БРЮССЕЛЬ, 15 янв /ПРАЙМ/. Переговоры о торговом договоре с Великобританией после Brexit могут начаться в конце февраля — начале марта, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Ирландии, которая транслируется службами ЕК.

"В итоге у нас есть около восьми месяцев на переговоры. Они начнутся в конце февраля — начале марта, и в конце года нужно будет как минимум 1-2 месяца для процесса ратификации", — сказала она.

При этом для начала таких переговоров странам Евросоюза необходимо согласовать соответствующий мандат.

Глава ЕК также отметила, что речь идет не только о торговых переговорах, но и о диалоге о многих других аспектах отношений страны и союза после их "развода".