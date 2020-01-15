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КОММЕРСАНТ

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— Торжество продажной политики — Китай временно капитулирует в торговой войне с США — К подписанию временного, на два года, торгового соглашения США и Китая, которое должно состояться сегодня, готово все.

— Без права и лева — Депутат Липецкого облсовета объявил о создании партии регионов — Депутат Липецкого областного парламента, координатор регионального отделения "Открытой России" Олег Хомутинников подал заявку в Минюст на регистрацию Федеративной партии.

— Без Винды виноватые — Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам — Отмена технической поддержки операционных систем Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьезной проблемой для российских банков: нормативные документы относят работу с программами без техподдержки к нарушениям информационной безопасности.

— ТВ замотало перемотку — Операторы отключили сервисы управления просмотром для 20 общедоступных каналов — Крупнейшие российские операторы платного ТВ по требованию "Национальной Медиа Группы" (НМГ) и "Газпром-медиа" (ГПМ) отключили для 20 общедоступных телеканалов интерактивные сервисы по управлению просмотром — к ним относятся возможности просмотра архивов передач, перемотки и паузы.

— Счетная палата примеряется к стратегическому аудиту — Ведомство хочет не констатировать, а решать проблемы — Задачей Счетной палаты должен стать постепенный переход от финансового контроля к системной донастройке госуправления, заявил во вторник ее глава Алексей Кудрин на расширенной коллегии, посвященной 25-летию ведомства.

— Борьба с бедностью себе дороже — Обнуление ставки НДФЛ для малоимущих сократит бюджеты регионов — Регионы потеряют до 300 млрд руб. в случае, если власти одобрят обнуление ставки подоходного налога для малоимущих, посчитали в рейтинговом агентстве АКРА.

— Закон несварения энергии — Политика энергоэффективности по-прежнему не удается российским властям — Минэкономики во второй раз после передачи соответствующих полномочий от Минэнерго подготовило ежегодный госдоклад о сбережении и эффективности потребления энергии в РФ.

— "Гражданской инициативе" дали три месяца на исправление — Верховный суд приостановил деятельность партии Дмитрия Гудкова — Верховный суд во вторник удовлетворил требование Минюста приостановить деятельность партии "Гражданская инициатива" (она же незарегистрированная Партия перемен) на три месяца.

— Некоторые регионы равнее — В Госдуме решили не менять систему выборов в городах федерального значения — Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал отклонить законопроект сенатора Владимира Лукина, предлагавшего избирать 25% депутатов заксобраний Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по партийным спискам.

— За московскими детьми присмотрит пионервожатая — Ольга Ярославская назначена новым детским омбудсменом — Экс-депутат Мосгордумы от провластной фракции "Моя Москва" Ольга Ярославская назначена уполномоченным по правам ребенка в Москве.

— "Худшее не сбылось" — Социологи ВЦИОМа отмечают у россиян недостаток оптимизма — Почти половина россиян негативно оценивают жизнь в стране.

— Следствие взломало игры — Закончено уголовное дело крупнейшей сети подпольных казино — Как стало известно "Ъ", Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве завершило расследование уголовного дела об организации крупнейшей в истории современной России сети подпольных казино.

— Прокуроров послали в лес — Юрий Чайка и Валентина Матвиенко поставили задачи надзорному ведомству — В Генпрокуратуре вчера отметили 298-летие главного надзорного органа страны.

— Медсанчасть постигла та же медсанучасть — Выявлены новые хищения при строительстве объектов космодрома Восточный — Очередной эпизод хищения бюджетных средств при строительстве космодрома Восточный выявил Следственный комитет России.

— Россиянам раздадут кусочки нацпарков — Сенаторы намерены защитить права проживающих в них граждан — В Совете федерации хотят защитить права граждан, проживающих на территории национальных парков.

— Толстого кота предлагают вписать в авиационные правила — В Минтрансе готовы пересмотреть порядок перевозки животных и ручной клади в полетах — Определить минимальные габариты по сумме трех измерений ручной клади в Федеральных авиационных правилах (ФАП), а при провозе животных на борту установить, что эти размеры должны быть не менее 115 см и 8 кг по весу.

— Родители готовы забрать из роддома пятилетнюю дочь — Перед судом по иску о лишении родительских прав адвокат матери заявила, что семье не хватает выписного эпикриза — Пресненский суд готовится рассматривать иск столичной опеки об ограничении прав родителей пятилетней девочки, которую с рождения не забирают из элитного перинатального центра "Мать и дитя".

— Липецких врачей переливают в порожнее — Медиков с закрытой станции переливания крови пригласили в трактористы — Администрация Липецкой области приняла решение закрыть единственный филиал региональной станции переливания крови в Ельце — втором по величине городе области.

— Сергей Лавров посетил остров во всеоружии — Москва хочет развивать со Шри-Ланкой военно-техническое сотрудничество — Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во вторник побывал на Шри-Ланке, острове в Южной Азии, где в 1972 году началась его дипломатическая карьера.

— Хафтар жжот — Ливийский фельдмаршал не сдался в Москве и решил повоевать еще неделю — до Берлина — Москва не теряет надежды добиться прогресса в урегулировании конфликта в Ливии до запланированной на 19 января международной конференции в Берлине.

— Энергетикам подправят модернизацию — Итоги отбора проектов для программы могут быть пересмотрены — "Татэнерго" может получить еще один шанс попасть в программу модернизации старых ТЭС со вторым энергоблоком Заинской ГРЭС на 850 МВт.

— Двигатель внутреннего подорожания — Рост экспорта может поднять цены на бензин — В отличие от прошлого года, на старте 2020 года стоимость топлива на АЗС практически не изменилась, прибавив лишь 0,1%.

— Ритейлеры приземлились в аэропортах — Продуктовые магазины потеснят общепит — Активное развитие в продуктовом ритейле сегмента готовой еды стимулирует их выходить в локации, более привычные для общепита – например, в аэропорты.

— Евробонды широкого выбора — Российские эмитенты начали год с быстрого старта — С первых рабочих дней нового года российские эмитенты начали активно выходить на внешние рынки заимствований.

— Не маркетплейс красит человека — Полномочия руководителей профильных департаментов ЦБ пересмотрят — ЦБ проводит перераспределение полномочий между начальниками департаментов.

— Генеральный автограф — На договорах о переводе накоплений клиента придется расписываться главам НПФ — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в этом году столкнулись с новым препятствием при проведении переходной кампании.

— МТС-банк выходит на связь с деньгами — Мобильный оператор вложит в него 5 млрд рублей — МТС, которая осталась единственным крупным акционером МТС-банка, выкупит допэмиссию акций кредитной организации на 5 млрд руб.

— Авторынок не вывозит скидку — Игроки больше не могут самостоятельно поддерживать спрос — Спрос на российском авторынке в 2019 году упал впервые после кризиса 2013-2014 годов, и участники рынка уже не смогут улучшить ситуацию своими силами, считают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

— Грузы ушли в минус от теплой зимы — ОАО РЖД ждет падения погрузки в январе на 3,3% — ОАО РЖД ожидает значительного снижения погрузки по итогам января: минус 3,3% к тому же месяцу 2019 года.

— Xiaomi настроили на "Яндекс.Станцию" — Для умных устройств нашли нового дистрибутора — "Яндекс" нашел нового партнера по поставке устройств в розничные сети.

— Свиноводы проели доходы — Выручка в секторе перестала расти — На российском свиноводческом рынке намечается первый кризис перепроизводства.

— "Большевик" ушел от ареста — Совладелец ПИК Сергей Гордеев проиграл спор с Борисом Минцем — Структуре O1 Group Бориса Минца удалось снять арест с акций компаний, владеющих 50,1% долей бывшей кондитерской фабрики "Большевик".

— Golama не везет — Сервис доставки продуктов закрылся из-за нехватки средств — Один из крупнейших проектов на рынке доставки еды из магазинов Golama объявил о закрытии.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Россия планирует ограничить экспорт зерна — Предлагается разрешить вывезти из страны не более 20 млн т до лета — Россия может ввести квоту на экспорт зерна – Такое ограничение предлагается в подготовленном Минсельхозом проекте постановления правительства, с которым ознакомились "Ведомости".

— Давосский форум опубликовал манифест для бизнеса — От России же хотят услышать, что ей важнее – геополитика или своя экономика — Главной темой Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе станет формирование капитализма для всех заинтересованных сторон (stakeholder capitalism); он необходим для поиска ответов на самые сложные вызовы в сегодняшнем мире – от разногласий в обществе, вызванных имущественным неравенством и политическими расколами, до климатического кризиса.

— Решение Европейского суда по второму делу ЮКОСа оказалось неожиданным — Политики в приговоре не нашли, но увидели нарушение гражданского закона — ЕСПЧ не нашел политики во втором деле ЮКОСа, но признал, что права заявителей на справедливый суд были нарушены.

— Новые канадские сепаратисты надеются повторить успех старых — Партия Wexit Canada выступает за суверенитет богатых западных провинций — Центризбирком Канады в конце прошлой недели зарегистрировал партию Wexit Canada, позаимствовавшую модель названия у Brexit.

— Срыв московских переговоров о перемирии в Ливии может помешать конференции в Берлине — Фельдмаршалу Халифе Хафтару потребовались консультации — Во вторник командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, участвовавший накануне в межливийских переговорах при посредничестве России и Турции, покинул Москву без подписания с правительством национального согласия (ПНС) соглашения о прекращении боевых действий в Ливии.

— Что дает предварительное торговое соглашение США и Китая — Оно не решит их разногласия, но будет удобным для обеих сторон — Высокопоставленные лица США и Китая в среду, 15 января, собираются подписать предварительное торговое соглашение в Вашингтоне.

— В России в начале года растут цены на бензин и дизель — Топливо в среднем по стране подорожало на 0,2% — С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.

— Продажи автомобилей в России продолжат падать в 2020 году — АЕБ ждет снижения на 2,1%, дилеры настроены более мрачно — В 2020 г. падение российского авторынка продолжится, прогноз продаж – около 1,72 млн машин, на 2,1% меньше, чем в 2019 г.

— Минпромторг предлагает снизить ориентир по доле отечественных лекарств в потреблении — Сказываются их более низкие цены и специфика госрегулирования в России — В 2020 г. доля отечественных лекарств на российском рынке предполагалась 50%-ной – такой показатель был зафиксирован в государственной программе 2014 г. под названием "Развитие медицинской и фармацевтической промышленности", подготовленной в Минпромторге.

— Белоруссия ищет замену российской нефти — Страна уже давно пытается закупать сырье в других странах, но выходит дороже — Белоруссия направила коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии, заявил во вторник первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

— ОСАГО подешевело благодаря либерализации тарифов — В среднем полисы стали дешевле почти на 300 рублей — В 2019 г. средняя цена полиса ОСАГО снизилась на 5%, приблизившись к уровню 2015 г., – с 5718 до 5434 руб., сообщил Российский союз страховщиков (РСА).

— "Ростелеком" получил 18% Фонда развития интернет-инициатив — ФРИИ оценен в 5,4 млрд рублей – меньше, чем в него было вложено — Дочерняя компания "Ростелекома" "Баштелекоминвест" стала владельцем 18,36% инвестиционной структуры Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) – "ФРИИ инвеста".

— Чем грозит Елене Батуриной противостояние с А1 Михаила Фридмана — Недавняя смерть Юрия Лужкова существенно ослабила позиции бывшей владелицы "Интеко" — У вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной появился очень опасный соперник – А1 Михаила Фридмана и его партнеров.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Кто вне закона? Никто — Александр Бастрыкин предложил ограничить права лицам особого статуса — Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал читателям "Российской газеты" о расследовании самых громких преступлений последнего времени.

— Не жалейте академиков — Президент РАН Александр Сергеев: Надо вернуть нам право заниматься наукой — Как изменится состав Комиссии по противодействию фальсификации научных исследований РАН? 100 тысяч рублей — плата за звание академика или за работу? Почему, несмотря на поддержку Совбеза, в академии не могут создать центр стратегического прогнозирования? Об этом и многом другом корреспондент "РГ" беседует с президентом РАН Александром Сергеевым.

— Главное — за кадром — Максим Топилин о повышении зарплаты, роботах и росте рождаемости — Только в трех регионах за 10 месяцев прошлого года выросла рождаемость.

— Задачи для всех — В среду Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию — В среду в полдень президент выступит с посланием Федеральному собранию в выставочном зале "Манеж".

— Аудиторы нашли цель — Счетная палата займется анализом бедности — Счетная палата расширит контроль за эффективностью расходования государственных средств, но и будет активнее участвовать в решении социальных проблем, сообщил руководитель контрольного ведомства Алексей Кудрин.

— Войдут в историю — Приоритетом для Госдумы станет защита памяти о войне — В Госдуме открылась весенняя сессия. В приоритете, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, будет реализация послания президента, а также защита истории от фальсификаций, чем парламентарии займутся на международной арене.

— Юбилей проверки — Владимир Путин призвал Счетную палату контролировать нацпроекты — Президент поздравил сотрудников Счетной палаты с юбилеем — 25-летием ведомства.

— Медицина просит рубля — Дмитрий Медведев просит регионы заниматься состоянием поликлиник — В первичном звене здравоохранения необходимо обратить внимание на состояние поликлиник и центральных районных больниц, указал регионам премьер-министр Дмитрий Медведев.

— В поиске замов — Верховный суд РФ объявил о важных вакансиях — Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакансий на должности заместителей председателя Верховного суда РФ.

— Предложено освободить — Проект амнистии поступил в профильный комитет Госдумы — Проект постановления Госдумы "Об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" во вторник поступил в профильный комитет нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству.

— А теперь о главном — Евгений Ревенко комментирует публикацию "Российской газеты" "Урюпинская правда" — Резонанс на нашу публикацию "Урюпинская правда" (13.01.20) об увольнении главного редактора районной газеты оказался очень мощным.

— Взяться за разум — Эксперты настаивают на скорейшей разработке этического кодекса "поведения" искусственного интеллекта — Человечество уже не повернет назад и не откажется от технологии искусственного интеллекта.

— Хлеб просит масла — Какие продукты подорожали в России больше всего — В тройку самых подорожавших продуктов по итогам 2019 года, по данным Росстата, вошли крупы, прибавившие 15%, сливочное масло (10%) и хлеб (6%).

— Четыре дня на проверку — Британцы инспектируют танковый полк на юге России — Группа британских офицеров четыре дня будет колесить по городку, полигону и другим объектам 68-го танкового полка Южного военного округа, штаб которого находится в поселке Персиановский Ростовской области.

— Увидеть Коломбо по-новому — Пресса Шри-Ланки опубликовала статью бывшего стажера посольства России в Цейлоне Сергея Лаврова — Россия поставляла и готова продолжать поставлять армии Шри-Ланки оружие, которое ей требуется, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в Коломбо по итогам переговоров со своим ланкийским коллегой Динешем Гунаварденой.

— Добавят полномочий — Юрий Чайка поздравил прокуроров и подвел итоги работы за год — После вмешательства прокуроров полумиллиону работников по всей России было выплачено более 20 млрд рублей долгов по зарплате.

— Строили — не построили — КС запретил требовать возврата субсидии на жилье с добросовестных граждан — Конституционный суд РФ освободил жительницу Ростовской области Марину Алисову от финансового долга перед государством.

— Всходит квота — Минсельхоз планирует ограничить экспорт зерна — Минсельхоз подготовил проект постановления правительства, определяющий действие ограничительного механизма в виде нетарифного квотирования экспорта зерна.

— Вот это номер! — Изменил ли новый закон о хостелах гостиничный рынок — Что изменилось в работе мини-отелей после принятия закона о запрете хостелов в многоквартирных домах? Вызвал ли он массовый уход хостельеров в тень? Как скажется это в пик туристического сезона? Собкоры "РГ" выясняли ситуацию в ряде городов.

— Миллионер у доски — В Пензе объявили конкурс для желающих работать в сельских школах — Впервые конкурсный отбор устроили на вакансии в отдаленных школах Пензенской области.

— Ледяной быт — В Иркутске несколько семей живут в аварийном общежитии — СУ СК РФ по Иркутской области приступило к доследственной проверке находящегося в аварийном состоянии общежития Иркутского авиационного училища, где в жутких условиях живут семьи с детьми. Поводом для ее проведения стали публикации в СМИ.

— Вынужденный приют — Начался процесс по иску к родителям, которые шестой год не забирают ребенка из роддома — В Пресненском райсуде Москвы во вторник прошла досудебная подготовка по делу родителей, чья пятилетняя дочь с рождения живет в больничной палате.

— Под январским дождем — Петр Бирюков: Теплая зима в Москве. Не слишком ли жарким будет лето?— Половина января уже позади, а в столице все еще зеленые газоны — даже тонким слоем снега не припорошены.

— ГАИ знаков не дает — Госавтоинспекция напоминает, что ездить без знаков теперь запрещено — Госавтоинспекция дала важное разъяснение в связи с вступлением в силу с 1 января закона о регистрации.

— Садитесь ближе — Осужденные получат шанс отбывать срок рядом с домом — Госдума готовит ко второму чтению проект поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, дающий право осужденным просить о переводе в колонию ближе к дому.

— Крутой замес — Поддельный энергетик мог отравить тысячи человек — Мошенники в Тульской области создали полный цикл промышленного производства весьма популярного среди молодежи тонизирующего напитка — так называемого энергетика, причем с поддельной товарной маркой.

— Шпион прилетел — Дрон-разведчик США засекли у наших границ — Средства ПВО, прикрывающие воздушное пространство России на северо-западном направлении, зафиксировали первый в этом году разведывательный рейд вблизи наших границ стратегического разведывательного беспилотника США RQ-4A Global Hawk.

— Экспертиза на заказ — Создается реестр экспертных учреждений — Вопрос, а где найти нужного эксперта, скоро потеряет для граждан всякую актуальность.

— Месяц закрытых дверей — Торговым центрам грозит закрытие на 30 дней за нарушения противопожарных правил — Правительственная комиссия РФ по законопроектной деятельности рассмотрела проект, который грозит санкциями торговым центрам за пренебрежение нормами противопожарной безопасности.

— Приглашен на допрос — Журналиста Ивана Голунова признали потерпевшим — Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий, расследуемому в отношении бывших полицейских.

— Урсула заметает следы — Зачем экс-министр обороны Германии стерла все сообщения со служебного телефона — Над главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен нависла тень скандала.

— Прорыва ждать не стоит — Конференция в Берлине по Ливии может не состояться — Прошедшие в Москве переговоры между командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и главой правительства национального согласия этой страны Фаейзом Сараджем стали важным этапом на пути урегулирования конфликта, несмотря на внешне противоречивые результаты.

— Следствие доведут до конца — В Иране арестованы подозреваемые в крушении "Боинга" украинских авиалиний — Власти Ирана арестовали несколько подозреваемых по делу о недавней катастрофе самолета "Боинг-737-800" "Международных авиалиний Украины".

— Киев устал — Техногенные аварии стали обыденностью украинской столицы — В Киеве произошла одна из самых резонансных коммунальных аварий последних месяцев: на площади у крупнейшего торгово-развлекательного центра страны Ocean Plaza провалился асфальт из-за прорыва магистрального водопровода.

— Всем поровну — Еврокомиссия намерена ввести в ЕС зарплатный минимум — Еврокомиссия начала консультации о введении единого зарплатного минимума для всех стран ЕС.

— Входите, открыто — У москвичей появились электронные медкарты — На столичном портале mos.ru заработал новый сервис, открывающий пациентам городских поликлиник доступ к электронным медицинским картам.

— Гид в погонах — Приморье станет еще одним регионом, где появится своя туристическая полиция — Управление МВД России по Приморскому краю объявило о наборе желающих служить в специализированном взводе туристической полиции, который обеспечит безопасность гостей края.

— Министр в деревне — Ульяновские чиновники примерили на себя роли сельских старост и врачей — В Ульяновской области начались анонсированные в 2019 году стажировки региональных чиновников на селе. Программа стажировки, которой дали название "Своими глазами", была разработана региональным минсельхозом.

— Уроки на выселках — В Башкирии дети несколько месяцев учатся в мечети и сельском клубе — В Башкирии вместо новой школы, которая должна была распахнуть двери еще 1 сентября 2019 года, дети села Тупаково почти полгода ходят на уроки в клуб и мечеть.

— Лекцию читает киборг — Ассамблея "Здоровая Москва" приглашает всех желающих — Ассамблея "Здоровая Москва", которая открывается в четверг в 75-м павильоне ВДНХ, пройдет уже в 18-й раз.

— Территория "Иволги" — Что дал запуск Московских центральных диаметров и как они изменятся — Пятнадцать с половиной миллионов пассажиров перевезли Московские центральные диаметры с момента их запуска в ноябре 2019 года.

— Смех с мехом — Европейская зима в столице обрушила цены на теплые вещи — Меховые магазины Москвы опустели: на улице почти каждый день теплынь, шубы, полушубки и пуховики почти неактуальны. Торговцам остается только заманивать народ сумасшедшими скидками.

— Искусство — даром — Городские музеи объявили бесплатные дни — Стартовала первая в новом году "Музейная неделя" — поклонники "умного" досуга могут семь дней бесплатно ходить по музеям.

— К морю — в объезд — Между Краснодаром и Сочи временно отменили поезда — Сегодня в 13.00 из Краснодара в Сочи и в обратном направлении до 27 апреля 2020 года прекратят курсировать поезда.

— Банки держат дистанцию — Сеть банковских офисов вновь стала сокращаться — За 2019 год в России исчезли свыше 500 полноформатных банковских отделений (дополнительных офисов).

— Принимаем внутрь — Сжиженный газ отправят в удаленные регионы — Планы бурного развития индустрии сжиженного природного газа (СПГ) решено поддержать ростом его внутреннего потребления за счет увеличения малотоннажного производства.

— Лев и зрелища — Россельхознадзор присмотрит за животными в зоопарках, зоотеатрах и океанариумах — Правительство утвердило два постановления — о лицензировании океанариумов, зоопарков и цирков, а также требования по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Выбьют тур: в России ужесточают контроль продаж путевок — С 2021 года граждане смогут самостоятельно проверять добросовестность туристических агентств — Туристические агентства и операторов, работающих в России, обяжут использовать систему "Электронная путевка", чтобы граждане сами могли самостоятельно контролировать покупку туров.

— "Мы движемся в направлении систем платежей, альтернативных SWIFT" — Российский посол в Индии Николай Кудашев — о точках соприкосновения Москвы и Нью-Дели.

— Накопительный аффект: 70% россиян не верят в обеспеченную старость — Четверть населения старше 50 лет жалеет, что не откладывала на будущее — Собственные накопления не позволят комфортно жить в старости 72,8% россиян.

— Птица несчастья: атаковавший Европу грипп опасен для России — Пока случаев заражения человека не было, но вирус стремительно мутирует — России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8.

— Свод, да не тот: Минстрой утвердил новые правила для домов престарелых — Они сделают учреждения более комфортными, но документ требует доработки, считают эксперты — Дома престарелых станут более просторными и комфортными для проживающих.

— Камчатские сторожевые: новые БМП прикроют стратегические подлодки — Боевые машины способны поражать технику, живую силу и даже катера противника — Российские стратегические подводные ракетоносцы защитит новая бронетехника.

— Машинка на миллион: средний размер автокредита перешел новый рубеж — Пока шестизначные займы на транспортные средства берут в основном в Москве, регионы догонят столицу через несколько лет — Впервые в России средняя сумма автокредита перевалила за 1 млн рублей, однако пока это произошло только в Москве, зафиксировано в результатах исследования бюро кредитных историй "Эквифакс" (есть в распоряжении "Известий").

— Козырной "Ту": противолодочный самолет сделают на базе пассажирского — Определился кандидат на новую машину для морской авиации ВМФ РФ — Морскую авиацию усилят сверхдальними охотниками за "стальными акулами".

— Война и Ми: спецназ получит "летающий танк" — Транспортно-боевой вертолет сможет не только перевозить бойцов, но и поддержит их огнем — В нынешнем году российский спецназ получит настоящий "летающий танк" — уникальный боевой вертолет с индексом Ми-8АМТШ-ВН.

— Хафтарская подпись: согласится ли Тобрук на мир — Судьба московского договора прояснится в Берлине — Халифа Хафтар может продолжить наступление на Триполи, и силовой вариант для него по-прежнему остается предпочтительным. К такому выводу пришли опрошенные "Известиями" эксперты.

— Вначале будет слово: Госдума и Совфед ждут от президента новых задач — Доходы, медицина и обновление парламента — депутаты и сенаторы поделились ожиданиями от послания Федеральному собранию — В центре послания Владимира Путина Федеральному собранию будет человек и решение насущных социальных проблем.

— Контроль первого плана: почему Кудрина подключили к нацпроектам — Мониторить реализацию основных направлений развития страны главе Счетной палаты поручил президент — Счетная палата должна шире смотреть на проблемы, которыми она занимается.