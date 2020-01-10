КИЕВ, 10 янв /ПРАЙМ/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании с регионами дал поручение ведомствам ввести с 1 февраля централизованный учет древесины.

По его словам, около 12% лесного фонда Украины находится в ведении органов местного самоуправления, которые заготавливают около 2 миллионов кубометров древесины. Сейчас из 187 постоянных лесопользователей коммунальной собственности к системе электронного учета подключены лишь 69. Кроме того, 7,5% лесного фонда не закреплены за постоянными лесопользователями, "соответственно, никем не охраняются, и никакого учета этой древесины не осуществляется".

"Дал поручение, чтобы 1 февраля 2020 года на Украине полноценно заработал централизованный учет древесины", — написал премьер в Telegram.

В ноябре 2015 года на Украине вступил в силу мораторий на вывоз необработанной древесины, кроме сосны. МВФ постоянно требовало отмены этого моратория. В октябре 2018 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон об отмене моратория на экспорт топливной древесины.