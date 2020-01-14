МОСКВА, 14 янв /ПРАЙМ/. Двадцать пять лет назад создана Счетная палата России.

Ниже приводится справочная информация.

Согласно Конституции РФ (статья 101), Счетная палата Российской Федерации образована Советом Федерации и Государственной Думой для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета. Датой основания Счетной палаты России принято считать 14 января 1995 года – в этот день вступил в силу Федеральный закон "О Счетной палате Российской Федерации", подписанный первым президентом России Борисом Ельциным.

Образованию Счетной палаты предшествовал ряд учреждений в России, осуществлявших контрольно-ревизионную функцию. Первым органом государственного финансового контроля был Счетный приказ, созданный в 1647 году. Однако он был не постоянно действующим учреждением, а, скорее, временной комиссией.

В 1717 году царем Петром I была создана Ревизион-коллегия, упраздненная в 1788 году в связи с губернской реформой. В XIX – начале ХХ веках ее функции осуществлял Государственный контроль Российской империи. После Октябрьской революции в советское время были созданы Рабоче-крестьянская инспекция (Рабкрин, РКИ), Комиссия советского контроля при Совете народных комиссаров СССР, затем Комитет народного контроля СССР и другие высшие контрольные органы.

В 1992 году Верховный Совет Российской Федерации образовал Контрольно-бюджетный комитет при Верховном Совете Российской Федерации, на который возлагался контроль за исполнением бюджета, соблюдением законности и повышением эффективности расходования государственных средств. В 1993 году он был передан в ведение правительства, в апреле 1994 года – Государственной Думы. 30 декабря 1994 года Контрольно-бюджетный комитет был ликвидирован в связи с принятием Федерального закона "О Счетной палате Российской Федерации".

В 2013 году был принят новый закон о Счетной палате России. Необходимость в нем была связана с тем, что с 1995 года в стране серьезно изменилась практика бюджетного процесса и управления федеральной собственностью, а также понимание роли внешнего государственного аудита в системе госуправления. В законе 2013 года был принципиально изменен статус Счетной палаты. Если в законе 1995 года Счетная палата характеризовалась в качестве просто органа государственного финансового контроля, то теперь она является "высшим органом внешнего государственного аудита (контроля)" с исключением термина "финансового", был существенно расширен функционал Счетной палаты.

Счетная палата подотчетна Федеральному Собранию РФ. Она обладает организационной, функциональной, а также финансовой независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Ее деятельность не может быть приостановлена, в том числе в связи с роспуском Государственной Думы.

Миссия Счетной палаты – содействовать справедливому и ответственному государственному управлению как необходимому условию устойчивого развития российского общества и достойной жизни человека.

Задачами Счетной палаты являются:

— организация и осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов;

— аудит реализуемости и результативности достижения стратегических целей социально-экономического развития Российской Федерации;

— определение эффективности и соответствия нормативным правовым актам России порядка формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами, в том числе для целей стратегического планирования в Российской Федерации;

— анализ выявленных недостатков и нарушений в процессе формирования, управления и распоряжения федеральными и иными ресурсами, выработка предложений по их устранению, а также по совершенствованию бюджетного процесса в целом;

— оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета, оценка законности предоставления государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет федеральных и иных ресурсов;

— определение достоверности бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ и годового отчета об исполнении федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов России;

— контроль за законностью и своевременностью движения средств федерального бюджета и средств государственных внебюджетных фондов в Центральном банке РФ, уполномоченных банках и иных кредитных организациях России;

— обеспечение в пределах своей компетенции мер по противодействию коррупции.

Согласно "Стратегии развития Счетной палаты на 2018-2024 годы", стратегической целью Счетной палаты является расширение возможностей достижения национальных целей за счет совершенствования системы государственного аудита в Российской Федерации.

Счетная палата РФ входит в Международную организацию высших органов аудита ИНТОСАИ. Как председатель ИНТОСАИ в 2019-2021 годах и вице-председатель в 2022-2024 годах играет ведущую роль в установлении лучших практик и разработке стандартов на мировом уровне.

Председатель Счетной палаты назначается на должность Государственной Думой, заместитель председателя Счетной палаты – Советом Федерации по представлению президента сроком на шесть лет. Также по представлению президента России Совет Федерации и Государственная Дума назначают по шесть аудиторов Счетной палаты сроком на шесть лет. Одно и то же лицо не может занимать указанные должности более двух сроков подряд.

Председателем Счетной палаты с мая 2018 года является Алексей Кудрин, заместителем с сентября 2019 года – Галина Изотова.

В 2018 году Счетной палатой было проведено 419 мероприятий, из них 278 контрольных, 67 экспертно-аналитических. На основании поручений и обращений президента РФ, постановлений, предложений и обращений палат Федерального Собрания, а также обращений органов прокуратуры, правоохранительных органов и органов государственной безопасности было осуществлено 78 мероприятий.

Помимо контрольной деятельности Счетная палата курирует ряд наиболее социально важных тем в проектах "Штрих" (лесное хозяйство и экология, дети-сироты, незавершенное строительство и др.).