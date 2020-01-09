МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Информация о взрыве газового баллона в здании Центрального банка в Москве не соответствует действительности, заявили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

Ранее в Telegram-канале Mash сообщалось, что в здании ЦБ на Неглинной улице во время ремонтных работ взорвался газовый баллон, один сотрудник пострадал.

"Информация не соответствует действительности", — говорится в ответе на запрос агентства.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, инцидент в здании Центрального банка на улице Неглинная, дом 12 произошел при заправке холодильного оборудования. "Пострадал один человек, его госпитализировали", — добавил собеседник агентства, не уточнив обстоятельств произошедшего и состояние пострадавшего.