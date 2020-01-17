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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— В Думе давали премьера — Михаил Мишустин после утверждения его Госдумой назначен президентом Владимиром Путиным на пост председателя правительства. Кандидатуры в новый состав правительства, возможно, будут объявлены в пятницу, первый подробный доклад о курсе правительства премьер-министр намерен представить Госдуме к апрелю. Из слов Михаила Мишустина 16 января понятна повестка правительства на ближайшие несколько месяцев: это соцсфера, цифровизация, оборонка.

— Заемщики повышенного спроса — Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков. Пытаясь улучшить качество портфелей, кредиторы уже начали ужесточать подход при выдаче займов наличными. Эксперты полагают, что в 2020 году банки будут внимательнее относиться к заемщикам во всех сегментах кредитования, однако продолжат активно привлекать ипотечников, несмотря на снижение оценки их риска: эти клиенты все еще остаются наиболее стабильными.

— За свет заплатили оптом — Оптовые покупатели электроэнергии впервые с 2015 года стали лучше платить, тем самым замедлив рост долгов. В 2019 году их общая задолженность выросла всего на 2%, до 76,5 млрд руб. Эксперты сомневаются в долгосрочности тренда, указывая, что замедление роста неплатежей связано в основном с продажей на аукционах долгов ушедших с рынка гарантирующих поставщиков.

— Телезрители пошли по регионам — Операторы платного ТВ отметили рост доли региональных телеканалов по итогам 2019 года. Они объясняют это переходом на "цифру", в рамках которого значительная часть каналов в регионах не попала в сетку вещания эфирного ТВ. Но полностью компенсировать падение аудитории таким каналам платное ТВ не сможет, так как с эфирным его охват не сопоставим.

— Реформе КНД отмерили три года — Депутаты Госдумы, а также региональные власти представили свои замечания к законопроектам об обязательных требованиях и о госконтроле — ожидается, что эти документы будут рассмотрены в первом чтении уже в начале февраля. Среди замечаний — опасения по поводу снижения уровня ответственности организаций при освобождении их от контрольно-надзорных мероприятий после страхования рисков причинения вреда.

— Демографии увеличили точность — Сокращение населения России, остающееся с большой вероятностью базовым сценарием до 2050 года, может при этом происходить без повышения демографической нагрузки на трудоспособное население: в ходе Гайдаровского форума доклад с новыми оценками этих показателей представил Сергей Щербов из РАНХиГС. По этой оценке, рост продолжительности жизни в России, хотя и приведет к увеличению доли пожилого населения, также будет способствовать продлению для него периода трудоспособности.

— Пять процентных пунктов протекционизма — Поддержка российской продукции при госзакупках может ограничиться повышением порога ценовой преференции с 15% до 20%. Как рассказала на Гайдаровском форуме директор профильного департамента Минфина Татьяна Демидова, значения пока предварительные, окончательное решение регуляторы должны представить в январе-феврале.

— Избыток нефти оберегает цены от рисков — Мировая добыча нефти в декабре 2019 года упала сразу на 780 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 100,7 млн б/с, и это на 1,3 млн б/с меньше, чем было годом ранее, следует из январского отчета Международного энергетического агентства (МЭА). Тем не менее на рынке сохраняется избыток предложения нефти, что отражается в сдержанной реакции ценовых котировок на растущие геополитические риски, указывает агентство.

— Есть такой в партии — Собеседники "Ъ" в "Единой России" уверены, что новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин не сменит Дмитрия Медведева на посту председателя партии после его перехода на работу из правительства в Совбез. Более того, ряд собеседников в партии считают, что у господина Медведева появились новые политические перспективы. Впрочем, окончательной ясности относительно партийного будущего экс-премьера пока нет: в ходе президиума генсовета "Единой России" в четверг партийцы этот вопрос поднимать не стали.

— Судебно-парламентская республика — Предложение Владимира Путина закрепить в Конституции полномочия Госдумы утверждать кандидатуры премьер-министра и всех членов правительства меняет российское государственное устройство в сторону парламентской республики. Одновременно предложения по изменению порядка отрешения от должности судей Верховного и Конституционного судов, а также расширение полномочий Конституционного суда дают президенту в руки новые действенные инструменты влияния на деятельность парламента и правительства, считают опрошенные "Ъ" эксперты.

— Шпион, выйди вон — Едва ли не впервые в российской истории суд принял решение освободить из-под стражи обвиняемого в шпионаже. В четверг камеру СИЗО на свою московскую квартиру сменила бывшая топ-менеджер компании "Интер РАО" Карина Цуркан, имевшая молдавское и российское гражданства. Она провела в заключении более полутора лет, превысив все установленные сроки. Следователи ФСБ, не успевшие закончить расследование о передаче российских секретов иностранным спецслужбам, настаивали, что обвиняемая должна содержаться в "Лефортово".

— Конституции отвели срок — Голосование за поправки к Конституции России может пройти уже в конце апреля, сообщил "Ъ" источник, знакомый с ходом их подготовки. Таким образом, созданной накануне профильной рабочей группе отводится фактически три с половиной месяца на подготовку самого масштабного с 1993 года пакета поправок к Основному закону страны. Опрошенные "Ъ" эксперты считают, что подготовить поправки в такие сжатые сроки проблематично: по их мнению, такая работа занимает не меньше года.

— И целого петабайта мало — Москва продолжает закупать мощнейшие компьютеры, позволяющие анализировать картинку со 175 тыс. городских видеокамер. Структуры столичной мэрии объявили тендер на поставку оборудования "обработки видеоданных" на транспорте за 1,9 млрд руб., заказав более 450 серверов и систему хранения данных емкостью почти 1,5 петабайта. Ранее власти уже закупали технику для "системы видеоаналитики" на 1,2 млрд руб.

— После прочтения "Сжечь" — Мещанский суд Москвы в четверг признал виновным Алексея Вересова из Удмуртии в угрозах судье Алексею Криворучко и приговорил его к штрафу в размере 160 тыс. руб. Дело о комментарии "Сжечь его" рассматривалось в особом порядке: господин Вересов признал вину и извинился перед судьей. Это второй приговоренный вслед за Евгением Ерзуновым из Электростали за "угрозу жизни и здоровью" господина Криворучко.

— Посадка в неадеквате — Вчера Межгосударственный авиакомитет (МАК) завершил расследование аварийной посадки пассажирского Boeing 737 авиакомпании "Ютэйр", совершенной 1 сентября 2018 года в Сочи. По мнению экспертов, лайнер выкатился за пределы аэродрома и полностью разрушился, оказавшись в русле реки, из-за психологической неготовности его пилотов к экстремальной ситуации. Посадка в условиях ливня и постоянно меняющегося ветра довела двух опытнейших летчиков до стресса, который лишил их способности адекватно реагировать на ситуацию.

— МВД известило Страсбург о бездействии в деле Маргариты Грачевой — "Ъ" стали известны детали работы полиции в резонансном деле Маргариты Грачевой, которой бывший муж в 2017 году отрубил руки. Госпожа Грачева является одним из заявителей в ЕСПЧ с жалобой на неспособность российских властей защитить их от домашнего насилия. В приложение к ответу правительства РФ, направленному в Страсбург, содержится хронология действий полицейских, которые проводили за месяц до инцидента проверку обращения Маргариты Грачевой — тогда экс-супруг также вывез ее в лес и угрожал расправой.

— Сергей Лавров исполнил обязанности в Узбекистане — Двухдневный визит Сергея Лаврова в Ташкент был необычным. Глава российской дипломатии прибыл в Узбекистан в непривычном для себя качестве, не в то время, которое изначально планировалось, и с частично изменившейся повесткой. Впрочем, на главную цель поездки — подготовку государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию — все это не повлияло. По данным "Ъ", он должен состояться в первой половине лета. С подробностями из Ташкента — специальный корреспондент "Ъ" Елена Черненко.

— Марш турецкого на Ливию — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг подтвердил, что военные страны направляются в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС). Эти слова прозвучали накануне воскресной Берлинской конференции по Ливии на уровне глав государств и правительств. По замыслу властей Германии, она даст возможность "исключить иностранное вмешательство во внутриливийский конфликт" и станет началом политического процесса под эгидой ООН.

— Украина прислушалась к своему премьеру — На Украине разразился самый громкий за последние месяцы политический скандал. На анонимном YouTube-канале появились записи разговоров человека, голос которого похож на голос премьер-министра Украины Алексея Гончарука, с правительственными чиновниками. На них предполагаемый господин Гончарук, в частности, называет президента Украины Владимира Зеленского человеком с "примитивным пониманием экономических процессов". Публикация первой записи совпала по времени с отставкой правительства России.

— Горячая линия Минздрава: итоги года — С 2013 года Русфонд пересылает на горячую линию Минздрава РФ help@rosminzdrav.ru неформатные просьбы о помощи, на которые мы не можем откликнуться. Среди них просьбы об организации лечения ребенка в клинике, которая не является нашим партнером; письма о помощи взрослым; просьбы по диагнозам, которые не вписываются в наши программы помощи. В прошлом году мы переслали на горячую линию 146 писем с неформатными просьбами, а ответ получили на 135 — таким образом, Минздрав отреагировал на 92% обращений. В 2018 году мы получили ответы на 84% писем.

— Механизм прогресса — Перед самым Новым годом Русфонд и Фонд развития межсекторного социального партнерства провели маленький круглый стол о современных подходах к лечению некоторых лейкозов. Мы собрали специалистов и благотворительные фонды, которые занимаются раком крови. Для лечения рака уже существуют препараты нового поколения — таргетная терапия. Эти лекарства очень эффективные, но очень дорогие.

— Германия закопает уголь — Германия согласовала стратегию вывода до 18 ГВт угольной генерации до 2038 года, согласившись выплатить владельцам электростанций до €4,35 млрд. Вытеснение угля из энергобаланса Германии может вызвать необходимость в дополнительном импорте газа в страну, тем самым создав для российского "Газпрома" новую нишу для поставок. Но, по мнению аналитиков, если спрос и вырастет, то несущественно — всего на 5 млрд кубометров.

— Лекарства не дошли до пациентов — После массовых срывов аукционов на закупку лекарств в первые шесть месяцев 2019 года во втором полугодии ситуация стала лучше. Если во втором квартале было сорвано 28% всех лекарственных тендеров, то в четвертом — 22%. Однако по итогам всего 2019 года в ряде регионов по некоторым препаратам не состоялись почти все объявленные закупки.

— Mamba раскачивается в Турции — Российский сервис знакомств Mamba инвестирует $1 млн в выход на рынок Турции. По итогам года компания рассчитывает войти в стране в топ-3 самых скачиваемых приложений в этом сегменте. Местные "культурные особенности" могут как помочь, так и ограничить развитие, предупреждают эксперты.

— Китайское зеркало — Александр Габуев о таможенной статистике КНР как отражении российской экономки. Опубликованная на днях китайская таможенная статистика за 2019 год не только служит барометром состояния экономики крупнейшего торгового партнера РФ, но и дает любопытные данные о состоянии дел в самой России.

— Страхование не вписывается в счета — Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за 2019 год увеличилось почти втрое, до 1,65 млн шт. Еще в начале 2017 года власти выступали за создание системы гарантирования ИИС для привлечения населения, даже был принят в первом чтении законопроект. Но с ростом интереса граждан к инвестициям вопрос утратил для участников рынка актуальность и теперь они, наоборот, говорят о преждевременности создания системы.

— Факторинг нацелился на триллион — За 2019 год объем рынка факторинга превысил 800 млрд руб., сохранив двузначные темпы роста. Результат совпал с ожиданиями участников рынка. По итогам 2020 года они надеются достичь уровня 1 трлн руб., однако опасаются, что могут помешать изменения в правительстве.

— Лизинг на распутье — Вопрос развития лизинговой отрасли уперся в то, кто будет заниматься ее регулированием. Минфин и ЦБ настаивают на поднадзорности всего рынка Банку России с жесткими ограничениями по отношению к его участникам. Крайне либеральный проект депутата Евгения Шулепова, в котором отсутствуют многие базовые требования к лизинговым компаниям, предполагает передачу регулирования незначительной части рынка федеральному органу исполнительной власти, которым может стать Минэкономразвития.

— Заемщики повышенного спроса — Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков. Пытаясь улучшить качество портфелей, кредиторы уже начали ужесточать подход при выдаче займов наличными. Эксперты полагают, что в 2020 году банки будут внимательнее относиться к заемщикам во всех сегментах кредитования, однако продолжат активно привлекать ипотечников, несмотря на снижение оценки их риска: эти клиенты все еще остаются наиболее стабильными.

— Нефтекомпании настроились на переработку — Баланс поставок нефти по системе "Транснефти" в 2020 году может сместиться с экспорта в сторону поставок на российские НПЗ. Исходя из предварительных заявок нефтекомпаний, они собираются увеличить переработку на 13 млн тонн, одновременно сократив экспорт. Эксперты объясняют это тем, что работа российских НПЗ в целом остается довольно прибыльной на фоне существенных компенсаций со стороны государства.

— "Норникель" выезжает на палладии — Российские производители палладия, в первую очередь "Норникель", могут стать главными бенефициарами продолжающегося роста цен на металл. Стоимость палладия 16 января побила очередной исторический рекорд, поднявшись до $2,3 тыс. за тройскую унцию. По оценкам аналитиков, "Норникель" в условиях текущих цен может получить рекордную годовую EBITDA — $9,5 млрд.

— Аэропорт Уфы готовит тарифы к взлету — Глава Башкирии Радий Хабиров просит правительство разрешить аэропорту Уфы повысить тарифы для авиакомпаний. Это нужно для финансирования расширения терминала внутренних линий. В аэропорту считают, что рост тарифов не отразится на цене билетов. Но в авиакомпаниях уверены в обратном, предрекая также снижение числа рейсов. Эксперты согласны, что тариф окажет давление на рост пассажиропотока, но главной проблемой приволжских аэропортов считают отсутствие базового перевозчика.

— За свет заплатили оптом — Оптовые покупатели электроэнергии впервые с 2015 года стали лучше платить, тем самым замедлив рост долгов. В 2019 году их общая задолженность выросла всего на 2%, до 76,5 млрд руб. Эксперты сомневаются в долгосрочности тренда, указывая на то, что замедление роста неплатежей связано в основном с продажей на аукционах долгов ушедших с рынка гарантирующих поставщиков. При этом нагрузка на оптовых покупателей увеличивается, говорят игроки рынка: конечные потребители, в особенности оборонные предприятия, продолжают наращивать долги.

— Премьерам готовят "Олимпийский" размах — Владелец сетей "Синема парк" и "Формула кино" Александр Мамут договорился о создании кинотеатра с залом на 1 тыс. мест в спорткомплексе "Олимпийский", который к 2023 году реконструирует группа "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева. Новый объект должен составить конкуренцию "Октябрю" на Новом Арбате, где сейчас проводятся главные российские кинопремьеры.

— В Санкт-Петербург притянуло инвесторов — Morgan Stanley удалось закрыть сделку по продаже половины подконтрольного ей торгцентра "Галерея" у Московского вокзала Санкт-Петербурга. Сделка, стоимость которой могла превысить 30 млрд руб., позволила городу достигнуть рекордного с 2013 года показателя по объему вложений в коммерческую недвижимость. Общая инвестиционная активность выросла более чем на 40%.

— VK Pay оставят на чай — Сервис доставки еды Delivery Club добавил возможность оставлять чаевые курьерам через приложение. Получать средства они будут на счет VK Pay — платежной системы социальной сети "ВКонтакте". Возможность оставить чаевые в приложении уже тестирует и "Яндекс.Еда", курьеры которой получают чаевые на карту вместе с зарплатой.

— ПИК развернется на Пресне — Группа "Кросна" после шестилетних попыток продать крупный участок в центре Москвы наконец нашла покупателя: 8,3 га на Пресненском валу может застроить группа ПИК Сергея Гордеева. Среди ее возможных партнеров по строительству называют MR Group, которая известна тем, что помогает собственникам участков с оформлением разрешительной документации на строительство. Такая помощь действительно может понадобиться застройщику: на участке находились объекты культурного наследия.

— Телезрители пошли по регионам — Операторы платного ТВ отметили рост доли региональных телеканалов по итогам 2019 года. Они объясняют это переходом на "цифру", в рамках которого значительная часть каналов в регионах не попала в сетку вещания эфирного ТВ. Но полностью компенсировать падение аудитории таким каналам платное ТВ не сможет, так как с эфирным его охват не сопоставим.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Зачем Мишустин хочет реформировать систему социальной поддержки — Михаил Мишустин стал премьер-министром России. Согласие на его назначение дали 383 депутата – это второй результат в российской истории после Владимира Путина (392 голоса в 2008 г.). Причем впервые в истории против кандидата в премьеры не проголосовал никто (фракция КПРФ воздержалась). После этого президент подписал указ о назначении Мишустина главой правительства.

— Писать поправки в Конституцию будут знаменитости без юридического образования — Президент Владимир Путин в четверг провел первое собрание рабочей группы, которая займется подготовкой предложений по внесению в Конституцию объявленных в среду изменений. В состав группы, утвержденной вечером 15 января, вошли депутаты, юристы, общественные деятели, известные музыканты, артисты и спортсмены – всего более 70 человек.

— Удержится ли экс-премьер Дмитрий Медведев во главе "Единой России" — Бывший премьер Дмитрий Медведев остается председателем "Единой России", сообщил в четверг секретарь ее генсовета Андрей Турчак. Однако два собеседника в партии не исключают, что в будущем ее может возглавить кто-то другой. После утренней встречи думских единороссов с кандидатом в премьеры Михаилом Мишустиным Турчак рассказал, что накануне встречался с Медведевым.

— Санкции ООН против Ирана в наступившем году снять не удастся — Вероятность снятия в наступившем году наложенных на Иран международных санкций ООН (которые должна поддерживать и Россия) становится все меньше. Согласно заключенному в 2015 г. Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы, часть санкций, включая запрет на продажу основных типов вооружений, могла быть снята уже в 2020 г.

— ВЭБ хочет передать оборудование "Ангстрем-Т" государству — Госкорпорация ВЭБ.РФ требует 90 млрд руб. от зеленоградского завода микроэлектроники АО "Ангстрем", указано в картотеке судебных дел. Завод выступал поручителем "Ангстрем-Т" по кредиту на 815 млн евро, объяснил представитель ВЭБа, – этот кредит привел "Ангстрем-Т" к банкротству. В 2008 г., когда выдавался кредит, "Ангстрем" владел 54% "Ангстрем-Т".

— ЦБ предъявил претензии на 195 млрд рублей за крах еще одного банка — ЦБ 10 декабря направил претензию (есть у "Ведомостей") лицам, контролировавшим Московский индустриальный банк (МИнБ), с требованием погасить убытки на 195,3 млрд руб., рассказал человек, близкий к банку, знающий содержание документа. По его словам, претензию получили 19 человек, руководивших банком в последние три года перед его санацией, которую ЦБ начал в январе 2019 г. Подлинность претензии подтвердил один из ее получателей.

— "Газпром" просит Германию не ограничивать доступ на европейский рынок — Дочерние компании "Газпрома" – Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG – подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) на предоставление управляемым ими трубопроводам "Северный поток" и "Северный поток – 2" исключений из-под действия обновленной Газовой директивы. Регулятор опубликовал порядок оформления подобных заявок 12 декабря, на подачу документов был отведен месяц.

— Операторы подняли расценки на архивные тарифы — С начала года три оператора из большой четверки увеличили тарифы на мобильную связь: Tele2 повысила стоимость архивных тарифов с 1 января, "Мегафон" – с 13 января, а "Вымпелком" – с 16 января. Уведомления абонентам об этих повышениях операторы разослали в конце прошлого года.

— Россия может сократить экспорт нефти в 2020 году — "Транснефть" ожидает увеличения приема нефти в систему магистральных нефтепроводов в 2020 г. на 0,8% до 488,5 млн т, сообщила компания. Поставки на российские нефтеперерабатывающие заводы могут вырасти на 5,3% до 259 млн т, но снизится экспорт – на 3,8% до 229,5 млн т. Прогнозы монополия делает, исходя из заявок грузоотправителей. Она транспортирует 87% добываемой в России нефти. В этом году добыча может составить от 555 млн до 565 млн т нефти против 560 млн т годом ранее (данные Минэнерго).

— Девелопер Sminex заключил одну из крупнейших сделок с коворкингами — Девелоперская компания Sminex арендовала 3100 кв. м в Geo Spaces на Кадашевской набережной. Об этом "Ведомостям" рассказали два человека, близких к разным сторонам сделки. Сделка, по их словам, была закрыта в конце 2019 г. Представитель Sminex, гендиректор Geo Spaces Гурген Шекоян и директор отдела офисных помещений CBRE (консультант сделки) Виктория Задорина информацию подтвердили.

— Группа "Аэрофлот" закрыла бизнес-зал "Пулково" для пассажиров международных рейсов — Крупнейшая "дочка" "Аэрофлота" – авиакомпания "Россия" прекращает обслуживание пассажиров в бизнес-зале международного терминала "Пулково". Ограничение распространяется на все категории пассажиров – как вылетающих бизнес-классом, так и летящих эконом-классом обладателей золотых и платиновых карт программы лояльности "Аэрофлот-бонус", сообщил представитель "России".

— Что ждет вкладчиков и заемщиков в 2020 году — За минувший год ЦБ снизил ключевую ставку с 7,75 до 6,25% годовых. Вслед за ней ставки самых выгодных рублевых депозитов для населения в крупных банках опустились с 8–8,25% до 6–6,5%. Доходность вкладов в долларах упала до 1–1,7%, в евро – до 0,1% под влиянием в том числе снижения учетных ставок ФРС США до 1,5–1,75% и ставки депозитов ЕЦБ до минус 0,5%.

— Кемеровские приложения для воспитания детей скачали 5 млн иностранцев — 37-летний Максим Колпаков окончил факультет вычислительной математики Кемеровского госуниверситета. Еще студентом он начал подрабатывать программистом в местном интернет-провайдере. А в 2005 г. попробовал себя в роли бизнесмена – сделал электронную карту Кемерова, напечатал несколько тысяч дисков с ней и начал их распространять.

— Михаил Мишустин: цифровая модель премьер-министра — У нового премьер-министра Михаила Мишустина была привычка на прежней работе: представляясь рядовым сотрудником ФНС, звонить людям, столкнувшимся с налоговыми проблемами, чтобы разобраться в ситуации, рассказывают его бывшие подчиненные. Впрочем, мог Мишустин, по их словам, инкогнито позвонить и тем, кто не платит налоги, чтобы создать им проблемы.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Помогать и не мешать — Новым премьер-министром России стал Михаил Мишустин. Госдума дала согласие президенту на его назначение — "за" проголосовали 383 депутата. Владимир Путин сразу же после решения нижней палаты подписал соответствующий указ.

— Запрос на перемены — Депутаты, сенаторы и губернаторы объяснили отставку правительства необходимостью реализовать Послание президента наиболее эффективно. Так, сенатор Алексей Александров ожидает, что экономический блок кабмина с новым премьером заработает в более жестком режиме.

— Обновление и преемственность — Владимир Путин как архитектор политической системы донастраивает ее. Крайне важно, чтобы она успешно работала и после 2024 года, и после 2034 года, потому что от этого зависит качество жизни страны, уверен глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

— Кабинет под задачи — В условиях, когда объявлена масштабная конституционная реформа, у президента должны быть определенные возможности для оперативной перезагрузки системы власти. И на фоне этого деятельность правительства должна быть максимально деполитизирована, считает глава фонда "Институт социально-экономических и политических исследований" Дмитрий Бадовский.

— Выверять все до запятой — Смысл предложенных в Послании поправок в Конституцию — обеспечить развитие России как правового, социального государства, укрепить роль гражданского общества, партий и регионов в выработке важнейших решений. Об этом заявил Владимир Путин в Ново-Огарево.

— Доктора вызывали?— Все регионы будут обеспечены медицинскими кадрами благодаря целевому набору. Об этом пишет академик РАН Петр Глыбочко. Будет увеличено число целевых мест в бюджетном наборе по специальности "лечебное дело" до 70%, а по "педиатрии" — до 75%.

— Движение вверх — "РГ" рассказывает о достижениях Федеральной налоговой службы под руководством Михаила Мишустина. В частности, снизилась нагрузка на бизнес. Сегодня из каждой тысячи предпринимателей ФНС проверяет двоих.

— Бедность за порог — Одной из главных тем Послания президента Федеральному Собранию стала проблема стагнации реальных доходов населения. Создание условий для их существенного роста Владимир Путин назвал важнейшей задачей, и решать ее будет уже новое правительство. В стране необходимо запустить новый инвестиционный цикл, благодаря которому темпы роста российской экономики опередят мировой уровень; этого показателя необходимо достигнуть уже в 2021 году, заявил глава государства.

— Берлинское печенье — Минсельхоз и Российский экспортный центр примут участие в крупнейшей международной продовольственной выставке "Зеленая неделя". Из 18 регионов в Берлин привезут рыбу, овощи, фрукты, кондитерские изделия, мед и вино высочайшего качества.

— Просили больше не занимать — Финансы — Компании, население и государства по всему миру стремительно обрастают долгами, и если процентные ставки вдруг пойдут вверх, мир ждет новый долговой кризис. Эту ловушку подготовило десятилетие рекордно низких процентных ставок — центральные банки дешевыми деньгами пытаются поддерживать экономический рост, хотя на реальной экономике это, похоже, уже не очень сказывается.

— Ход слоном — Министр нефти, природного газа и сталелитейной промышленности Индии Дхармендра Прадхан заявил, что его страна заинтересована в поставках российской нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Кроме того, Индия готова инвестировать в российские проекты по добыче и переработке углеводородного сырья.

— Коронка Гиголаева — Студент пятого курса Северо-Осетинского государственного университета Эдуард Гиголаев в 2019 году на молодежном форуме "Машук" выиграл грант на реализацию своего проекта "Стоматологическое здоровье" и теперь регулярно выезжает далеко в горы, где бесплатно лечит тех жителей сел, которые не могут сами добраться до врачей.

— Торг неуместен — В Вашингтоне состоялось подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем, предполагающего взаимные уступки в торговой войне. Как это повлияет на российско-китайское сотрудничество, рассказывают эксперты.

— Как по маслу — Экспорт семян подсолнечника в 2019 году вырос беспрецедентно — на 386%. Та же ситуация в рыбной отрасли. Примерно 90% уловов продается за границу в необработанном виде. В Минсельхозе сообщили, что к 2024 году поставки пищевой продукции увеличатся почти втрое.

— Навыки вечные — Ключевым министром в правительстве должен быть министр среднего образования, считает Герман Греф. Именно он закладывает основы культурного кода и способен заметно повысить доверие к власти.

— Депутатов отправят в ясли — "Единая Россия" будет добиваться наказания для чиновников за срыв сроков строительства яслей. Кроме того, партия возьмет под контроль обеспечение школьников 1-4 классов бесплатным качественным питанием.

— Держится курса — Реакция рынков на отставку правительства в моменте стала предсказуемо негативной на фоне роста неопределенности, но в итоге изменения показателей оказались минимальными. Курс доллара поднимался почти до 61,8 рубля, но быстро вернулся к 61,6 рубля, ровно та же динамика наблюдалась и с индексом МосБиржи.

— Взятка к ужину — 16 января прозвучал приговор Денису Руденко, бывшему заместителю начальника Московской областной таможни. Поймали чиновника сотрудники ФСБ, следствие вело Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Суд признал бывшего таможенника виновным в "покушении на мошенничество в особо крупном размере".

— К общему столу — Около 130 млрд рублей ежегодно получат сельхозпроизводители после организации бесплатного питания для школьников 1-4 классов. На бесплатное горячее и, как особо подчеркнул президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию, здоровое питание будут направлены средства из трех источников: федерального, регионального и местного бюджетов.

— Третий не лишний — В России начинает работать новая практика: заверение у нотариусов медиативных, то есть мирных соглашений. Она позволяет без суда отправлять судебным приставам документ в случае, если какая-то сторона откажется выполнять соглашение.

— Раскатают колею — Перечень наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения при ремонте дорог подготовил Минтранс в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги". Благодаря ему трассы будут гораздо лучше.

— Подвиг тыла не забыт — В России появится новый знак отличия для населенных пунктов, внесших весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне. Президентский законопроект о введении почетного звания "Город трудовой доблести" в первом чтении приняла Госдума.

— Происки небес — Крещенских морозов в этом году на европейской территории страны не будет. Об этом рассказал и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд. Также он объяснил причину "жаркой" зимы.

— Налет на 30 секунд — Всего лишь 30 секунд длился вооруженный налет на офис Райффайзенбанка в Приморском районе Санкт-Петербурга в доме N 127 на улице Савушкина. В нападении участвовали четверо мужчин в резиновых медицинских масках почему-то розового цвета. По некоторым данным, налетчики были вооружены автоматами.

— Проруби.net — В МЧС России ожидают, что в этом году из-за теплой погоды вырастет количество несакционированных мест для крещенских купаний. В связи с этим специальные инспекции на воде приведены в состояние повышенной готовности.

— Лектор придет надолго — Минобрнауки рекомендует вузам уменьшать практику краткосрочных трудовых договоров с преподавателями. Каким должен быть эффективный контракт между университетом и научными сотрудниками, рассказала "РГ" замглавы Минобрнауки Марина Боровская

— Ничего, кроме правды — Законопроект, предусматривающий проверку всех сотрудников Росгвардии на полиграфе, одобрен комитетом Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией. Отказавшиеся от тестирования могут быть уволены или не приняты на работу.

— Пилот ошибся?— В четверг в столичном аэропорту Домодедово произошел редчайший случай — самолет Sukhoi Superjet 100 иркутской авиакомпании "ИрАэро", выполнявший рейс 4284 из Сабетты (это Ямало-Ненецкий автономный округ) в Москву, приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу. Эта полоса не достроена и, естественно, еще не введена в эксплуатацию. Случившееся уже назвали ошибкой пилота.

— Не хотел убивать — В Мосгорсуде с участием присяжных заседателей начался процесс по делу бывшего директора фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова, который застрелил охранника предприятия. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве, совершенном в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности.

— Турецкий "Триумф" — Турция планирует ввести в строй российские зенитные ракетные системы С-400 в апреле-мае текущего года. Кроме того, она рассматривает вопрос закупки дополнительной партии "Триумфов"

— Карманный банк — 16 января ведомство Александра Бастрыкина объявило, что следователи предъявили новое обвинение Василию Бойко-Великому. Бизнесмен известен как основатель группы компаний "Ваш финансовый попечитель". Туда же входит и известный агрохолдинг "Русское молоко".

— Не пускают из лагеря — Несколько важных заявлений сделали руководители межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию. Напомним, что во главе российских представителей там стоит начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

— Будут жить в Москве, как дома — В июне в столице откроется социальная гостиница для онкобольных детей. В ней бесплатно смогут останавливаться семьи с детьми из регионов, которые приезжают на лечение в московские клиники.

— Багдад гостям не рад — Угрозы Вашингтона заставляют Багдад отказаться от решения выслать из страны войска США. По данным СМИ, американские военные, находящиеся на территории Ирака, возобновили проведение боевых операций.

— От любви до ненависти… — Президент Чехии Милош Земан решил отказаться от планируемого весной визита в Пекин. Теперь все ждут, как на этот сигнал отреагируют в Поднебесной. Что разрушило дружбу Чехии и Китая — читайте в материале "РГ".

— Ответ был коротким — В Ташкенте вторую неделю температура около нуля, что непривычно холодно для здешних мест, на крышах лежит снег. Фонтаны на улицах по случаю холодов отключены, работал только фонтан в холле МИДа — его включили в честь приезда высоких гостей. Лавров в ходе пребывания в Ташкенте провел переговоры с главой МИДа Абдулазизом Камиловым и встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, а также выступил с лекцией перед студентами филиала МГИМО, открытого в узбекской столице в декабре 2019 года.

— Юбка вместо сутаны — Папа Римский Франциск назначил заместителем секретаря по отношениям с государствами Франческу Ди Джованни. Таким образом, впервые в истории католической церкви женщина заняла такой высокий пост

— Все ради комфорта — В аэропорту Хельсинки — Вантаа открыли две туалетные зоны для путешественников с питомцами и для собак-поводырей. Тем самым администрация отреагировала на многочисленные просьбы пассажиров, сообщает портал Der Spiegel.

— К сердцу без скальпеля — В области сердечно-сосудистой хирургии сегодня доступны операции, о которых раньше и говорить было нельзя. Если несколько лет назад после инфаркта было показано долго и неподвижно лежать, то сейчас операции делают без разрезов. Подробнее о прорыве в медицине рассказывает академик РАН Давид Иоселиани.

— Домалишенные — В самарской психиатрической больнице не хватает мест для пациентов. По мнению главврача Михаила Шейфера, чтобы решить проблему дефицита площадей, нужна федеральная программа создания нормативных условий нахождения пациентов в психиатрических стационарах.

— Контейнер полон вопросов — Корреспонденты "Российской газеты" проверили, как в регионах принимали территориальные схемы обращения с отходами. В них прописано, как сортировать, вывозить, перерабатывать мусор и где организовать его захоронение.

— Опасное соседство — 16 января в помещении второго участка мирового суда по улице Энтузиастов Центрального района Новокузнецка раздались выстрелы. В результате пострадали два человека, один из которых скончался в больнице.

— Спустился с неба — Самолет Ан-26 доставил в Астрахань икону с ликом пророка Илии — покровителя военнослужащих. Она считается главной православной святыней Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск страны. Икона изготовлена в Сретенских мастерских для главного военного храма Воскресения Христова, который строится в парке "Патриот" в Москве.

— Признал и раскаялся — Мещанский районный суд Москвы приговорил к штрафу в 160 тысяч рублей жителя Удмуртии Алексея Вересова за угрозы московскому судье Алексею Криворучко. Обвиняемый полностью признал вину, поэтому судебный процесс проходил в особом режиме.

— Почувствуйте себя рыцарем — Власти Калининградской области выставили на торги замок Тевтонского ордена XIV века. Это уже вторая попытка найти объекту культурного наследия нового хозяина. Первый конкурс, прошедший в 2018 году, инвесторов не привлек. Ведь владелец замка должен не только держать его открытым для посетителей, но и вложить серьезные деньги в мероприятия по сохранению памятника. Сейчас регион снизил начальную цену контракта. Власти надеются, что текущие торги окажутся успешными.

— Укрощение тарифов — Как в этом году будут меняться коммунальные платежи и что может остановить их рост — об этом на "Горячей линии" в "РГ" рассказали исполнительный директор ЖКХ "Контроль" Светлана Разворотнева и начальник управления ФАС Алексей Матюхин.

— Другая церковь — Почему Церковь — не министерство нравственности? Почему гордиться своей страной — не смертный грех? И чем интересен "Грех" Андрея Кончаловского? На "Деловом завтраке" в "Российской газете" побывал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

— Синдром зависимости — На 20 процентов за пять лет выросло число детских психических расстройств. Такие данные обнародовали в Минздраве. В связи с этим экспертиза министерства настояла на возвращении обязательного психиатрического обследования школьников.

— Лада принарядилась — АвтоВАЗ объявил о старте продаж обновленного внедорожника Lada 4x4 по цене от 553 900 рублей за классическую комплектацию. Дальше цены разнятся в зависимости от "начинки". Самая дорогая версия Lada 4х4 Urban стоит от 629 900 рублей. Но, несмотря на некоторое удорожание модели, вазовский внедорожник все же остается самым доступным полноприводным автомобилем на российском рынке.

ИЗВЕСТИЯ

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— Кабинет на очереди — Во время консультаций думских фракций с Михаилом Мишустиным, которого Владимир Путин назначил новым премьером РФ, высказывались претензии к работе четырёх министерств. Об этом было заявлено по итогам встреч депутатов с эксглавой ФНС, возглавившим кабмин 16 января. Конкретизировать в парламенте не стали, однако, как выяснили "Известия", чаще остальных в беседах упоминались Минздрав, Минтруд, Минпросвещения и Минкультуры.

— Перепись усиления — Следующая встреча рабочей группы, которая займётся подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, пройдёт 17 января без Владимира Путина. Накануне президент впервые пообщался с её участниками в Ново-Огарёво, чтобы ещё раз назвать главные предложения по изменению Основного закона. Он подчеркнул: корректировки не должны затронуть фундаментальные основы главного документа страны.

— Тариф "Президентский" — В список социально значимых сервисов, к которым граждане получат бесплатный доступ, могут попасть сайты госструктур, а также ресурсы "Яндекса" и Mail.ru Group, считают опрошенные "Известиями" эксперты и участники рынка. Создание проекта "Доступный интернет" анонсировал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

— Доступный Восток — На создание авиакомпании в ДФО по поручению Владимира Путина (первыми о ней написали "Известия") потребуется от 10 млрд до 30 млрд рублей. Назвать ее могут "Дальний Восток". Средства, вероятно, возьмут из Фонда национального благосостояния. Информацию подтвердили в комитете Совфеда по экономической политике и правительственный источник. В "Ростехе" для будущего перевозчика прорабатывают проект самолета вместимостью до 30 мест.

— Технократный рост — От Михаила Мишустина на посту премьера ждут прежде всего прикладных преобразований, направленных на улучшение исполнения нацпроектов. На этом сошлись близкие к правительству источники "Известий" и эксперты. По их мнению, его первой реформой станет автоматизация системы госзаказа.

— Ни Польше ни меньше – В нынешнем году Москва намерена широко отметить 75 лет Победы над гитлеровской Германией. Но 9 Мая — далеко не единственная юбилейная дата. Она скорее венчает череду 75-летий. 17 января была освобождена Варшава — столица страны, на территории которой 1 сентября 1939 года началась самая масштабная война в мировой истории. Однако то, что в 1945 году поляки восприняли как минимум с облегчением, в 2020-м в республике не празднуется вовсе.

— Без лишней нескромности — Ушедшие в отставку вице-премьеры и министры не получат денежных компенсаций, выяснили "Известия". Исключение может составить лишь случай, если выплата "парашюта" была закреплена в контракте чиновника с работодателем, то есть с правительством. Впрочем, значительных оснований нанимать членов кабмина на особых условиях не было, и вероятность таких оговорок крайне низка, считают эксперты.

— Сохранили код — Топ-10 самых популярных в мире логинов и паролей в 2019-м сохранили лидерство с прошлого года, говорится в исследовании DeviceLock (есть у "Известий"). Эта ситуация характерна и для России: десятка кириллических пинкодов также осталась неизменной (среди них распространены "пароль", "йцукен", "любовь"). С помощью этих данных мошенники взламывают почты, через которые можно восстановить доступ к онлайн-банку или заказать товары в интернет-магазине за чужой счёт.

— Ремонтные заботы — Состояние жилых домов и недостатки в работе УК стали волновать россиян больше, чем цены на коммунальные услуги и ошибки в платёжках. Такие выводы по итогам 2019-го сделали в НП "ЖКХ Контроль", собирающем жалобы граждан онлайн и в своих приёмных по все стране. Проблемы с содержанием домов в прошлом году вышли на первоеместо, рассказали "Известиям" в организации.

— Антираковый корпус — В Ленинградской области появится Центр карбоновой терапии — он войдёт в состав Многопрофильного медицинского комплекса (ММК), созданием которого занимается Группа клиник "СОГАЗ МЕДИЦИНА" в сотрудничестве с компанией "НОМЕКО". Об этом сообщил генеральный директор компании Владислав Баранов на Гайдаровском форуме в Москве.

— Мастера своего села — Российские колледжи уже со следующего года может ждать переформатирование. Министерство просвещения планирует разработать концепцию создания на их основе многофункциональных учреждений среднего профессионального образования (СПО). Предполагается, что они будут разделены на несколько видов в зависимости от потребностей конкретного региона.

— НАТО посмотреть — Калининград и Санкт-Петербург на севере и Севастополь на юге от крылатых ракет защитят суперкорветы. Два строящихся для ВМФ корабля проекта 22380 — "Строгий" и "Ретивый" — оснастят уникальным радиолокационным комплексом (РЛК) "Заслон". Он способен обнаруживать надводные, наземные, морские и воздушные цели в радиусе 75 км. При этом география Балтийского и Черных морей позволяет новому РЛК "приглядывать" за военными базами сразу нескольких европейских стран НАТО.

— Пушки по расчёту — С лоббизмом и нерациональным использованием средств при выполнении оборонных заказов начнут бороться с помощью математики. Главное научно-исследовательское управление Минобороны разработало формулу, которая позволит оценить степень уникальности и инновационности изобретения. Для расчета значимости продукции введут коэффициенты: "соответствие базовым критическим технологиям", "научно-техническая новизна", а также "возможность парирования военных угроз будущего".

— Снаряд вне очереди — Арсеналы российских танкистов начали пополнять "суперснарядами". Министерство обороны с нынешнего года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 "Лекало". До конца года в войска их поступит 2 тыс. штук. С такими боеприпасами наши танки легко смогут уничтожать самую современную бронетехнику на расстоянии от нескольких метров до 3–5 км.