С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области во вторник отложил на 18 февраля рассмотрение иска о взыскании с городских властей около 48 миллионов рублей убытков в пользу компании "Театр песни", которой администрация Петербурга ранее отказала в предоставлении земельного участка под культурно-деловой комплекс, задуманный Аллой Пугачевой с партнерами.

"Информация о принятом судебном акте – об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания – 18 февраля 2020 года 14.40 мск", — сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие"

Причина переноса слушаний, которые начались в сентябре, пока не уточняется.

Согласно материалам дела, истец настаивает на взыскании с городского комитета имущественных отношений убытков в размере 47,9 миллиона рублей.

В январе-октябре "Театр песни" проиграл в судах трех инстанций спор с комитетом по инвестициям Петербурга с требованием отмены распоряжения этого ведомства от 10 сентября 2018 года, в соответствии с которым "Театру песни" отказали в предоставлении без проведения торгов земельного участка на Новосмоленской набережной в муниципальном округе "Остров декабристов". Как установил арбитраж, спорный участок предназначен для размещения планируемого тоннельного коллектора, и его предоставление в аренду для строительства культурно-делового комплекса "невозможно".

Сейчас девелопер оспаривает этот вердикт в Верховном суде РФ.

В ноябре 2018 года гендиректор компании "Театр песни" Юрий Голованов оценивал в 120-130 миллионов рублей затраты на реализацию проекта с 2011 года, включая стоимость аренды участка под строительство, а также расходы на подготовку и корректировку проекта с учетом проведения экспертиз.

Тогда Голованов утверждал, что компания не отказывается от планов строительства культурно-делового комплекса на Васильевском острове. Этот проект был задуман более семи лет назад как "Театр песни Аллы Пугачевой" и тогда предполагал создание культурно-делового комплекса, включающего зал-трансформер. В его составе планировалось возведение 40 тысяч квадратных метров выставочных площадей с гостиницами, ресторанами, кинотеатром и апартаментами. Проект оценивался в 400 миллионов долларов.

Согласно информации на портале rusprofile.ru, где собраны данные об учредителях юридических лиц РФ, в настоящее время участниками ООО "Театр песни" выступают глава музыкальной корпорации PMI Евгений Финкельштейн и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте. Ранее одним из учредителей была сама Пугачева с 17-процентной долей, но, по словам Голованова, она "уже давно" вышла из состава участников компании.