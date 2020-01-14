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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Пересечение параллельных Ливий — Как российские дипломаты пытались на одном этаже собрать две делегации одной страны — Москва 13 января предприняла решающую попытку добиться урегулирования ливийского конфликта, продолжающегося уже девять лет.

— Ошибка с резидентом — Москвичи не могут бесплатно ставить машины у дома из-за проблем с Росреестром — Тысячи москвичей, как выяснил "Ъ", оказались в затруднительном положении: они не могут продлить разрешение на бесплатную парковку автомобиля в районе, где проживают, и вынуждены парковаться за деньги.

— Занимательный рефлекс — Российские компании разместили рекордный объем облигаций — По итогам 2019 года российские компании привлекли на внутреннем публичном долговом рынке более 2,6 трлн руб.— максимальный объем за всю историю.

— С Москвой разговор короткий — Передача данных по мобильной связи вытесняет голосовой трафик — Объем трафика в мобильных сетях Москвы в новогодние выходные вдвое превысил показатели прошлого года, достигнув 80 петабайт (ПБ), подсчитали в департаменте информационных технологий (ДИТ) Москвы.

— Аттестация порядком не вышла — Экзамен по промышленной безопасности просят отложить до готовности — Новый порядок проведения Ростехнадзором экзаменов по промбезопасности вызвал претензии компаний, профсоюзов и деловых объединений.

— Делитесь и умножайтесь — Выгоду от обмена данными в промышленности оценили в $100 млрд — Хотя новые технологии, как искусственный интеллект и углубленная аналитика, трансформируют мировую индустрию и создают новые возможности, компании поодиночке неспособны воспользоваться этими преимуществами.

— Гильотина отсекла акты РСФСР — Правительство отменило действие 1,3 тыс. советских документов — С 1 февраля 2020 года юридическую силу утратят 1259 документов РСФСР — такое постановление правительства РФ утверждено премьер-министром Дмитрием Медведевым.

— Граждане банкротятся все активнее — Мониторинг статистики — По данным Федресурса, по итогам 2019 года зафиксирован более чем полуторакратный рост числа банкротств физических лиц (включая индивидуальных предпринимателей).

— Муниципальный фильтр засорился — Думские фракции не договорились об уровне его снижения — Как сообщил "Ъ" председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидеры фракций Госдумы так и не смогли выработать единую позицию по снижению уровня муниципального фильтра на выборах глав регионов и в ближайшее время реформы муниципального фильтра не предвидится.

— В мэрии открылась вакансия — В департаменте труда и соцзащиты назначены два заместителя вместо трех — Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указы об отставке сразу трех заместителей главы столичного департамента труда и социальной защиты населения.

— Сенатор вышел за границы "приемлемой критики" — МВД Бурятии подало в суд на члена СФ Вячеслава Мархаева — МВД по Республике Бурятия подало исковое заявление к бывшему командиру бурятского ОМОНа, члену Совета федерации Вячеславу Мархаеву о защите деловой репутации.

— Лучший бомбардир ФСБ не прошел проверку — Офицера уволили за неподачу декларации о доходах — Как стало известно "Ъ", за неподачу декларации за 2018 год из органов госбезопасности уволен подполковник столичного УФСБ Даниил Козыбин, являвшийся лучшим бомбардиром спецслужбы.

— Кофе и конфеты подготовили для процесса — Топ-менеджеров торговой компании обвиняют в мошенничестве с кредитами Россельхозбанка — В Краснодаре передано в суд уголовное дело в отношении Анатолия Эпоева и Сергея Алексанова, топ-менеджеров холдинга "Омни".

— Домашний арест адвоката заменили тюрьмой — По версии следствия, юрист смошенничал, собирая деньги на взятку в Верховном суде — Пресненский суд Москвы взял под стражу управляющего партнера адвокатской коллегии "Мельницкий и Захаров" Семена Мельницкого, обвиняемого в покушении на мошенничество.

— На базе в Цхинвале украли так украли — Начпрод и его гражданский подельник осуждены за мошенничество с сухпайками — Как стало известно "Ъ", Владикавказский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему начпроду 4-й гвардейской военной базы в Цхинвале (Южная Осетия) майору в отставке Алексею Щукину и экс-заместителю регионального управляющего компании "Ресторансервис Плюс" Роману Вислову.

— В деле Ивана Голунова наступили тяжкие последствия — СКР квалифицировал преступление не так, как просил журналист — Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий полицейскими, задержавшими в июне прошлого года журналиста Ивана Голунова.

— Врачебную тайну раскроют посмертно — КС разрешил получать близким медицинскую информацию о покойных — Конституционный суд (КС) РФ обязал врачей выдавать медицинские документы умерших пациентов их родным и близким.

— Протестному шествию помешало гуляние — На пути марша в защиту фигурантов громких дел оказалось "Путешествие в Рождество" — Мэрия не согласовала движению "Матери против политических репрессий" шествие 25 января по центру Москвы в защиту осужденных по делам "Сети" (организация запрещена в России, признана террористической), "Нового величия", участников протестов в столице накануне выборов в Мосгордуму и других.

— О Дональде Трампе не спросят лишнего — Рассмотрение импичмента в Сенате пройдет по правилам сторонников американского президента — Американские республиканцы одержали важную победу в битве вокруг импичмента президента Дональда Трампа.

— Абхазование новой власти — Республике надоел прошлогодний президент — В Абхазии, где политический кризис вытряхнул из президентского кресла Рауля Хаджимбу, готовятся в марте выбрать нового руководителя республики.

— Чиновники делят искусственный интеллект — Минкомсвязь хочет вернуть часть полномочий по развитию технологии — Федеральный проект "Искусственный интеллект" (ИИ), разработанный Минэкономики и Сбербанком, на развитие которого предлагается направить почти 125 млрд руб., столкнулся со сложностями в ходе межведомственного согласования.

— В "РусГидро" переворачивают активы — Правительство вновь обсудит отделение "РАО ЭС Востока" — Как выяснил "Ъ", в правительстве вновь может быть поднята тема с преобразованием "РАО ЭС Востока", управляющего генерацией Дальнего Востока, из дочерней структуры "РусГидро" в его материнскую компанию.

— С ипотеки снимают опеку — Рефинансирование кредитов будет упрощено — Депутаты придумали, как облегчить рефинансирование ипотеки для семей, использовавших материнский капитал.

— Девелоперы устали строиться — Они выводят на рынок меньше жилья — Активность московских застройщиков жилья заметно сократилась: за 2019 год они вывели на рынок новых проектов почти на четверть меньше, чем годом ранее, а число потенциальных лотов снизилось на 30%.

— Лето и зима подвели электроэнергию — Спрос в 2019 году снизился по климатическим причинам — Энергопотребление в Единой энергосистеме России, которое в последние три года стабильно ежегодно росло не менее чем на 1%, в прошлом году увеличилось лишь на 0,4%.

— Проминвестбанку не хватает сдачи — ВЭБ может сохранить лицензию дочернего украинского банка — На 11 февраля назначены третьи торги по продаже акций Проминвестбанка (ПИБа) — дочернего банка ВЭБа — в рамках возмещения ущерба в пользу компаний, связанных с Игорем Коломойским.

— У "Деловых линий" сменился основной владелец — Александр Богатиков передал долю на фоне судебного спора — Основной владелец крупнейшего российского грузового автоперевозчика "Деловые линии" Александр Богатиков стал миноритарием компании, уступив большую часть своей доли в 43% трем своим родственникам.

— На "Мою планету" высадились основатели — Инвесторы канала предъявили претензии структуре "Ростелекома" и ВГТРК — Сооснователи телеканала "Моя планета" вступили в конфликт с его основным акционером, компанией ЦТВ "Ростелекома" и ВГТРК.

— Роман Троценко отправится на Камчатку — Он хочет построить там курорт — У заявленного структурами Владимира Потанина проекта "Три вулкана" на Камчатке может появиться конкурент.

— Турцию предложат на тарелке Бывший топ-менеджер McDonald"s развивает новую сеть — В Москве намечается мода на турецкую кухню. Новым крупным проектом в этом направлении может стать сеть ресторанов быстрого питания Gagawa, развитием которой занимается бывший топ-менеджер McDonald"s Ленар Кутлин.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Единая Россия" оценила работу своих депутатов в Госдуме — Эти оценки войдут в сводный рейтинг, на основе которого будут определены заслуживающие переизбрания — "Единая Россия" завершила первый раунд оценки работы своих депутатов в Госдуме.

— Президента Абхазии снова свергли после протестов и не без участия России — Рауль Хаджимба ушел в отставку после вмешательства посредников из Москвы — Парламент Абхазии в понедельник принял отставку президента Рауля Хаджимбы, который объявил о сложении полномочий накануне вечером.

— Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам — Суд согласился, что банки были вправе не обслуживать попавшего под американские санкции бизнесмена — Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США против предпринимателя.

— "Цифровая экономика" потратила пятую часть годового бюджета за три дня — А половина расходов 2019 года пришлась на декабрь — К началу 2020 г. чиновники потратили на нацпроект "Цифровая экономика" 73,3% заложенных на него в бюджете средств, сообщил представитель профильного вице-премьера Максима Акимова.

— Подписать мирное соглашение по Ливии в Москве не удалось — Но российские миротворческие усилия продолжатся — В понедельник представители руководства России и Турции провели в Москве перекрестные переговоры с лидерами двух конфликтующих в Ливии сторон – Файезом Сарраджем, возглавляющим Правительство национального согласия (ПНС), и фельдмаршалом Халифой Хафтаром, командующим Ливийской национальной армией (ЛНА).

— Кто будет управлять Boeing — Пост гендиректора и президента 13 января официально занял Дэвид Кэлхун, до этого он работал в совете директоров — Кэлхун принимает руководство Boeing не в лучшие для компании времена. Два крушения 737 Max (в октябре 2018 г. и в марте 2019 г.) вынудили регуляторов по всему миру запретить полеты самолета.

— "Яндекс.Драйв" хочет запустить свой сервис каршеринга в Европе — Планы развития за рубежом есть и у его российских конкурентов — "Яндекс" планирует в этом году запустить тестирование сервиса каршеринга в Европе, сообщил Financial Times (FT) гендиректор "Яндекс.Драйва" Антон Рязанов.

— Фирма, близкая к брату губернатора Тульской области, оспаривает продажу ТЦ — Она не смогла подать заявку на участие в торгах на покупку комплекса "На Беговой" — Компания "Лидстрит" требует признать недействительными торги по продаже прав требования Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к фирме "Альфагарант", обеспечением по которым выступал торговый центр "На Беговой" на Хорошевском шоссе.

— "АвтоВАЗ" увеличил долю на падающем рынке — В 2020 году продажи автоконцерна поддержит новая модель — Niva — В 2019 г. в России было продано 362 356 автомобилей марки Lada – это на 0,6% больше, чем годом ранее.

— Роспотребнадзор не готов отпустить контроль за приготовлением еды в кафе — Предложенные СанПиНы незначительно отличаются от старой версии — Роспотребнадзор представил доработанную версию СанПиНов для заведений общественного питания.

— "Медси" Владимира Евтушенкова приобрела первую клинику за два года — Группа выкупила медицинское учреждение у фонда Андрея Якунина и партнеров — рупнейшая в России сеть частных клиник "Медси", входящая в АФК "Система", приобрела ООО "Клиника на Петроградской стороне", сообщил представитель "Медси".

— "Аэрофлот" изменил время рейсов в Тегеран по совету МИД России — Но саму рекомендацию не летать ночью авиакомпании считают абсурдной — Министерство иностранных дел рекомендовало "Аэрофлоту" не летать в Тегеран в ночное время суток, рассказали два человека, близкие к группе "Аэрофлот".

— Лекарства, нефть, палладий: на чем зарабатывали и теряли инвесторы в 2019 году — "Ведомости" подсчитали, чем обернулись рублевые вложения в различные активы — Минувший год оказался на редкость удачным для рублевых инвестиций.

— Что мешает увольнять некомпетентных начальников — Пять стереотипов, из-за которых высшие руководители компаний не могут принять нужное решение — Не многие решения даются топ-менеджерам так же тяжело, как увольнение кого-то из их команды.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Код кадастра — Глава Росреестра: кадастровую цену участков и домов пересчитают в пользу владельцев — Руководитель Росреестра, заместитель министра экономического развития Виктория Абрамченко представила читателям "Российской газеты" важные изменения в законе, которые коснутся кошелька каждой семьи.

— Койке место — Пациенты получат сложное лечение вне зависимости от возраста — "Пожилые граждане как получали высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), так и будут ее получать".

— Вот и поговорили — Сотовые операторы повысили цены на свои услуги — 630 рублей вместо 500 с 13 января будут платить абоненты "Мегафона" с подключенным тарифным планом "Все включено М".

— То в жар, то в холод — Климат в России теплеет в два раза быстрее, чем в мире. Как это отразится на нашей жизни и экономике — Почему наша страна теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на планете, "Российской газете" рассказали сотрудники отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.

— Алименты 18+- Верховный суд рассказал, как взыскать долги по алиментам на выросших детей — Важное решение Верховного суда РФ должно заинтересовать многих из-за остроты темы: взыскание алиментов.

— Лечить без страха — Владимир Путин поручил освободить медиков от уголовных мер за неумышленную утрату лекарств — Глава государства поручил заняться развитием паллиативной помощи, освободить медиков от уголовной ответственности за неумышленную утрату лекарств, а также обеспечить калининградцам доступные перелеты по стране.

— Портфель для сессии — Вячеслав Володин рассказал об изменениях в работе депутатов — В Госдуме во вторник открывается весенняя сессия, которая продлится до начала августа.

— Капитал ищет выход — Правительство может выкупить у ЦБ часть акций Сбербанка и продать инвесторам — Правительство может выкупить пакет акций Сбербанка, принадлежащий Банку России, а после этого — продать его инвесторам, допустил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Станет явным — КС разрешил выдавать родственникам документы с врачебной тайной — Конституционный суд РФ обязал российских законодателей прописать порядок предоставления родственникам умершего сведений, составляющих медицинскую тайну.

— Предупрежден, чтобы одумался — Арестантов СИЗО предостерегут от совершения новых преступлений — Фигурантов уголовных дел, заключенных по решению суда в следственный изолятор, а также уже осужденных, но еще не покинувших стены СИЗО граждан тюремщики смогут урезонивать, чтобы те не совершили новых преступлений.

— Свобода слова "правда" — Дмитрий Медведев вручил премии правительства в области СМИ — В День российской печати обозреватель отдела культуры "Российской газеты" Валерий Кичин получил из рук премьер-министра Дмитрия Медведева диплом лауреата премии правительства 2019 года в области средств массовой информации.

— Опасность заметят издалека — Войска оснащают новыми приборами химразведки — В российскую армию начали массово поставлять новейшие приборы радиационной, химической и биологической защиты.

— Декреты канут в Лету — Кабмин отменил свыше 1200 устаревших актов советской эпохи — Правительство проделало две трети работы для отмены устаревших нормативных актов советской эпохи в рамках "регуляторной гильотины".

— Шоу маст гоу — Политический год начался с вопроса: будет "война Ирана с США" или нет — Парламент Ирана объявил всех американских военных "террористами", проработаны "13 вариантов" ответа, и самый слабый из них станет для США "худшим кошмаром в Истории".

— Добавьте колорита — Как местные традиции вписываются в благоустройство городов — Более 14 тысяч парков, скверов и дворов было благоустроено в России в 2019 году, по данным Минстроя.

— Поджог на три миллиона — Мошенники пытались получить обманом дорогую страховку — Схема аферы была стара, как сама система страхования. Мошенники "всего лишь" умышленно уничтожили застрахованное имущество.

— Миллиард взяли под арест — Суд арестовал деньги Абызова — Басманный районный суд столицы в понедельник в третий раз наложил обеспечительный арест на недвижимое имущество, денежные средства и ценные бумаги на общую сумму свыше одного миллиарда рублей, принадлежащие бывшему министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову.

— Не поздоровится — Когда в больницу придет проверка — Минздрав подготовил список индикаторов риска, которые могут стать основанием для проверки медучреждения Росздравнадзором.

— Очереди просят разойтись — Льготные авиабилеты могут начать продавать онлайн — Льготникам не придется выстаивать многочасовые очереди, если субсидированные авиабилеты начнут продавать онлайн, считают в Общероссийском объединении пассажиров.

— Маткапиталу облегчат смену банка — Семьям с детьми станет проще рефинансировать ипотеку — Семьям, купившим жилье по ипотеке и с использованием материнского капитала, будет проще перекредитоваться по более низкой ставке.

— Труба ждет у моря погоды — Когда возобновится строительство "Северного потока-2" — Начало строительства финальной части газопровода "Северный поток-2" откладывается, хотя в успешном завершении проекта нет сомнений даже у его противников.

— Телепортация с печатью — Граждане начали активно обращаться к нотариусам для мгновенной передачи документов — Новая практика: граждане все чаще стали прибегать к мгновенной передаче документов из города в город через нотариусов.

— В полной готовности — Таманскую дивизию подняли по тревоге — В понедельник прикрывающую подступы к Москве 2-ю гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию подняли по тревоге.

— Великолепная "семерка"- Компания Microsoft "отключает" одну из популярных версий Windows — Во вторник, 14 января 2020 года, истекает срок поддержки операционной системы Windows 7, выпущенной в далеком 2009 году, то есть более десяти лет назад.

— Погорели на паспортах — Офицеров ФСБ отправили в колонию за нелегальных мигрантов — Второй западный окружной военный суд приговорил двоих сотрудников ФСБ и офицера МВД к срокам от 7 до 11 лет за организацию постановки на учет нелегальных мигрантов.

— Без особого порядка — Начался новый процесс над главбухом "Седьмой студии" — В Мещанском районном суде Москвы начался процесс на общих основаниях по делу о мошенничестве бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой.

— Авианосец родом из СССР — Советские чертежи используют при строительстве новейшего корабля — При постройке первого российского атомного авианосца судостроители планируют использовать разработки времен СССР.

— Дело сдвинулось — Задержавшие Голунова полицейские превысили полномочия — В понедельник выяснилось, по какой статье Уголовного кодекса РФ расследуют дело в отношении полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова якобы за хранение наркотиков.

— Не тому обучила — Директор частной школы наняла бывших учеников для убийства жены любовника — Жуткое преступление было совершено в столице в начале этого года на почве ревности. 35-летняя дама, к слову, работавшая директором одной из частных школ на юге столицы, заказала убийство супруги своего любовника.

— Есть прогресс — Главы МИД России и Турции сообщили, что по итогам внутриливийских переговоров стороны договорились соблюдать перемирие — В понедельник Москва выступила в качестве важной международной площадки для переговоров лидеров двух противоборствующих сторон в Ливии — командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром и главой правительства национального согласия (ПНС) этой страны Фаизом Сараджем.

— У Абхазии появился и.о. президента — В понедельник практически завершился политический кризис в Абхазии: парламент — Народное собрание — принял добровольную отставку президента Рауля Хаджимбы и вице-президента Аслана Барцица — Исполнять обязанности главы государства до назначенных на 22 марта повторных президентских выборов поручено премьеру, 66-летнему Валерию Бганбе.

— Немецкие политики под прицелом — В Германии в 2019 году заметно выросло число преступлений в отношении политиков и чиновников — Особую тревогу вызывает статистика в бывших восточногерманских землях.

— Кто теперь поверит Америке — Убив генерала Сулеймани, Трамп добил ядерную сделку с Ираном — 20 января главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза обсудят, можно ли реанимировать ядерное соглашение с Ираном.

— Признак номера — Госавтоинспекция разъяснила, когда грозит наказание за управление машиной без номеров — С 1 января вступил в силу закон о регистрации транспортных средств.

— Коррида по-сельски — Хозяин быка, помявшего две машины, заплатил за ущерб — В Вологодской области суд заставил хозяина негостеприимного быка заплатить за ущерб, причиненный машинам приезжих.

— Подкоп под пирамиду — Полиция предложила варианты борьбы с мошенниками в сфере микрофинансирования — МВД предупреждает: новые способы мошенничества придумали аферисты, оперирующие в финансовой сфере.

— Розовая ветка приближается — В 2020 году в столице планируется открыть девять новых станций подземки — Столица не снижает темпов прокладки метро, по которым она сейчас конкурирует только с Китаем — мировым лидером в транспортном строительстве.

— Каждому по паре — На Ярославском направлении МЖД станет больше поездов — На участке Москва — Мытищи Ярославского направления Московской железной дороги введен пятый главный путь.

— Будьте, бобры — Как животные восприняли работы на Яузе — Во время благоустройства парка реки Яуза на северо-востоке столицы в соцсетях разгорелся скандал, мол, бобров выселяют с исконной территории, чтобы построить здесь пешеходный мост.

— Зарыли никотин — Горы снюса уничтожены в Свердловской области — Первая партия изъятых "никотиновых подушечек", более известных под названием "снюс", уничтожена на полигоне бытовых отходов под Екатеринбургом.

— Печь, колодец и миллион — Вакансия педагога начальных классов в селе Большая Тихая вошла в программу "Земский учитель" — "Российская газета" продолжает искать педагога в это отдаленное алтайское село, где без учителя школа просто не работает.

— Смайликом не отделаешься — Обращения жителей Якутии в соцсетях приравняли к официальным запросам — Обращения, жалобы и предложения граждан, поступившие через официальные страницы главы и членов правительства Якутии в соцсетях, отныне будут рассматриваться как официальные запросы.

— Осетр в колбе — В Казани научились выращивать конину и осетрину — Казанские ученые намерены наладить производство искусственного мяса и рыбы. Об этом "РГ" рассказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

— "Меркурий" в чудо не верит — Некачественная молочка в детсадах и больницах Самарской области составила 72 процента — Управление Россельхознадзора по Самарской области обнародовало нелицеприятные результаты мониторинга молочной продукции в регионе за прошлый год.

— Сказка на ощупь — В Поморье покажут спектакль-невидимку — В городе Каргополе Архангельской области ставят инклюзивный спектакль-невидимку "Снежная королева", который позволит обычным зрителям оказаться в мире незрячих людей.

— Собянин рассказал о строительстве нового путепровода через МЦК — Строительство нового путепровода через пути МЦК, по которому автомобилисты в будущем смогут выехать на Юго-Восточную хорду, завершится через несколько месяцев — По его словам, в столице реконструируются старые железнодорожные пути и строятся новые.

— Метла с престижем — В Ялте дворников сделают квартальными надзирателями — Власти Ялты захотели добиться чистоты курортного города через повышение престижа профессии дворника.

— "Восток" — дело тонкое — Россия создает современную базу в Антарктиде — В 2020 году исполняется два столетия со дня открытия Антарктиды нашими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

— Внутри материка — Научные исследования в Антарктике — основной инструмент обеспечения геополитических интересов России на шестом континенте — Всего российских станций в Антарктиде десять, пять из которых — действующие, пять — законсервированы.

— Физик со скрипкой — Ректор МФТИ Николай Кудрявцев: Чем больше студент развит гуманитарно, тем он эффективнее как ученый — Как сегодня готовят физиков и инженеров будущего, за которыми уже со второго курса выстраивается очередь из работодателей.

— Диплом без границ — Московский университет расширяет сеть филиалов — В наступившем году в городе Ош Киргизии должен распахнуть двери очередной филиал МГУ. По словам ректора Виктора Садовничего, сначала откроют три факультета — математический, геологический и русской филологии.

— Право на вуз — Для подготовки выделено 2 тысячи бюджетных мест — Вступил в силу порядок приема граждан на подготовительные отделения вузов, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования.

— Трансплантация — шанс на вторую жизнь — Тема с главным трансплантологом Минздрава России Сергеем Готье — Операций по трансплантации органов у нас делают в десять раз меньше, чем требуется.

— "Зеленая" угроза — Полиция Британии приравняла экоактивистов к экстремистам — Британская полиция причислила экодвижение Extinction Rebellion (XR) к экстремистским идеологиям наряду с запрещенными в стране группировками нацистов и исламистских радикалов.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Три года в доме: в России могут изменить условия труда в вузах — Университеты заставят заключать трехлетние договоры со штатными преподавателями — Контракты с преподавателями вузов предлагают заключать на срок не менее трех лет.

— Гильотина для мигрантов: в РФ хотят отменить плановые проверки гастарбайтеров — Кабмин готов упросить российским предпринимателям трудоустройство иностранцев — Предприятия, привлекающие на работу мигрантов, предложили освободить от плановых проверок.

— Пластика жанра: аккумуляторы научились делать миниатюрными и гибкими — Благодаря новым батареям смартфоны можно будет сворачивать в трубочку — Сверхтонкие электроды для литиевых аккумуляторов позволят создавать мобильные телефоны, способные изгибаться в любом месте и направлении.

— С этим надо перестать: Хафтар примет решение до 10:00 — Переговоры Тобрука и Триполи в Москве могут окончиться без подписания договора — всё зависит от командующего Ливийской национальной армией — Фельдмаршал Халифа Хафтар объявит о своём решении по поводу московского договора о ливийском урегулировании к 10 утра 14 января.

— Банкрота вирус: число несостоятельных россиян резко выросло — На 100 тыс. населения приходится 47 граждан, неспособных платить по своим долгам — Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных "Федресурса", с которыми ознакомились "Известия".

— А бизнес ныне там: с помощью интернет-платформы решили девять вопросов — По 30% жалоб предпринимателей на силовиков зафиксировали просрочку — За два месяца существования цифровой платформы "Забизнес.рф" статус решенных присвоили девяти жалобам из почти 600.

— Коньякам здесь не место: бизнес просит не допустить их переименования — Техрегламент ЕАЭС ставит под угрозу возможность писать традиционное название крепкого напитка на этикетке — Уже через год с прилавков магазинов может исчезнуть коньяк, опасаются производители спиртного. Поэтому они предложили изменить новое определение напитка в техническом регламенте "О безопасности алкогольной продукции".

— Зима неблизко: новые температурные рекорды ожидаются уже 16 января — За "жаркими" январем и февралем последуют теплые март и апрель — Аномально теплая зима еще удивит россиян новыми температурными рекордами, сообщили "Известиям" метеорологи.

— Ход котом: Минтранс отказался упрощать правила авиаперевозки питомцев — Пухлых домашних животных придется сдавать в багаж — Российские нормы перевозки животных в самолетах останутся без изменений.

— Сим-карта бита: найден способ легализации eSIM в России — Бизнес предложил внедрить сотовые подключения без покупки чипов и посещения салонов связи — Бизнес предложил Минкомсвязи внести в отраслевое законодательство изменения, легализующие использование виртуальных SIM-карт (eSIM).

— В ожидании варваров: заброшенные бункеры на Тайване — Огневые точки строились на случай вторжения коммунистов — Отношения между КНР и Тайванем, который в Пекине уже более 70 лет считают своей мятежной провинцией, и сегодня оставляют желать лучшего.

— Курс на сервер: работе с отечественным ПО уже обучают в 80 центрах — Специалистов по российской операционной системе начали готовить в крупнейших вузах страны — Россия сделала важный шаг в IT-импортозамещении, призванный повысить уровень информационной безопасности.

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