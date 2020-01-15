МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в четверг обсудит поправки об ограничении применения к бизнесу 210 статьи УК за организацию ОПГ, сообщил РИА Новости глава комитета Василий Пискарев.

Ранее президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект об ограничении применения к предпринимателям статьи 210 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает наказание за организацию преступного сообщества.

Комитет по безопасности и противодействию коррупции является соисполнителем по законопроекту, профильный — комитет по госстроительству и законодательству.

"Принципиально важно обеспечить благоприятный микроклимат для развития экономики. И в частности, как можно быстрее реализовать инициативу по снижению рисков для ведения предпринимательской деятельности. Завтра на заседании комитета мы рассмотрим законопроект, который внес в Государственную думу президент Владимир Владимирович Путин", — заявил депутат.