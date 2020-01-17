МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Метеоспутник "Метеор-М" номер 2-2, в который в конце прошлого года попал микрометеороид, не был застрахован от ЧП, сообщил в интервью РИА Новости президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков Павел Шутов.

"Аварии из-за попадания метеоритов, столкновения с другими космическими объектами или с "космическим мусором" покрываются классическим полисом космического страхования. Если такая ситуация произошла в период действия страхования, можно заявлять страховой случай и, доказав причины происшествия, рассчитывать на возмещение. Такие выплаты были в страховой практике. Что касается ситуации со спутником "Метеор-М" номер 2-2, во время предполагаемого столкновения с метеоритом срок его страхования уже был завершен", — пояснил он.

По словам Шутова, застрахован был лишь запуск космического аппарата на орбиту. На этот период спутник был застрахован на сумму 4 миллиарда 751 миллион рублей. Изготовление самого спутника, согласно сайту госзакупок, стоило 1 миллиард 213 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что 18 декабря, через 11 дней после принятия спутника в эксплуатацию, на "Метеоре-М" номер 2-2 произошла нештатная ситуация, предположительно, по мнению "Роскосмоса", в него ударил микрометеороид. После ЧП спутник отключил питание всех систем до входа в зону видимости российских средств слежения. В зоне видимости со спутником была установлена связь и начаты работы по восстановлению его работоспособности.

Спутник "Метеор-М" номер 2-2 был запущен с космодрома Восточный в июле ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

В настоящее время Россия имеет на орбите три спутника "Метеор-М" с номерами 1, 2 и 2-2. При этом на "Метеор-М" номер 1 полностью не работает целевая метеорологическая аппаратура, но функционирует дополнительная научная аппаратура. Его расчетный ресурс истек в 2014 году. "Метеор-М" номер 2 также работает за пределами гарантийного срока службы. Аппарат "Метеор-М" номер 2-1 в 2017 году был потерян из-за аварийного запуска с космодрома Восточный. В 2020 и 2021 годах ожидаются запуски спутников "Метеор-М" номер 2-3 и 2-4.

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