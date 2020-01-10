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КОММЕРСАНТ

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— Все пробьем, а флот не опозорим — Как Владимир Путин покомандовал учениями и выставкой в Севастополе — 9 января верховный главнокомандующий Владимир Путин принял участие в учениях Черноморского и Северного флотов и поставил перед руководством ВМФ задачу, перед которой, считает специальный корреспондент "Ъ", меркнут все остальные до сих пор стоявшие.

— Дорожает ложка к обеду — Цены на продовольствие растут во всем мире — Цены на продовольствие в мире в декабре достигли максимума за пять лет, сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в опубликованном вчера отчете. С учетом инфляции совокупный индекс ФАО цен на продукты за квартал вырос на 7,3%.

— Гуд пай, май френд, гуд пай — Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд — Конец 2019 года оказался чрезвычайно успешным для рынка коллективных инвестиций. За декабрь управляющие компании привлекли в открытые паевые фонды (ПИФы) более 30 млрд руб.— вдвое больше, чем за целый 2016 год. Всего в прошлом году чистый приток в фонды превысил 103 млрд руб.

— Последний гвоздь в крышку гардероба — Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года — Падение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года привели к первому за несколько лет падению российского fashion-рынка. По оценкам, продажи одежды, обуви и аксессуаров в стране в 2019 году сократились на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн руб.

— Россия адаптируется к будущей непогоде — Правительство утвердило план противостояния климатическим угрозам — У России появился национальный план адаптации к изменению климата. Принятый правительством документ носит рамочный характер. В нем определены организационные и нормотворческие меры на ближайшие три года — в течение этого периода должны быть разработаны отраслевые и региональные планы адаптации.

— Еще один год слабого роста — Всемирный банк оценил перспективы мировой экономики — Мировая экономика в 2020 году будет расти лишь немногим быстрее, чем в 2019-м. По прогнозу Всемирного банка, увеличение глобального ВВП составит 2,5%. При этом замедление темпов роста затронет США, страны еврозоны и Китай. Другие, кроме КНР, крупные развивающиеся экономики, напротив, будут расти быстрее.

— Экономике хватает старых кредитов — Мониторинг макроэкономики — В опубликованной вчера Минэкономики "Картине кредитования" за ноябрь отмечается, что совокупное кредитное предложение в РФ остается низким. Его объем за последние 12 месяцев составил 4,8% ВВП, а увеличение на 0,7 процентного пункта за месяц объясняется операциями расширенного госсектора — бюджета, который начал наращивать расходы, и ЦБ (по итогам 2019 года объем эмиссионного финансирования со стороны регулятора составит 0,9% ВВП).

— Владимир Милов собрал деньги — Оппозиционеры заплатили по искам двух московских коммунальных предприятий — Оппозиционный политик Владимир Милов, который занимался сбором средств для Алексея Навального и других оппозиционеров на оплату компенсации ущерба, присужденной ГУП "Мосгортранс" и ГБУ "Автомобильные дороги" после летних митингов, отчитался о перечислении средств истцам. Господин Милов обещает жертвователям, что их деньги не пропадут, а будут отсужены у Российской Федерации в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и затем пойдут на финансирование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и других некоммерческих организаций.

— ITank-партия — World of Tanks поедет на Госдуму — Как стало известно "Ъ", директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров намерен создать "Партию прямой демократии", чтобы принять участие в региональных выборах 2020 года и затем в парламентских 2021-го. Учредительный съезд запланирован на 5 марта.

— Москвичи влезли в гражданские долги — Данные из подписных листов экс-кандидата в депутаты Мосгордумы попали к мошенникам — Москвичам, поставившим подписи в поддержку кандидата в Мосгордуму Сергея Цукасова, стали приходить письма рекламного характера от имени финансовой компании "Юником24". В них адресатам предлагаются выгодные условия микрокредитования за активное участие в выборах в столичный парламент. По мнению Сергея Цукасова, утечка персональных данных могла произойти из подписных листов, которые он еще летом сдал в окружную комиссию.

— Осужденный по "московскому делу" пожаловался в СПЧ — Максим Мартинцов ждет помощи от ведомства Валерия Фадеева — Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в декабре прошлого года встречался с осужденным по "московскому делу" инженером Максимом Мартинцовым, после чего тот направил в совет жалобу на незаконное уголовное преследование. Об этом "Ъ" рассказал адвокат господина Мартинцова Василий Очерет, отметив, что Валерий Фадеев "инициировал встречу сам".

— ФСБ не заплатит за игры с ЦРУ — Осужденный за госизмену не убедил суд в том, что российские спецслужбы его обманули — Как стало известно "Ъ", бывшему красноярскому полицейскому Роману Ушакову, осужденному за госизмену на 15-летний срок, не удалось доказать, что его обманула ФСБ. Экс-майор, обратившись в суд, утверждал, что за признание своей вины чекисты обещали ему небольшой срок, а после отсидки помощь с выездом в США, спецслужбе которых он и продавал информацию, составляющую гостайну.

— ОПС настреляло на 311 томов — Материалы на участников крупнейшего в Коми преступного сообщества направлены в прокуратуру — Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела о крупнейшем в Коми организованном преступном сообществе (ОПС), которое, по версии следствия, в 1990-е годы создал вор в законе Юрий Пичугин.

— Примирителю Сирии запросили колонию — Вынесут приговор генерал-лейтенанту Минобороны — Четыре с половиной года колонии запросил прокурор для бывшего начальника Центра примирения враждующих сторон в Сирии Сергея Чваркова. Генерал-лейтенант, занимавший в последнее время должность заместителя начальника Военной академии Генштаба (ВАГШ), обвиняется в хищении зарплаты семерых своих подчиненных в размере 4,3 млн руб. Приговор генералу Чваркову 2-й Западный окружной военный суд огласит в пятницу.

— Незаконные мигранты привели офицеров в колонию — Вынесен приговор по делу чекистов и полицейского — Как стало известно "Ъ", 2-й Западный окружной военный суд приговорил к лишению свободы на сроки от 6 до 11 лет офицеров ФСБ и полиции, которые обвинялись в организации и покровительстве незаконной миграции жителей Киргизии в Россию.

— 25 млн рублей суд не впечатлили — Майкла Калви и Филиппа Дельпаля не отпустили под залог — Басманный суд Москвы продлил до 13 февраля сроки домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви, советнику этой компании по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, а также другим фигурантам громкого дела о растрате 2,5 млрд руб. в банке "Восточный".

— Удар ниже Шиеса — Суд обязал застройщика ликвидировать объекты полигона в течение месяца — Арбитражный суд Архангельской области признал самостроем сооружения возле станции Шиес и обязал компанию "Технопарк" их снести. Речь идет о полигоне, куда мэрия Москвы планировала свозить по 500 тыс. тонн столичного мусора ежегодно в течение 20 лет.

— "Нападение делает нас сильнее" — Председатель совета "Мемориала" Александр Черкасов объяснил, как штрафы влияют на работу правозащитного центра — Тверской суд Москвы в четверг в 21-й раз оштрафовал "Международный Мемориал" за отсутствие маркировки иностранного агента на ресурсах организации. Общий размер штрафов "Международного Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал" достиг 4,2 млн руб.

— За пропаганду наркотиков в сети предложили штрафовать — Президент поручил ввести уголовную ответственность, но пока вводится только административная — Правительство внесло в Госдуму законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. При этом МВД России уже разработало другой документ, вводящий за подобные нарушения уголовную ответственность.

— Абонент временно несвободен — Депутаты внесли законопроект о блокировке сотовой связи в тюрьмах — Депутаты Госдумы от "Единой России" внесли в нижнюю палату законопроект, позволяющий отключать от сотовой связи номера мобильных телефонов людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы или содержащихся в СИЗО.

— "Евросоюз должен найти выход из тупика в отношениях с Россией, в который себя загнал" — Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов о перспективах отношений Москвы и Брюсселя — В прошлом году в Евросоюзе обновилось руководство, а некоторые лидеры стран ЕС, вроде президента Франции Эмманюэля Макрона, заговорили о необходимости нормализации отношений с РФ.

— В США идет разбор налетов — Американцы расходятся в оценке действий Дональда Трампа, но согласны в том, что жить стало опаснее — Иранские ракеты, ударившие по американским военным базам в Ираке, стали последним залпом завершившегося обострения между Вашингтоном и Тегераном. Третья мировая война не началась, и теперь американское общество дает оценку действиям верховного главнокомандующего: политики-демократы ожидаемо выступили с критикой президента, а республиканцы практически единодушно поддержали его.

— Вагоны сбиваются в стаи — Рынок железнодорожных операторов ждет консолидация — Рынок оперирования грузовыми вагонами в 2019 году пополнился двумя новыми крупными игроками — "Модум-Трансом" и "Атлантом". Как следует из статистики "Infoline-Аналитики", по итогам 2019 года два оператора могут сформировать новую большую четверку вместе с традиционными лидерами рынка — Федеральной грузовой компанией и Первой грузовой компанией.

— Отельерам мешают посредники — Бизнес просит о новых ограничениях для Booking.com — Навязываемая средствам размещения системой бронирования Booking.com политика паритета цен ограничивает для них возможность развивать собственные каналы продаж, не предполагающие выплату значительной комиссии посреднику, уверены в "Опоре России".

— Модернизация с разворотом — Проект СГК в Красноярске поставлен под вопрос — Как выяснил "Ъ", в правительстве рассматривается возможность пересмотра параметров модернизации Красноярской ТЭЦ-3, принадлежащей Сибирской генерирующей компании, хотя проект уже получил одобрение правкомиссии по электроэнергетике.

— Вкладчиков занесли в тетрадку — Банк "Невский" мог вести двойную бухгалтерию — Часть вкладчиков небольшого банка "Невский", у которого ЦБ в середине декабря отозвал лицензию, столкнулись с проблемами при попытке получить страховое возмещение от государства — их не оказалось в реестре кредиторов.

— Пророссийский "Мир" — Карты платежной системы получили отечественный бесконтактный чип — В этом году карты платежной системы "Мир" станут полностью российскими — Почта-банк начал тестировать пластик с отечественным бесконтактным чипом. Банк "Открытие" также прошел сертификацию и планирует начать выпуск таких карт в 2020 году.

— Укрощение выкупа — Инвесторы предлагают сделать оферту рыночным инструментом — Профсообщество просит финансовые власти изменить для компаний механизм рыночного выкупа акций из первого и второго котировального списка Московской биржи. Предлагается дать им возможность выкупать акции с рынка себе на баланс через брокера по рыночной цене.

— ЛУКОЙЛ отстоял Варандей — Кассация встала на сторону компании в споре с ФАС — ЛУКОЙЛ одержал промежуточную победу в споре с ФАС о тарифах на перевалку нефти на Варандейском терминале в Печорском море. Кассационная инстанция решила, что дело должно вернуться в первую инстанцию. ФАС по жалобе "Роснефти" пыталась добиться снижения стоимости перевалки на Варандее.

— Инвесторы подсели на кокс — "Мечел" и "Распадская" аномально выросли в цене — Крупные российские производители коксующихся углей "Мечел" и "Распадская" неожиданно и без каких-либо новостей подорожали на Московской бирже. На рынке говорят о нескольких возможных объяснениях, включая инсайдерскую информацию и ожидание роста цен на сырье из-за пожаров в Австралии, выступающей основным мировым поставщиком коксующихся углей.

— Телемагазины напомнили о посылках — Служба доставки "Максипост" столкнулась с претензиями — Служба экспресс-доставки "Максипост" после появления нового акционера в лице "Совмортранса" столкнулась с резким ростом судебных претензий. Среди истцов — крупные телемагазины, производитель аудиотехники Harman и сеть постаматов PickPoint. Крупнейший иск на 275 млн руб. подал теле- и интернет-магазин Shopping Live.

— Взрыв с угрозой остановки — На одном Ухтинском НПЗ ЛУКОЙЛа произошел пожар — На самом небольшом нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа — Ухтинском НПЗ — произошел взрыв и пожар на установке гидродепарафинизации дизельного топлива. В результате завод может быть остановлен, что, впрочем, не приведет к значимым последствиям для поставок топлива на российский рынок.

— Tekta Group въехала в "Автокомбинат" — У компании может появиться крупный проект на юго-западе Москвы — Девелопер Tekta Group, который ранее специализировался на строительстве жилья в Подмосковье, может приобрести у компании "Автокомбинат №12" 5,2 га на юго-западе Москвы. На территории можно построить 100 тыс. кв. м жилья бизнес-класса, но такую же площадь придется отдать под инфраструктурные проекты.

— МТС перебирает билеты — Оператор объединит активы в сфере развлекательных мероприятий — МТС объединит билетные сервисы Ponominalu и Ticketland под управлением новой структуры "МТС Entertainment". Ее возглавил сооснователь Ponominalu Михаил Минин. Централизация управления сервисами позволит МТС привлечь аудиторию в свою экосистему, а также продвинуть новую концертную площадку "МТС Live Arena", считают эксперты.

— "Эксмо-АСТ" сделала электронную копию — "ЛитРес" потерял эксклюзив на книги издательской группы — Крупнейшая в России издательская группа "Эксмо-АСТ" договорилась о продаже крупного каталога книг онлайн-сервису Bookmate. Ранее эксклюзивом на электронные книги группы обладал "ЛитРес", имеющий с ней общего акционера. Эксклюзив был частью сделки по вхождению в "ЛитРес" ритейлера Ozon, истечение его срока может изменить расклад сил на онлайн-рынке, полагают его участники.

— Белые медведи пошли по пути "Эволюции" — В капитал НПФ вошло "Общество дикой природы" — У негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Эволюция" появился новый акционер — некоммерческая организация (НКО) "Общество дикой природы", бенефициары которой неясны. Эта НКО, активно сотрудничающая с нефтяной компанией (НК) "Роснефть", выкупила у самого фонда почти 10% его акций.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Что в клюве?— Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт — о картошке без пестицидов, мясе с антибиотиками и молоке, которое должно прокисать — Бесконтрольное использование антибиотиков и пестицидов несет угрозу продовольственной безопасности. Об этом и о том, какие поправки в Закон "О ветеринарии" подготовил Россельхознадзор, рассказал его руководитель Сергей Данкверт в интервью "РГ".

— На гребне торговых волн — Продолжит ли укрепляться курс рубля — Курс рубля продолжил расти к доллару и евро и в новом году, несмотря на традиционно негативный для него зимний сезон. Более того, российская валюта может стать одним из главных выгодоприобретателей от ключевых событий, происходящих в мире — ситуации вокруг Ирана и нового этапа в торговой войне между США и Китаем. Позитивный расклад может привести курс и к 60 рублям за доллар.

— Конвой все запишет — У конвоиров ФСИН появятся видеорегистраторы — Тюремное ведомство сообщило о нескольких нововведениях. Сотрудники конвойных подразделений получат видеорегистраторы, на машинах тюремного конвоя появятся мигалки, а для освобождающихся заключенных администрация начнет подыскивать работу через портал "Работа в России".

— Охота на "автозайцев" — Водителей ждет новый штраф — Правительство предложило новый штраф для автовладельцев. В Кодексе об административных правонарушениях появится ответственность за неоплаченный проезд по платной дороге. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму.

— Справка вольным стилем — Почему в некоторые бассейны не попасть без справки от врача — Пока вся страна отдыхала, корреспонденты "Российской газеты" отправились в бассейны. Решили проверить, каким образом в бассейнах сегодня добиваются санитарной безопасности, можно ли быть уверенным, что, поплавав, ты ничем не заразишься?

— Корабли ложатся на курс — Владимир Путин призвал укрепить статус России как морской державы — В Черном море состоялись совместные учения Черноморского и Северного флотов. За ходом ракетных стрельб наблюдал президент РФ Владимир Путин. Верховный главнокомандующий оценил учения как успешные. Уже на совещании, посвященном развитию военного флота, глава государства поставил новые задачи перед руководством ВМФ РФ.

— Посредники мира — Лидеры России и Турции призвали к деэскалации напряженности на Ближнем Востоке — Перед запуском газопровода "Турецкий поток" 8 января Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели двустороннюю встречу, по итогам которой лидеры выступили с совместным заявлением по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

— Политика давит на ОПЕК+ — Конфликт США и Ирана нарушает баланс на нефтяном рынке — Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти может пострадать от эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Глава Минэнерго Александр Новак отметил, что в условиях напряженности в регионе сложно предугадать, как поведет себя рынок.

— Слабый пол станет сильнее — Региональные власти разработают планы по улучшению жизни женщин — Власти субъектов РФ разработают планы мероприятий по улучшению положения женщин. Минтруд своим приказом утвердил специальные рекомендации о том, что именно должно в них войти.

— Сила приложения — Как предпринимателям стать самозанятыми, разъяснила налоговая служба — Федеральная налоговая служба (ФНС) дала важные разъяснения по специальному режиму для самозанятых. Они касаются индивидуальных предпринимателей, которые хотят поучаствовать в эксперименте и перейти на уплату налога на профессиональный доход.

— Этажом выше — Первые школы по новым проектам появятся через два года — Учиться в новых пятиэтажных школах, которые недавно разрешили строить в России, дети начнут не раньше, чем через два года. Это время необходимо для разработки их проектов и строительства.

— Точка отчета — Пришло время подавать налоговые декларации — Гражданам пора подумать о сдаче налоговой декларации о доходах, полученных в 2019 году. Отчитаться нужно до 30 апреля. Сделать это можно в электронной форме с помощью специальных сервисов на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

— Геологи пошли в разведку — Дмитрию Медведеву доложили об открытии новых месторождений полезных ископаемых — В прошлом году "Росгеология" открыла по всей стране 40 месторождений различных полезных ископаемых. О результатах работы холдинга его генеральный ­директор Сергей Горьков рассказал главе ка­бинета министров Дмитрию ­Медведеву.

— Знаки отличия — Минфин предлагает ограничить чиновников в тратах. Компьютер для работы не должен стоить дороже 75 тысяч рублей (с учетом стоимости операционной системы, приложений и антивируса). Есть намерение ограничить также стоимость планшетов и ноутбуков. Кроме того — лишить заместителей руководителей структурных подразделений персональных автомобилей, а также снизить максимальную стоимость авто с 2,5 млн до 1,5 млн рублей.

— Год труда и отдыха — В Роструде напомнили о коротких рабочих неделях 2020 года — В этом году россиян ждет восемь коротких рабочих недель — на две больше, чем в 2019 году. Первая из них продлится всего два дня, четверг и пятницу 9 и 10 января.

— Казна выходит на сделку — Кабмин опубликовал план приватизации — Правительство в ближайшие три года планирует снизить долю РФ в уставном капитале банка ВТБ (с 60,93% до 50% плюс 1 акция), "Совкомфлота" и "Росспиртпрома" (со 100% до 75% плюс 1 акция), "Кизлярского коньячного завода" (со 100% до 50% плюс 1 акция), а также полностью выйти из капитала "Алмазювелирэкспорта", Новороссийского и Махачкалинского торговых портов.

— Креветке прижали хвост — Россельхознадзор ограничил поставки морепродуктов из Китая — Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в Россию продукции аквакультуры из Китая. Это может привести к росту цен на определенные морепродукты, не исключили эксперты "РГ".

— Тысяча квадратов огня — Пожар на НПЗ в Ухте ущерба городу не нанес — Вечером 9 января в Ухте произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе — по предварительным данным, загорелась установка по переработке дизельного топлива. Пока известно об одном пострадавшем, однако в целях безопасности был полностью эвакуирован местный торгово-развлекательный центр.

— Миллионы в сети — Самый популярный сервис на сайте ГИБДД — проверка штрафов — Более 500 миллионов раз граждане проверили свои штрафы за нарушения Правил дорожного движения через интерактивный сервис на сайте гибдд.рф. Это оказался самый популярный сервис ведомства. Впрочем, другие электронные услуги также пользуются спросом. В Госавтоинспекции подсчитали, сколько раз в прошлом году автомобилисты воспользовались ее электронными сервисами.

— Рвутся связи — Сотовых операторов обяжут отключать телефоны заключенных — 9 января в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий операторов связи блокировать сотовые телефоны по требованию администрации казенных домов. Предлагаемые правила позволят бороться с нелегальной связью заключенных.

— Туристы вышли на воду — В России запускают новые программы круизов — Летом этого года россиянам предложат новые программы круизов — лайнер "Князь Владимир" на Черном море будет заходить в Абхазию, а по Енисею пойдет "Максим Горький".

— Помогли, как смогли — МВФ уходит из Греции — Международный валютный фонд — один из главных кредиторов Греции в течение последних 10 лет затянувшегося экономического кризиса в этой стране — закроет свое представительство в Афинах в течение ближайших месяцев. Об этом стало известно по итогам состоявшейся на этой неделе встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с руководством фонда.

— Работа на результат — В России выросла доля семей, планирующих рождение ребенка — С высокой или достаточно высокой степенью уверенности планируют рождение ребенка в 2020 году 9% семейных пар в возрасте от 19 до 39 лет.

— Умный дом для хороших людей — Выставка потребительской электроники Comsumer Electronics Show (CES) проходит в США с 1967 года. Именно на ней миру были показаны первые видеомагнитофон и видеокамера, CD-проигрыватель, игровая приставка Xbox. Нынешняя CES, завершающаяся 10 января, позволяет представить, какими гаджетами человечество будет пользоваться в будущем.

— Интернет без травли — Человек, публикующий открытую запись в социальной сети, рискует столкнуться с кибербуллингом — издевательствами, клеветой, насмешками. Это данность, и в этом смысле интернет мало отличается от реальной жизни — любой, кто осмелится выступить публично, морально готовится к любой реакции, включая резко негативную.

— Творите добро — Социальная ответственность бизнеса — В России всегда были сильны традиции меценатства и благотворительности. Стоит вспомнить, к примеру, московские больницы, построенные известными русскими купцами и промышленниками, поддержку, которую оказывали предприниматели деятелям искусства, созданные ими музеи.

— Чего боится Польша?— Для чего Варшава придумала "Полокост" — Когда польский лидер Анджей Дуда отказался принимать участие в намеченных на 23 января мероприятиях по случаю 75-летней годовщины освобождения советскими войсками Освенцима, многие в Израиле, наверное, вздохнули с облегчением.

— Сейму привиделось — В Польше приняли резолюцию по Второй мировой войне — Нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию, где попыталась "заклеймить" озвученные Россией свидетельства о событиях, предшествовавших началу Второй мировой войны. Но в своей попытке по-своему изложить исторические факты сейм Польши, похоже, окончательно запутался.

— В погоне за Карлосом — В Токио недовольны откровениями экс-руководителя Nissan — В Токио одновременно с нетерпением и небольшим раздражением ждали пресс-конференцию бывшего руководителя автоконцерна Nissan Карлоса Гона. Японские власти, по всей видимости, тщательно готовились к ответу на выпады беглого бизнесмена. Топ-менеджер закончил отвечать на вопросы журналистов, когда в японской столице было глубоко за полночь.

— У Ирана иссякло терпение — На Ближнем и Среднем Востоке теперь видят в России предсказуемого и понятного партнера — Иран и США после нескольких дней балансирования на грани войны обменялись сигналами о стремлении снизить напряженность. По данным The Financial Times, стороны направили друг другу сообщения о деэскалации по неофициальным каналам.

— Призывы не спасут — В Париже почтили память погибших в кошерном супермаркете — В этот четверг у кошерного супермаркета, что у Венсенских ворот на западной окраине Парижа, собрались родные и близкие жертв захвата заложников, который произошел здесь ровно пять лет тому назад, чтобы почтить их память. Тогда террорист Амеди Кулибали, прежде чем был изрешечен пулями спецназовцев, успел убить четырех человек только потому, что они были евреями.

— Сортируй и экономь — В Подмосковье снизят тарифы на вывоз раздельного мусора — Подмосковье может стать первым регионом страны, где будет введен дифференцированный тариф на вывоз мусора. Жителям, которые сортируют свои отходы, эта коммунальная услуга станет обходиться дешевле.

— Накинули сотню — В Оренбуржье увеличили выплаты семьям, отказавшимся от земли — В Оренбургской области размер компенсаций, предоставляемых многодетным семьям вместо бесплатного участка земли под строительство дома, вырос с 200 000 до 300 000 рублей. Эти деньги можно направить на приобретение жилья, уплату первоначального взноса или погашение основного долга, а также процентов по жилищным кредитам.

— Знаки внимания на обмен — В Перми открылись магазины "ненужных подарков" — В Перми решили один из "вечных" послепраздничных вопросов — куда девать ненужные подарки и сувениры от коллег по работе, партнеров, друзей. Здесь появились сразу несколько магазинов, куда любой горожанин может принести подарок и обменять его на что-то более полезное.

— "Удав" бьет без промаха — В минобороны сообщили, что в январе продолжится плановое оснащение войск современным вооружением и военной техникой. Причем в армию и на флот будут поставлять как совершенно новые боевые системы, так и серьезно модернизированный арсенал.

— Ярмарка в Гольянове — "Путешествие в Рождество" продлится до конца января — Московский фестиваль "Путешествие в Рождество" будет продлен. Как заявил во время посещения праздничной ярмарки в Гольянове мэр Сергей Собянин, основные площадки проработают не до 12 января, как планировалось, а до конца месяца.

— Марат Хуснуллин: По программе реновации строятся и проектируются 213 домов — Даже в новогодние каникулы переселение по программе реновации в столице не останавливалось. Участникам программы было предложено для переезда еще 16 многоквартирных домов.

ИЗВЕСТИЯ

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— Багдаду неспокойно — Перерастёт ли конфликт Ирана и США в прокси-войну — Противостояние Ирана и США переходит на этап холодной войны — следующей фазой конфликта станет разделение сфер влияния в нефтеносном Ираке. Об этом "Известиям" заявил председатель иракского консультативного совета, экс-советник президента страны Фархад Ала ад-Дин.

— Вещие Апсны — Почему абхазская оппозиция перешла в наступление — Обострение ситуации в Абхазии вряд ли приведёт к отставке президента Рауля Хаджимбы, считают в Госдуме. Но даже если в республике и сменится власть, её стратегический курс на тесное сотрудничество с РФ останется неизменным, уверены эксперты. Протесты в Абхазии продолжаются с прошлого сентября, когда в "стране души" завершились выборы главы государства.

— Все до батареи: в кабмине готовят новые льготы для электрокаров — Среди них — допуск на выделенные полосы, бесплатные парковки, освобождение от налогов — Владельцев электромобилей могут пустить на выделенные полосы для общественного транспорта, им также хотят разрешить бесплатно парковаться и передвигаться по платным трассам.

— "Делать платную трансплантацию безнравственно" — Главный трансплантолог Минздрава Сергей Готье — об искусственных органах, детском донорстве и будущем этой области хирургии.

— Наткнулись на тарифы: банки установили высокие комиссии в СБП — Переводы по номеру телефона могут не принести клиентам ожидаемой выгоды — Банки начали устанавливать комиссии за денежные переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — в среднем 30-35 рублей, выяснили "Известия". Это существенно больше, чем сами кредитные организации перечисляют ЦБ за услугу — до 3 рублей.

— "Суперграчи" прилетят: новейшие штурмовики поступят на базу в Киргизии — Российскую авиагруппу в Средней Азии перевооружат на модернизированные ударные самолёты Су-25СМ3 — Азию прикроют "Супер-Грачи". Минобороны начнет перевооружение российской военной базы в Киргизии на модернизированные штурмовики Су-25СМ3.

— Апгрейд машины боевой: морпехи получат обновленную бронетехнику — Начаты работы по созданию многопрофильных БМП для выполнения задач в любой точке мира — "Черные береты" получат новые боевые машины. Минобороны подготовило технические требования и в ближайшее время начнет работы по созданию линейки многопрофильных БМП для войск морской пехоты. Будут созданы бэтээры, транспортные и боевые машины, системы огневой поддержки.

— Рубль и пряник: за завышение стоимости услуг ЖКХ накажут штрафом — Кабмин готовит ограничительные меры для ресурсоснабжающих организаций — Правительство предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ. Такую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ кабмин внесет на рассмотрение парламента в сентябре.

— Доля обмана: площадь долгостроев выросла на 11% — В зоне риска, по оценкам экспертов, находится жилье для 80 тыс. человек — Площадь проблемного жилья, которое строится с нарушением сроков, за три месяца выросла на 11% — до 18,7 млн кв. метров. Об этом свидетельствуют данные ДОМ.РФ, с которыми ознакомились "Известия".

— "Нас отправляли в пыточные подвалы" — Переданные ДНР бывшие заключенные украинских тюрем — о жизни в застенках и планах на будущее — Освобожденные из украинского плена и переданные ДНР люди по-прежнему живут на территории одной из республиканских больниц, где проходят медицинские обследования и получают помощь. В этих стенах они проведут, предположительно, несколько недель.

— Льготно на Руси: Минэк повысит привлекательность российских офшоров — Сейчас в Специальные административные районы перешло из-за рубежа более 20 компаний, принадлежащих нашим гражданам — Минэкономразвития разработало меры для увеличения популярности специальных административных районов (САР), известных как российские офшоры. В их числе, в частности, "транзитная" перерегистрация и освобождение от налогов зарубежных филиалов фирм-резидентов, сообщил "Известиям" замминистра экономического развития Илья Торосов.