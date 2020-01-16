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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— За налоги перед отечеством — Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным — Послание президента Владимира Путина, в котором ожидались главными новостями меры демографической поддержки, завершилось объявлением реформы системы власти в РФ — отказом от "суперпрезидентской" власти и созданием президентско-парламентской республики с новыми полномочиями Госсовета.

— Январская революция — Президент перераспределяет властные полномочия — Послание президента Федеральному собранию прямо в день оглашения привело к изменениям в российской политической системе, и оказалось, что это только начало. Конституционные поправки, анонсированные президентом, предполагают усиление парламента, снижение роли правительства и усиление губернаторов — президент также предложил вписать в основной закон Государственный совет, в который по должности входят главы регионов.

— Всех семейней и добрей — Владимир Путин продолжил борьбу с бездетностью — Главным расходным обязательством послания Владимира Путина Федеральному собранию стали новые продемографические меры стоимостью порядка полутриллиона рублей в год. Материнский капитал до 2026 года станет доступен для всех матерей новорожденных, правительство продолжает адресную поддержку бедных семей с детьми.

— Отставку встретили "по-медвежьи" — Российский рынок проводил правительство коротким падением рубля — Реакция на отставку правительства на российском фондовом рынке оказалась негативной, но непродолжительной. Если в первые минуты курс доллара вырос на 38 коп., до 61,81 руб./$, а индекс Московской биржи снижался на 0,5%, то по итогам дня рубль отыграл большую часть падения, а индекс превысил значение 14 января.

— Владимир Путин обратился к Федеральному себе — Чем началось и чем закончилось выразительное чтение послания — 15 января президент России Владимир Путин, прежде чем отправить в отставку правительство во главе с Дмитрием Медведевым, обратился к стране с посланием, где была анонсирована, кроме широких социальных мер, с которыми оказались согласны далеко не все члены кабинета, конституционная реформа.

— Сами себе закон — Президент предложил поднять конституцию повыше международного права — Включение в конституцию нормы о приоритете Основного закона над нормами международного права, предложенное вчера президентом Владимиром Путиным, требует тонкой юридической техники и может затянуться. Ст. 15 входит в первую главу конституции, а ее изменение требует созыва Конституционного собрания, закон о котором до сих пор не принят.

— Сергей Лавров сыграл не по правилам — Глава МИД РФ объяснил в Дели, чем Москву не устраивают две новые американские концепции — Министр иностранных дел Сергей Лавров в среду вместе с остальными членами правительства получил приставку "исполняющий обязанности". А до этого он посетил Дели, где впервые принял участие в крупной международной конференции "Диалог Райсина".

— "Свободный сокол" нашел поддержку Юрия Чайки — Генпрокурор считает дело о краже электроэнергии на 415 млн рублей незаконным — Громкое уголовное дело о мошенничестве с электроэнергией на липецком металлургическом заводе "Свободный сокол" может быть прекращено из-за его незаконного возбуждения. Генпрокурор РФ Юрий Чайка пришел к выводу, что полиция не имела достаточных оснований для преследования руководства предприятия, а региональная прокуратура не обеспечила должного контроля за его расследованием.

— Химзаводу занесли арсенал — В Самаре судят начальника охраны Бориса Березовского — Как стало известно "Ъ", начался суд над бывшими руководителем службы охраны Бориса Березовского Сергеем Соколовым и начальником службы безопасности ПАО "Тольяттиазот" Олегом Антошиным. Их обвиняют в попытке сместить руководство тольяттинского промышленного гиганта, подбросив на территорию завода оружие и взрывчатку.

— Хищения в ОПК закончились освобождением — МВД отказано в продлении ареста предполагаемого расхитителя бюджетных средств — Как стало известно "Ъ", из СИЗО отпущен Виталий Чернов — фигурант расследования хищений бюджетных средств, выделенных на реализацию федеральной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ в 2011–2020 годах".

— Росгвардия получит денежное довольствие от Алексея Навального и его товарищей — Суд обязал оппозиционеров выплатить силовикам 2,4 млн рублей за работу летом — Суд признал Алексея Навального, Илью Яшина и ряд других оппозиционеров виновными в ущербе Росгвардии, который та понесла, выделив силы и средства на обеспечение порядка во время летних не согласованных с властями акций протеста в столице.

— Минздраву пожаловались на трансакции в рамках трансплантации — Родители детей, ожидающих пересадки почки, возмущены платными анализами — Родители пациентов, ожидающих трансплантаций в Научном центре здоровья детей (НЦЗД; НМИЦ здоровья детей), пожаловались в Минздрав, что в течение двух месяцев в центре им отказываются оказывать услуги в рамках программы ОМС — бесплатно консультировать и делать анализы и УЗИ.

— Российские самолеты отправят на Дальний Восток — Правительство создает авиакомпанию для региональных перевозок — Владимир Путин поручил правительству проработать детали создания авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке и на труднодоступных территориях. В случае создания перевозчик будет эксплуатировать только российскую авиатехнику. Источники "Ъ" говорят, что идея принадлежит помощнику президента Игорю Левитину.

— Калининград докопался до канала — Проект может обойтись в 46 млрд рублей — По данным "Ъ", стоимость реконструкции Калининградского морского канала для возможности прохода по нему судов класса Panamax оценивается в 35–46 млрд руб.

— Фастфуд отъел долю рынка — Граждане предпочитают питаться быстро и недорого — Траты россиян на питание в заведениях фастфуда обеспечили более половины рынка общепита по итогам десяти месяцев 2019 года. Год к году показатель увеличился практически на 20%.

— Банки меняют вкладчиков на инвесторов — Проценты по депозитам опустились до исторического минимума — Средняя максимальная ставка по вкладам крупнейших банков за первые десять дней нового года показала абсолютный минимум за всю историю — 5,93% годовых. По мнению экспертов, снижение ставок продолжится, что приведет к стагнации объема вкладов в банках.

— Сбербанк получил тринадцатую зарплату — Банк прирос текущими счетами, но остался без вкладов — Россияне в декабре 2019 года изменили подход к размещению своих средств в Сбербанке. Если годом ранее они, несмотря на меньшие доходы, предпочитали сберегать деньги во вкладах, то в этом году, хоть их доходы и выросли, в том числе размер тринадцатой зарплаты, на депозиты в Сбербанк они их не разместили, оставив на картах, следует из отчетности банка.

— Банк ГТЛК получил миноритария — Долю государства в НРБ купил неизвестный ИП — Росимущество смогло реализовать с торгов 2,74% Национального резервного банка (НРБ), основным акционером которого недавно стала Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

— Фонды вернулись с покупками — НПФ переломили тенденцию и стали активно наращивать портфель акций — В конце прошлого года оживились рыночные вложения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в акции. В то же самое время ряд НПФ, наоборот, избавляется от своих старых инвестиций в долевые инструменты, расчищая портфели.

— Машины с пробегом подорожали — Падение первичного рынка не помогло подержанным автомобилям — Снижение покупательской способности населения, которое привело к падению продаж новых автомобилей, потянуло за собой и сокращение вторичного рынка.

— "Дружба" потребовала ремонта — Белоруссия будет ежемесячно ограничивать прокачку по нефтепроводу — Минск нашел очередной рычаг давления на Москву в продолжающихся переговорах о стоимости транзита через Белоруссию и цене поставок на ее НПЗ. Так, оператор белорусского участка нефтепровода "Дружба" намерен проводить постоянные ремонты на своей трубе, ограничивая при этом поставки в Европу.

— Рыбу делят по науке — Для исследований ресурса хотят создать новый вид квот — У рыбопромышленников может появиться новый вид инвестиционных квот: их предлагается выдавать компаниям, финансирующим научные исследования новых видов и районов промысла водных биоресурсов (ВБР). С такой инициативой глава Магаданской области Сергей Носов обратился в Минсельхоз, считая, что это придаст стимул для развития отрасли.

— Приобское месторождение ждет премьера — Минэнерго и Минфин не могут согласовать налоговые льготы — Как стало известно "Ъ", Минфин и Минэнерго до сих пор не пришли к компромиссу относительно размера налогового вычета по НДПИ для Приобского месторождения.

— Россияне выбрали "Великого султана" — Траты на мобильные приложения впервые превысили $1 млрд — В прошлом году траты российских пользователей на мобильные приложения выросли на 40% и составили рекордные $1,06 млрд, подсчитали в App Annie. Лидерами по расходам стали игра "Великий султан" и социальная сеть "ВКонтакте", при этом в разы выросла популярность сервиса коротких роликов TikTok и приложений по доставке еды.

— В киоски добавили технологий — Выходец из "Ростелекома" возглавил группу Uvenco — Бывший топ-менеджер "Ростелекома" и МТС Арвидас Алутис стал новым гендиректором группы Uvenco, которая управляет 15 тыс. торговых автоматов по всей стране. В числе приоритетов топ-менеджера — расширение сети киосков самообслуживания Self в 2020 году с 450 до 1,5 тыс. точек.

— Из МГТС выпала буква — Интернет-провайдер перешел под общий бренд с МТС — МТС объединила в Москве мобильный бизнес с фиксированным, которым ранее управляла ее "дочка" "Московская городская телефонная сеть" (МГТС). Переход интернет-провайдера под новый бренд будет сопровождаться рекламной кампанией с использованием сразу двух логотипов и традиционного для МТС яйца одновременно красного и синего цвета.

— Рекламодатели не рады селам — Бренды предпочитают крупные города — Крупные рекламодатели в 2020 году продолжили использовать для планирования бюджетов данные по телеаудитории в городах с населением больше 100 тыс. человек. Они готовы вести переговоры о дальнейшем сохранении доступа к таким данным, так как именно в крупных городах сосредоточена целевая аудитория многих брендов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Почему Путин выбрал Мишустина — В ФНС он показал себя хорошим менеджером и равноудален от политических группировок — Едва Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства, как президент Владимир Путин назвал его преемника: им станет руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин. Его кандидатуру Госдума рассмотрит в четверг.

— Анонсированная президентом реформа конституции дает старт транзиту власти — Но место и роль самого Владимира Путина после 2024 года пока не определены, считают эксперты — Предложения Владимира Путина о внесении поправок в конституцию стали главной частью оглашенного в среду послания президента Федеральному собранию, хотя и прозвучали лишь под занавес его выступления.

— Президент пообещал конституции приоритет перед международным правом — Это может поставить Россию в неудобную ситуацию, предупреждают юристы — Владимир Путин объявил приоритет конституции над нормами международного права. "Пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет конституции России в нашем правовом пространстве", – заявил глава государства в среду в своем послании Федеральному собранию.

— Перемирия в Ливии так и не удалось достичь — Лидер Ливийской национальной армии Халифа Хафтар угрожает наступлением — Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар настроен на продолжение боевых действий в стране и выступает против политического урегулирования кризиса, заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

— Новые меры социальной поддержки не решат проблему бедности и убыли населения — Но действительно могут помочь малоимущим семьям с детьми — В послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил помощь населению: пособие для бедных семей с детьми, расширение программы материнского капитала и компенсация расходов регионов на инвестиционную льготу для бизнеса.

— Экономические и политические раздоры мешают решать общемировые проблемы — Самые высокие риски сегодня – экологические, считают участники Давосского форума — Пока руководители государств заняты враждой друг с другом и улаживанием растущих политических разногласий внутри стран, увеличивается экзистенциальная угроза для всего мирового сообщества. Раздоры не позволят решить усугубляющиеся проблемы, опасаются эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

— Московская биржа ждет в этом году до 30 IPO — Ситуация на рынке сейчас благоприятна и для эмитентов, и для инвесторов — Порядка 30 российских компаний из разных отраслей, по оценке Московской биржи, могут при благоприятной конъюнктуре провести первичные размещения акций в России, сообщил ее представитель.

— Путин обещал бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам — Что это за сервисы, президент не сказал — Выступая с посланием Федеральному собранию, президент Владимир Путин предложил подготовить и исполнить проект "Доступный интернет" – т. е. по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам.

— Максимальная ставка вкладов топ-10 банков впервые упала ниже 6% годовых — Это произошло после снижения доходности вкладов Россельхозбанка и Альфа-банка — Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по размеру портфеля средств населения за первую декаду января упала до 5,927% годовых, сообщил 15 января Центробанк.

— Мордашов выступил против модернизации Заинской ГРЭС в Татарстане — Он не согласен с установкой на станции нелокализованной сверхмощной турбины Siemens — Председатель совета директоров "Силовых машин" Алексей Мордашов предложил правительству приостановить решение о модернизации Заинской ГРЭС "Татэнерго". Об этом он написал 27 декабря 2019 г. Дмитрию Козаку, который сейчас исполняет обязанности вице-премьера.

— Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок пассажиров на Дальнем Востоке — Отечественных самолетов, которыми она должна быть укомплектована, в России пока нет — Владимир Путин поручил правительству внести предложения по созданию авиакомпании, которая на самолетах российского производства перевозила бы пассажиров в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) и в труднодоступных районах.

— Апарт-комплекс Loft River на северо-западе Москвы будет снесен — Он признан самовольной постройкой — Тушинский районный суд признал жилой комплекс Loft River самовольной постройкой и обязал компании, которые построили этот объект, снести его. Такое решение было принято 18 декабря, следует из его мотивировочной части.

— Как россияне продали американцам четыре IT-компании за $10,5 млрд — Настоящий успех технологическому бизнесу приносит ставка на глобальный рынок — Этот год начался с крупной сделки: Андрей Баронов и Ратмир Тимашев продали швейцарскую Veeam Software инвестфонду Insight Venture Partners за $5 млрд. В минувшем году состоялись еще три схожие сделки.

— Отставка правительства ненадолго снизила курс рубля — Реакция на новость такого масштаба оказалась мягкой — Курс рубля на Мосбирже после сообщения об отставке правительства упал на 37 коп. к доллару – до 61,81 руб./$, но рубль быстро отыграл потери. К 17.24 мск курс снижался всего на 4 коп. – 61,46 руб./$.

— Время Дмитрия Медведева: нерешительность, зависимость, стабилизация — На его премьерство пришлась самое длительное падение доходов населения — Дмитрию Медведеву осталось работать в правительстве буквально день. Его карьера в кабинете министров началась в ноябре 2005 г., когда он стал первым заместителем председателя правительства – с задачей курировать приоритетные национальные проекты.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Помочь тем, кому труднее — Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию — Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию. "РГ" публикует текст выступления главы государства.

— Михаил Мишустин — кандидат в премьеры — Владимир Путин предложил главу ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства — Президент внес в Госдуму кандидатуру на должность председателя правительства. Это глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

— Задачи для жизни — Президент в послании предложил усилить ряд социальных гарантий — Президент выступил с посланием Федеральному Собранию. Глава государства начал всенародную дискуссию по поправкам в конституцию, обещающим серьезные изменения политической системы с повышением роли губернаторов и парламента, а также объявил о новых значимых мерах поддержки рождаемости и семей с детьми.

— Правительство ушло в отставку — Президент Владимир Путин поблагодарил кабинет министров Дмитрия Медведева за работу — В среду российское правительство в полном составе подало в отставку. Это произошло после оглашения президентом послания Федеральному Собранию, в котором Владимир Путин вынес на обсуждение ряд поправок в конституцию РФ.

— Врачи поехали на балл — Минздрав обещает уменьшить нехватку специалистов — Преимущество при поступлении в ординатуру получат медики, поработавшие в первичном звене здравоохранения или, как говорят сами врачи, "на земле". Это — одно из предложений министерства здравоохранения России, направленное на укрепление первичной, самой близкой к пациенту медицинской помощи.

— Расходы на вырост — Новые выплаты семьям с детьми позволят выбраться из ловушки низкого спроса — Выплаты малообеспеченным семьям пособий на детей от 3 до 7 лет вместе с другими инициативами президента, объявленными в его Послании к Федеральному Собранию, позволят к концу года снизить бедность больше чем на 10%, сказал глава мин­экономразвития Максим Орешкин.

— Прибавили ума — При создании нового пилотажного комплекса использовалась отечественная электронная база — Саратовские приборостроители разработали модернизированный пилотажный комплекс для вертолета Ми-28 НМ "Ночной охотник".

— Подсластить пилюлю — Вернуть часть денег, потраченных на лекарства, стало проще — Гораздо больше жителей страны смогут воспользоваться налоговым вычетом по расходам на лекарства. Теперь не требуется, чтобы приобретенные медикаменты входили в специальный перечень, утвержденный правительством. Вычет можно получить, потратившись на покупку любого препарата. Главное, чтобы на него был рецепт от врача.

— Бумажный фильтр — Чиновники будут требовать от застройщиков меньше документов — Убрать лишние бюрократические барьеры, затягивающие возведение жилья, намерен минстрой. Ведомство представило проект постановления правительства, пересматривающего исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства. Их количество сократится со 139 до 78 пунктов.

— Крымский класс — В Севастополе открыли инженерную школу — Первая школа с инженерным уклоном открылась в Севастополе. Она находится на месте недостроенной гимназии, которую начали возводить в украинские годы, но так и не довели до ума. После возвращения Крыма в Россию школу включили в федеральную целевую программу развития полуострова и отстроили заново.

— Минздрав у телефона — Открыта "горячая линия" по профосмотрам — Минздрав запустил "горячую линию" по вопросам прохождения диспансеризации с 15 января. Позвонив по номеру 8 (800) 200200 хоть с мобильного, хоть с домашнего телефона, жители любого региона смогут круглосуточно получить консультацию о том, как пройти диспансеризацию или профосмотр.

— Мимо бака — Схемы обращения с отходами обсуждают без граждан — Кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны, и внедрять раздельный сбор мусора??призвал президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию.

— Чтение не для всех — Адвокаты смогут переписываться с арестантами без цензуры — Министерство юстиции России готовит пакет инициатив, которые повышают гарантии защиты.

— РФ вышла на замену — Санкции США поддержали российскую нефть в Европе — Санкции США против Ирана поддержали экспорт российской нефти в Европу и страны АТР. Наша страна могла получить в результате их применения и большую выгоду, но выполнение условий соглашения ОПЕК+ и инфраструктурные ограничения не позволили России серьезно нарастить экспорт "черного золота".

— Ближе к природе — На маткапитал можно будет построить дом на садовом участке — Мечта многих россиян иметь свой загородный домик скоро может стать реальностью.

— Сеть проверят на прочность — Минкомсвязь определила график учений по "устойчивому Рунету" — Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета в 2020 году пройдут в 4 этапа. Их график утвердила минкомсвязь. В ведомстве обещали, что учения не создадут проблем пользователям.

— Квота вышла в поле — Зачем государство ограничивает экспорт зерна — Государство стремится управлять экспортными потоками зерна, отметили опрошенные "РГ" эксперты отрасли, комментируя инициативу минсельхоза о нетарифном квотировании продажи российского зерна за рубеж. Введение квоты будет стабилизировать внутренние цены на рынке. Не факт, что она будет выбрана.

— Долги из третьих рук — Частных приставов одобрил минфин — В среду стало известно, что министерство финансов поддержало идею создания в России института частных приставов.

— Младенец под заказ — СК завел дело о торговле детьми от суррогатных матерей — Дикий случай начал расследовать СК по Московской области.

— Налетай — подешевело — Стоимость полиса ОСАГО снизилась на 5 процентов — Средняя стоимость полиса ОСАГО в России в прошлом году снизилась на 5 процентов по сравнению с 2018 годом. При этом есть регион-рекордсмен, где цена полиса снизилась почти в два раза. Российский союз автостраховщиков подвел итоги прошлого года и посчитал стоимость полисов обязательной автогражданки.

— Премии для "соросят" — Гигантские зарплаты чиновников и помощников депутатов возмутили жителей Украины — Обнародование информации о декабрьских зарплатах членов Кабинета министров Украины и секретариата Верховной рады вызвало серьезный скандал в стране. Месячные доходы никому не известных молодых людей, пришедших во власть буквально с улицы, в сотни раз превысили средний заработок на Украине.

— Детям дадут ружье — Немецкий бундесвер нанимает на службу несовершеннолетних — На немецкий бундесвер обрушилась волна критики со стороны правозащитников — на этот раз из-за распространенной практики вербовать подростков, не достигших совершеннолетия. О том, что только в минувшем году в ряды немецкой армии влились более 1500 юношей и девушек в возрасте до 18 лет, сообщила фракция "Левых", направившая запрос в минобороны.

— Как "идиоты" оказались умнее "Боинга" — Представители индонезийской авиакомпании Lion Air за год до катастрофы c "Боингом-737 MAX" предлагали организовать дополнительное обучение для пилотов, которых планировалось усадить за штурвал этой новейшей модели лайнеров. Но американская корпорация ответила отказом.

— За убийство собаки сел в тюрьму — В департаменте Валь-де-Марн, что к востоку от Парижа, только об этом и говорят, всячески одобряя принятое на днях решение местного исправительного суда — Дело в том, что он отправил на год за решетку 22-летнего парня, который сознательно убил восьмилетнюю бельгийскую овчарку по кличке Жинжер.

— За вашу свободу — Кто сегодня празднует освобождение польской столицы — Семнадцатого января 1945 года польская газета Zycie Warszawy опубликовала экстренный выпуск, на первой полосе которого большими буквами было написано: "Варшава свободна!".

— Урок начинается с "Родины" — Среди лучших журналистов, награжденных премией Москвы, — шеф-редактор журнала "Родина" Игорь Коц — Столичный мэр Сергей Собянин вручил премии Москвы в области журналистики по результатам 2019 года. Лауреатами стали 19 человек. Среди них и наш коллега — известный журналист, шеф-редактор журнала "Родина" Игорь Коц.

— Без меня меня лечили — Почему поликлиники приписывают лишние услуги пациентам — Жалобы москвичей на медицинские услуги, которые не были им оказаны, но тем не менее выставлялись для оплаты медучреждениями, помогли вернуть в бюджет Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) более миллиона рублей за прошлый год. Об этом "РГ" рассказал директор фонда Владимир Зеленский.

— Букеты раздора — Ученые обеспокоены ранним цветением и сбором первоцветов в Сочи — В Сочи из-за аномально теплых осени и зимы расцвели нарциссы и мимоза, которая обычно начинает радовать горожан и гостей курорта в самом конце января. Еще раньше распустились первоцветы — подснежники, цикламены, морозники и другие растения, занесенные в Красную книгу.

— Плюс квартира, машина, курорт — Какие бонусы обещают земским учителям в Астраханской области — Педагогов, которые поедут работать по программе "Земский учитель" в села Астраханской области, помимо миллиона рублей ждут жилье, автомобиль или путевка на курорт.

— "Мощный" не шутил — Начался суд по факту гибели 36 горняков шахты "Северная" — В Воркутинском городском суде начались слушания по резонансному уголовному делу о массовой гибели горняков. В ходе взрывов метановоздушной смеси и угольной пыли в выработках шахты "Северная" погибли 36 человек, 17 получили тяжелые травмы. На скамье подсудимых — 14 человек, начиная с директора угольного предприятия.

— Воспитывали побоями — Вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии — Заволжский суд Ярославля приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего заместителя начальника оперативного отдела ярославской исправительной колонии № 1 Сергея Ефремова.

— Меняю поле на квартиру — За пять лет власти Сахалинской области передадут армейским семьям не менее 550 квартир — Стали известны подробности разговора главы минобороны Сергея Шойгу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Они встретились в Москве и общались более часа.

— Все дело в кране?— В Уфе в двухэтажном доме произошел взрыв бытового газа — Жители дома по улице Пекинской в Уфе с ужасом вспоминают раннее утро 15 января. Их разбудили громкий хлопок и крики о помощи: 15-летний парень просил вытащить из-под завала его маму. На них обрушилась стена.

— Девушка на продажу — За торговлю людьми судят приезжих — В замоскворецком районном суде Москвы начался процесс над двумя выходцами из Нигерии. Приезжие из Африки обвиняются в тяжком преступлении — торговле людьми.

— Карта не пошла — Кобзону мошенник проиграл в покер — Арбитражный суд Москвы решил передать в арбитражный суд Ставропольского края дело о признании банкротом бизнесмена Вагифа Пейсахова. С заявлением о банкротстве в суд обратилась Нинели Кобзон, вдова народного артиста России Иосифа Кобзона. Сам Пейсахов осужден за мошенничество в особо крупном размере.

— Безводный режим — Жители донского села топят снег и собирают дождевую влагу — Жители села Романовка Ростовской области, расположенного в донской глубинке, забили тревогу. В селе практически не осталось качественной питьевой воды. И ситуация усугубляется с каждым годом. Технической же водой нельзя даже поливать огород. К тому же плата даже за такую техническую воду вдруг ощутимо ударила по кошельку небогатых сельчан.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Сенатская плоскость: импичмент президенту США входит в финальную фазу — Дональд Трамп ждет скорейшего оправдания однопартийцами — Демократы продолжают нести потери из-за импичмента, который пока никак не мешает Дональду Трампу укреплять позиции. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, ожидания оппонентов президента США от процесса и реальность пока не совпали.

— Движение сверх: ходьбу после инсульта простимулируют электричеством — Создан прибор, электроды которого воздействуют через кожу, не причиняя боли — В России создан новый прибор для медицинской реабилитации, позволяющий людям заново научиться ходить после инсульта, травм позвоночника и при ДЦП.

— Идёт на поправки: как изменит Россию послание Владимира Путина — Президент анонсировал беспрецедентные меры поддержки семей и изменения в конституции — Почти полтриллиона рублей в год понадобится на реализацию мер соцподдержки, о которых заявил Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Такие расчеты для "Известий" сделали аналитики агентства "БКС Премьер".

— Познание сознания: российские ученые изучают тантрическую медитацию — Для этого в Индии открыты две лаборатории для исследований деятельности мозга тибетских монахов с помощью ЭЭГ — Российские ученые приступили к исследованию механизмов глубинных уровней сознания, которых достигают буддистские монахи при некоторых типах медитации, — в частности, тантрической.

— Ребенка рубль бережет: как изменится система поддержки семей — 16-е послание президента Федеральному собранию стало самым социально ориентированным — Программа материнского капитала будет продлена до 2026 года, его начнут получать и родители первенцев, а выплаты на второго ребенка увеличатся на 150 тыс. рублей. Одной из главных тем послания президента Федеральному собранию стала поддержка семей и способы улучшения демографической ситуации.

— Непогода в доме: цены на жилье в 2020 году вырастут на 10-15% — Среди причин — переход на эскроу-счета и снижение объёмов строительства — Первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Такой прогноз для "Известий" сделали аналитики ЦИАН.

— Мятежный просит бури: захватит ли Хафтар Триполи до воскресенья — Берлинская конференция не помирит ливийцев, уверены эксперты — Берлинская конференция по Ливии вряд ли завершится большим успехом — упрямый фельдмаршал Халифа Хафтар не успокоится, пока не возьмет под свой контроль всю территорию страны, уверены опрошенные "Известиями" эксперты.

— Ничто не вечно пред войной: о чем договорились Китай и США — Соглашение дает двум экономикам передышку, но не решает глубинные проблемы — Китай и США подписали торговую сделку первого этапа. Она предполагает ряд уступок прежде всего со стороны КНР в обмен на снижение Штатами тарифов на часть китайского экспорта. Дональд Трамп уже назвал соглашение историческим шагом и пообещал "в ответ" в ближайшее время посетить Поднебесную.

— Премьер сезона: чего ждать от правительства Михаила Мишустина — Эксперты связывают смену главы кабинета министров с перезагрузкой политической системы — 16 января Госдума утвердит главу ФНС России Михаила Мишустина в должности премьер-министра. Как выяснили "Известия", его кандидатуру готовы поддержать фракции "Единой России", КПРФ и "Справедливой России". А вот в ЛДПР от комментариев воздержались до беседы с кандидатом.