить — В столице открылись пункты приема новогодних елок — Праздники закончились и перед большинством москвичей встал вопрос, куда же теперь девать новогоднюю елочку?

— Репетитор на колесах — Студенты организовали бесплатные "уроки грамотности" для пассажиров — На улицах Костромы появились автобусы и троллейбусы, пассажирам которых предлагают бесплатно "подтянуть" свои знания по русскому языку.

— Ария сбежавшей "виолончели" — Карлос Гон рассказал о своем бегстве из Японии — Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, таинственным образом сбежавший перед самым Новым годом из Японии и обосновавшийся в Бейруте, провел пресс-конференцию.

— Сеть без разрыва — Хабаровский студент предложил идею бесперебойного интернета — Студент Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск) Иван Филянин выиграл грант от Фонда содействия инновациям в размере 500 тысяч рублей на реализацию своего проекта под названием "Разработка программных модулей управления мультивендорной сетью для системы контроля конфигураций Ansible".

— Каждая капля под контролем — Пензенские ученые придумали, как сэкономить на счетах за воду — Автоматическую систему регулировки уровня подачи чистой воды и контроля за ее сбросом предложили ученые Пензенского государственного университета (ПГУ).

— По сейму история такая — Вместо объективной оценки своей роли в 1930-е годы Польша готовит новые санкции против России — Польша, глубоко уязвленная раскрытыми Россией в конце декабря чувствительными историческими документами, проливающими свет на неблаговидную роль руководства страны в развязывании Второй мировой войны, так и не нашла в себе сил признать неудобные для Варшавы факты.

— Отбросить тень — С нового года в 19 регионах вводится налоговый режим для самозанятых — С 1 января 2020 года в 19 российских регионах России вводится специальный налоговый режим для самозанятых.

— Летний рост — Коммунальные услуги подорожают в 2020 году лишь один раз — Тарифы на коммунальные услуги в 2020 году будут увеличены лишь один раз — с 1 июля. Согласно распоряжению правительства РФ, рост платы может составить в среднем по регионам от 2,4% до 6,5%.

ИЗВЕСТИЯ

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— Незаживающий Иран — К чему ведёт конфликт на Ближнем Востоке — Соединённые Штаты Америки не стали отвечать военными методами на ракетные удары Ирана по американским базам в Ираке, однако готовятся ввести в отношении Тегерана "мощные санкции".

— В оба газа — Что даст России запуск газопровода "Турецкий поток" — "Турецкий поток" — пример взаимодействия и сотрудничества на благо народов Европы и всего мира.

— Сами с судами: Россия завершит работу по "СП-2" самостоятельно — Задержка сроков реализации проекта в этом случае некритична, уверены эксперты отрасли — "Северный поток – 2" введут в эксплуатацию в 2020 году независимо от того, вернется ли к проекту швейцарская компания-трубоукладчик Allseas или нет.

— Зачет без автомата: Россия планирует открыть филиал МГУ в Дамаске — Площадку для вуза выделил лично президент Сирии Башар Асад — Россия ведет переговоры об открытии в Сирии российского вуза, это может быть филиал МГУ.

— Недетский дом: сироты получат жилищные сертификаты — Однако инициатива правительства вряд ли окончательно решит проблему нехватки квартир — Высшим должностным лицам регионов поручено сформировать специальный жилищный фонд для погашения задолженности по выдаче квартир для детей-сирот.

— Курортный спор: платеж с туристов принес регионам почти 1 млрд рублей — Однако эксперты считают, что новый сбор мешает развитию сектора услуг — С момента введения курортного сбора регионы заработали 864 млн рублей, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минкавказа.

— Строятся по росту: на Дальнем Востоке открылось в 10 раз больше ТЦ — Эксперты связывают это с действием правительственных программ по развитию ДФО — В 2019 году в крупных городах Дальнего Востока ввели в эксплуатацию почти 147 млн кв м современных торговых центров — в 10,5 раз больше, чем в предыдущем году.

— Умного три года ждут: россияне начали реже покупать новые смартфоны — Телефоны стали дороже и функциональнее, поэтому срок их службы растет — Россияне меняют смартфоны в среднем раз в три года.

— Игра кешбэков: банки борются за клиентов с помощью геймификации — Скидки и бонусы теперь можно заработать, отвечая на вопросы и выполняя задания — Крупнейшие розничные банки внедрили новый вид программ лояльности — кешбэк, бонусы, баллы и скидки стало возможным зарабатывать в онлайн-играх в мобильном приложении или на сайте.

— Зададут курсор: школьников научат безопасности в Сети — В программу включат защиту от кибербуллинга, сетевых мошенников и педофилов — В школьные уроки по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) включат раздел по киберзащите.

— Выручалочка от палочки: в России создают свою вакцину против менингита — Препарат должен быть дешевле и эффективнее западных аналогов — Минздрав обещал уже в этом году расширить список групп риска для обязательной вакцинации против инфекций, вызываемых гемофильной палочкой.